深圳灣公園 2026 玩樂大全：地鐵 13 號線直達、打卡位、美食酒店全攻略

深圳灣公園攻略

深圳灣公園深圳灣公園有成 13 公里長嘅無敵海岸線，仲要同香港元朗隔海相望，地理位置攞晒滿分，咁多年嚟一直都係香港人心目中北上「後花園」嘅首選。無論你想搵個地方靜下、去草地野餐、海濱踩單車，定係睇日落同珍稀候鳥，呢度次次去都會有驚喜。

嚟到 2026 年，深圳灣公園嘅體驗直頭係大升級，最正係交通方便咗勁多！隨住由港鐵（深圳）營運嘅 地鐵 13 號線 喺 2026 年正式通車，終於打通咗「深圳灣口岸」去深圳地鐵網嘅最後一公里。以後大家過完關，唔使再喺度排長龍等的士或者迫巴士，直接喺口岸轉地鐵就「無縫對接」去到公園，慳返唔少時間。Trip.com 幫大家整咗份超詳細指南，由最新交通路線到隱藏打卡機位，帶你輕鬆玩轉深圳灣！

🚇深圳灣公園交通 2026：地鐵 13 號線同巴士全解

而家去深圳灣公園真係多咗好多選擇，Trip.com 專業團隊幫香港遊客精選咗三個最推介嘅方法：

方案 A：由「深圳灣口岸」出發

以前過關後一係排隊等車，一係就迫巴士，好辛苦。而家地鐵 13 號線通咗，直頭係大家嘅救星！

深圳灣公園 | 方案 A：經「深圳灣口岸」出發

圖片來源：MTR港鐵官網

地鐵新線（強烈推介）：

優點：全程軌道交通，唔使驚塞車，行程時間好準。而且新線啲設施好新淨，坐得好舒服。

香港過關抵達深圳灣口岸後，跟指示行去 深圳灣口岸地鐵站（13 號線） 。 坐 13 號線去 「粵海門站」 。 轉 地鐵 9 號線 （往文錦方向），坐多 3 個站就到 「深圳灣公園站」 。

巴士/的士： 如果你拎住好多露營裝備或者野餐物資，唔想轉地鐵，可以揀路面交通：

巴士：喺口岸巴士總站坐 M507 路或 M299 路，喺「深圳灣公園地鐵站」或者「運動廣場」站落車。 的士/網約車：直接去日出劇場或者地鐵站入口，車費大約喺 15-20 蚊人民幣 之間，車程約 10-15 分鐘 ，啱晒追求效率或者拎住大件行李嘅遊客。



方案 B：由「福田口岸/落馬洲」出發

住喺新界北或者東鐵線沿線嘅朋友，呢條線就最順路：

過關後入 福田口岸地鐵站。 坐 4 號線（往牛湖）或者 10 號線（往雙擁街），去 「上梅林站」 或者 「孖嶺站」 轉 9 號線。 另一個直接方法：坐 4 號線 去「會展中心站」，轉 1 號線 去「車公廟站」，再轉 9 號線 去「深圳灣公園站」。 優化路線：坐 10 號線 去「福民站」，轉 7 號線 去「車公廟」，再轉 9 號線。

深圳地鐵攻略 2026 票價、路線圖、13號線直通深圳灣口岸

方案 C：高鐵（西九龍去福田站）

啱晒追求速度或者住喺九龍站附近嘅朋友：

深圳灣公園 | 方案 C：高鐵（西九龍至福田站）

圖片來源：MTR港鐵官網

路線指引：

西九龍站坐高鐵去 「福田站」 （大約 14 分鐘 ）。 抵達後唔使出站，直接轉 地鐵 11 號線 。 坐到 「紅樹灣南站」 ，喺同一個月台轉 9 號線 （唔使行樓梯），坐 1 站 即到。

📍玩轉深圳灣公園：地鐵站出口同分區地圖

深圳灣公園佔地面積極大，盲舂舂行會行到腳軟。記住呢個出口攻略：

深圳灣公園 | 地鐵站出口與遊玩地圖

地鐵 9 號線「深圳灣公園站」出口解析（打卡必看）

D2 出口（網紅首選）： 俾人封為「通往大海嘅列車」。坐扶手電梯上去嗰陣，眼前會慢慢出現一望無際嘅大海同元朗群山，係全深圳最標誌性嘅打卡位！

C 出口（安靜睇海）： 喺 D2 對面，海景一樣咁靚但人少好多。如果你唔想同人迫，想靜靜地影下逆光相，呢度係首選。

E 出口（直通商圈）： 直通 歡樂海岸（O’PLAZA） 商場，啱晒一家大細行完公園想搵嘢食或者去海洋奇夢館。

公園分區遊玩地圖

為了方便規劃，我們可以將公園分為三大區域：

東區（紅樹林海濱生態園）：國家級自然保護區核心邊緣，擁有茂密紅樹林。每年 11 月 至次年 4 月 係候鳥棲息地。環境寧靜，啱晒影雀或者做科普教育。

中區（地鐵站至大運火炬塔）：人氣最旺。有大草坪可以野餐，可以清晰欣賞橫跨海面嘅 深圳灣大橋 ，景色壯麗。

西區（運動公園/蛇口方向）：有 流花山公園、婚慶公園 同 日出劇場。嗰度有個純白色燈塔，係影婚紗相嘅熱點，夕陽落山嗰陣靚到爆。

📸深圳灣公園必去打卡景點與最新網紅位

除了看海，公園內還有許多值得專門前往的深圳灣公園景點。

流花山公園（花海打卡）

位置： 公園西側，靠近大運火炬塔。 亮點： 年嘅 1 月 至 2 月 期間，會有大片紫色花海。同遠處嘅現代高樓大廈形成鮮明對比，令人好似去咗法國普羅旺斯嘅浪漫花田。



深圳灣公園 | 流花山

日出劇場（野餐勝地）

位置： 公園中部偏西。 亮點： 坐擁最開闊嘅弧形大草坪，正面對住雄偉嘅 深圳灣大橋。無論係野餐定係影大片，視野都係一流嘅。



深圳灣公園 | 日出劇場

觀橋公園

位置： 緊鄰深圳灣大橋。 亮點： 係同 深圳灣大橋 合照嘅最佳角度之一。特別係夕陽西下嗰陣，成個海面染成夢幻嘅「橘子海」色調，浪漫氣息撲面而來。



深圳灣公園 | 觀橋公園

白鷺坡書吧（海邊圖書館）

位置： 位於公園東段。 亮點： 被譽為「深圳最美書館」，擁有三面通透嘅落地玻璃窗。可以一邊飲咖啡，一邊欣賞窗外壯麗海景同翱翔嘅候鳥。



深圳灣公園 | 白鷺坡書吧

大運火炬塔

位置： 近流花山。 亮點： 深圳大運會標誌性地標，高聳入雲嘅塔身設計充滿現代感同力量感。



深圳灣公園 | 大運火炬塔廣場

🍴深圳灣公園附近美食同商場推薦

遊覽完畢，尋找美食慰勞自己是指定動作。深圳灣公園附近商場林立，從高端奢華到親子休閒應有盡有。

1. 歡樂海岸 (O’PLAZA)

深圳灣公園 | O’PLAZA歡樂海岸購物中心

距離： 從深圳灣公園地鐵站 E出口 步行約5-8分鐘即達，或穿過紅樹林保護區步行前往。

特色：深圳唯一臨水體驗型主題購物區。匯聚咗好多時尚商場同美食，例如桂滿隴（杭幫菜）、點都德（廣式早茶）、奈雪嘅茶等等。夜晚仲有 「深藍秘境」 水秀表演，非常震撼。

2. 深圳灣萬象城 (The MixC Shenzhen Bay)——高端奢華的購物地標

深圳灣公園 | 深圳灣萬象城

圖片來源：搜狐

距離： 深圳灣萬象城地理位置優越，毗鄰地鐵后海站與人才公園。從深圳灣公園中區出發，您可以選擇步行約15-20分鐘抵達，亦可乘坐的士，車資約12元人民幣，交通十分便利。

特色：作為深圳嘅頂級高端奢華地標，係購物天堂，亦都係「春筍」大廈所在地。商場內部經常舉辦國際級藝術展覽。必去 前簷書店 (Yan)，設計感極強。

深圳灣萬象城 2026 高檔商場出沒！大美術館快閃、小馬派對、前檐書店

3. 海岸城 (Coastal City)

深圳灣公園 | 海岸城

距離： 位於 后海站 OCT Harbour (華僑城歡樂海岸) 是一個集文化、旅遊、商業於一體的綜合體，它通過獨特的二層空中連廊與周邊多個建築無縫相連，形成一個開放式的商業空間。從深圳灣公園出發，建議您搭乘地鐵或的士前往，以便更快速便捷地抵達這個充滿活力的區域。

特色： 港人最熟悉嘅商場之一，性價比極高。呢度係網紅小吃嘅聚集地，喜茶、鮑師傅、卡瑪王子等手信店一應俱全。

4. 深圳灣睿印 (Rail IN)

深圳灣公園 | 深圳灣睿印

距離： 位於紅樹灣南站附近，與 深圳灣公園東區 較近。

特色：位於紅樹灣南站附近，係一個較新嘅藝術潮流商場，寵物友好，人流量相對較少，行得好舒服。

深圳灣公園周邊住宿推薦

如果您計劃進行兩日一夜的深度遊，選擇一家合適的深圳灣公園酒店選擇一間舒適的酒店，能讓您的深圳灣之旅倍添愜意與奢華。您可以透過 Trip.com 平台，便捷預訂以下我們為您精心挑選的酒店，並享受專屬的優惠價格，為您的旅程劃上完美的句號。

奢華享受型：

深圳灣安達仕酒店 (Andaz Shenzhen Bay)：

安達仕深圳灣酒店 (Andaz Shenzhen Bay) 作為凱悅集團旗下的頂級奢華品牌，地理位置極佳，緊鄰高端的深圳灣萬象城。酒店客房設計巧妙融合了南洋的異域風情與現代的簡約美學，入住其中可俯瞰人才公園的綠意與深圳灣的壯闊海景，提供極致的私隱度與尊貴享受。

深圳鵬瑞萊佛士酒店 (Raffles Shenzhen)：

瑞吉酒店 (The St. Regis Shenzhen) 傲然矗立於深圳地標「深圳灣1號」之上，為賓客提供頂級的雲端視角。在酒店的71樓辦理入住手續，您將體驗到彷彿漫步雲端的非凡感受。這裡不僅是享受奢華的理想選擇，更是慶祝特別紀念日，創造浪漫回憶的完美地點。



深圳鵬瑞萊佛士酒店(Raffles Shenzhen)

深圳鵬瑞萊佛士酒店(Raffles Shenzhen)

深圳鵬瑞萊佛士酒店(Raffles Shenzhen)

評分：9.5/10.0

地址：中心路3008號深圳灣1號, 南山區, 深圳

選擇房型

高性價比/便利型：

深圳木棉花酒店 (Kapok Hotel)：

木棉花酒店 (Hotel Kapok Shenzhen Bay) 坐落於深圳灣體育中心（俗稱「春繭」）旁，住客可輕鬆步行抵達深圳灣公園西區。酒店以其獨特的設計感著稱，內部營造出圖書館般的寧靜氛圍，讓您在繁忙的旅途中也能找到片刻的閱讀與休憩空間，感受藝術與靜謐的融合。



深圳灣木棉花酒店(Hotel Kapok Shenzhen Bay)

深圳灣木棉花酒店(Hotel Kapok Shenzhen Bay)

深圳灣木棉花酒店(Hotel Kapok Shenzhen Bay)

評分：9.4/10.0

地址：深圳灣萬象城A區下沉廣場21樓, 南山區, 深圳, 518054

選擇房型

南山區科技園周邊酒店（如亞朵、全季）：

得益於地鐵13號線的開通，香港遊客現在可以更靈活地選擇住宿地點。若預算有限，您可以考慮選擇科苑或高新園附近區域的酒店。這些地區的商務酒店在週末通常會提供相對親民的價格，同時通過地鐵13號線，往返深圳灣公園也極為方便快捷，是兼顧性價比與便利性的理想選擇。



深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店(Atour S Hotel Kexing Science Park Shenzhen Nanshan)

深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店(Atour S Hotel Kexing Science Park Shenzhen Nanshan)

深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店(Atour S Hotel Kexing Science Park Shenzhen Nanshan)

評分：9.7/10.0

地址：粵海街道瓊宇路10號澳特科興科學園C棟101號, 南山區, 深圳

選擇房型

全季酒店（深圳南山科技園店）(JI Hotel (Shenzhen Nanshan Science And Technology Park))

全季酒店（深圳南山科技園店）(JI Hotel (Shenzhen Nanshan Science And Technology Park))

全季酒店（深圳南山科技園店）(JI Hotel (Shenzhen Nanshan Science And Technology Park))

評分：9.5/10.0

地址：科發路2號30區3棟文崢鑫大廈, 南山區, 深圳

選擇房型

深圳灣公園 | 實用遊玩貼士

為了讓您的旅程更加順暢，以下幾點請務必留意：

特別提醒（單車）： 深圳灣公園喺週末同公眾假期通常 禁止單車入園 ，係為咗保障遊客安全。建議工作日前往，或者喺指定區域體驗。

最佳遊玩時間： 推薦 下午 4:00 之後抵達。可以避開烈日，仲可以捕捉到由湛藍大海到絕美日落，再到夜晚對岸點點漁火嘅全過程。

支付與網絡： 雖然商戶支持 AlipayHK 或 WeChat Pay HK ，但建議提早開通內地乘車碼，同埋準備好漫遊數據或者電話卡。

防曬與防蟲： 紫外線強且紅樹林蚊蟲多，務必準備好防曬霜、太陽眼鏡同埋 蚊怕水 。

無人機使用： 靠近口岸同邊境線屬於 嚴格禁飛區，飛行前一定要查清楚規定。

深圳灣公園

展望 2026 年，地鐵 13 號線開通之後，呢度同香港遊客嘅生活圈連接得更緊密。心動不如行動！而家就打開 Trip.com 應用程式，規劃您下一次嘅深圳灣公園之旅啦！

黃金路線推介： 下午經深圳灣口岸（13 號線）-> D2 出口打卡 -> 沿海濱棧道漫步至流花山 -> 日出劇場睇日落 -> 晚上去歡樂海岸食晚餐睇水秀，完美！

心動不如行動！現在就打開 Trip.com 應用程式，輕鬆規劃您的下一次深圳灣公園之旅吧！無論是便捷的交通、豐富的景點、誘人的美食，還是舒適的住宿，Trip.com 都能為您提供一站式服務，讓您盡情享受這片海濱綠洲帶來的愜意與美好時光！

