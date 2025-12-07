深圳機場第三跑道投運 粵港澳大灣區增至15條

【on.cc東網專訊】內媒上周六（6日）報道，廣深港機場擴容升級，粵港澳大灣區聯通全球再提速。其中深圳寶安國際機場第三跑道近日正式投運，大灣區機場群運行的跑道由此增至15條，成為全球機場跑道密度最高的區域之一。新投運的跑道全長3,600米，可滿足各類大型客機的起降需求。

中國（深圳）綜合開發研究院物流與供應鏈管理研究所所長王國文表示，新增的跑道和航站樓資源有力推動了大灣區航線網絡從「廣覆蓋」向「高密度、高質量」升級，折射出大灣區城市群活力提升、對外開放擴大及城市經濟穩中向好的發展態勢。除上月29日投運的第三跑道外，深圳寶安機場T2航站區、北貨運區及綜合配套工程已於今年8月開工。樞紐能力全面躍升後，未來可滿足年旅客吞吐量8,000萬人次、年貨郵吞吐量450萬噸的使用需求。

此外，今年9月香港國際機場二號客運大樓首階段啟用；廣州白雲國際機場T3航站樓與第五跑道翌月正式投運，成為中國民航首個擁有5條商用跑道的機場。隨着擴建工程完工投運，白雲機場終端容量可承載1.4億人次旅客、600萬噸貨郵，客貨規模均位居世界前列。

