深圳滑雪酒店2025：10間高CP值滑雪酒店推介，步行到達滑雪場！

深圳滑雪酒店

滑雪癮起，但又唔想請大假飛日韓？唔使愁！近近哋返深圳就有得玩啦！深圳有幾個超正嘅室內滑雪場，一年365日，無論晴天定落雨，都可以隨時享受喺雪地上面飛馳嘅快感！

不過，即日來回實在太chur，玩完仲要拖住攰到散嘅身軀返香港，諗起都辛苦。想玩得盡興又夠chill，梗係要揀間靚酒店住返晚，嘆返個「滑雪假期」啦！Trip.com 已經幫大家精挑細選咗10間人氣爆燈嘅深圳滑雪酒店，有啲仲近到行路就到滑雪場，真係超方便！呢個懶人包會詳細介紹每間酒店嘅賣點、附近有咩玩、交通同泊車資訊，即刻轆落去睇吓啦！



點揀心水深圳滑雪酒店？3大貼士你要知！

酒店咁多間，點揀好？唔使驚，跟住以下3個重點去揀，就包你搵到最啱心水嘅住宿！

1. 地點！地點！地點！

最緊要一定係地點！揀間近滑雪場嘅酒店，可以幫你慳返唔少交通時間，瞓晏啲都得，甚至可以滑到最後一刻先走。最好揀鄰近地鐵站、巴士站，或者call車方便嘅地方，咁就去邊都咁方便啦！

2. 親子/寵物設施

如果係一家大細去玩，就要留意酒店有冇家庭房、兒童遊樂區呢啲親子設施，等小朋友放電，大人先可以真正放鬆。而家愈嚟愈多人會帶埋「主子」去旅行，部分酒店亦有提供寵物友善服務，記得book之前問清楚喇！

3. 價錢浮動要留意

同所有旅遊一樣，酒店價格會因為旅遊旺季、淡季同埋周末而有所浮動。建議大家可以提早預訂，或者避開大時大節，咁就通常會抵玩啲！

【Trip.com 嚴選】深圳滑雪酒店 10 大推介

#1 深圳硬石酒店 (Hard Rock Hotel Shenzhen) - 搖滾主題！潮人必住

深圳硬石酒店

酒店亮點：

位於觀瀾湖國際休閒旅遊度假區，地理位置超屈機。 型格搖滾音樂主題，周圍都係打卡位，影相一流！ 設有多間國際級餐廳，由西餐到粵菜應有盡有。 有兒童俱樂部同家庭房，啱晒帶住小朋友嘅潮爸潮媽。



深圳硬石酒店

小編點評：

如果你鍾意音樂同潮流文化，呢間一定係你杯茶！酒店每個角落都充滿音樂元素，好有特色。最正嘅係，佢離「卡魯冰雪世界」只係約10分鐘車程，滑完雪返酒店聽吓歌、食吓好西，簡直係完美嘅配搭！

實用資訊：

地址： 深圳龍華區觀瀾高爾夫大道9號 附近滑雪場： 距離卡魯冰雪世界約10分鐘車程 停車場： 免費泊車 Trip.com 評分： 4.7 / 5



#2 深圳龍華觀瀾亞朵X酒店 (Atour X Hotel) - 文青最愛！CP值極高

深圳龍華觀瀾亞朵 X 酒店

酒店亮點：

主打閱讀同人文攝影主題，充滿文藝氣息。 房間設計簡約舒適，空間感十足。 提供免費早餐、Wi-Fi同自助洗衣房，夠晒貼心。 設有兒童遊樂區，家庭客入住都無問題。



深圳龍華觀瀾亞朵 X 酒店

小編點評：

亞朵酒店一向都係CP值嘅保證！呢間酒店設計感好強，大堂仲有個超大書吧，啱晒鍾意靜靜哋睇書嘅你。酒店仲有免費接駁車服務，去卡魯冰雪世界（約10分鐘車程）同附近商場都好方便，性價比超高！

實用資訊：

地址： 深圳龍華區觀瀾街道君子布社區環觀南路10號 附近滑雪場： 距離卡魯冰雪世界約10分鐘車程 停車場： 設有停車場及免費接駁車服務 Trip.com 評分： 4.8 / 5



#3 海仕登（深圳觀瀾新湖路傳音智滙廣場店） - 經濟實惠之選

海仕登（深圳觀瀾新湖路傳音智滙廣場店）

酒店亮點：

價錢親民，慳返嘅錢可以用嚟食好西！ 交通方便，鄰近地鐵站同觀瀾湖。 房間設施齊全，智能冷暖空調，冬暖夏涼。



海仕登（深圳觀瀾新湖路傳音智滙廣場店）

小編點評：

如果預算有限，但又想住得舒服，呢間就係你嘅首選！雖然價錢平，但質素絕對唔差。去卡魯冰雪世界都只係約15分鐘車程，方便快捷，絕對係物超所值嘅選擇。

實用資訊：

地址： 深圳龍華區觀和路4號 附近滑雪場： 距離卡魯冰雪世界約15分鐘車程 停車場： 免費泊車 Trip.com 評分： 4.7 / 5



#4 深圳南山香格里拉 (Shangri-La Nanshan, Shenzhen) - 奢華享受！5星級體驗

深圳南山香格里拉酒店

酒店亮點：

國際知名五星級品牌，服務同質素有保證。 鄰近世界之窗「阿爾卑斯冰雪世界」，行幾步就到。 設有室內泳池、SPA同多間高級餐廳，設施頂級。 特設兒童專區同親子活動，一家大細都啱玩。



深圳南山香格里拉酒店

小編點評：

想豪歎一番，揀香格里拉就無得輸！酒店位於南山核心區，地鐵上蓋，由深圳灣口岸過嚟只係15分鐘車程，對香港人嚟講極方便。滑完雪返酒店做個SPA，再食返餐好嘅，人生一大樂事！

實用資訊：

地址： 深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座 附近滑雪場： 距離阿爾卑斯冰雪世界約5分鐘車程 停車場： 免費泊車 Trip.com 評分： 4.8 / 5



#5 深圳華僑城世界之窗秋果酒店 (Qiuguo Hotel) - 地理位置無敵

深圳華僑城世界之窗秋果酒店

酒店亮點：

就喺世界之窗景區入面，去阿爾卑斯冰雪世界零距離！ 周邊景點超多，歡樂谷、華僑城創意園近在咫尺。 價錢親民，CP值爆燈。



深圳華僑城世界之窗秋果酒店

小編點評：

講方便，呢間認第二，無人敢認第一！酒店直接喺景區入面，唔單止去滑雪場方便，連去其他景點都係行路就到。酒店仲有「維生素加油站」提供免費小食同飲品，玩到攰返嚟可以即刻叉電，夠晒貼心！

實用資訊：

地址： 深圳南山區沙河街道白石洲東社區白石洲東一坊農貿綜合市場301號 附近滑雪場： 位於世界之窗景區內，直達阿爾卑斯冰雪世界 停車場： 免費泊車 Trip.com 評分： 4.7 / 5



#6 深圳世紀花園酒店（南山世界之窗店） - 鬧市中的綠洲

深圳世紀花園酒店（南山科技園店）

酒店亮點：

鄰近世界之窗阿爾卑斯冰雪世界。 擁有獨特嘅園林環境，感覺清新舒適。 裝修現代，性價比高。



深圳世紀花園酒店（南山科技園店）

小編點評：

想喺繁華鬧市中搵一片寧靜？呢間酒店就做到！佢嘅園林設計令人好放鬆，感覺好舒服。酒店同樣近世界之窗滑雪場，價錢亦相當合理，係另一個高性價比嘅好選擇。

實用資訊：

地址： 深圳南山區沙河街道沙河東路118-5號 附近滑雪場： 鄰近世界之窗阿爾卑斯冰雪世界 停車場： 免費泊車 Trip.com 評分： 4.7 / 5



#7 深圳VON Hotel萬和酒店（南山萬象天地店） - 智能酒店！購物狂最愛

深圳 VON Hotel 萬和酒店（南山萬象天地店）

酒店亮點：

行路就到潮人集中地「萬象天地」，食買玩超方便！ 全智能語音客控系統，高科技體驗。 部分房有獨立露台，可以睇到城市靚景。



深圳 VON Hotel 萬和酒店（南山萬象天地店）

小編點評：

呢間酒店啱晒鍾意行街shopping嘅朋友！佢樓下就係萬象天地，名店、餐廳林立。去阿爾卑斯冰雪世界都只係8分鐘車程。玩完雪再去行街食飯，行程夠晒豐富！

實用資訊：

地址： 深圳南山區粵海街道高新區社區高新南一道17號萬德萊大廈南座1/F 附近滑雪場： 距離阿爾卑斯冰雪世界約8分鐘車程 停車場： 免費泊車 Trip.com 評分： 4.7 / 5



#8 鷺月酒店（華強北會展中心店） - 私人影院！電影迷必試

鷺月酒店（華強北會展中心店）

酒店亮點：

鄰近「SKINOW雪樂山滑雪（深業上城店）」。 位於華強北商圈，周邊超多嘢行。 每間房都有120吋巨幕同影院級音響，超震撼！



鷺月酒店（華強北會展中心店）

小編點評：

滑雪加睇戲，諗起都爽！呢間酒店最大賣點就係房入面個巨幕，滑完成日雪，返酒店攤喺床上面睇戲，簡直係極級享受！酒店位置亦好方便，無論去滑雪定行街都一流。

實用資訊：

地址： 深圳福田區南園路94-5號 附近滑雪場： 鄰近SKINOW雪樂山滑雪（深業上城店） 停車場： 車位有限，建議提早預約 Trip.com 評分： 4.6 / 5



#9 深圳鉑斯登Apartment（崗廈地鐵站會展中心店） - 公寓式酒店！家的感覺

深圳鉑斯登 Apartment （崗廈地鐵站會展中心店）

酒店亮點：

公寓式酒店，有廚房可以自己煮飯仔。 鄰近「SKINOW雪樂山滑雪（深業上城店）」。 提供洗衣機、雪櫃、大螢幕投影，設施似足屋企。 有家庭房型，啱晒一家人入住。



深圳鉑斯登 Apartment （崗廈地鐵站會展中心店）

小編點評：

如果你鍾意有多啲空間，或者想自己煮嘢食，公寓式酒店就最啱你。呢間酒店設備齊全，俾人一種家嘅感覺。特別適合帶住小朋友嘅家庭，可以喺旅途中有個舒適自在嘅小天地。

實用資訊：

地址： 深圳福田區崗廈滙花園A棟12樓 附近滑雪場： 距離SKINOW雪樂山滑雪場（深業上城店）約10分鐘車程 停車場： 設有停車場，需提早預約 Trip.com 評分： 4.6 / 5



#10 九龍酒店（深圳國際會展中心店） - 商務休閒兩相宜

九龍酒店（深圳國際會展中心店）

酒店亮點：

鄰近「SKINOW雪樂山滑雪（西薈城店）」同深圳國際會展中心。 房間風格現代時尚，部分更有電腦設備。 設有多間餐廳，提供中西美食。



九龍酒店（深圳國際會展中心店）

小編點評：

無論你係去滑雪定係去會展中心開會，呢間酒店嘅位置都非常理想。房間乾淨企理，設施亦好足夠，係一個穩陣又方便嘅選擇，可以滿足唔同旅客嘅需要。

實用資訊：

地址： 深圳寶安區沙井環鎮路辛養大廈五樓及六樓南側 附近滑雪場： 距離SKINOW雪樂山滑雪場（西薈城店）約10分鐘車程 停車場： 免費泊車 Trip.com 評分： 4.7 / 5



深圳滑雪Q&A | 新手必睇懶人包

2日1夜夠唔夠玩？絕對夠！由香港出發去深圳，快嘅話1個鐘多少少就到，真係話咁快！最正嘅係，深圳啲室內滑雪場有齊裝備租，你基本上兩手揈揈北上就得，唔使自己帶一大堆嘢。無論你係第一次試玩嘅新手，定係滑到曉飛嘅高手，嗰度都有唔同賽道啱你玩，保證你一試愛上，玩到唔捨得走！仲諗？快啲約埋朋友，plan個快閃滑雪trip啦！

