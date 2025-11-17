深圳無邊際泳池酒店最值得推薦？海景、頂樓、親子 一秒切換到度假 Mode

全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
深圳，呢個活力十足嘅大都會，近年已經成為無邊際泳池酒店嘅大熱門。無邊際泳池設計獨特，巧妙地將水面同遠處嘅靚景融合為一體，營造出好似漂浮喺天際嘅夢幻感覺，真係令人心動神馳！佢哋仲係社交媒體上「打卡」呃 Like 嘅最佳地點！
今次呢篇攻略，為你嚴選咗深圳 8 間最值得推介嘅無邊際泳池酒店，包羅萬有：有頂級五星級大酒店、國際品牌嘅舒適服務式公寓、奢華海濱度假酒店、設施超級豐富嘅親子康樂型酒店，仲有精緻嘅小型臨海酒店添！
每一間深圳無邊際泳池酒店都有佢獨特嘅魅力同泳池特色，保證幫你一秒切換到度假 Mode，盡情享受專屬你嘅寫意同浪漫時光！
嚴選 8 間深圳無邊際泳池酒店：夢幻度假之旅必住之選！
想計劃一次無得頂嘅深圳度假之旅？咁呢 8 間各有特色嘅深圳無邊際泳池酒店就絕對係你嘅首選！
無論你係想喺頂樓俯瞰壯麗嘅城市景觀、享受悠閒嘅海濱度假 Feel，定係想搵間啱晒一家大細嘅親子康樂設施，我哋都幫你精心挑選咗最合心水嘅夢幻之選。
喺眾多深圳無邊際泳池酒店之中：
鍾情城市高空璀璨嘅你：深圳輝盛閣國際公寓同深圳瑞吉酒店絕對係頂樓泳池嘅極致代表，佢哋提供咗令人哇一聲嘅城市夜景，影相打卡一流！
熱愛陽光沙灘嘅旅客：深圳大梅沙京基洲際度假酒店同新開張嘅深圳美高梅酒店，就以佢哋廣闊無邊嘅海景無邊際泳池同豐富多元嘅親子設施，引領住海濱度假嘅新潮流。
由性價比高嘅深圳星河東山珍珠島酒店，到追求高端奢華嘅深圳官湖祕野礁石海景酒店，多元化嘅價位選擇，包保滿足你唔同嘅預算需求。
喺最後揀選你理想嘅深圳無邊際泳池酒店時，我哋建議你：
優先考慮泳池嘅獨特設計。
酒店嘅地理位置（無論係旺區市中心定係寧靜海邊）。
係咪提供四季都啱游嘅恆溫泳池設施。
咁就可以確保你擁有一個最完美、最歎嘅度假體驗！
深圳 Infinity Pool 打卡攻略！8 間必住「無邊際泳池」酒店精選
💎 無邊際泳池的核心魅力：雲端夢幻體驗
無邊際泳池（Infinity Pool）之所以咁受歡迎，核心魅力就係佢匠心獨運嘅視覺設計：個水面好似無限咁伸延出去，同遠處嘅城市天際線、蔚藍大海或者翠綠山巒完美融合，營造出一個令人嘩然嘅「漂浮喺天際」夢幻錯覺！
呢種獨特嘅沉浸式享受，令你身心都好似置身喺幅畫入面一樣咁夢幻。
📌 點樣揀？三大篩選維度
想揀最啱你心水嘅深圳無邊際泳池酒店？除咗視覺效果之外，你仲應該由以下幾個關鍵點入手，度身訂造你嘅 Staycation 體驗：
酒店類型：鍾意高空城市景觀，定係海邊度假風？
地理位置：想近羅湖、福田交通方便？定係去鹽田、大鵬享受陽光與海灘？
綜合評價：睇吓人哋點講，服務同設施係咪真係高質素？
酒店名稱
核心特色
泳池位置與類型
地理位置
Trip.com 住客評價 (滿分 10)
頂樓城市景觀公寓
頂樓戶外無邊際泳池
福田區華強北商圈
9.3
深圳最高雲端豪華酒店
76 樓室內恆溫泳池
羅湖區京基 100 大廈
9.4
透明懸空視覺設計
高層透明懸空無邊際泳池
寶安區國展中心
9.7
專屬沙灘與親子設施
海天一色戶外無邊際泳池
鹽田區大梅沙海濱
9.5
2024 年新開幕海景親子酒店
500 平方米海景圓形泳池
鹽田區小梅沙
9.6
「玻璃海」私人沙灘
室外無邊際泳池正對沙灘
大鵬新區桔釣沙
9.2
懸崖礁石與海景客房
遼闊礁石海景無邊際泳池
龍崗區官湖村
9.6
性價比高，大面積泳池
1500 平方米戶外無邊際泳池
大鵬新區臨海
8.7
*根據深圳市文化廣電旅遊體育局喺 2024 年最新發布嘅《深圳旅遊設施升級報告》指出：
深圳嘅海濱度假區，尤其係鹽田同大鵬呢啲地區，高端酒店嘅數量增長率已經飆升到 18%！
呢個數據清晰咁反映咗，家陣市場對於結合「靚到絕嘅海景」同埋「頂級豪華設施」嘅度假體驗，有住日益強勁嘅需求
深圳無邊際泳池酒店推薦#1：深圳輝盛閣國際公寓 — 俯瞰城市脈動的頂樓無邊際泳池公寓典範
深圳輝盛閣國際公寓
地理位置：黃金地段 交通四通八達
深圳輝盛閣國際公寓坐落喺繁華嘅福田區華強北商圈嘅核心地帶，地理位置真係極之優越！
無論你係嚟出差公幹定係觀光購物，都非常方便：
搭地鐵： 由公寓行過去，好輕鬆就到「華強北」同「華強路」地鐵站。
過關口岸： 揸車去福田火車站同皇崗口岸，車程只係約 10 分鐘，跨境來往完全無壓力！
自駕客福利： 酒店仲好貼心咁提供免費停車場，自駕遊客泊車就最方便不過！
✨ 頂級服務：五星級公寓體驗
輝盛閣係一間五星級嘅服務式公寓，喺清潔衛生同餐飲服務方面都達到頂級酒店嘅標準。
佢哋嘅服務細緻周到，絕對可以令你享受賓至如歸嘅舒適體驗！
深圳輝盛閣國際公寓
🛋️ 貼心設備：長住短租都無問題！
呢間精緻嘅深圳無邊際泳池酒店（或服務式公寓）總共有約 211 間客房，全部都係設計現代化、功能齊全嘅房型。
為咗滿足中長期住宿嘅需要，每間房都好貼心咁配備咗：
獨立廚房
簡易煮食爐具
洗衣機
👨👩👧👦 靈活房型：滿足唔同組合需要
無論你係一個人嚟公幹，定係一家大細嚟度假，房型都夠晒靈活，一定有啱你心水嘅選擇：
你可以根據個人或家庭人數，揀單間 Studio、闊落嘅一居室，定係舒服嘅兩居室公寓。
深圳輝盛閣國際公寓
🌃 震撼視覺：40 樓高空無邊際泳池！
深圳輝盛閣國際公寓最令人驚艷嘅亮點，毫無疑問就係佢位於酒店頂樓、約 40 層樓高嘅壯觀無邊際泳池！
喺呢度，你可以居高臨下，將華強北商圈同成個福田區嘅城市天際線一覽無遺！
打卡必影： 尤其係夜幕低垂嗰陣，燈火輝煌嘅城市夜景真係璀璨奪目，絕對係絕佳嘅深圳無邊際泳池打卡熱點！
極致視野： 泳池周邊採用咗透明玻璃護欄設計，確保咗無遮無擋嘅極致視野，隨手一拍都係令人讚嘆嘅風景大片！
🍹 雲端享受：暢泳 x 美酒
更正嘅係，喺部分時段，空中酒吧（Sky Bar）仲會開放服務，等你可以一邊暢泳、一邊品味美酒，沉醉喺呢片雲端美景之中，簡直係人生一大樂事！
🏋️♂️ 其他設施
除咗無邊際泳池之外，酒店仲提供完善嘅休閒設施，包括：
現代化嘅健身室
桑拿
桌球室
舒適嘅咖啡廳
為你嘅住宿體驗增添更多樂趣！
深圳無邊際泳池酒店推薦#2：深圳瑞吉酒店 — 羅湖區最高的雲端恆溫泳池，體驗奢華與高度的完美結合！
深圳瑞吉酒店
💎 羅湖地標：萬豪頂級奢華品牌
深圳瑞吉酒店傲然矗立喺羅湖區，佢係萬豪國際集團（Marriott）旗下享譽全球嘅頂級奢華品牌。
呢間卓越嘅深圳無邊際泳池酒店，憑住佢無可比擬嘅服務同設施，攞咗唔少獎項，包括喺業界評選中名列 Trip.Best 深圳豪華酒店第 2 位！
雲端設計： 酒店獨具匠心咁坐落喺深圳地標京基 100 大廈嘅 75 樓至 100 樓，由國際知名嘅英國建築大師泰瑞·法瑞（Terry Farrell）親自操刀設計，令佢成為現時深圳最高嘅酒店。
震撼視野： 入住瑞吉，你可以喺雲端之上，盡情飽覽深圳暸闊又絕美嘅城市天際線，甚至可以遠眺香港翠綠嘅山巒景色，視野開揚到令人讚不絕口！
交通便利： 交通四通八達，行 7 分鐘就到地鐵「大劇院站」或「紅嶺站」，揸車去深圳同福田火車站都只係約 20 分鐘車程。
深圳瑞吉酒店
🛏️ 瑞吉客房：高層優勢 盡享雲端景觀
深圳瑞吉酒店總共設有 290 間設計精美嘅客房。由於佢高樓層嘅地理優勢，每一間客房都享受到極佳嘅視野！
房型選擇： 酒店提供多種房型，由舒適嘅雙人房、專為家庭設計嘅兒童主題房，到極致奢華嘅總統套房，全部都有齊。
奢華設備： 所有客房都配備咗迷你吧、豪華雨淋式淋浴，部分房型仲設有舒適浴缸或按摩浴缸，確保你喺雲端之上都能享受到無微不至嘅奢華體驗。
圖片來源：Trip Moments@benkwan
圖片來源：Trip Moments@benkwan
🏊♂️ 無邊際泳池：76 樓室內恆溫泳池打卡熱點
深圳瑞吉酒店嘅無邊際泳池絕對係一大亮點！
恆溫暢泳： 呢個泳池位於 76 樓，長達 28 米，係室內恆溫泳池，確保你全年都可以享受溫暖舒適嘅暢泳體驗。
雲端錯覺： 雖然唔係露天設計，但佢超大嘅落地玻璃窗將窗外迷人嘅城市景觀毫無保留咁引入室內，令你喺水入面好似置身雲端咁游泳，感受前所未有嘅舒暢同奢華。
打卡價值： 呢度嘅景色絕對係影相打卡嘅絕佳背景，完全對得住「值得推薦嘅深圳無邊際泳池酒店」呢個名。
除咗個令人驚艷嘅泳池，酒店設施都應有盡有，包括：多間風格各異嘅餐廳同酒吧、先進嘅健身室、舒適嘅桑拿房、頂級水療中心以及按摩池等，配套服務全面又完善，滿足你所有需求。
深圳無邊際泳池酒店推薦#3：深圳國際會展中心皇冠假日酒店 — 探索其獨一無二的懸空透明無邊際泳池魅力！
深圳國際會展中心皇冠假日酒店
📍 地理優勢：近地鐵、近碼頭 方便直達香港
深圳國際會展中心皇冠假日酒店位於發展得好快嘅寶安區，係洲際酒店集團（IHG）旗下嘅知名國際品牌酒店。
佢嘅地理位置極之優越，無論商務出差定係休閒旅行都非常方便：
搭地鐵（MTR）： 距離地鐵 20 號線「國展南站」C 出口，只係約 100 米，真係行兩步就到，交通超方便！
直達香港： 由酒店去福永碼頭搭船，可以輕鬆直達香港，跨境往返完全無壓力。
戶外活動： 酒店隔離就係福海河，鍾意踩單車或者跑步嘅客人，有個好理想嘅戶外路線可以選擇。
深圳國際會展中心皇冠假日酒店坐落於發展迅速的寶安區，是洲際酒店集團旗下的知名國際品牌酒店。其地理位置極為優越，距離地鐵 20 號線「國展南站」C 出口僅約 100 米，交通便捷。此外，從酒店前往福永碼頭乘船，可輕鬆直達香港，為商務或休閒旅客提供了極大的便利。酒店毗鄰風景宜人的福海河，為喜愛戶外活動的客人提供了理想的騎單車或跑步路線。
深圳國際會展中心皇冠假日酒店
🛏️ 客房與親子：寬敞舒適 照顧家庭需要
呢間深圳無邊際泳池酒店總共有 298 間設計精心嘅客房同套房。
標準空間： 標準客房面積都有約 40 平方米，闊落又舒服。
頂級奢華： 最頂級嘅皇家套房面積更達到 190 平方米，夠晒奢華。
親子友善： 酒店特別提供多種BB 用品（幼兒用品）租借服務，對家庭旅客嘅關懷真係細緻入微！
無論你係嚟開會展嘅商務人士，定係同屋企人親子樂，呢度都提供到恰到好處嘅住宿體驗。
深圳國際會展中心皇冠假日酒店
🏊♀️ 核心亮點：高層透明懸空無邊際泳池
酒店最吸引人嘅特色，就係佢位於高層嘅透明懸空無邊際泳池！
視覺衝擊： 呢個泳池憑住佢獨特嘅藍色設計同埋懸浮感，喺視覺上極具震撼力！
奇妙體驗： 喺度暢泳，你會真切感受到一種好似漂浮喺半空、同天地融為一體嘅奇妙體驗，絕對係備受好評嘅深圳無邊際泳池酒店。
🌟 娛樂設施：大人細路都啱玩！
除咗呢個令人驚嘆嘅懸空泳池，酒店仲有豐富多元嘅娛樂休閒設施，確保每位住客都搵到樂趣：
餐飲選擇： 兩間風味餐廳
水上活動： 專為小朋友設計嘅兒童游泳池、全年開放嘅室內游泳池
家庭娛樂： 趣味十足嘅兒童遊樂場、設施齊全嘅健身室
成人娛樂： 高科技模擬高爾夫球場、收費卡拉 OK 等
配套設施全面又好玩，等你享受一個充實嘅度假時光！
深圳無邊際泳池酒店推薦#4：深圳大梅沙京基洲際度假酒店 — 坐擁專屬海灘，打造親子度假天堂！
深圳大梅沙京基洲際度假酒店
🌊 絕佳地理：背山面海 私享黃金沙灘
呢間頂級嘅深圳無邊際泳池酒店——深圳大梅沙京基洲際度假酒店，優雅咁坐落喺風景如畫嘅鹽田區，即係深圳東部嘅大梅沙海濱！
無敵景觀： 酒店背住蒼翠山巒，面向浩瀚大海，獨享得天獨厚嘅地理位置。
沙灘直達： 仲可以直通長達約 2 公里嘅金色沙灘，等你可以輕鬆享受陽光與海浪！
交通升級： 隨住地鐵「大梅沙站」開通，由酒店行過去只係 12 分鐘，交通便利性大大提升！
權威認證： 酒店憑住佢卓越嘅環境同服務，多次上榜，更被譽為 Trip.Best 2025 全球 100 間親子酒店之一，勁啱家庭度假！
深圳大梅沙京基洲際度假酒店
深圳大梅沙京基洲際度假酒店
🛏️ 客房：闊落空間 x 私人露台海景
呢間豪華嘅深圳無邊際泳池酒店總共提供 432 間設計精美嘅客房。
客房空間： 房間面積闊落又舒服，由約 45 平方米起跳。
多樣房型： 房型選擇好多，包括標準海景房、寧靜園景房、行政房型、童趣十足嘅兒童房同埋奢華套房等。
度假享受： 大部分客房都配備咗私人陽台或者超大景觀窗，無論你係清晨定黃昏，都可以盡情飽覽迷人嘅海景或鬱鬱蔥蔥嘅園林景色，享受悠閒嘅度假時光。
圖片來源：Trip Moments@個神
🏊♂️ 夢幻天堂：無縫接海嘅無邊際泳池
酒店嘅無邊際泳池絕對係海景愛好者嘅夢幻天堂！
天人合一： 當你浸喺碧藍池水入面，你會發現個池水同遠方蔚藍嘅大海無縫銜接，好似無限咁伸延！置身其中，你會真切感受到天人合一嘅寧靜與和諧，所有煩惱都隨海風吹散。
打卡滿分： 呢種令人心醉嘅場景，當然要影相留念！隨手一拍都係唔使濾鏡嘅明信片級靚相，保證你嘅深圳無邊際泳池之旅成為難忘回憶。
深圳大梅沙京基洲際度假酒店
🎉 頂級配套：4,000 平方米水上樂園與更多
除咗令人驚嘆嘅無邊際泳池，呢間深圳無邊際泳池酒店仲有一片私家沙灘，畀你享受更私密嘅海岸體驗。
水上世界： 戶外游泳池總面積超過 4,000 平方米，規模宏大！仲設有刺激嘅水上滑梯同收費水上樂園，水上活動豐富多彩，大人細路都啱玩！
餐飲選擇： 酒店內有 6 間風格各異嘅餐廳同酒吧，提供精緻中西式料理、新鮮海鮮同埋地道特色菜，滿足晒你嘅味蕾。
全面設施： 其他配套設施都一應俱全，包括：收費停車場、舒適咖啡室、充滿樂趣嘅兒童俱樂部、戶外兒童遊樂場、健身室、專業水療，甚至仲有專屬嘅遊艇俱樂部，為你提供全方位嘅奢華度假享受！
深圳無邊際泳池酒店推薦#5：深圳美高梅酒店 — 2024 年全新開幕，豪華親子度假的璀璨新星！
深圳美高梅酒店
🏨 潮流熱點：奢華代名詞 榮獲親子酒店殊榮
呢座令人期待嘅深圳無邊際泳池酒店——深圳美高梅酒店，傲然座落喺風光靚絕嘅鹽田區，係一間2024 年全新開幕嘅海濱豪華酒店新貴！
迅速走紅： 佢憑住頂級嘅設施同服務，好快就成為海濱度假型豪華酒店嘅矚目新選擇。
親子認證： 酒店唔單止係奢華嘅代名詞，仲喺多項評選中突圍而出，例如榮獲 Trip.Best 深圳親子酒店第 2 名嘅榮譽！
地理優勢： 交通超方便，距離地鐵「小梅沙站」只係行 7 分鐘路程！去深圳火車站都只需約 30 分鐘車程。
海景無敵： 酒店緊貼住享有盛名嘅小梅沙海灘，坐擁一條壯觀迷人嘅海岸線，畀你無與倫比嘅海濱度假體驗。
深圳美高梅酒店
深圳美高梅酒店
🛏️ 客房設計：50 平方米起跳 海洋主題簡約風
深圳美高梅酒店總共設有 321 間極致寬敞嘅客房。
闊落空間： 就算係最細嘅舒適豪華標準海景客房，面積都足足有 50 平方米，確保你有充足嘅活動空間。
家庭選擇： 針對家庭旅客，酒店提供多種唔同設計風格嘅家庭房，滿足唔同年齡層嘅需要。
頂級享受： 想享受最頂級奢華？面積高達 390 平方米嘅總統套房就係你嘅不二之選。
海洋風格： 所有客房都以海洋做設計靈感，巧妙運用流暢嘅弧線、溫潤嘅實木同通透嘅玻璃素材，營造出明亮、整潔又有現代感嘅舒適空間，處處都彰顯非凡品味！
深圳美高梅酒店
🏊♀️ 設施亮點：圓形海景無邊際泳池 x 親子樂園
深圳美高梅酒店嘅配套設施新穎齊備，總面積超過 1,056 平方米！
圓形無邊際泳池： 最搶眼嘅係兩座戶外泳池，特別係個圓形無邊際泳池，面積約 500 平方米，巧妙咁望住壯麗海景，係家庭親子游水嘅絕佳場所。
多元娛樂： 除咗泳池，酒店仲提供：
4 間各具特色嘅餐廳同兩間時尚酒吧
精彩嘅「M show」現場表演
設施先進嘅健身室
專為兒童設計嘅俱樂部
綜合評價： 豐富多元嘅設施，令深圳美高梅酒店成為一間極之適合親子家庭一齊出遊嘅深圳無邊際泳池酒店，大人細路都可以盡情享受歡樂時光！
*根據 2024 年《深圳旅遊設施升級報告》所示，深圳嘅海濱度假區，尤其係鹽田、大鵬嗰啲地方，高端酒店嘅數量增長率表現得極之亮眼，飆升到 18%！呢個 18% 嘅驚人數字，無疑預示住呢啲區域嘅深圳無邊際泳池酒店將會持續咁受追捧，成為度假新趨勢！
深圳無邊際泳池酒店推薦#6：深圳桔釣沙萊華度假酒店 — 獨享「玻璃海」景觀的熱帶天堂
深圳桔釣沙萊華度假酒店
💎 絕美景致：私密沙灘 x 15 萬呎熱帶花園
深圳桔釣沙萊華度假酒店，呢間位於深圳東部大鵬半島嘅頂級海濱度假酒店，憑住佢得天獨厚嘅地理位置而享負盛名！
玻璃海美譽： 酒店緊貼住一片私密又純淨嘅海灘，呢度水質清澈見底，沙質細膩到好似粉咁，所以有令人驚嘆嘅「玻璃海」美譽！
權威推薦： 佢以絕美景致同卓越服務，多次入選各大旅行榜單，公認係 Trip.Best 中國 50 大靚景酒店最受歡迎嘅深圳無邊際泳池酒店之一。
異國風情： 酒店內部仲設有佔地廣達 15 萬平方米、鬱鬱蔥蔥嘅東南亞熱帶花園，令你好似置身異國。
周邊景點： 酒店周邊有好多歷史文化同自然景點，好似古樸嘅大鵬所城、莊嚴嘅東山寺同埋壯麗嘅大鵬國家地質公園，為你嘅度假增添無限探索樂趣。
深圳桔釣沙萊華度假酒店
深圳桔釣沙萊華度假酒店
🏡 住宿選擇：海景別墅 x 私人露台
呢間深圳無邊際泳池酒店為旅客提供咗多樣化嘅住宿選擇：
頂級私密： 包括 6 棟極具私密性嘅海景三房獨棟別墅。
標準客房： 仲有總共 253 間客房。房間面積由約 43 平方米起，設計闊落又舒服。
景觀選擇： 房型有寧靜園景房、怡人山景房同埋壯闊海景房。
貼心配備： 所有房型都配備咗寬敞嘅私人露台，等你隨時都可以欣賞到靚景。
家庭專屬： 酒店仲特別提供親子雙人房，非常適合家庭旅客入住，確保每位家庭成員都玩得開心。
深圳桔釣沙萊華度假酒店
🏊♀️ 泳池亮點：戶外海景 x 室內恆溫完美結合
深圳桔釣沙萊華度假酒店嘅獨特之處，就係佢巧妙咁結合咗戶外無邊際泳池同室內恆溫泳池。
戶外寫意： 戶外無邊際泳池正對住細軟嘅沙灘，池水同蔚藍海景完美融合，視野開闊無垠，帶嚟極致嘅寫意同放鬆感，絕對係深圳無邊際泳池酒店嘅優質選擇！
室內便利： 室內恆溫泳池則全年開放，令你無論天氣點變，都可以隨時享受暢泳嘅樂趣。
豐富配套： 酒店仲有好多配套設施，包括：免費停車場、3 間風味餐廳、時尚酒吧、兒童遊樂場、健身室，仲有充滿活力嘅沙灘排球場等，確保你嘅度假生活多姿多彩。
深圳無邊際泳池酒店推薦#7：深圳官湖祕野礁石海景酒店 — 懸崖峭壁上的靜謐打卡秘境
深圳官湖祕野礁石海景酒店
🌊 地理：懸崖之上 靜謐海濱藝術小鎮
深圳官湖祕野礁石海景酒店，呢間喺 2024 年全新開幕嘅精品深圳無邊際泳池酒店，佢獨具匠心咁建喺龍崗區官湖村嘅海邊懸崖之上！
靜謐美譽： 官湖村本身就有「深圳版鎌倉」嘅美譽，係一個遠離城市喧囂、充滿藝術氣息嘅靜謐小鎮。
無敵景觀： 酒店憑住依山傍海嘅絕佳位置，坐擁無敵海景，同原始自然嘅官湖沙灘緊密相鄰，為追求寧靜同美景嘅旅客，提供咗獨特嘅度假體驗。
深圳官湖祕野礁石海景酒店
🛏️ 客房：22 間全海景 x 極簡純白設計
呢間精品深圳無邊際泳池酒店總共設有 22 間客房，每一間都係令人心曠神怡嘅海景房！
設計風格： 客房設計以純淨嘅白色為主調，營造出明亮通透嘅空間感。
採光極佳： 房間闊落又舒服，配備咗大面積嘅落地玻璃窗，確保充足嘅自然採光，令海天一色嘅美景隨時映入眼簾。
頂級享受： 部分客房仲設有私人露台或者配備大浴缸，等你喺浸浴嘅同時，都可以盡情欣賞無敵大海景，絕對係享受海濱假期嘅完美選擇！
深圳官湖祕野礁石海景酒店
🌅 泳池：礁石海浪交響曲 x 日落絕佳打卡點
酒店嘅無邊際泳池非常遼闊，同大海自然連接，喺度你可以清晰聽到海浪拍打礁石嘅自然樂章！
山海交織： 你仲可以遠眺層巒疊嶂嘅山景，感受海與山交織嘅美感。
浪漫打卡： 我哋特別推薦你喺黃昏日落時分，喺呢度嘅無邊際泳池畔，捕捉被夕陽溫柔包圍嘅浪漫時刻，隨手一影都係令人驚艷嘅打卡靚相！
🌟 配套：精緻而完善
雖然 深圳官湖祕野礁石海景酒店 嘅配套規模可能唔及大型度假酒店咁宏大，但佢提供嘅設施依然完善，足以應付旅客嘅基本需求：
精緻設施： 酒店內設有精緻嘅花園、舒適嘅共用休息室、提供美食嘅餐廳、時尚酒吧、貼心嘅客房服務以及專業嘅旅遊諮詢等。
呢啲精心佈置嘅設施，確保你喺享受懸崖海景嘅同時，都能獲得便捷舒適嘅住宿體驗。
深圳無邊際泳池酒店推薦#8：深圳星河東山珍珠島酒店 — 擁有超大戶外泳池的性價比首選！
深圳星河東山珍珠島酒店
🌳 地理：大鵬中心地帶 景點多籮籮
深圳星河東山珍珠島酒店，坐落喺風光靚絕嘅深圳大鵬半島，地理位置得天獨厚，緊貼海岸線！
景點集中： 酒店周邊環繞住好多知名旅遊景點，好似歷史悠久嘅大鵬所城、充滿文藝氣息嘅較場尾、景色宜人嘅七娘山風景區，同埋好啱親子嘅深圳樂高樂園水上樂園等，令你嘅度假行程豐富多彩！
自駕方便： 酒店仲好貼心咁提供免費停車場，非常歡迎自駕遊嘅旅客，享受便捷又輕鬆嘅旅程。
深圳星河東山珍珠島酒店
🛏️ 客房：多樣選擇 乾淨舒適
呢間深圳無邊際泳池酒店總共有 86 間客房，提供豐富多樣嘅房型選擇，滿足唔同旅客嘅需求：
房型涵蓋： 由寧靜嘅山景房、浪漫嘅海景房、奢華嘅豪華海景套房，到溫馨嘅家庭房，全部都有齊！
環境優勢： 房間面積由 25 至 103 平方米不等，內部環境乾淨企理，氣氛安靜舒服，確保你可以擁有一個放鬆身心嘅住宿體驗。
深圳星河東山珍珠島酒店
🏊♂️ 亮點：1,500 平方米超大無邊際泳池！
深圳星河東山珍珠島酒店最引人注目嘅亮點，莫過於佢面積廣達 1,500 平方米嘅戶外無邊際泳池！
暢泳空間： 呢個泳池空間感十足，等你可以自由自在咁暢泳，盡情享受水上樂趣！
愜意美景： 你仲可以悠閒咁坐喺池邊，細心欣賞遠處海景同山景交織而成嘅靚景，感受無比嘅愜意同放鬆。
多元用途： 呢片廣闊嘅泳池區域亦都成日被用嚟舉辦各種精彩活動，例如熱鬧嘅戶外派對同埋浪漫嘅婚禮，為你嘅度假增添更多色彩。
香港如何去深圳最方便？
交通方法
需時
詳情(含預訂連結)
高鐵
14 - 30分鐘
直通巴士
約 1 個多小時
港鐵
44 – 50 分鐘
香港往羅湖/落馬洲
乘船
30-50 分鐘
巴士／小巴
約 30 – 60 分鐘
前往深圳灣口岸巴士：B2、B2P、B2X、B3、B3A、B3X、B3M
包車
約 1 小時
❓ 深圳無邊際泳池酒店熱門 FAQs
1. 深圳無邊際泳池酒店，揀「城市」定「海邊」好？
主要取決於你今次度假嘅目的。
🏢 城市酒店（City View）： 適合鍾意都市繁華、掃貨（購物）或者嚟公幹嘅旅客。喺泳池可以欣賞璀璨嘅城市線條（例如：瑞吉、輝盛閣）。
🏖️ 海邊酒店（Sea View）： 啱晒純度假、親子活動或者水上娛樂。可以感受海天一色嘅自然治癒感（例如：京基洲際、桔釣沙萊華）。
2. 深圳邊啲無邊際泳池酒店有恆溫泳池？
如果你想全年都可以游水，可以揀有恆溫設施嘅酒店：
深圳瑞吉酒店： 位於 76 樓嘅無邊際泳池係室內恆溫，啱晒四季暢泳。
深圳桔釣沙萊華度假酒店： 都設有室內恆溫泳池，冬天去都無問題。
3. 如果想影到「漂浮喺天際」嘅打卡相，邊間最推薦？
如果你追求視覺震撼嘅打卡效果，以下呢幾間最值得去：
深圳國際會展中心皇冠假日酒店： 佢嘅懸空透明泳池設計，最能營造出懸浮感。
海天一色效果： 如果想影到池水同大海無縫銜接嘅靚相，就推薦深圳大梅沙京基洲際度假酒店或者深圳官湖祕野礁石海景酒店。
4. 深圳嘅海濱無邊際泳池酒店，最佳旅遊季節係幾時？
戶外泳池： 每年 5 月至 10 月係深圳戶外泳池嘅最佳使用季節，氣溫適宜（平均 25-30 攝氏度）。不過要記得避開夏季嘅颱風季。
室內泳池： 如果你主要係用室內恆溫泳池，咁就全年都得。
5. 入住無邊際泳池酒店有無提供免費泊車服務？
有部分酒店有提供。例如深圳輝盛閣國際公寓同深圳星河東山珍珠島酒店都貼心設有免費停車場，歡迎自駕旅客。
其他海濱豪華酒店（例如京基洲際）多數提供收費停車場，建議預訂前向酒店查詢確認。
