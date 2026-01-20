焦點

張舉能：要求釋放黎智英直接衝擊法治核心

Trip.com

深圳灣公園 2026 玩樂大全：地鐵 13 號線直達、打卡位、美食酒店全攻略

Trip.com
深圳灣公園攻略
深圳灣公園攻略

深圳灣公園深圳灣公園有成 13 公里長嘅無敵海岸線，仲要同香港元朗隔海相望，地理位置攞晒滿分，咁多年嚟一直都係香港人心目中北上「後花園」嘅首選。無論你想搵個地方靜下、去草地野餐、海濱踩單車，定係睇日落同珍稀候鳥，呢度次次去都會有驚喜。

嚟到 2026 年，深圳灣公園嘅體驗直頭係大升級，最正係交通方便咗勁多！隨住由港鐵（深圳）營運嘅 地鐵 13 號線 喺 2026 年正式通車，終於打通咗「深圳灣口岸」去深圳地鐵網嘅最後一公里。以後大家過完關，唔使再喺度排長龍等的士或者迫巴士，直接喺口岸轉地鐵就「無縫對接」去到公園，慳返唔少時間。Trip.com 幫大家整咗份超詳細指南，由最新交通路線到隱藏打卡機位，帶你輕鬆玩轉深圳灣！

廣告
北上激賞！酒店 6 折起！🔥
香港高鐵訂票優惠！🔥
深圳世界之窗 🌆 4.5分熱門親子景點！即買即用，隨時取消，省HK$5.59！
深圳卡魯冰雪世界❄️｜$221起即日可用！隨時取消✅
錦綉中華民俗村 🌃 半日遊｜HK$123起，即買即用！
港珠澳大橋海上遊🚢｜深圳出發，3小時觀光船票僅HK$221！
Trip.com優惠大合集 (不停更新)

🚇深圳灣公園交通 2026：地鐵 13 號線同巴士全解

而家去深圳灣公園真係多咗好多選擇，Trip.com 專業團隊幫香港遊客精選咗三個最推介嘅方法：

方案 A：由「深圳灣口岸」出發

以前過關後一係排隊等車，一係就迫巴士，好辛苦。而家地鐵 13 號線通咗，直頭係大家嘅救星！

深圳灣公園 | 方案 A：經「深圳灣口岸」出發
深圳灣公園 | 方案 A：經「深圳灣口岸」出發

圖片來源：MTR港鐵官網

  • 地鐵新線（強烈推介）：

  • 優點：全程軌道交通，唔使驚塞車，行程時間好準。而且新線啲設施好新淨，坐得好舒服。

    1. 香港過關抵達深圳灣口岸後，跟指示行去 深圳灣口岸地鐵站（13 號線）

    2. 坐 13 號線去 「粵海門站」

    3. 地鐵 9 號線（往文錦方向），坐多 3 個站就到 「深圳灣公園站」

  • 巴士/的士： 如果你拎住好多露營裝備或者野餐物資，唔想轉地鐵，可以揀路面交通：

    • 巴士：喺口岸巴士總站坐 M507 路或 M299 路，喺「深圳灣公園地鐵站」或者「運動廣場」站落車。

    • 的士/網約車：直接去日出劇場或者地鐵站入口，車費大約喺 15-20 蚊人民幣 之間，車程約 10-15 分鐘，啱晒追求效率或者拎住大件行李嘅遊客。

方案 B：由「福田口岸/落馬洲」出發

住喺新界北或者東鐵線沿線嘅朋友，呢條線就最順路：

  1. 過關後入 福田口岸地鐵站

  2. 4 號線（往牛湖）或者 10 號線（往雙擁街），去 「上梅林站」 或者 「孖嶺站」9 號線

  3. 另一個直接方法：坐 4 號線 去「會展中心站」，轉 1 號線 去「車公廟站」，再轉 9 號線 去「深圳灣公園站」。

  4. 優化路線：坐 10 號線 去「福民站」，轉 7 號線 去「車公廟」，再轉 9 號線

深圳地鐵攻略 2026 票價、路線圖、13號線直通深圳灣口岸

方案 C：高鐵（西九龍去福田站）

啱晒追求速度或者住喺九龍站附近嘅朋友：

深圳灣公園 | 方案 C：高鐵（西九龍至福田站）
深圳灣公園 | 方案 C：高鐵（西九龍至福田站）

圖片來源：MTR港鐵官網

  • 路線指引：

    • 西九龍站坐高鐵去 「福田站」（大約 14 分鐘）。

    • 抵達後唔使出站，直接轉 地鐵 11 號線

    • 坐到 「紅樹灣南站」，喺同一個月台轉 9 號線（唔使行樓梯），坐 1 站 即到。

    • Trip.com 溫馨小貼士：假日高鐵飛好快賣晒，強烈建議提早喺 Trip.com 平台預訂，確保行程順利！

👉即search香港西九龍去福田高鐵時間表及價錢

📍玩轉深圳灣公園：地鐵站出口同分區地圖

深圳灣公園佔地面積極大，盲舂舂行會行到腳軟。記住呢個出口攻略：

深圳灣公園 | 地鐵站出口與遊玩地圖
深圳灣公園 | 地鐵站出口與遊玩地圖

地鐵 9 號線「深圳灣公園站」出口解析（打卡必看）

  • D2 出口（網紅首選）： 俾人封為「通往大海嘅列車」。坐扶手電梯上去嗰陣，眼前會慢慢出現一望無際嘅大海同元朗群山，係全深圳最標誌性嘅打卡位！

  • C 出口（安靜睇海）：D2 對面，海景一樣咁靚但人少好多。如果你唔想同人迫，想靜靜地影下逆光相，呢度係首選。

  • E 出口（直通商圈）： 直通 歡樂海岸（O’PLAZA） 商場，啱晒一家大細行完公園想搵嘢食或者去海洋奇夢館。

更多深圳灣公園周邊一日遊熱門推介

深圳灣公園+南頭古城+東門老街，小團包車遊，解讀深圳，低至HK$0(14人已購)

甘坑古鎮+深圳灣公園+歡樂海岸海洋奇夢館+較場尾+大鵬所城，低至HK$381(5人已購)

深圳灣公園+蓮花山公園+甘坑古鎮+大芬油畫村一日遊@客家古鎮，低至HK$343(2人已購)

公園分區遊玩地圖

為了方便規劃，我們可以將公園分為三大區域：

  • 東區（紅樹林海濱生態園）：國家級自然保護區核心邊緣，擁有茂密紅樹林。每年 11 月 至次年 4 月 係候鳥棲息地。環境寧靜，啱晒影雀或者做科普教育。

  • 中區（地鐵站至大運火炬塔）：人氣最旺。有大草坪可以野餐，可以清晰欣賞橫跨海面嘅 深圳灣大橋，景色壯麗。

  • 西區（運動公園/蛇口方向）：有 流花山公園婚慶公園日出劇場。嗰度有個純白色燈塔，係影婚紗相嘅熱點，夕陽落山嗰陣靚到爆。

📸深圳灣公園必去打卡景點與最新網紅位

除了看海，公園內還有許多值得專門前往的深圳灣公園景點

  • 流花山公園（花海打卡）

    • 位置： 公園西側，靠近大運火炬塔。

    • 亮點：年嘅 1 月 至 2 月 期間，會有大片紫色花海。同遠處嘅現代高樓大廈形成鮮明對比，令人好似去咗法國普羅旺斯嘅浪漫花田。

深圳灣公園 | 流花山
深圳灣公園 | 流花山

  • 日出劇場（野餐勝地）

    • 位置： 公園中部偏西。

    • 亮點：坐擁最開闊嘅弧形大草坪，正面對住雄偉嘅 深圳灣大橋。無論係野餐定係影大片，視野都係一流嘅。

深圳灣公園 | 日出劇場
深圳灣公園 | 日出劇場

  • 觀橋公園

    • 位置： 緊鄰深圳灣大橋。

    • 亮點：係同 深圳灣大橋 合照嘅最佳角度之一。特別係夕陽西下嗰陣，成個海面染成夢幻嘅「橘子海」色調，浪漫氣息撲面而來。

深圳灣公園 | 觀橋公園
深圳灣公園 | 觀橋公園

  • 白鷺坡書吧（海邊圖書館）

    • 位置： 位於公園東段。

    • 亮點：被譽為「深圳最美書館」，擁有三面通透嘅落地玻璃窗。可以一邊飲咖啡，一邊欣賞窗外壯麗海景同翱翔嘅候鳥。

深圳灣公園 | 白鷺坡書吧
深圳灣公園 | 白鷺坡書吧

  • 大運火炬塔

    • 位置： 近流花山。

    • 亮點：深圳大運會標誌性地標，高聳入雲嘅塔身設計充滿現代感同力量感。

深圳灣公園 | 大運火炬塔廣場
深圳灣公園 | 大運火炬塔廣場

🍴深圳灣公園附近美食同商場推薦

遊覽完畢，尋找美食慰勞自己是指定動作。深圳灣公園附近商場林立，從高端奢華到親子休閒應有盡有。

1. 歡樂海岸 (O’PLAZA)

深圳灣公園 | O’PLAZA歡樂海岸購物中心
深圳灣公園 | O’PLAZA歡樂海岸購物中心

  • 距離： 從深圳灣公園地鐵站 E出口 步行約5-8分鐘即達，或穿過紅樹林保護區步行前往。

  • 特色：深圳唯一臨水體驗型主題購物區。匯聚咗好多時尚商場同美食，例如桂滿隴（杭幫菜）、點都德（廣式早茶）、奈雪嘅茶等等。夜晚仲有 「深藍秘境」 水秀表演，非常震撼。

2. 深圳灣萬象城 (The MixC Shenzhen Bay)——高端奢華的購物地標

深圳灣公園 | 深圳灣萬象城
深圳灣公園 | 深圳灣萬象城

圖片來源：搜狐

  • 距離：深圳灣萬象城地理位置優越，毗鄰地鐵后海站與人才公園。從深圳灣公園中區出發，您可以選擇步行約15-20分鐘抵達，亦可乘坐的士，車資約12元人民幣，交通十分便利。

  • 特色：作為深圳嘅頂級高端奢華地標，係購物天堂，亦都係「春筍」大廈所在地。商場內部經常舉辦國際級藝術展覽。必去 前簷書店 (Yan)，設計感極強。

深圳灣萬象城 2026 高檔商場出沒！大美術館快閃、小馬派對、前檐書店

3. 海岸城 (Coastal City)

深圳灣公園 | 海岸城
深圳灣公園 | 海岸城

  • 距離：位於后海站OCT Harbour (華僑城歡樂海岸) 是一個集文化、旅遊、商業於一體的綜合體，它通過獨特的二層空中連廊與周邊多個建築無縫相連，形成一個開放式的商業空間。從深圳灣公園出發，建議您搭乘地鐵或的士前往，以便更快速便捷地抵達這個充滿活力的區域。

  • 特色： 港人最熟悉嘅商場之一，性價比極高。呢度係網紅小吃嘅聚集地，喜茶、鮑師傅、卡瑪王子等手信店一應俱全。

4. 深圳灣睿印 (Rail IN)

深圳灣公園 | 深圳灣睿印
深圳灣公園 | 深圳灣睿印

  • 距離： 位於紅樹灣南站附近，與深圳灣公園東區較近。

  • 特色：位於紅樹灣南站附近，係一個較新嘅藝術潮流商場，寵物友好，人流量相對較少，行得好舒服。

深圳灣公園周邊住宿推薦

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

Trip.com 特別優惠：即日起至優惠售完為止，只要透過 Trip.com 應用程式成功註冊成為會員，即可立即享有高達10%的獨家折扣！請點擊指定連結，把握機會，讓您的旅程更省心實惠。此處查看更多！

如果您計劃進行兩日一夜的深度遊，選擇一家合適的深圳灣公園酒店選擇一間舒適的酒店，能讓您的深圳灣之旅倍添愜意與奢華。您可以透過 Trip.com 平台，便捷預訂以下我們為您精心挑選的酒店，並享受專屬的優惠價格，為您的旅程劃上完美的句號。

奢華享受型：

  • 深圳灣安達仕酒店 (Andaz Shenzhen Bay)：

    • 安達仕深圳灣酒店 (Andaz Shenzhen Bay) 作為凱悅集團旗下的頂級奢華品牌，地理位置極佳，緊鄰高端的深圳灣萬象城。酒店客房設計巧妙融合了南洋的異域風情與現代的簡約美學，入住其中可俯瞰人才公園的綠意與深圳灣的壯闊海景，提供極致的私隱度與尊貴享受。

  • 深圳鵬瑞萊佛士酒店 (Raffles Shenzhen)：

    • 瑞吉酒店 (The St. Regis Shenzhen) 傲然矗立於深圳地標「深圳灣1號」之上，為賓客提供頂級的雲端視角。在酒店的71樓辦理入住手續，您將體驗到彷彿漫步雲端的非凡感受。這裡不僅是享受奢華的理想選擇，更是慶祝特別紀念日，創造浪漫回憶的完美地點。

深圳鵬瑞萊佛士酒店(Raffles Shenzhen)

深圳鵬瑞萊佛士酒店(Raffles Shenzhen)
深圳鵬瑞萊佛士酒店(Raffles Shenzhen)
深圳鵬瑞萊佛士酒店(Raffles Shenzhen)
深圳鵬瑞萊佛士酒店(Raffles Shenzhen)

評分：9.5/10.0

地址：中心路3008號深圳灣1號, 南山區, 深圳

選擇房型

高性價比/便利型：

  • 深圳木棉花酒店 (Kapok Hotel)：

    • 木棉花酒店 (Hotel Kapok Shenzhen Bay) 坐落於深圳灣體育中心（俗稱「春繭」）旁，住客可輕鬆步行抵達深圳灣公園西區。酒店以其獨特的設計感著稱，內部營造出圖書館般的寧靜氛圍，讓您在繁忙的旅途中也能找到片刻的閱讀與休憩空間，感受藝術與靜謐的融合。

深圳灣木棉花酒店(Hotel Kapok Shenzhen Bay)

深圳灣木棉花酒店(Hotel Kapok Shenzhen Bay)
深圳灣木棉花酒店(Hotel Kapok Shenzhen Bay)
深圳灣木棉花酒店(Hotel Kapok Shenzhen Bay)
深圳灣木棉花酒店(Hotel Kapok Shenzhen Bay)

評分：9.4/10.0

地址：深圳灣萬象城A區下沉廣場21樓, 南山區, 深圳, 518054

選擇房型

  • 南山區科技園周邊酒店（如亞朵、全季）：

    • 得益於地鐵13號線的開通，香港遊客現在可以更靈活地選擇住宿地點。若預算有限，您可以考慮選擇科苑或高新園附近區域的酒店。這些地區的商務酒店在週末通常會提供相對親民的價格，同時通過地鐵13號線，往返深圳灣公園也極為方便快捷，是兼顧性價比與便利性的理想選擇。

深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店(Atour S Hotel Kexing Science Park Shenzhen Nanshan)

深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店(Atour S Hotel Kexing Science Park Shenzhen Nanshan)
深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店(Atour S Hotel Kexing Science Park Shenzhen Nanshan)
深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店(Atour S Hotel Kexing Science Park Shenzhen Nanshan)
深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店(Atour S Hotel Kexing Science Park Shenzhen Nanshan)

評分：9.7/10.0

地址：粵海街道瓊宇路10號澳特科興科學園C棟101號, 南山區, 深圳

選擇房型

全季酒店（深圳南山科技園店）(JI Hotel (Shenzhen Nanshan Science And Technology Park))

全季酒店（深圳南山科技園店）(JI Hotel (Shenzhen Nanshan Science And Technology Park))
全季酒店（深圳南山科技園店）(JI Hotel (Shenzhen Nanshan Science And Technology Park))
全季酒店（深圳南山科技園店）(JI Hotel (Shenzhen Nanshan Science And Technology Park))
全季酒店（深圳南山科技園店）(JI Hotel (Shenzhen Nanshan Science And Technology Park))

評分：9.5/10.0

地址：科發路2號30區3棟文崢鑫大廈, 南山區, 深圳

選擇房型

深圳灣公園 | 實用遊玩貼士

為了讓您的旅程更加順暢，以下幾點請務必留意：

  • 特別提醒（單車）： 深圳灣公園喺週末同公眾假期通常 禁止單車入園，係為咗保障遊客安全。建議工作日前往，或者喺指定區域體驗。

  • 最佳遊玩時間： 推薦 下午 4:00 之後抵達。可以避開烈日，仲可以捕捉到由湛藍大海到絕美日落，再到夜晚對岸點點漁火嘅全過程。

  • 支付與網絡： 雖然商戶支持 AlipayHKWeChat Pay HK，但建議提早開通內地乘車碼，同埋準備好漫遊數據或者電話卡。

  • 防曬與防蟲： 紫外線強且紅樹林蚊蟲多，務必準備好防曬霜、太陽眼鏡同埋 蚊怕水

  • 無人機使用： 靠近口岸同邊境線屬於 嚴格禁飛區，飛行前一定要查清楚規定。

深圳灣公園

展望 2026 年，地鐵 13 號線開通之後，呢度同香港遊客嘅生活圈連接得更緊密。心動不如行動！而家就打開 Trip.com 應用程式，規劃您下一次嘅深圳灣公園之旅啦！

黃金路線推介： 下午經深圳灣口岸（13 號線）-> D2 出口打卡 -> 沿海濱棧道漫步至流花山 -> 日出劇場睇日落 -> 晚上去歡樂海岸食晚餐睇水秀，完美！

心動不如行動！現在就打開 Trip.com 應用程式，輕鬆規劃您的下一次深圳灣公園之旅吧！無論是便捷的交通、豐富的景點、誘人的美食，還是舒適的住宿，Trip.com 都能為您提供一站式服務，讓您盡情享受這片海濱綠洲帶來的愜意與美好時光！

更多深圳公園遊玩攻略

深圳金湖公園 | 唔使再迫人才公園喇！深圳金湖公園呢度睇雀、野餐仲爽，即睇交通攻略！

深圳小眾景點 | 小眾私藏秘境：14大打卡地、交通及3日2夜指南

深圳小眾景點 | 小眾私藏秘境：14大打卡地、交通及3日2夜指南

深圳小眾景點 | 小眾私藏秘境：14大打卡地、交通及3日2夜指南

深圳情侶好去處 | 深圳各區20+浪漫景點最新指南

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

宏福苑五級大火

其他人也在看

衛志豪跑渣馬拍片出post自稱「一次都冇練過」被一面倒鬧爆 網民︰你真心反省下

衛志豪跑渣馬拍片出post自稱「一次都冇練過」被一面倒鬧爆 網民︰你真心反省下

星期日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加，當然少不了出post分享，話晒都係用汗水換返嚟嘅成果，呢類post網民通常都係正評。唯獨是佢衛志豪，跑完渣馬10公里賽之後出post結果俾人鬧爆，到底衰咩？

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
林欣彤英國情緒崩潰4個月後再發文 聲稱失控原因 「受過百位巫師攻擊」

林欣彤英國情緒崩潰4個月後再發文 聲稱失控原因 「受過百位巫師攻擊」

參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，2年前約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。3年前受洗成為基督徒嘅Mag，去年9月底獲邀請到英國參加佈道會

Yahoo 娛樂圈 ・ 55 分鐘前
碧咸大仔布魯克林千字文公開決裂！痛斥父母試圖破壞其夫妻關係　直言「唔打算與家人和解」

碧咸大仔布魯克林千字文公開決裂！痛斥父母試圖破壞其夫妻關係　直言「唔打算與家人和解」

碧咸（David Beckham）一家與大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）夫婦不和的傳聞流傳多年，外界一直眾說紛紜。直到近日，這場「豪門家變」終於由當事人親自揭盅。26歲的布魯克林日前突然在社交平台發表長達6頁的公開聲明，首次正面回應與家族決裂一事，更毫不留情直言：「我唔打算同家人和解。」他形容，這是自己人生中第一次真正為自己站出來。

Yahoo 體育 ・ 4 小時前
LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！

LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！

對於愛旅行、日行萬步「血拼」的港人來說，腳痛簡直是掃興的最大元兇～最近Threads上就有一款被稱為「暴走鞋墊」的日本好物引發熱議，有網民分享實測一個月，即使長時間步行雙腳依然無感，更封它為「扁平足救星」！

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
內地過江超市「好特賣HotMaxx」葵芳分店結業！ 深圳價吸引力不再？ 網民：早有先兆

內地過江超市「好特賣HotMaxx」葵芳分店結業！ 深圳價吸引力不再？ 網民：早有先兆

近年，不少內地連鎖品牌挾低價優勢進軍香港市場。其中，以「深圳價」為賣點的連鎖超市「好特賣Hot Maxx」近日傳出消息，其葵芳分店即將於2026年2月中旬結束營業。此消息最先由網民在社交平台發布，隨即引發廣泛討論。

Yahoo Food ・ 5 小時前
車Cam直擊｜海怡半島女童過斑馬線鞠躬揮手　司機：終於遇到

車Cam直擊｜海怡半島女童過斑馬線鞠躬揮手　司機：終於遇到

鴨脷洲海怡半島日前有司機駕車到屋苑內一條斑馬線時停車，一位女童跟隨大人過路，她期間有禮地向司機鞠躬及揮手一刻被車Cam拍下放上社交平台，影片引起網民討論，表示小朋友「好乖」、「有家教就係咁」。

am730 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）

【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）

759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！

YAHOO著數 ・ 1 天前
政府冒牌水風波｜陳嘉信遭撤回銀紫荊星章授勳　3 名物流署人員表現未達水平　停發增薪點｜Yahoo

政府冒牌水風波｜陳嘉信遭撤回銀紫荊星章授勳　3 名物流署人員表現未達水平　停發增薪點｜Yahoo

政府去年 8 月爆出採購「冒牌樽裝水」事件，財經事務及庫務局今日（20 日）公布檢討政府採購機制專責小組報告，公務員事務局亦公布今次事件的紀律調查結果。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，未發現物流服務署前署長陳嘉信在事件中有疏忽，不過在徵詢政府部門意見後，決定撤回向他頒授銀紫荊星章的決定。楊何蓓茵又指，有 3 位物流署人員的表現未達水平，公務員事務局將會就其中 2 名人員，包括 1 名首長級人員作出正式紀律研訊，並會作出懲處。前述 3 名的人員同樣會被停發增薪點。

Yahoo新聞 ・ 2 小時前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛

許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛

Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，

女人我最大 ・ 1 天前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客

差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客

渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生

陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生

陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭則仕完成渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動

鄭則仕完成渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動

尋日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加。當大家以為見到文質彬彬嘅林家謙著短褲跑半馬已經夠驚喜，點知發哥周潤發帶住一批圈中老友記出戰10公里賽先至係彩蛋

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
小S大女兒Elly 20歲生日美炸！歐美辣妹風掀好評　珍藏大S禮物10年「慶生也戴上」

小S大女兒Elly 20歲生日美炸！歐美辣妹風掀好評　珍藏大S禮物10年「慶生也戴上」

小S大女兒Elly（許曦文）1月16日迎來20歲生日，她在社群平台分享一系列慶生照片，引起不少討論。照片中，她佩戴的是姨媽大S多年前送給她的Tiffany項鍊，這個細節也讓不少人聯想到兩人之間的親情連結。

姊妹淘 ・ 1 小時前
早餐「吃油一點」更有助減肥！　醫推薦3食物：助燃脂又穩血糖

早餐「吃油一點」更有助減肥！　醫推薦3食物：助燃脂又穩血糖

不少人為了減肥，早餐刻意少吃、甚至乾脆不吃，但家醫科醫師許書華指出，其實減重不一定要挨餓，早餐「吃油一點」，反而可能對燃脂更有幫助。

姊妹淘 ・ 22 小時前
喚醒全球同情潮！格陵蘭女外長用淚水對抗美吞併野心 終究難逃川普魔爪？

喚醒全球同情潮！格陵蘭女外長用淚水對抗美吞併野心 終究難逃川普魔爪？

為了緩和與美國的衝突，丹麥外交大臣 Lars Lokke Rasmussen 與格陵蘭自治政府外長 Vivian Motzfeldt 上周三 (14 日) 赴白宮會晤美國副總統萬斯與國務卿盧比歐，期望說服特朗普政府放棄吞併格陵蘭島的念頭，然而努力未果。

鉅亨網 ・ 9 小時前
【龍豐】豐搶價 Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 $128、OLAY新生高效緊緻套裝 $308（即日起至26/01）

【龍豐】豐搶價 Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 $128、OLAY新生高效緊緻套裝 $308（即日起至26/01）

今期「豐搶價」精選產品搶先看，OLAY新生高效緊緻套裝 $308/件、Elizabeth Arden綠茶香水 $98/件、SK-II 淨肌護膚潔面乳 $255/件、Kose定妝防水噴霧EX+ $68/件、Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 $128/件！

YAHOO著數 ・ 4 小時前
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞

75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞

75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解

碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解

曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付

日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付

日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢

Yahoo財經 ・ 5 天前
三上悠亞再赴台應援　巨胸壓玻璃險走光

三上悠亞再赴台應援　巨胸壓玻璃險走光

【on.cc東網專訊】日本暗黑女神三上悠亞，去年破天荒宣布以「最強外援」身分，加盟台灣職業籃球團啦啦隊後，上周末一連兩日再亮相當地球賽應援。賽前她先到球隊商店，為印上其肖像及啦啦隊服號的週邊產品宣傳。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前