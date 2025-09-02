《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
深圳漢騎車遭風箏線勒喉割傷摔倒 身上多處現傷痕(有片)
一名深圳男子日前在洪湖公園附近騎電動車時，突被風箏線勒喉割傷摔倒受傷，風箏線疑由公園飄來。園方稱將配合警方調查。
8月29日，深圳市民吳先生在社交平台稱，當日下午他在洪湖公園附近的貨運大樓內部道路騎電動車時，被風箏線劃傷脖子並摔倒，提醒附近居民注意低垂的風箏線。
吳先生提供監控影片顯示，8月29日下午5時30分左右，他在貨運大樓內部道路騎行，前方幾輛電動車通過時未見異常，但吳先生經過時突然摔倒。他拍攝的傷勢照片顯示，左手背和脖子處有明顯線狀傷痕。他指當時風箏線一端掛在貨運大樓樓板約6米高，另一端掛在靠洪湖西路的圍牆約3米高，形成U形。他經過低垂處時被劃傷，而前方車輛因通過較高位置未受影響。
疑附近公園有人放風箏飄入
吳先生表示，事發時他下意識抬手遮擋，僅受皮外傷，未造成嚴重後果。他隨即報警，並推測風箏線可能從附近的洪湖公園飄入。8月30日，他聯繫公園管理方，建議評估放風箏的安全隱患，但因缺乏證據，無法證實風箏線來源。
9月1日，深圳市羅湖區洪湖公園負責人表示會勸導遊客安全放風箏，並願意配合派出所調取監控查清事件。派出所民警確認已與吳先生溝通。
【有片】
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/深圳漢騎車遭風箏線勒喉割傷摔倒-身上多處現傷痕-有片-/595089?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
