深圳酒店優惠｜深圳硬石酒店減$200再送$150優惠券，人均$365.3起！十一國慶無加價、行1分鐘到哈利波特禁忌森林會場

全球爆紅的《哈利波特：禁忌森林體驗》即將10月1日登陸深圳龍華觀瀾湖，是今個國慶及中秋假期好去處！今次Yahoo購物專員推介距離會場只需1分鐘步程的深圳硬石酒店，Klook推出週年慶特惠住宿套餐，入住一晚豪華房，包2大1小早餐及自助晚餐、兒童烘焙項目，做到減$200再送$150深圳酒店優惠券，折後$1,096起，以一家三口入住計，人均只需$365.3起，十一國慶都無加價，同樣套票於KKday購買為$1,420起，如今平足$323，立即往下睇睇預訂方法吧！
鄰近《哈利波特：禁忌森林體驗》會場
深圳硬石酒店坐落於觀瀾湖國際休閑旅遊度假區，是硬石酒店集團在中國大陸開設的第一間品牌酒店。酒店內找到不少音樂相關元素，160件藏品包括Avril Lavigne的結他、鄧紫棋、許巍及中國樂隊「二手玫瑰」的演出服裝等；設有258間視野開揚的客房，能俯瞰觀瀾湖新城商圈以及觀瀾湖生態公社景觀，部份設有按摩浴缸客房等，其他設施還有天台戶外泳池、Body Rock健身中心、專為搖滾小明星打造的Hard Rock Roxity Kids Club兒童俱樂部等。重點是距離全球爆紅的《哈利波特：禁忌森林體驗》只有1分鐘步程，踢住拖落樓都無問題！
減$200再送$150深圳酒店優惠券
Yahoo購物專員發現，Klook正推出週年慶特惠住宿套餐，入住一晚豪華房，包2大1小早餐及自助晚餐、兒童烘焙項目，晚上食飽飽再散步去附近的《哈利波特：禁忌森林體驗》會場，絕對是今個國慶及中秋假期的人氣親子行程。套票本身已有66折，價錢為每晚$1,296起，預訂後可得到$150深圳酒店優惠券，9月30日前需要使用，再訂其他酒店又可享優惠；如果活動期內逢星期三9pm用優惠碼【SZHOTEL924】再減$200，折後$1,096起，以一家三口入住計，人均只需$365.3起，十一國慶都無加價，中秋節10月6日入住則輕輕貴$360，想國慶中秋檔期入住，就要準時捕實9月24日9pm了！至於KKday都有同樣的早晚餐連兒童烘焙體驗套票，46折後都要$1,420起，國慶日甚至需要$1,748起，對比之下，Klook的套票更為划算。
【週年慶特惠】豪華房1晚（含2大1小早餐+2大1小自助晚餐+兒童烘焙項目）
價錢：$1,296
（原價$1,954），9月24日9pm起輸入優惠碼【SZHOTEL924】再減$200，折後$1,096起，一家三口入住計，人均$365.3起
【住】1間1晚豪華客房（大牀、雙牀房）
【食】2大1小位自助早餐（兒童身高限1.2米以內）
【食】包含2位成人及1位兒童Sessions全日制餐廳主題自助晚餐（兒童限定身高一位1.2米以內，超出則1.2-1.4米半價，1.4米以上成人價）。雙人自助晚餐開餐時間為：週三至週日及所有公眾假期，開餐時間6pm-9pm，在沒有自助餐的情況下則兑換400元餐飲代金券（不限餐廳不限餐段均可使用，不設低消，不設找零，可用於購買酒水）不可與其他優惠同享
【樂】6F Roxity俱樂部-小小廚師兒童烘焙一位（烘培項目週一到週五3pm有一場，週六日上午下午各一場，入住時在酒店前台進行預約）
【享】標配SONY藍牙音響，立體環繞仙樂飄飄處處聞配送至客房內的步入式音樂體驗-免費租借Fender電吉他或黑膠唱片機
【樂】音樂藏品之旅打卡（需提前1天預約）6F Body Rock健身房6F Roxity俱樂部26F 網紅天台戶外泳池（視戶外泳池開放情況而定）
【享】憑酒店房卡可在手藝工廠免費體驗非遺活字印刷（字碼均已做好固定排版，不含框）手藝工廠地址：高爾夫大道鄉村俱樂部（從酒店前往手藝工廠直線距離200米）
深圳硬石酒店
地址：深圳觀瀾高爾夫大道9號（地圖按此）
交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站步行2分鐘
