快閃優惠｜1月7日9PM開搶！$100起一晚住深圳硬石酒店｜包2大1小自助早餐、免費音樂藏品之旅

踏入2026年，深圳依然是香港人短途旅行的首選。Klook將於1月7日晚上9時推出震撼全城的快閃優惠，只需$100起（ 原價：$889 ）即可入住五星級深圳硬石酒店一晚，更包含2大1小自助早餐。對於想北上度假的家庭或音樂愛好者來說，這絕對是不容錯過的超值之選。

深圳硬石酒店是硬石酒店集團在中國大陸開設的首家品牌酒店。（圖片來源：Klook）

觀瀾湖度假區五星級酒店

深圳硬石酒店是硬石酒店集團在中國大陸開設的首家品牌酒店，坐落於觀瀾湖度假區，是一所結合音樂元素與現代奢華的五星級酒店。酒店內隨處可見珍貴的音樂藏品，營造出獨特的藝術氛圍，並設有完善配套設施如Body Rock健身房、Roxity俱樂部和26樓的網紅天台戶外泳池。

酒店設計結合音樂元素與現代奢華。（圖片來源：Klook）

Body Rock健身房（圖片來源：Klook）

網紅天台戶外泳池（圖片來源：Klook）

地理位置方便 周邊配套豐富

酒店周邊配套極其豐富，鄰近觀瀾湖新城MH Mall，無論購物還是餐飲都非常便利。對於家庭旅客，周邊設有多個親子樂園，包括卡魯冰雪世界、深圳觀瀾湖海洋館及彈跳床天地等。若想感受文化氣息，亦可到訪觀瀾版畫基地或觀瀾古墟。酒店結合了高品質服務與多元化的娛樂選擇，確保每位住客都能擁有難忘的住宿體驗。

在交通接駁方面，從香港出發亦非常便捷。旅客可由香港乘搭直通巴士或地鐵抵達福田口岸，轉乘地鐵4號線至觀瀾湖站，於D出口步行約5分鐘即可到達。另外，亦可選擇由西九龍高鐵站乘身高鐵，僅需約18分鐘即可抵達深圳北站，隨後直接乘坐的士前往酒店。

酒店周邊配套極其豐富，鄰近觀瀾湖新城MH Mall。（圖片來源：Klook）

震撼價$100起一晚 1月7日9時準時開搶

是次快閃方案將於1月7日晚上9時在Klook上準時開售，數量有限，搶完即止。旅客無需輸入優惠碼，即可以震撼價$100起入住豪華客房（大床或雙床房）一晚，還包含2大1小的中西式自助早餐（適用於1.2米以下兒童）。房間內配備標準SONY藍牙音響，住客更可體驗硬石酒店著名的「步入式音樂體驗」，免費租借Fender電吉他或黑膠唱片機至客房內使用，享受立體環繞的音樂感官之旅。此外，套餐亦涵蓋了音樂藏品之旅打卡活動（需提前一天預約），以及免費使用6樓的Body Rock健身房、Roxity俱樂部和26樓的網紅天台戶外泳池。

房間內配備標準SONY藍牙音響。（圖片來源：Klook）

套餐包含2大1小的中西式自助早餐。（圖片來源：Klook）

【1月7日 9PM 只需$100一晚】深圳硬石酒店

開售日期及時間：2026年1月7日晚上9:00起

價錢：每晚$100起（ 原價：$889 ）

經Klook預訂

