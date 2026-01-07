深圳灣口岸巴士總站歸位！一出關即有2條免費專線巴士｜網民：太好了，不用行死人

跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
深圳地鐵的深圳灣口岸站開通逾一年，隨著地鐵工程完成，深圳灣口岸巴士總站亦已於2025年11月16日遷回旅檢大樓附近的A停車場原址，從旅檢大樓步行2分鐘就能乘搭多條巴士路線及兩條免費巴士線，方便前往蛇口Walmart、萬象前海、前海山姆等，不用再行長長的行人天橋，難怪小紅書網民大讚方便多了！
舊巴士站行300米天橋先到
據了解，為配合深圳地鐵建設工程，鄰近旅檢大樓附近的A停車場早於2019年起開始停用，巴士站遷至深圳灣旅檢大樓西南側，市民必須行走約300米行人天橋才到達巴士站，上下奔波、路程長，大大降低了坐巴士的吸引力，有網民形容「以前不少香港中老年人坐巴士到蛇口買菜，巴士總站搬到太遠時，他們都少來了」。
一出關即有2條免費專線巴士
著隨地鐵工程完成，巴士站終於2025年11月16日搬回原本的A停車場處，名為「深圳灣口岸公交首末站」，新巴士站位於的士站旁邊，從旅檢大樓行約2分鐘即達，落客區位於南側，上客區設於東側及北側，提供多條巴士路線如M73、M177、M507、M409、M484、M506，以及兩條免費巴士線，包括逢星期五至日10am至8pm運行的「花園城免費專線」，由深圳灣口岸公交首末站來往招商花園城購物中心、海上世界，以及連接地鐵12號線四海站；以及逢星期六及日運行的「山姆口岸通」免費巴士線，途經前灣地鐵站、桂灣地鐵站、萬象前海、前海山姆會員店等地，非常方便。
網民： 太好了，不用行死人
對於深圳灣口岸巴士總站回歸，小紅書網民都議論紛紛，有網民表示「太好了，不用行死人」、「終於不用長途跋涉去口岸了」、「把大家坐巴士的習慣耗沒了，它又回來了？！」，亦有網民留意到不少路線包括90、M242路線都被取消，算是美中不足吧！
農曆新年維港煙花匯演2026｜豪華遊艇拼團早鳥優惠每位$988起！包豐富晚餐＋無限任飲啤酒＋壓軸抽獎
AIA友邦嘉年華快閃優惠｜即搶快閃88折優惠碼！門票$124起＋送護膚套裝連現金券
香港好去處｜Chiikawa Baby香港期間限定店登陸旺角！近2,000呎可愛BB世界／打卡位＋新品同步登場
香港機場貴賓室地圖｜一文睇清貴賓室位置、入場條件、收費 24小時開放Lounge是這間？
深圳地鐵4條新線同步通車！大鵬新區首條地鐵＋羅湖直達機場＋東門站一出即商場
深圳野生動物園門票買一送一、人均$64起！盡覽近萬隻野生動物＋動物表演｜深圳親子景點
深圳新酒店2026｜美高梅美幻酒店進駐深圳小梅沙！無邊際泳池歎絕美海景、最啱親子玩樂
深圳華發冰雪熱雪奇蹟娛雪票開售！人均每小時低至$99.6｜深圳好去處
北上過關不再出示回鄉證？智能通關 「刷臉」服務擴展 即睇適用口岸地點
回鄉證過期｜過關先知回鄉證過期點算好？口岸即辦臨通親身實測 一覽辦理方法、注意事項
回鄉證續期｜深圳都可以補領/續期回鄉證？換證時間比香港短 即睇申辦流程/地點/收費/注意事項
