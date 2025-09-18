施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
深圳湯悅溫泉｜24小時Hea爆日式溫泉汗蒸館（附交通/優惠/玩法全攻略）
喺香港做到隻積咁，想搵個地方叉足電？唔使搭飛機，一程高鐵就到嘅深圳福田，有間叫「湯悅溫泉」嘅嘆世界天堂等緊你！呢度唔係普通桑拿，係一個集日式溫泉、韓式汗蒸、按摩、打機、食好西於一身嘅 24 小時嘆玩基地。無論你係想快閃鬆一鬆，定係 plan 個週末 getaway，呢個位於車公廟嘅「城市綠洲」都絕對係你嘅 No.1 Choice！
用 Trip.com 仲有著數，即刻睇下最新票價、營業時間，book 定個靚位先啦！
北上激賞！酒店 6 折起！🔥
香港高鐵訂票優惠！🔥
世界之窗，深圳必玩！即買即用，117.44 港元起！
🎈深圳野生動物園，親子遊好去處！門票只需 HKD$115
室內滑雪樂園，286 港幣暢玩冰雪世界！
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
前往深圳湯悅溫泉，交通便利是關鍵！現在透過Trip.com預訂火車票或高鐵票，即可享有獨家3%折扣優惠，讓您的旅程更經濟實惠！
🔥特別獻禮！Trip.com新用戶首次訂購火車票、高鐵票，更能專享3%的超值優惠！別錯過這省錢又便捷的出行機會！
🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥
用 Trip.com除此之外，Trip.com還準備了獨家優惠券組合，助您解鎖更多旅行好康！例如，僅需HK$29.9即可搶購價值HK$65的高鐵快閃優惠券包，讓您的深圳之旅更加划算！訂票即慳！🚄💸
點解咁多人湧去「湯悅」？真係咁正？
「湯悅溫泉汗蒸館（車公廟店）」係佢哋喺深圳嘅旗艦店，佔地成 65,000 呎，大到你唔信！一入去就 feel 到嗰種賓至如歸嘅服務，專為我哋呢啲想暫時逃離現實嘅都市人而設。
第一站：靈魂昇華！浸勻正宗日式裸湯
嚟得溫泉館，主角梗係泡湯啦！呢度嚴格跟足日本傳統，男女湯分開，鼓勵大家全裸入浴，畀皮膚同溫泉水嚟個零距離接觸。啲水唔係普通熱水，係經過專業處理、富含礦物質嘅靚水，浸完成個人鬆晒，血液循環都好啲！沖身區、梳妝台、護膚品一應俱全，乾淨企理，你基本上可以兩手空空咁入去。
草本浴： 啱晒 OT 完周身骨痛嘅你，舒筋活絡一流！
果香浴： 檸檬同香橙嘅清新氣味，浸完人都醒神啲。
牛奶浴： 皮膚即時滑嘟嘟，女士最愛！
泥沙浴： 促進新陳代謝，感覺好 high-tech！
第二站：逼走濕氣！體驗韓式汗蒸幕
浸完溫泉，下一站就係去汗蒸房「焗一焗」！呢度有超多選擇，唔同溫度、唔同功效，總有一款啱你。
黃土房 & 鹽蒸房： 傳統之選，據聞可以改善關節痛同吸走濕氣。
火山石浴 & 蒙古包： Feel 夠特別，打卡一流！
冰房： 焗完入去冰火五重天，收細毛孔，聽講仲可以增強抵抗力！
汗蒸可以幫身體排毒，對腸胃同氣管都有好處。最重要係，出完成身汗，皮膚又滑又靚，仲有助 keep fit，簡直係美容神器！
第三站：Hea到唔想走！娛樂設施玩不停
你估浸完焗完就完？少年你太年輕了！呢度根本係個室內遊樂場！
😴 懶人梳化區： 每張梳化都有獨立電視，戴上耳機就可以進入自己嘅世界，煲劇睇戲冇人阻到你。
🎬 迷你電影院： 定期上新戲，隨時可以睇返場好戲。
🎮 電競街機區： Game 迷天堂！同朋友 battle 返幾場，爽呀！
📚 靜態閱讀區： 想靜靜哋睇陣書？呢度都有個寧靜角落畀你。
第四站：食飽先有力再玩！免費水果雪糕任食
玩到肚餓點算？唔使驚！休息區有免費雪糕同水果任你拎！如果想食正餐，餐廳嘅嘢食都好有水準，中、西、日式樣樣齊，好多人都讚好食。口痕嘅話，仲有小賣部畀你買零食飲品，絕對唔會餓親你！
用戶評價
Trip.com有多條關於湯悦温泉汗蒸HEAT AT JOY SPA（車公廟店）的真實評價，平均評分5.0/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
店內各式設施齊全 可以留一整日
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
我會推薦大家放假去呢間新開既日式溫泉♨️汗蒸放鬆下👍👍👍。 呢排好攰，端午節放假決定帶大隻b去放鬆下。🔔湊b去深圳玩仲選擇去住酒店？聽講深圳新開咗一間日式溫泉♨️汗蒸勁正👍👍👍除咗超親民既價錢人均$100之外，今次出門我連卸妝水、護膚品都唔駛帶，少帶好多嘢，好輕鬆添。呢度除咗溫泉♨️汗蒸、按摩、過夜休息之外（過夜要收多一人$39），仲🈶️24小時超市、餐廳、電影院、圖書館、打機🎮之外，仲🈶️好多打卡點，好啱帶小朋友一齊去放鬆下。終於明白到點解咁多人鍾意返深圳去玩，因為真係服務又好又舒服😌地方又大又靚，你哋都快d去打卡喇！
地址：深圳市福田區車公廟泰然四路109棟泰安軒B座一二層。
地鐵🚇：車公廟C口160m
店名：湯悅溫泉♨️汗蒸
體驗感：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
#親子 #親子景點 #親子活動 #親子好去處 #深圳好去處 #汗蒸 #溫泉 #放鬆 #好開心
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
唔錯既體驗～環境乾淨舒服👍🏻
出發前必睇！湯悅溫泉懶人包
📍 地址交通：
地址： 深圳市福田區車公廟泰然四路109棟泰安軒B座一二層
點樣去？
香港出發： 坐東鐵綫到落馬洲站，過福田口岸後，轉深圳地鐵4號線 → 會展中心站 → 轉1號線（往機場東方向）→ 車公廟站 C出口，行5分鐘就到！
深圳地鐵： 1、7、9、11號線都到車公廟站，超級方便。
🤔 點玩最正？
情侶拍拖： 浸完浪漫牛奶浴，再做個雙人按摩，感情即時升溫！
朋友聚會： 一齊去汗蒸焗下，再落Game Zone打返幾鋪，夠晒 high！
家庭樂： 細路有兒童區放電，大人就可以輪流去鬆一鬆，完美！
獨遊人士： 靜靜哋享受一個人嘅時光，睇書、睇戲、泡湯，徹底放空。
💡 溫馨提示（醒目仔女必睇）：
自備泳衣： 雖然可以租，但自己帶始終乾淨衛生啲。
先沖身後泡湯： 保持公眾衛生，亦可以畀身體適應水溫。
汗蒸咪貪心： 每次 10-15 分鐘就好，記得要飲多啲水補充水份！
留意身體狀況： 有心臟病、大肚或者老人家，高溫設施要先問醫生意見。有唔舒服即刻走人！
Book位呀！ 週末同假期勁多人，唔想排隊等到天荒地老，就記得上 Trip.com book 定先，仲可能有網上優惠！
*此優惠券將在領取後在帳戶中使用。
心動不如行動！快啲約埋班 friend，或者同另一半，上 Trip.com book 定飛，下個週末就上去深圳湯悅溫泉做個「廢人」，叉足電再返香港搏殺啦！
浸完唔夠喉？車公廟周邊搵食地圖
當您在深圳湯悅溫泉享受完身心放鬆後，若想為味蕾也來一場旅行，不妨順道探索周邊的豐富美食選擇。無論是追求快速便捷的美味，還是渴望細細品味佳餚，車公廟一帶都能滿足您的期待。
福田口岸美食街
想食返啲地道嘢？呢度大把茶餐廳同粵菜館，碟頭大價錢平，雲吞麵、燒味飯，充滿港式情懷。
深業上城餐飲區
行遠少少，呢個商場有好多 IG-able 嘅 Cafe 同高檔餐廳，夜晚坐戶外位飲返杯，夠晒 Chill。
會展中心周邊
作為商業區，呢度咩菜式都有，由港式茶記、川菜火鍋到西式扒房，豐儉由人，請客食飯都唔失禮。
快問快答
要唔要 Book 定先？
週末同公眾假期一定要！唔想摸門釘或者排長龍，就乖乖哋上網預約啦。
幾點開門？
24小時全年無休！凌晨三點想去浸溫泉都冇問題！
使唔使自己帶嘢？
基本上唔使。佢哋有免費提供一次性底褲、襪、沖涼洗頭水、牙刷等，真係可以話走就走。
啱唔啱帶小朋友去？
有淺水池啱細路玩，但家長一定要睇實！高溫池同汗蒸房就唔建議小朋友留太耐喇。
其他人也在看
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
打風｜天文台：星期四維持1號風球，周末間中有狂風驟雨及雷暴！另一呂宋熱帶氣旋威力比「山竹」強嗎？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台更新，表示一號風球會在星期四（18日）維持，並提醒大家，按南海東北部的熱帶低氣壓情況評估，星期五稍後驟雨增多，而週末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，大家要帶遮出街啊！至於網民熱烈討論的另一呂宋熱帶氣旋，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 23 小時前
匯豐將最優惠利率減0.125厘至5.125厘
匯豐銀行今天宣布,由2025年9月19日(星期五)起,下調港元最優惠利率(P)12.5點子,由年利率5.25%調低至5.125%。匯豐對上一次於2024年12月20日調整港元最優惠利率,當時減息 12.5點子。infocast ・ 2 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 4 小時前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
阿Mo醫療費用傳隱憂 女友So Ching自爆半年無嚟M「身體不斷響警號」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 1 天前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 17 小時前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾淵滄專欄│阿里股價打翻身戰（曾淵滄）
過去幾個月，每逢股市出現小小的調整，狼來了的聲音都會出現，但是狼遲遲不來，這一次狼來了的聲音則提早在恒指仍在創新高的時候發出，估計相信狼真的來了的人會比過去多。Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？
由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經鉅亨網 ・ 1 天前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 1 天前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Goyard「飯盒包」Vanity為何爆紅？多種配色＋2種尺寸，這款新手袋太懂女生了
Goyard全新飯盒包真的太懂女生需求了！不僅帶來多種繽紛配色，更推出2種不同尺寸，從日常必備物品收納到小物件整理，幾乎能滿足女生對包包的所有期待，難怪一登場就吸引不少目光！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 1 天前