深圳機場T2航站區動工 料年旅客吞吐量3100萬人次
【on.cc東網專訊】深圳機場T2航站區、北貨運區及綜合配套工程上周六（23日）正式動工，建成後將與T3航站區、衞星廳共同組成深圳機場中央航站區。T2航站區設計年旅客吞吐量3,100萬人次，旅客可無縫完成空鐵聯運、陸空銜接。
T2航站區項目建設包括40萬平方米的航站樓主體功能區、53個站坪機位，同步配套3萬平方米的軌道換乘中心、3萬平方米地面交通中心、14.35萬平方米停車場。同時，T2航站樓將與穗莞深城際、地鐵11號線、地鐵20號線、深大城際等軌道交通銜接；對內將通過捷運系統高效連接T3航站樓、衞星廳等區域。
北貨運區為國家重大工程，總用地80.4萬平方米，建築面積57.06萬平方米。配套站坪及生產輔助區總用地57.3萬平方米，建成投用後將與T2航站區形成配套，新增航空貨郵保障能力有望超過每年180萬噸，為粵港澳大灣區高端製造、跨境電商、生鮮冷鏈等產業提供物流支撐。
今年1月至7月，深圳機場旅客吞吐量約3,800萬人次，貨郵吞吐量約116萬噸，創開航以來同期新高。目前，深圳機場的全貨機航點數量達到63個，其中，國際及地區航點數量43個，遍及全球五大洲。
