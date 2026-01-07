深圳灣口岸巴士總站歸位！一出關即有2條免費專線巴士｜網民：太好了，不用行死人

深圳地鐵的深圳灣口岸站開通逾一年，隨著地鐵工程完成，深圳灣口岸巴士總站亦已於2025年11月16日遷回旅檢大樓附近的A停車場原址，從旅檢大樓步行2分鐘就能乘搭多條巴士路線及兩條免費巴士線，方便前往蛇口Walmart、萬象前海、前海山姆等，不用再行長長的行人天橋，難怪小紅書網民大讚方便多了！

深圳地鐵的深圳灣口岸站開通逾一年，隨著地鐵工程完成，深圳灣口岸巴士總站亦已於2025年11月16日遷回旅檢大樓附近的A停車場原址。（圖片來源：巴士的寫意@小紅書）

舊巴士站行300米天橋先到

據了解，為配合深圳地鐵建設工程，鄰近旅檢大樓附近的A停車場早於2019年起開始停用，巴士站遷至深圳灣旅檢大樓西南側，市民必須行走約300米行人天橋才到達巴士站，上下奔波、路程長，大大降低了坐巴士的吸引力，有網民形容「以前不少香港中老年人坐巴士到蛇口買菜，巴士總站搬到太遠時，他們都少來了」。

落客區位於南側。（圖片來源：巴士的寫意@小紅書）

一出關即有2條免費專線巴士

著隨地鐵工程完成，巴士站終於2025年11月16日搬回原本的A停車場處，名為「深圳灣口岸公交首末站」，新巴士站位於的士站旁邊，從旅檢大樓行約2分鐘即達，落客區位於南側，上客區設於東側及北側，提供多條巴士路線如M73、M177、M507、M409、M484、M506，以及兩條免費巴士線，包括逢星期五至日10am至8pm運行的「花園城免費專線」，由深圳灣口岸公交首末站來往招商花園城購物中心、海上世界，以及連接地鐵12號線四海站；以及逢星期六及日運行的「山姆口岸通」免費巴士線，途經前灣地鐵站、桂灣地鐵站、萬象前海、前海山姆會員店等地，非常方便。

上客區設於東側及北側，提供多條巴士路線如M73、M177、M507、M409、M484、M506，以及兩條免費巴士線。（圖片來源：巴士的寫意@小紅書）

新巴士站位於的士站旁邊，從旅檢大樓行約2分鐘即達。（圖片來源：巴士的寫意@小紅書）

逢星期六及日運行的「山姆口岸通」免費巴士線，途經前灣地鐵站、桂灣地鐵站、萬象前海、前海山姆會員店等地。（圖片來源：巴士的寫意@小紅書）

隨著地鐵工程完成，巴士站終於2025年11月16日搬回原本的A停車場處。（圖片來源：巴士的寫意@小紅書）

網民： 太好了，不用行死人

對於深圳灣口岸巴士總站回歸，小紅書網民都議論紛紛，有網民表示「太好了，不用行死人」、「終於不用長途跋涉去口岸了」、「把大家坐巴士的習慣耗沒了，它又回來了？！」，亦有網民留意到不少路線包括90、M242路線都被取消，算是美中不足吧！

