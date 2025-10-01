Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳火鍋2025〡深圳打邊爐推介10+！潮汕牛肉火鍋任食放題/豪華古城火鍋/鮮宰秦川牛/傳統砂鍋配炭火爐

深圳火鍋2025邊間最吸引？火鍋作為飲食界的長青樹，一年四季不分任何季節都是聚餐首選！深圳的火鍋出名種類多且花款多，即使是每日食一間都肯定有排試！想輕易實現火鍋自由，Yahoo Food精選10+間人氣必食火鍋店，馬上看看內文的深圳火鍋推介！

1.天成潮汕牛肉自助火鍋：100分鐘任食潮汕牛肉火鍋！實現火鍋自由

要實現火鍋自由，天成潮汕牛肉自助火鍋就最一定最合適！皆因可於100分鐘內任食，包括現切新鮮嫩牛肉、牛肉丸、牛腸、牛心頂、牛雜、牛百葉、肥牛卷、鴨血、鵪鶉蛋、蟹柳、鴨掌、脆皮腸、魚皮、魚丸、魚皮餃等，滿足愛吃任食火鍋的邊爐友。特別設有港澳食客專屬優惠，設有即叫即整熟食如鮑汁黑豆腐, 椒鹽牛蛙, 椒鹽魚片花, 避風塘牛蛙, 避風塘魚片花。

天成潮汕牛肉自助火鍋

福田分店

地址：深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然九路21號皇冠工業區廠房2棟二層213（十畝地2樓）（地圖按此）

交通：搭乘地鐵1/7號線至車公廟站下車，C出口步行約610米

營業時間：11:00-21:00

寶安分店

地址：寶安區寶民一路嘉洲商務中心2棟3016室 （萬達廣場A館3樓）（地圖按此）

交通：搭乘地鐵5號線至靈芝站下車，F出口步行約270米，換乘公交M378/M249路至裕安路口站下車

營業時間：11:00-21:00

海岸城分店

地址：深圳市南山區粵海街道海岸城東座1樓148號（地圖按此）

交通：搭乘地鐵11號線至後海站下車，D出口步行約560米

營業時間：11:00-21:00

主打任食火鍋。（圖：小紅書）

泰炙·樂卅市集標榜選用天然香料炮製火鍋湯底，特別推介抵食二人餐，以冬陰功湯底作主打，鍋底設有招牌冬陰功拼花膠雞湯或椰奶雞湯。主菜設有活蝦、生蠔或10頭鮑魚可供選擇。肉類則有嫩雞腿肉、嫩牛肉及黑松露魚子花枝丸。更備有泰式飲品如龍眼冰式泰式奶茶等可供選擇。只要在KKday或Klook上預訂，即可享低至78折優惠。

KKday收費：抵食二人餐，人均$328/位

Book Now

Klook收費：抵食二人餐，人均$328/位

Book Now

泰炙·樂卅市集

福田分店

地址：福田區星河COCO Park一期2樓039號樂卅市集 （地圖按此）

交通：可搭乘地鐵3號線到“購物公園站”下車，F出口步行約2分鐘

營業時間：10:00 – 23:00

寶安分店

地址：福田區深業上城三樓小鎮T3063號樂卅市集 （地圖按此）

交通：搭乘地鐵10號線到“冬瓜嶺站”下車，出入口出，步行約7分鐘

營業時間：10:00 – 23:00

設有鴦鴛湯底。

花膠雞湯設有多款花膠，女士最愛。

3.長安亭院火鍋：話題爆燈豪華古城設計！提供漢服打卡

長安亭院是深圳火鍋界目前最具話題的火鍋店！逾萬呎的面積猶如古裝街般，亭台樓閣、大紅燈籠等非常吸睛。為配合火鍋店的古裝主題，所有侍應均以漢服打扮，食客也能租借漢服於店內盡情拍照打卡，充滿話題！主打的川式火鍋，招牌主打是重慶紅湯鍋底，可按食客要求選擇辣度，極具彈性。

長安亭院火鍋

地址：深圳南山區南新路2081號（地圖按此）

營業時間：11:00-14:00、17:00-22:00

猶如古城的設計，掛滿大紅燈籠非常亮眼。（圖：小紅書）

食客可租借漢服於店內打卡。（圖：小紅書）

火鍋主打川式湯底。（圖：小紅書）

自家製午餐肉極受歡迎。（圖：小紅書）

4.京莊‧銅鍋涮：傳統老北京火鍋！必試內蒙羔羊

打邊爐喜歡吃羊肉的話，主打老北京火鍋的京莊‧銅鍋涮最適合。除了古色古香的裝潢夠吸引之外，主打的羔羊來自內蒙的錫林郭勒草原，其肉質嫩滑可口，令人吃不停口，更設有不同的羊肉部位可供選擇。另外推介老北京芝麻燒餅，其口感外脆內酥，面層滿佈芝麻，非常滋味。

京莊‧銅鍋涮

地址：深圳市嘉賓路4051號金威大廈3樓（地圖按此）

營業時間：11:00-14:00、17:00-22:00

京莊‧銅鍋涮極具人氣。（圖：小紅書）

可以吃到多款不同的羔羊部位。（圖：小紅書）

羔羊肉片鮮嫩可口。（圖：小紅書）

5.潮汕大目牛肉火鍋：嚴選秦川土黃牛！三小時內屠宰新鮮靚牛肉

早於1981年就在潮汕創立的潮汕大目牛肉火鍋，選用有中國四大黃牛之首的秦川土黃牛作主打。為求讓食客可以吃到三小時內屠宰的新鮮牛肉，特別自設養殖場以便即時屠宰。設有多達9款特色火鍋湯底，牛肉品種則有黃肥牛、脖頸肉、生牛舌、花趾肉、牛黃喉及雪花肥牛，選擇甚多。

潮汕大目牛肉火鍋

地址：羅湖區東門街道東門社區東門中路 2047 茂名百貨10樓（地圖按此）

營業時間：11:00-22:00

供應多款不同的牛肉部位。（圖：小紅書）

人氣之選的黃肥牛。（圖：小紅書）

就連生牛舌都有供應。（圖：小紅書）

6.河粉先生：一個人也可吃的潮汕牛肉火鍋店！現場即磨手工河粉/鮮宰秦川牛

潮汕牛肉火鍋在深圳火鍋界甚流行，當中河粉先生就備受追捧！主打自家製的潮汕小吃、新鮮屠宰的秦川牛及現場新鮮即磨的手工河粉。牛肉備有多款不同部位可供選擇，如肥牛、吊龍、三花趾、五花趾等。特別推介招牌美食牛轉乾坤，有齊多款不同牛肉，層次豐富，重點是設有一人火鍋，即使一個人也能吃得到，想感受潮汕風味火鍋就最適合不過！

河粉先生

地址：羅湖區港島銀座裙樓1層SK-13/14（地圖按此）

營業時間：12:00-14:00、17:00-24:00

主打多款不同牛肉部位。（圖：小紅書）

現場即磨的河粉香滑可口。（圖：小紅書）

招牌名物牛轉乾坤，鋪滿不同部位的牛肉，全部均是即叫即切。（圖：小紅書）

7.潤園四季椰子雞火鍋：鮮甜椰子雞火鍋！湯底必飲

深圳火鍋除了重口味的麻辣火鍋之外，鮮甜可口的椰子雞火鍋也是備受追捧！潤園四季椰子雞火鍋，主打的竹笙椰子雞，以清甜潤喉的椰青水作湯底，隨後將雞件加入湯底之中，熟透後的雞件肉質更是鮮甜無比，令人吃不停口，不少人更會追加椰青水。

潤園四季椰子雞火鍋

地址：白石路東8號歡樂海岸5-F29（地圖按此）

營業時間：11:00-22:00

主打以椰青水作火鍋湯底。（圖：小紅書）

雞件肉質鮮甜。（圖：小紅書）

吸滿椰青水精華的雞件。（圖：小紅書）

8.陳與城‧泥爐老火鍋：傳統砂鍋配炭火火爐！必試招牌麻辣湯底

傳統炭爐火鍋買少見少，陳與城‧泥爐老火鍋則是坊間罕見，以傳統砂鍋配上炭火火爐，極具風味。主打麻辣火鍋湯底，標榜以16款特色香料入饌，配料更多達50款以上。人氣推介鮮鴨血、蝦滑、毛肚等，最特別是牛肉冰淇淋，以雪糕筒模型製成模具，再配上新鮮牛肉，打卡一流。

陳與城‧泥爐老火鍋

地址：深圳福田區新州北村74棟1層101（地圖按此）

營業時間：16:00-翌日06:30

傳統砂鍋份外有風味。（圖：小紅書）

多款特色配料任選。（圖：小紅書）

主打坊間少見的傳統砂鍋及炭火火爐。（圖：小紅書）

9.汶和記粥底火鍋：人氣粥底火鍋店！鮮甜可口粥底

火鍋除了配料及肉類重要之外，湯底也是最主要的一環。主打粥底火鍋的汶和記，雖然裝潢較庶民風味，但是用料新鮮及配搭豐富備受追捧。可以先品嚐粥底，隨後會有侍應即席將食材如牛肉及海鮮等加入粥底火鍋內，經過多款配料烹煮過後，粥底火鍋變得份外香甜，值得再食多啖粥！

汶和記粥底火鍋

地址：深圳南海大道西海明珠商業街1層3011-16號（地圖按此）

營業時間：11:30-14:00、17:30-23:00

侍應加入各式配料於粥底火鍋內。（圖：小紅書）

肉類及海鮮配搭非常多。（圖：小紅書）

新鮮海鮮。（圖：小紅書）

10.獨饗東南亞自助火鍋：迴轉火鍋人氣店！多達過百款美食選擇

迴轉壽司就食得多，沒想過還有迴轉火鍋！獨饗東南亞自助火鍋供應多款逾百款美食及特色飲品，可以自由選擇喜歡的配料，任意配搭，更可以任吃壽司、雪糕及熟食等，選擇豐富。以迴轉壽司的方法享用火鍋美食，就算一個人獨食也不是問題！

獨饗東南亞自助火鍋

地址：深圳華強北路2009號茂業天地負一層（地圖按此）

營業時間：11:00-22:00

可自由選擇喜歡的配料。（圖：小紅書）

設有不同款式顏色碟。（圖：小紅書）

多款熟食炸物。（圖：小紅書）

11.譚三娘鮮切牛肉自助火鍋：自選鴛鴦湯底！無限任添手切牛肉

打邊爐最緊要就是牛肉！譚三娘鮮切牛肉自助火鍋可以無限任添手切牛肉，滿足食肉獸！更提供多達6款湯底可供選擇，如潮汕鍋、紅油鍋、酸菜、番茄、金湯及菇菌湯等，鮮味可口。

譚三娘鮮切牛肉自助火鍋

地址：深圳市福田區泰然六路泰然科技園區213號1樓1C號（地圖按此）

營業時間：11:00-14:00、16:00-24:00

可以選擇鴛鴦湯底。（圖：小紅書）

可以任添牛肉。（圖：小紅書）

牛肉是火鍋不可或缺的食材。（圖：小紅書）

