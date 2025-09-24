深圳沿海掀逾3米巨浪 開放地鐵站安置避難市民

【on.cc東網專訊】隨着超強颱風「樺加沙」逼近，廣東深圳全市周二（23日）已開放865處室內應急避難場所。據深圳市三防辦統計，截至當晚9時，全市累計疏散逾30萬人，避難場所集中安置約5.4萬人，有地鐵站騰出空地作為緊急避難場所。 國家海洋預報台周二將風暴潮、海浪預警級別雙雙提升為最高等級紅色，大梅沙海濱公園海邊當日掀起3米多高的海浪。

為保障市民安全，深圳周二開放開多個體育館、學校作為應急避難場所。市三防辦表示，這些場所內儲備速食類食品40萬份、飲用水100萬瓶，並備有摺床、被、衣服等生活物資。另有網民上傳照片稱，在福田高鐵站隧道通道區域，有不少群眾緊急避難，現場有工作人員巡邏保障，秩序井然。在颱風來臨前，有網民在社交網表示，把無家可歸的小動物接回宿舍收養幾天，又呼籲商戶店家不要驅趕流浪動物，並給牠們水和食物。

國家海洋預報台提醒，深圳等沿海低窪地區周三中午前後海水倒灌風險高，預計周三深圳到江門沿海將出現120到280厘米的風暴增水，南海北部將出現8到13米的狂浪到狂濤區，廣東近岸海域將出現4到7米的巨浪到狂浪。深圳全市周三繼續實施「五停」措施，深圳地鐵全線停駛，深圳鐵路旅客列車全部停運，全市公園關閉，外賣平台亦已關停。打風期間，因積水借道行駛、變更行車線、違反禁止或指示類標誌、標線，避險臨時停放車輛的違法行為不予處罰。

