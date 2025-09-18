深圳湯悅溫泉｜24小時Hea爆日式溫泉汗蒸館（附交通/優惠/玩法全攻略）

深圳湯悅溫泉

喺香港做到隻積咁，想搵個地方叉足電？唔使搭飛機，一程高鐵就到嘅深圳福田，有間叫「湯悅溫泉」嘅嘆世界天堂等緊你！呢度唔係普通桑拿，係一個集日式溫泉、韓式汗蒸、按摩、打機、食好西於一身嘅 24 小時嘆玩基地。無論你係想快閃鬆一鬆，定係 plan 個週末 getaway，呢個位於車公廟嘅「城市綠洲」都絕對係你嘅 No.1 Choice！

點解咁多人湧去「湯悅」？真係咁正？

湯悦温泉汗蒸HEAT AT JOY SPA（車公廟店）

「湯悅溫泉汗蒸館（車公廟店）」係佢哋喺深圳嘅旗艦店，佔地成 65,000 呎，大到你唔信！一入去就 feel 到嗰種賓至如歸嘅服務，專為我哋呢啲想暫時逃離現實嘅都市人而設。

第一站：靈魂昇華！浸勻正宗日式裸湯

嚟得溫泉館，主角梗係泡湯啦！呢度嚴格跟足日本傳統，男女湯分開，鼓勵大家全裸入浴，畀皮膚同溫泉水嚟個零距離接觸。啲水唔係普通熱水，係經過專業處理、富含礦物質嘅靚水，浸完成個人鬆晒，血液循環都好啲！沖身區、梳妝台、護膚品一應俱全，乾淨企理，你基本上可以兩手空空咁入去。

草本浴： 啱晒 OT 完周身骨痛嘅你，舒筋活絡一流！

果香浴： 檸檬同香橙嘅清新氣味，浸完人都醒神啲。

牛奶浴： 皮膚即時滑嘟嘟，女士最愛！

泥沙浴： 促進新陳代謝，感覺好 high-tech！





第二站：逼走濕氣！體驗韓式汗蒸幕

浸完溫泉，下一站就係去汗蒸房「焗一焗」！呢度有超多選擇，唔同溫度、唔同功效，總有一款啱你。

黃土房 & 鹽蒸房： 傳統之選，據聞可以改善關節痛同吸走濕氣。

火山石浴 & 蒙古包： Feel 夠特別，打卡一流！

冰房： 焗完入去冰火五重天，收細毛孔，聽講仲可以增強抵抗力！

汗蒸可以幫身體排毒，對腸胃同氣管都有好處。最重要係，出完成身汗，皮膚又滑又靚，仲有助 keep fit，簡直係美容神器！

第三站：Hea到唔想走！娛樂設施玩不停

你估浸完焗完就完？少年你太年輕了！呢度根本係個室內遊樂場！

😴 懶人梳化區： 每張梳化都有獨立電視，戴上耳機就可以進入自己嘅世界，煲劇睇戲冇人阻到你。

🎬 迷你電影院： 定期上新戲，隨時可以睇返場好戲。

🎮 電競街機區： Game 迷天堂！同朋友 battle 返幾場，爽呀！

📚 靜態閱讀區： 想靜靜哋睇陣書？呢度都有個寧靜角落畀你。





第四站：食飽先有力再玩！免費水果雪糕任食

玩到肚餓點算？唔使驚！休息區有免費雪糕同水果任你拎！如果想食正餐，餐廳嘅嘢食都好有水準，中、西、日式樣樣齊，好多人都讚好食。口痕嘅話，仲有小賣部畀你買零食飲品，絕對唔會餓親你！

用戶評價

Trip.com有多條關於湯悦温泉汗蒸HEAT AT JOY SPA（車公廟店）的真實評價，平均評分5.0/5.0。以下為精選評價：

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

店內各式設施齊全 可以留一整日

深圳湯悅溫泉｜真實用戶評價1

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

我會推薦大家放假去呢間新開既日式溫泉♨️汗蒸放鬆下👍👍👍。 呢排好攰，端午節放假決定帶大隻b去放鬆下。🔔湊b去深圳玩仲選擇去住酒店？聽講深圳新開咗一間日式溫泉♨️汗蒸勁正👍👍👍除咗超親民既價錢人均$100之外，今次出門我連卸妝水、護膚品都唔駛帶，少帶好多嘢，好輕鬆添。呢度除咗溫泉♨️汗蒸、按摩、過夜休息之外（過夜要收多一人$39），仲🈶️24小時超市、餐廳、電影院、圖書館、打機🎮之外，仲🈶️好多打卡點，好啱帶小朋友一齊去放鬆下。終於明白到點解咁多人鍾意返深圳去玩，因為真係服務又好又舒服😌地方又大又靚，你哋都快d去打卡喇！

地址：深圳市福田區車公廟泰然四路109棟泰安軒B座一二層。

地鐵🚇：車公廟C口160m

店名：湯悅溫泉♨️汗蒸

體驗感：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



地址：深圳市福田區車公廟泰然四路109棟泰安軒B座一二層。

地鐵🚇：車公廟C口160m

店名：湯悅溫泉♨️汗蒸

體驗感：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

#親子 #親子景點 #親子活動 #親子好去處 #深圳好去處 #汗蒸 #溫泉 #放鬆 #好開心

深圳湯悅溫泉｜真實用戶評價2

Trip.com用戶 (5.0/5.0)

唔錯既體驗～環境乾淨舒服👍🏻

深圳湯悅溫泉｜真實用戶評價3

出發前必睇！湯悅溫泉懶人包

📍 地址交通：

地址： 深圳市福田區車公廟泰然四路109棟泰安軒B座一二層

點樣去？

香港出發： 坐東鐵綫到落馬洲站，過福田口岸後，轉深圳地鐵4號線 → 會展中心站 → 轉1號線（往機場東方向）→ 車公廟站 C出口 ，行5分鐘就到！ 深圳地鐵： 1、7、9、11號線都到車公廟站，超級方便。







🤔 點玩最正？

情侶拍拖： 浸完浪漫牛奶浴，再做個雙人按摩，感情即時升溫！

朋友聚會： 一齊去汗蒸焗下，再落Game Zone打返幾鋪，夠晒 high！

家庭樂： 細路有兒童區放電，大人就可以輪流去鬆一鬆，完美！

獨遊人士： 靜靜哋享受一個人嘅時光，睇書、睇戲、泡湯，徹底放空。





💡 溫馨提示（醒目仔女必睇）：

自備泳衣： 雖然可以租，但自己帶始終乾淨衛生啲。

先沖身後泡湯： 保持公眾衛生，亦可以畀身體適應水溫。

汗蒸咪貪心： 每次 10-15 分鐘就好，記得要飲多啲水補充水份！

留意身體狀況： 有心臟病、大肚或者老人家，高溫設施要先問醫生意見。有唔舒服即刻走人！

Book位呀！ 週末同假期勁多人，唔想排隊等到天荒地老，就記得上 Trip.com book 定先，仲可能有網上優惠！

心動不如行動！快啲約埋班 friend，或者同另一半，下個週末就上去深圳湯悅溫泉做個「廢人」，叉足電再返香港搏殺啦！

浸完唔夠喉？車公廟周邊搵食地圖

當您在深圳湯悅溫泉享受完身心放鬆後，若想為味蕾也來一場旅行，不妨順道探索周邊的豐富美食選擇。無論是追求快速便捷的美味，還是渴望細細品味佳餚，車公廟一帶都能滿足您的期待。

深圳湯悅溫泉｜周邊美食

福田口岸美食街

想食返啲地道嘢？呢度大把茶餐廳同粵菜館，碟頭大價錢平，雲吞麵、燒味飯，充滿港式情懷。

深業上城餐飲區

行遠少少，呢個商場有好多 IG-able 嘅 Cafe 同高檔餐廳，夜晚坐戶外位飲返杯，夠晒 Chill。

會展中心周邊

作為商業區，呢度咩菜式都有，由港式茶記、川菜火鍋到西式扒房，豐儉由人，請客食飯都唔失禮。

快問快答

要唔要 Book 定先？

週末同公眾假期一定要！唔想摸門釘或者排長龍，就乖乖哋上網預約啦。

幾點開門？

24小時全年無休！凌晨三點想去浸溫泉都冇問題！

使唔使自己帶嘢？

基本上唔使。佢哋有免費提供一次性底褲、襪、沖涼洗頭水、牙刷等，真係可以話走就走。

啱唔啱帶小朋友去？

有淺水池啱細路玩，但家長一定要睇實！高溫池同汗蒸房就唔建議小朋友留太耐喇。



