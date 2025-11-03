深圳灣口岸紅的攔腰撞綠的殃另一輛紅的 兩司機受傷

深圳灣口岸兩輛的士相撞。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

深圳灣口岸發生交通意外。

今日（3日）早上11時13分，深圳灣口岸的士站一輛市區的士攔腰撞向一輛新界的士，再殃及旁邊另一輛紅的。警方和救援人員接報後趕至現場，兩名的士司機受輕傷。警方正在調查車禍起因。

