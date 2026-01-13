深圳約會去邊好？精選 20 個情侶必去好去處：浪漫、放鬆、好影，度過最 Chill 嘅二人世界

深圳情侶好去處

想同另一半過一個既浪漫又可以放鬆身心嘅週末？唔使飛去歐洲嘅，近近地喺深圳就有大把選擇！呢座城市發展得超快，由璀璨嘅都市天際線，到隱世嘅寧靜秘境，我哋特別為你精選咗 20 個最啱情侶打卡嘅約會聖地。無論你哋鍾意手牽手行海濱長廊、登高望遠，定係沉浸喺文青藝術氣息入面，深圳總有一個角落可以寫下你哋嘅甜蜜回憶。

深圳情侶好去處 | 景點一覽

想同另一半上深圳過個浪漫週末？唔使再諗去邊喇！我哋幫你將深圳各區嘅「拍拖勝地」分門別類，無論你哋係想行街掃街、睇海景、定係去藝術館增進感情，呢篇攻略都幫到你！

🌃 高空極致浪漫：俯瞰城市天際線

如果想求婚或者慶祝紀念日，呢啲「登高」景點絕對係首選。

平安金融中心 Free Sky (福田) ：去 116 層高空觀景台，360 度睇晒深圳同香港遠景，入夜後燈火璀璨，浪漫到暈！

地王觀光·深港之窗 (羅湖) ：老牌浪漫地標，可以一邊飲咖啡一邊俯瞰深港兩地，好有懷舊情懷。

「灣區之光」摩天輪 (南山/寶安)：2026 年依然係人氣皇！128 米高嘅透明車廂，係情侶打卡必到之處。

🌊 慢活海濱風情：吹海風、踩單車、睇日落

鍾意戶外同大自然嘅情侶，去呢度可以過一個悠閒嘅下午。

深圳灣公園 (南山) ：擁有超長海岸線，最啱情侶租架單車，由日落踩到夜晚睇對岸香港嘅燈火。

鹽田海濱棧道 / 大梅沙 (鹽田) ：全新修復嘅棧道行落去非常舒服，再去大梅沙聽住浪聲野餐，享受二人世界。

楊梅坑 / 西湧海灘 (大鵬)：深圳版「玻璃海」，《美人魚》拍攝地，水清沙幼，私密度極高。

📸 文青藝術打卡：影出韓劇感大片

呢啲地方隨便一個角落影相都好靚，啱晒鍾意影相嘅另一半。

仙湖植物園 (羅湖) ：唔止係去弘法寺，入面嘅「多肉植物區」透明溫室影相超級有仙氣！

甘坑古鎮 (龍崗) ：客家建築風格，夜晚亮燈後好似去咗《千與千尋》嘅世界，好啱影古風相。

光明虹橋公園 (光明) ：紅色嘅長龍橋穿梭森林，視覺衝擊力極強，係近年爆紅嘅打卡位。

南頭古城 (南山)：千年古城活化而成，入面有好多特色文創小店同精品咖啡，文青情侶必去。

🛍️ 吃喝玩樂熱點：好玩、好食、好行

東門老街 (羅湖) ：如果你哋係「大胃王」情侶，去東門掃街、行夾公仔機店，熱鬧又隨性。

深圳歡樂谷 (南山) ：想刺激啲？去玩過山車，夜晚仲有燈光秀，充滿活力嘅約會。

翻身夜市 (寶安)：聽個名就夠晒特別，地道美食多，適合鍾意「貼地」約會嘅你哋。





深圳情侶好去處 | 交通方式

想同另一半輕鬆玩轉深圳，交通規劃一定要做得好！無論你哋係鍾意搭地鐵「快閃」，定係想租車自駕去秘境，以下呢幾種方式總有一種啱你哋：

🚇 1. 深圳地鐵：快閃拍拖首選

深圳地鐵網絡已經非常成熟，2026 年更加係「區區有地鐵」。

覆蓋範圍： 羅湖、福田、南山、龍華、甚至坪山同光明區都有線直達。

優點： 唔驚塞車、班次密、出口通常就係商場門口。

支付小貼士： 香港人最方便就係直接用 AlipayHK 內嘅「跨境乘車碼」或者 WeChat Pay HK 掃碼入閘，唔使再排隊買飛。





🚌 2. 巴士/接駁巴：探索浪漫秘境

如果你哋想去一啲遠離市中心、更有「私密感」嘅地方（例如西湧海灘、大鵬所城）：

轉乘建議： 多數要地鐵落車後轉乘接駁巴士（例如 E 開頭嘅快線巴士）。

優點： 沿途風景靚，好有「出走郊遊」嘅感覺。

特別推介： 週末記得留意我哋之前提過嘅商場免費接駁巴士，可以慳返唔少車費！





🚗 3. 自駕/租車：自由隨性「二人世界」

對於偏愛自由、唔想同人迫嘅情侶，自駕係最高級嘅享受。

自駕優點： 深圳各大景點、公園（如虹橋公園、馬峽生態園）通常都有充足車位。

專屬優惠： 而家經 Trip.com 預訂租車，輸入優惠碼即享 8% 折扣，最啱打算自駕去楊梅坑睇海嘅你哋。 💡 Trip.com 租車優惠碼： TRIPCAR8

Shop Now

🚲 4. 共享單車：湖畔/海濱漫步

想浪漫啲？不如肩並肩踩單車：

熱門地點： 深圳灣公園、鹽田海濱棧道、西麗湖綠道。

點借車： 用手機 App 掃一掃（如哈囉單車、美團單車）就開到鎖，非常方便。

情侶必做： 喺夕陽下沿住海邊慢踩，微風拂面，真係好似韓劇橋段咁甜蜜！





🚶 5. 步行：手牽手 CityWalk

喺繁華市區，有時步行先係最浪漫嘅探索方式：

推薦路線： 東門老街掃街、南頭古城文青行、或者去龍華公園散步。

優點： 隨時發現路邊驚喜嘅 Cafe 或者打卡位，增進彼此互動。





廣告 廣告





Trip.com 內地高鐵優惠券：立即享有 3% 折扣！

新用戶專享福利！首次透過 Trip.com 應用程式訂購內地火車票或高鐵票，即可立即享有超值 3% 優惠！這絕對是你們前往深圳情侶好去處、開啟甜蜜旅程的最佳省錢攻略，不容錯過！

Shop Now

🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥

用 Trip.com別忘了查看 Trip.com 的獨家優惠券組合，助你解鎖更多旅行著數！例如，現在只要 HK$29.9 即可搶購價值 HK$65 的高鐵快閃優惠券包，讓你們前往深圳情侶好去處的交通費用更加經濟實惠，輕鬆省下更多預算享受約會時光。訂票即慳！🚄💸

高鐵券包

Shop Now

👉即search香港去福田高鐵時間表及價錢

深圳情侶好去處 | 羅湖區

仙湖植物園

如果你哋想暫時離開下城市嘅喧鬧，搵一個靜靜地「放空」嘅地方，依山傍水嘅仙湖植物園絕對係深圳情侶嘅首選。呢度背靠住雄偉嘅梧桐山，入面湖光山色互相輝映，簡直就好似一幅會郁嘅山水畫咁！

💖 浪漫約會必做：

漫步林蔭大道 ：同另一半手牽手行喺綠油油嘅小徑，大口大口呼吸新鮮空氣，洗滌心靈。

四季打卡位 ：春夏嚟到可以睇到百花齊放，隨手影都係大片；秋冬轉涼嗰陣，仲可以睇到楓葉變紅，浪漫指數爆燈。

弘法寺祈福 ：園內嘅弘法寺莊嚴肅穆，唔少情侶都會嚟呢度參拜祈福，順便影返輯充滿禪意嘅靚相，見證彼此嘅感情。

網紅沙漠植物區（必去！）：呢度係香港文青最愛嘅打卡位，超大嘅透明圓頂溫室，入面種滿咗仙人掌同多肉植物，影出嚟嘅相勁有異國風情！

⛰️ 登高遠眺： 建議同心愛嘅人一齊行上山頂俯瞰深圳東郊，睇住青山綠水，心情都即刻放鬆晒。呢種詩情畫意嘅回憶，絕對係送畀另一半最好嘅驚喜。

💡 Trip.com 小貼士： 預約安排 ：去仙湖之前，記得先喺微信公眾號預約。

懶人必選：入到去唔想行咁多？可以坐園內嘅穿梭巴士直達弘法寺，留返啲體力影靚相！

仙湖植物園





地址：深圳市羅湖區仙湖路 160 號

前往仙湖植物園，交通十分便利。可搭乘深圳地鐵 2 號線至「新秀站」，隨後轉乘巴士 M445 即可直達園區門口，輕鬆開啟你們的自然探索之旅。





地王觀光·深港之窗

講到羅湖最標誌性嘅建築，點可以唔提坐落喺深南大道旁嘅地王大廈？佢曾經係深圳第一高樓，雖然近年後浪推前浪，但位於頂層嘅「地王觀光·深港之窗」依然係好多情侶心目中嘅約會聖地。

💖 浪漫約會必做：

360 度全景俯瞰 ：企喺觀光台，你哋可以一邊數住深圳嘅繁華街道，一邊望返轉頭睇到香港新界嘅壯麗山景。呢種「一腳踏兩地」嘅視覺震撼，係其他觀景台畀唔到你嘅。

夜幕下嘅畫卷 ：當夜幕降臨，萬家燈火同下面車水馬龍嘅流光溢彩交織埋一齊，氣氛簡直浪漫到極點，最啱同另一半喺窗邊低聲細語。

高空 Chill 一 Chill：觀光層入面仲設有舒適嘅休憩區同輕食 Cafe。唔使趕時間，同另一半一人一杯咖啡，靜靜咁睇住出面嘅雲捲雲舒，享受呢份高空獨有嘅甜蜜時光。

📸 打卡小提示： 地王大廈內部仲有好多關於深圳發展嘅展覽同懷舊場景，影相之餘仲可以了解多啲呢座城市嘅故事，絕對係一次有深度又浪漫嘅知性約會。

💡 Trip.com 小貼士： 最佳上樓時間：建議喺黃昏前一小時抵達。咁你哋就可以由藍天白雲睇到鹹蛋黃日落，再直落睇埋萬家燈火嘅夜景，一張飛睇晒三種景色，抵到爛！





地王觀光·深港之窗





地址：深圳市羅湖區深南東路 5016 號地王大廈頂層

交通方式：地鐵1號線「大劇院站」B 出口，步行約 5 分鐘

Shop Now





東門老街

如果你同另一半係「大胃王」情侶，或者鍾意熱熱鬧鬧嘅氣氛，咁就一定要去東門老街！作為深圳最老牌嘅商業區，呢度唔單止係購物天堂，更加係最能感受到深圳地道生活氣息嘅地方。

💖 浪漫約會必做：

手牽手掃街 ：東門最正嘅就係有無數咁多嘅小食店。由老字號嘅糖水舖、臭豆腐到最新紅嘅串燒，同另一半夾埋食一份，呢種「分享嘅甜蜜」先係最正！

懷舊與現代交織 ：入夜後東門燈火通明，招牌閃到好似去咗《銀翼殺手》或者舊香港咁。手牽手穿梭喺巷弄之間，感受嗰種流光溢彩嘅城市脈動。

隨性夾公仔/睇戲：呢度冇高級餐廳嘅拘束，你哋可以去夾公仔店大顯身手，或者行入間懷舊戲院睇場戲，享受最簡單、最純粹嘅拍拖樂趣。

📸 編輯私藏打卡位： 記得去埋東門嘅「世紀鐘」或者搵返啲古色古香嘅嶺南建築做背景影張相。喺呢個人山人海嘅地方，搵到屬於你哋兩個嘅「小確幸」，其實都係一種浪漫。

💡 Trip.com 小貼士： 交通建議 ：搭地鐵 1 號線或 3 號線去到「老街站」 。記得留意，老街站出口超級多，同另一半要行埋一齊，唔係好容易行散㗎！

掃貨提醒：東門雖然多平嘢買，但記得要「貨比三家」同埋適量講價。行到攰仲可以去附近嘅商場（如 1234 Space）吹返陣冷氣休息下。





東門老街





地址：深圳市羅湖區東門中路一帶

交通方式：地鐵1號線或3號線「老街站」D 出口直達

深圳情侶好去處 | 福田區

深圳平安金融中心雲際觀光層

想同另一半體驗咩叫「傲視群雄」？咁就一定要帶佢登上呢座全深圳最高嘅建築物——平安金融中心雲際觀光層。企喺 116 層嘅高空，你哋唔止係睇風景，直頭係好似喺雲端漫步咁浪漫！

💖 浪漫約會必做：

上帝視角睇深港 ：隔住超大片落地玻璃，腳下係好似模型咁細嘅城市車流，遠處仲可以睇到大鵬灣同香港新界嘅山脈。呢種「世界喺我腳下」嘅感覺，一定要同最愛嘅人分享。

繁星點點嘅夜景 ：入夜後嘅福田 CBD 簡直係流光溢彩。萬家燈火喺你哋面前好似地上面嘅繁星咁閃閃下，兩個人肩並肩企喺窗邊，成個城市嘅繁華好似變咗你哋約會嘅背景板。

雲端 Cafe 傾心事：觀景台入面有間超 Chill 嘅高空咖啡角。點兩杯香醇咖啡，望住出面嘅雲海或者夜景，一齊計劃下你哋嘅未來，呢份深刻嘅甜蜜真係無得頂。

📸 編輯私藏打卡位： 觀景台設有全透明玻璃懸空區，大膽啲嘅情侶一定要挑戰企上去影張相，保證呃 Like 能力 Max，亦係測試另一半有幾保護你嘅好機會！

💡 Trip.com 編輯小貼士： 最佳上樓時間 ：2026 年依然建議喺 日落前 45 分鐘 上到去，一次過睇晒藍天、鹹蛋黃夕陽同埋福田燈光騷。

交通建議 ：搭地鐵 1 號線或 3 號線到「購物公園站」D 出口 ，行幾步就到，去完觀景台仲可以直接去地庫商場食大餐。

預訂門票：記得預先喺 Trip.com 買飛，除咗有折扣，仲可以免去現場排隊嘅煩惱！

深圳平安金融中心雲際觀光層





平安金融中心雲際觀光層地址：位於深圳市福田區益田路 5033 號，請直接前往平安金融中心 116 層。

前往平安金融中心雲際觀光層，交通十分便捷。可搭乘地鐵 1 號線、3 號線或 4 號線至「會展中心站」，從 E 出口出站後，步行約 8 分鐘即可抵達。

Shop Now





蓮花山公園

如果你哋唔想去商場同人迫，想搵個地方靜靜地「拍拖散步」，坐落喺福田 CBD 嘅蓮花山公園就係你哋嘅「城市綠肺」。呢度唔單止環境清幽，仲可以一覽無遺咁睇晒成個深圳最繁華嘅景色！

💖 浪漫約會必做：

山頂廣場俯瞰天際線 ：同另一半一齊行上山頂（路程好輕鬆，唔使驚行到大汗疊細汗），企喺廣場俯瞰整個福田區嘅摩天大樓。微風吹埋嚟，嗰種心曠神怡嘅感覺真係好正！

草地席地而坐睇燈光騷 ：搵一塊開闊嘅草地，兩個人坐低傾下計。入夜之後，對面市民中心嘅燈光表演（燈光秀）閃爍登場，璀璨嘅城市燈火就係你哋約會嘅背景，浪漫到暈！

四季打卡背景：蓮花山公園一年四季都好靚，春天睇花、夏天避暑、秋天睇楓葉。隨便搵個角落影張合照，都係滿滿嘅詩意。

📸 編輯私藏行程： 喺蓮花山行完之後，可以順路行去旁邊嘅深業上城。嗰度有條好出名嘅「彩虹橋」連接住公園，行過去影相打卡、食返餐好嘅，成個下晝就咁過，完美！

💡 Trip.com 小貼士： 最佳觀賞時間 ：建議 傍晚 5 點左右 開始行上山，睇埋日落，然後等夜晚睇燈光騷。

交通建議 ：搭地鐵 3 號線或 4 號線到「少年宮站」F1 出口 ，一出站行幾步就係公園門口，非常方便。

提防蚊蟲：因為公園綠化做得好，記得帶支蚊怕水，唔好畀蚊滋破壞你哋嘅甜蜜氣氛呀！

蓮花山公園





地址：深圳市福田區紅荔路 6030 號

前往蓮花山公園，可搭乘深圳地鐵 3 號線至「少年宮站」，從 F 出口出站後，步行約 10 分鐘即可輕鬆抵達。

深圳博物館

如果你同另一半係熱愛文化探索、鍾意喺安靜環境入面交流嘅「知性派」情侶，咁深圳博物館就係你哋嘅理想約會點。呢度唔單止展示咗深圳由小漁村變身國際大都市嘅傳奇，仲經常有令人驚喜嘅國際級特展，係一個可以令感情「深度升溫」嘅地方。

💖 浪漫約會必做：

一場「知性約會」 ：漫步喺各個展廳，一邊睇珍貴文物，一邊交換對藝術同歷史嘅見解。比起單純嘅行街食飯，呢種深度交流會令你哋更了解彼此嘅內心世界。

2026 必睇特展（期間限定） ：

金田路館 ：最近有超華麗嘅《莫臥兒宮廷珍寶展》，可以同另一半一齊欣賞充滿異國風情嘅珠寶同工藝品。 同心路館 ：如果你哋鍾意古風，呢度嘅《故宮博物院古書畫展》同《三彩馬世界》就最啱影一啲充滿藝術感嘅相。

建築美學打卡：同心路館（古代藝術館）入面有超紅嘅「復古膠囊電梯」，影出嚟好有未來感同電影感，係情侶必拍嘅位置！

📸 編輯私藏行程： 喺博物館感受完文化氣息，可以行去隔離嘅荔枝公園散散步。湖畔嘅中式園林景觀同博物館嘅沉穩氛圍非常夾，兩個人手牽手喺湖邊行下，真係好溫馨。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 2026 最新政策 ：深博目前 唔需要預約 ！直接過安檢就可以入去。不過記得 星期一閉館 （法定節假日除外），唔好白跑一趟呀。

交通建議 ：

金田路館（歷史民俗） ：地鐵 4 號線「市民中心站」B 出口。 同心路館（古代藝術） ：地鐵 9 號線「紅嶺南站」A 出口。

深度體驗：館內有唔少文創產品，買份印有古風圖案嘅小禮物送畀另一半，亦係一種浪漫嘅紀念。

深圳博物館





地址：深圳市福田區福中路 184 號市民中心 A 區

前往深圳博物館，交通非常便利。可搭乘地鐵 4 號線或 2 號線，在「市民中心站」E 出口出站後即可直達，輕鬆開啟你們的文化探索之旅。

深圳情侶好去處 | 南山區

世界之窗

想同另一半去巴黎睇鐵塔，又想去埃及睇金字塔？唔使請大假飛去外國嘅，嚟世界之窗就搞掂！呢度將全球最出名嘅地標縮細晒放喺你面前，絕對係深圳最經典、最啱「放閃」嘅情侶約會勝地。

💖 浪漫約會必做：

「環球旅行」拍拖大片 ：由浪漫嘅 巴黎艾菲爾鐵塔 行到神秘嘅 埃及金字塔 ，再影埋 凱旋門 。一日之內行勻全球，幫另一半影一輯「偽旅行」大片，滿足晒佢嘅少女心！

艾菲爾鐵塔下嘅約定 ：企喺塔底深情合影，象徵住你哋嘅愛情好似鐵塔咁永恆。如果想再浪漫啲，可以坐埋園內嘅小火車，慢悠悠咁欣賞異國風情。

高潮所在：璀璨煙花騷：入夜之後，世界之窗會變身夢幻樂園。特別係週末嘅煙花匯演同埋 2026 年最新嘅無人機燈光騷，五彩斑斕嘅光影映照住你哋嘅笑臉，浪漫到好似求婚現場咁！

📸 編輯私藏行程： 玩完世界之窗，可以行去隔離嘅益田假日廣場食餐好嘅，或者行多兩步去歡樂海岸睇埋水秀表演，成個南山區嘅行程就係咁豐富。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 煙花時間 ：煙花通常喺 星期六或者法定節假日 嘅晚上 9 點左右開始（具體要睇當日景區公告），想霸到好位就要提早 20 分鐘去凱旋門廣場。

交通建議 ：搭地鐵 1 號線或者 2 號線到「世界之窗站」 ，H1 出口一出就係門口。

優惠門票：記得先喺 Trip.com 訂飛，除咗有早鳥優惠，仲可以憑 QR Code 直接入園，唔使喺門口排隊買飛，慳返啲時間去影相！





世界之窗





地址：深圳市南山區華僑城深南大道 9037 號

交通方式：地鐵 1 號線或2號線「世界之窗站」H 出口直達

Shop Now





深圳灣公園

如果你哋想搵個地方「靜靜地拍拖」，唔想再行商場，咁深圳灣公園嘅濱海長廊就係你哋嘅不二之選。呢度有一條超過 10 公里長嘅海岸線，係全深圳最靚、最自由嘅約會聖地。

💖 浪漫約會必做：

海濱單車並肩行 ：租返架共享單車，同另一半沿住海邊慢踩。涼爽海風吹埋嚟，兩個人一邊踩一邊傾計，呢種簡單嘅快樂先係最真實。

草地 Picnic 分享甜蜜 ：搵一塊對住海嘅綠色草地，帶定少少輕食同咖啡。喺呢度坐低，睇住波光粼粼嘅海面，享受嗰種「遠離塵囂」嘅悠閒感。

日落與大橋嘅對望：當黃昏嚟到，海天一色嘅日落美景真係靚到好似電影畫面咁。入夜後，宏偉嘅深圳灣大橋亮起燈，對面香港嘅璀璨燈火互相輝映，係情侶靜靜相擁、影相打卡嘅絕佳時刻。

📸 編輯私藏行程： 2026 年去深圳灣，一定要行埋最新落成嘅 K11 ECOAST 或者去 萬象城 (深圳灣店) 行下。由大自然美景無縫接軌到高端藝術商場，呢種約會安排絕對會令另一半加你分！

💡 Trip.com 編輯小貼士： 最佳觀賞時間 ：建議 下晝 4 點零鐘 到，咁就唔會太曬，仲可以睇埋日落同夜景「一條龍」。

交通建議 ：搭地鐵 9 號線去到「深圳灣公園站」D2 出口 ，一出站轉身就係大海，方便到極！

季節限定：如果你哋係秋冬季節過嚟，仲可以見到成千上萬隻越冬候鳥喺海面飛翔，畫面超級治癒。





深圳灣公園





地址：深圳市南山區濱海大道與白石路交界處

前往深圳灣公園濱海長廊，交通十分便利。可搭乘深圳地鐵 9 號線至「深圳灣公園站」，從 A 出口出站後，步行約 5 分鐘即可輕鬆抵達海濱。

深圳歡樂谷

如果你同另一半鍾意追求刺激，想喺約會入面加啲活力，深圳歡樂谷絕對係你哋嘅主場！呢度唔單止有令人心跳加速嘅機動遊戲，入夜後仲會變身成超夢幻嘅光影樂園，驚險同浪漫一次過滿足晒！

💖 浪漫約會必做：

「吊橋效應」拉近距離 ：帶另一半挑戰「雪域雄鷹」或者「全球首座雙塔太空梭」。喺尖叫聲中，大家自然會捉緊對方嘅手，呢種一齊冒險嘅感覺最能令感情升溫！

夢幻旋轉木馬 ：刺激完之後，一定要去坐返次充滿童趣嘅雙層旋轉木馬。喺輕快嘅音樂同閃爍嘅燈光下，呢度係幫另一半影「女神照」嘅最佳位置。

夜間巡遊與光影秀：2026 年嘅歡樂谷夜場更精彩！全園區嘅燈光佈置配合埋大型巡遊表演，令成個樂園充滿電影感。喺湖畔睇住水幕電影，聽住另一半嘅歡聲笑語，真係好 Sweet。

📸 編輯私藏行程： 玩到攰可以去「颶風灣」附近搵間特色餐廳坐下，或者行返出去「世界之窗」同「歡樂海岸」一帶，嗰度有更多高質嘅餐飲選擇，為你哋嘅狂歡一日畫上完美句號。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：搭地鐵 1 號線或 2 號線到「世界之窗站」A 出口 ，行 3 分鐘就到，非常方便。

買飛攻略 ：建議買 夜場飛 （通常 5 點後入場），一嚟門票平啲，二嚟無咁曬，仲可以睇埋最靚嘅燈光效果同巡遊。

即時排隊資訊：記得下載「深圳歡樂谷」官方 App，可以即時睇到每個項目要等幾耐，慳返啲時間去影相！





深圳歡樂谷





地址：深圳市南山區華僑城僑城西街18號

交通方式：地鐵 1 號線「華僑城站」A出口，步行約 3 分鐘

Shop Now





深圳情侶好去處 | 鹽田區









小梅沙海洋世界





地址：深圳市鹽田區大梅沙鹽梅路

交通方式：地鐵8號線「鹽田路站」轉乘巴士 M437 前往

Shop Now





大梅沙海濱公園

如果你哋鍾意海洋生物，又或者想搵個「極致夢幻」嘅室內約會點，全新開幕嘅小梅沙海洋世界絕對會令你哋驚喜！2026 年嘅小梅沙已經變身成一個「鸚鵡螺」造型嘅科幻建築，入面嘅水族館規模同科技感都係頂級，浪漫氛圍直接拉滿。

💖 浪漫約會必做：

幽藍水母秘境 ：走入神秘嘅水族館，喺幽藍色嘅燈光下，睇住無數水母喺水中飄逸。呢度係全場最浪漫嘅地方，隨手幫另一半影張側面相，都好似電影劇照咁靚。

高科技海洋劇場 ：同另一半坐埋一齊，欣賞聰明嘅海豚同優雅嘅白鯨表演。2026 年嘅劇場結合咗 3D 投影技術，視覺效果超級震撼，最啱一齊分享驚喜。

海底隧道放閃：行過全景海底隧道，睇住五彩斑斕嘅珊瑚魚群喺你哋頭頂游過。兩個人喺呢度牽手漫步，就好似置身喺深海世界入面，感情自然升溫。

📸 編輯私藏行程： 玩完海洋世界，可以行去旁邊全新升級嘅小梅沙海灘。呢度有「東方夏威夷」之稱，行下沙灘、吹下海風，仲可以住埋附近最新嘅五星級酒店（例如美高梅酒店），過一個極盡奢華嘅浪漫週末。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：2026 年去小梅沙超級方便！直接搭 地鐵 8 號線（山海專線）去到「小梅沙站」 ，一出站就係，唔使再好似以前咁塞巴士。

門票貼士 ：建議先喺 Trip.com 買定 海洋世界 + 小梅沙度假區套票 ，一飛兩用，玩晒室內水族館同室外沙灘。

避開人潮：新開幕期間人流較多，建議揀平日或者下午 3 點後入場，影相會更自在。





大梅沙海濱公園





地址：深圳市鹽田區大梅沙東部濱海旅遊區內

前往大梅沙海濱，交通方式為搭乘深圳地鐵8號線至「鹽田路站」，隨後轉乘巴士 M437 或專線車即可直達景區，輕鬆開啟你們的海濱浪漫之旅。

中英街

想同另一半體驗一次「一腳踏兩地」嘅奇妙感覺？位於沙頭角嘅中英街，絕對係深圳最有故事、最獨特嘅約會勝地。呢度唔單止係歷史嘅見證，2026 年嘅中英街更融入咗大量文創元素，係深度遊情侶嘅必去點。

💖 浪漫約會必做：

一街兩制嘅獨特體驗 ：手牽手行喺呢條曾經係中英分界線嘅街道，一邊係深圳，一邊係香港。喺界碑前影張相，象徵你哋嘅愛跨越界限，非常有紀念意義。

復古建築打卡 ：活化後嘅中英街保留咗好多民國風格嘅老建築。兩個人穿梭喺青石板路同紅磚牆之間，好似走入咗王家衛嘅電影場景咁，隨手影都係充滿故事感嘅文青大片。

免稅掃貨驚喜：中英街係著名嘅免稅購物區。同另一半一齊行下啲老字號藥妝店或者進口零食店，搵下啲平靚正嘅「寶藏」，享受共同尋寶嘅樂趣。

📸 編輯私藏行程： 行完中英街，可以去附近嘅沙頭角海濱棧道散步。2026 年嘅棧道已經完全打通，對住大海同埋遠處嘅香港群山，吹住海風飲杯手搖飲品，呢份寧靜嘅浪漫真係好難得。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 辦證攻略 ：香港人入中英街同樣需要辦理「深港邊境特別管理區通行證」。而家好方便，只要喺微信小程式「 沙頭角中英街 」提前預約，到現場用自助機拎證就得（記得帶回鄉證！）。

開放時間 ：一般係 09:00 – 18:00，建議早少少去，因為下晝 5 點左右就開始唔畀入內辦證喇。

交通建議：搭地鐵 8 號線到「海山站」或「沙頭角站」，再轉一小段車或者行過去就到。

中英街





地址：深圳市鹽田區沙頭角鎮中英街

前往中英街，交通方式為搭乘深圳地鐵8號線至「鹽田港西站」，隨後轉乘巴士 387 至沙頭角口岸，步行即可進入中英街區域。

深圳情侶好去處 | 寶安區

海上田園

如果你同另一半行厭咗高樓大廈，想搵個地方「歸隱」一日，咁位於寶安區嘅海上田園就係你哋嘅秘密基地。呢度結合咗紅樹林、湖泊同田園風光，簡直係深圳版嘅「綠野仙蹤」。

💖 浪漫約會必做：

湖上泛舟戲水 ：租隻小船同另一半喺湖面輕輕搖曳，兩個人一邊划船一邊聽住雀仔叫，微風吹埋嚟，嗰種愜意嘅感覺真係好療癒，係享受二人世界嘅最佳時間。

花田小徑影大片 ：海上田園一年四季都有唔同嘅花海，由夢幻嘅波斯菊到燦爛嘅向日葵，隨便搵一條花間小徑手牽手行過，影出嚟嘅相都充滿「小清新」風格。

挑戰水上項目 ：如果你哋係一對活力情侶，一定要試下呢度嘅水上障礙挑戰！互相扶持、互相加油，喺歡笑同尖叫聲入面，保證令你哋嘅感情更加穩固。

民俗風情體驗：園內仲有充滿特色嘅民俗表演同手作體驗，玩到攰仲可以一齊浸個溫泉，洗走全日嘅疲勞。

📸 編輯私藏打卡位： 記得去搵嗰啲建喺水上面嘅小木屋同埋紅樹林棧道，夕陽西下嗰陣，金光灑喺水面，嗰種靜謐嘅美感真係令人心醉。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：2026 年去海上田園超方便！搭地鐵 12 號線直達「海上田園東站」 ，一出站就係，唔使再轉嚟轉去。

最佳裝備 ：因為園區綠化做得好好，記得帶定 蚊怕水 ；如果打算玩水上項目，建議帶多套 替換衫 ，咁就玩得更盡興啦！

預訂優惠：出發前喺 Trip.com 買定門票，通常會比現場買更平，仲可以即買即用！

海上田園





地址：深圳市寶安區西鄉街道麻布新村

交通方式：地鐵 11 號線「碧海灣站」轉乘巴士 M250

沙井公園

如果你哋唔想去大熱景點同人迫，想搵個地方簡簡單單行下、傾下計，位於寶安區嘅沙井公園就係一個非常有親和力嘅約會點。呢度湖水清澈，綠草如茵，有一種令人不自覺慢落嚟嘅魔力。

💖 浪漫約會必做：

湖畔慢活散步 ：沙井公園圍繞住一個靜謐嘅湖泊，最啱同另一半手牽手慢行。睇住湖面上嘅倒影，呼吸住草木嘅清香，呢份唔使錢嘅寧靜，反而最能令人放鬆。

浪漫草地野餐 ：搵一塊陽光充足嘅大草坪，鋪張靚靚嘅野餐墊，帶埋另一半鍾意食嘅甜品同水果。一齊聽下歌、睇下書，順便影返幾張充滿日系感嘅野餐相，呢種約會方式既低成本又高質量。

四季景色打卡 ：

春天 ：成片花海開放，係幫女朋友影「花叢女神照」嘅最好時機。 秋天 ：園內嘅銀杏樹會變成一片金黃，落葉鋪滿地，浪漫程度完全唔輸畀韓劇場景。



📸 編輯私藏行程： 喺沙井公園行完之後，可以順路去埋附近嘅沙井京基百納廣場食餐好嘅，或者去睇場戲。由大自然過渡到現代商場，行程非常順路！

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：搭地鐵 11 號線（機場線）去到「馬安山站」或「沙井站」 ，落車後轉一小段車或者踩共享單車就到，非常方便。

穿搭建議 ：因為公園環境好清新，建議著 淺色系 （如白色、米色）或者 碎花裙 ，影出嚟嘅相會更有一種「小清新」嘅約會感。

裝備清單：記得帶定野餐墊同埋防曬用品，草地上陽光比較直接，做足準備先可以舒舒服服咁玩成日。

深圳沙井公園

地址 ：深圳市寶安區沙井街道公園路 1 號

交通方式：搭乘地鐵 5 號線「沙井站」A出口，步行約 10 分鐘

翻身夜市

如果你哋追求嘅唔係高級餐廳嘅精緻，而係想同另一半「踢住拖」去搵食，咁寶安區嘅翻身夜市（翻身路一帶）就係你哋嘅深夜食堂！呢度充滿咗深圳最真實嘅煙火氣，每一口美食都係最溫暖嘅約會回憶。

💖 浪漫約會必做：

「翻身」打卡儀式感 ：第一件事當然係要去地鐵站「翻身站」影張相啦！寓意同另一半一齊「鹹魚翻身」、好運連連。影完相再行入夜市，心情都特別爽！

無拘無束掃街去 ：呢度冇餐廳嘅排場，只有最正宗嘅味道。由香噴噴嘅炭火燒烤、惹味嘅麻辣燙，到清甜嘅潮汕糖水，同另一半夾埋食一份，呢種隨性嘅快樂最難得。

懷舊電影感漫步：翻身路兩旁保留咗好多舊建築，入夜之後溫暖嘅黃色燈光亮起，好似行入咗 90 年代嘅電影場景咁。同另一半邊走邊食，傾下啲無厘頭嘅話題，享受最放鬆嘅二人時光。

📸 編輯私藏行程： 喺翻身路食飽之後，可以行多兩步去附近嘅壹方城（寶安中心區最大商場）行下。由地道夜市行返去現代商場，一次過體驗深圳嘅兩面，呢種反差感先至係最正嘅約會！

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：搭地鐵 5 號線（環中線）直達「翻身站」B 出口 。一出站行入去翻身路，美食就喺晒兩邊。

最佳時間 ：建議 晚上 8 點後 過嚟，呢個時間最熱鬧，所有走鬼檔同老字號都開晒，氣氛最高漲。

必備神器：帶定啲濕紙巾同埋預備好流動支付（AlipayHK / WeChat Pay HK），掃街嗰陣就更方便快捷喇！

寶安翻身夜市

Trip Moment @Seaholic

地址：深圳市寶安區翻身路一帶

交通方式：地鐵 5 號線「翻身站」B 出口直達

深圳情侶好去處 | 龍崗區

大運中心

如果你同另一半係熱愛音樂、鍾意睇波，或者單純鍾意現代建築，咁位於龍崗區嘅大運中心就係你哋嘅主場。呢度最出名嘅係三座好似巨型「水晶石」一樣嘅場館，無論係日間嘅幾何美感定係夜晚嘅幻彩燈光，都係頂級嘅拍拖打卡位。

💖 浪漫約會必做：

一齊「追星」睇演唱會 ：大運中心係深圳東部最強嘅演出聖地，無數頂尖歌手都喺呢度開過騷。同另一半一齊喺萬人體育場入面大合唱，呢份震撼同埋共鳴，絕對會成為你哋一生難忘嘅回憶。

未來感「水晶石」打卡 ：就算冇活動，呢度嘅建築本身就係一件藝術品。三座鋼結構場館稜角分明，最啱影一啲充滿未來感或者運動風嘅情侶相。

環湖漫步睇燈光騷：大運中心周邊有開闊嘅廣場同埋水景。入夜之後，場館會亮起璀璨嘅燈光，同湖面嘅倒影互相輝映。手牽手行喺環湖步道，感受都市中嘅「熱烈浪漫」。

📸 編輯私藏行程： 睇完騷或者影完相，可以去附近嘅大運天地 (The Universe)。呢度係 2026 年龍崗最紅嘅開放式商場，入面有好多高質嘅露台餐廳同埋 Cafe，最啱睇完演出之後坐低食餐好嘅，慢慢回味啱啱嘅精彩時刻。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：搭地鐵 14 號線（快線）或者 16 號線去到「大運站」 ，由市中心過嚟快咗好多。或者搭 16 號線直達「大運中心站」C 出口 ，一出就係場館！

睇騷提示：如果有演唱會，記得提前喺 Trip.com 預訂周邊酒店，因為騷後散場人流極多，住喺附近可以優雅咁避開排隊搭車嘅痛苦。





深圳大運中心





地址：深圳市龍崗區龍翔大道 3001 號

前往大運中心，交通便利。可搭乘深圳地鐵 3 號線或 16 號線至「大運站」，從 D 出口出站後，步行約 10 分鐘即可抵達。

龍園公園

如果你哋對一般嘅公園感到有啲乏味，想搵個有特色、有文化底蘊嘅地方，位於龍崗區嘅龍園公園絕對會令你哋眼前一亮。呢度以「龍」為靈感，將自然山水同埋傳統建築完美融合，係深圳東部一個清幽又充滿神祕感嘅約會聖地。

💖 浪漫約會必做：

尋找百龍足跡 ：園內有超過 200 尊唔同形態嘅龍雕刻（例如九龍壁、龍門等）。同另一半一齊行，睇下邊個搵到最威猛或者最可愛嘅龍，呢種「尋寶式」散步充滿樂趣。

湖畔古風合影 ：龍園入面有無數嘅亭台樓閣、迴廊同小橋。春天桃花開嗰陣，成個園區紅粉緋緋，配埋古色古香嘅建築，最啱換套漢服或者旗袍，影一輯充滿質感嘅古風情侶相。

登高遠眺傾心事：同另一半一齊行上園內嘅小山丘，俯瞰龍崗區嘅景致同埋公園全景。喺微風同埋清幽嘅氛圍入面，最容易講出心入面嘅真誠說話，享受純粹嘅二人世界。

📸 編輯私藏打卡位： 一定要去龍鱗步道同埋龍首石雕附近影相。如果係黃昏時間，夕陽灑喺雕像上面，嗰種大氣而浪漫嘅感覺，係出面商場畀唔到你嘅。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：搭地鐵 16 號線去到「龍園站」 。2026 年嘅地鐵網非常方便，落車行幾分鐘就到，唔使再轉巴士轉到暈。

安靜首選 ：龍園相對於市中心嘅公園嚟講比較寧靜，如果你哋想避開人潮、享受私密感，揀呢度就啱晒。

裝備提醒：因為園內多水景同樹木，建議帶定蚊怕水。如果打算影古風大片，記得帶多把古風油紙傘做道具，效果加倍！





龍園公園

地址：深圳市龍崗區龍崗街道龍城中路

前往龍園公園，可搭乘深圳地鐵 3 號線至「南聯站」，隨後轉乘巴士 M307，約 15 分鐘即可抵達，開啟你們的自然浪漫之旅。

甘坑古鎮

想同另一半體驗一下「夢回明清」嘅感覺？位於龍崗區嘅甘坑古鎮，係由古老嘅客家村落活化而成。呢度有青石板路、吊腳樓同埋潺潺流水，被譽為深圳最美嘅古鎮，係追求文藝感同浪漫情懷情侶嘅必到之處。

💖 浪漫約會必做：

漢服體驗變身「古風情侶」 ：古鎮入面有好多漢服體驗店，同另一半換上古裝，喺古色古香嘅巷弄入面穿梭。2026 年呢度嘅「二十四史書院」更加係網紅打卡天花板，影出嚟嘅相簡直仙氣十足！

舌尖上嘅客家風味 ：拍拖點可以冇美食？一定要試下地道嘅 客家釀豆腐、鹽焗雞同埋客家擂茶 。搵一間靠窗嘅古風餐廳，一邊睇風景一邊食飯，呢份悠閒真係無得頂。

夜遊燈籠會：入夜後嘅甘坑先係重頭戲。成個古鎮掛滿紅燈籠，倒影喺水面上，氣氛變得極之溫馨。手牽手行喺燈火闌珊處，就好似行入咗《大魚海棠》或者《千與千尋》嘅夢幻世界咁。

📸 編輯私藏打卡位： 一定要去南洋樓同埋鳳凰谷。如果想影到冇人嘅大片，建議喺古鎮入面住一晚，第二朝清晨起身，可以獨霸成個安靜嘅古鎮景觀。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：搭地鐵 10 號線直達「甘坑站」B 出口 ，出站後行幾分鐘就到，唔使再驚塞車。

最新景點 ：記得去埋古鎮入面嘅「二十四史書院」（需另外購票），夜晚亮燈之後嗰種壯觀嘅書香氣息，係情侶必影嘅背景。

遊玩時間：建議下晝 4 點到，咁就可以睇到黃金時間嘅日落，再直落睇埋超靚嘅夜景。

甘坑古鎮





地址：深圳市龍崗區布吉鎮吉華路

前往甘坑古鎮，可搭乘深圳地鐵 10 號線至「甘坑站」，從 A 出口出站後，步行約 10 分鐘即可輕鬆抵達古鎮。

深圳情侶好去處 | 龍華區

龍華公園

如果你同另一半行厭咗新開嘅網紅商場，想搵返一啲最純粹、最樸實嘅約會感覺，龍華區嘅龍華公園就係你哋嘅理想落腳點。呢度係老龍華人心目中嘅地標，有一種歲月靜好嘅氣息，最啱情侶嚟呢度「叉下電」。

💖 浪漫約會必做：

湖畔慢步傾心事 ：龍華公園入面綠化做得好足，湖泊環繞。同另一半手牽手沿住湖邊行，睇住湖面上嘅倒影，呼吸住草木嘅清香，呢份唔使錢嘅寧靜，反而最能令人放鬆。

登高遠眺龍華景 ：你可以同另一半一齊行上公園內嘅「 龍華塔 」附近。雖然唔算好高，但足夠畀你哋俯瞰龍華舊城區嘅景色，感受城市嘅獨特脈動。

四季景色打卡 ：

春天 ：櫻花開嗰陣，成片粉紅雲霞，係幫女朋友影「日系初戀感」相片嘅最好時機。 秋天 ：銀杏變黃，落葉鋪滿地，浪漫程度絕對唔輸畀任何高消費景點。



📸 編輯私藏行程： 喺龍華公園散完步，可以行去附近嘅壹方天地。嗰度係龍華區最大、最紅嘅商場，由安靜嘅公園行入去熱鬧嘅商圈食大餐、睇戲，成個下晝嘅行程非常豐富。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：搭地鐵 4 號線（龍華線）去到「龍華站」B 出口 ，行大約 10 分鐘就到，交通非常就腳。

安靜首選 ：龍華公園平時比較多街坊去散步，如果你哋想避開人潮，建議 平日或者星期六、日嘅朝早 過嚟，最能感受到嗰份清幽。

提防蚊蟲：因為公園綠化茂盛，記得帶定支蚊怕水，咁就唔驚畀蚊滋打擾你哋嘅浪漫時光啦！





龍華公園





地址：深圳市龍華區民治街道民樂路

前往龍華公園，可搭乘深圳地鐵 4 號線至「龍華站」，從 C 出口出站後，步行約 10 分鐘即可輕鬆抵達。

清湖文化公園

如果你哋想喺龍華區搵一個可以「放慢步調」嘅地方，唔想去商場同人迫，咁清湖文化公園就係你哋嘅寶藏地點。呢度有開闊嘅湖面同埋超長嘅濱水長廊，環境清幽得嚟又帶點優雅，係一個可以令心靈靜落嚟嘅約會點。

💖 浪漫約會必做：

湖畔長廊手牽手 ：公園設計咗好多精緻嘅木棧道同長廊，最啱同另一半一邊散步一邊睇住湖水波光粼粼。喺呢度傾心事，完全唔會被外界打擾，只有微風同鳥鳴聲。

野餐、騎行、放空 ：搵塊對住湖景嘅草地，鋪張餐墊，簡簡單單食件蛋糕、飲杯茶，就係一個最溫馨嘅週末下午。你哋亦可以租架單車，沿住湖邊小徑感受自由嘅律動。

捕捉金黃日落：清湖公園最浪漫嘅時刻絕對係傍晚。當夕陽餘暉灑喺湖面上，水天一色嘅畫面簡直浪漫到極點，係幫另一半影「逆光大片」嘅最佳時機。

📸 編輯私藏打卡位： 記得去搵公園入面嘅特色涼亭同埋親水平台，利用湖水嘅倒影，影出嚟嘅相會有一種寧靜而深遠嘅美感。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：搭地鐵 4 號線去到「清湖站」 ，轉乘龍華有軌電車或者轉一小段車就到。2026 年嘅清湖一帶配套已經好完善，過嚟非常方便。

最佳時間 ：建議 下晝 4 點半後 到達，咁樣可以避開最曬嘅時間，仲可以睇埋最靚嘅日落全過程。

周邊配搭：玩完公園，可以搭多兩個站去「清湖地鐵站」附近嘅商圈食餐好嘅，嗰度有好多地道嘅湘菜同粵菜選擇！





清湖文化公園

地址：深圳市龍華區龍華街道龍華路

交通方式：地鐵 4 號線「清湖站」B 出口，步行約 8 分鐘

觀瀾河濕地公園

如果你同另一半想搵一個完全冇商業氣息、只有純粹自然美景嘅地方，觀瀾河濕地公園絕對係一個寶藏。呢度唔單止有開闊嘅水域，仲係好多珍稀鳥類嘅棲息地，約會氛圍既浪漫又高級。

💖 浪漫約會必做：

手牽手漫步木棧道 ：公園最出名嘅就係嗰條穿梭喺水草同湖泊之間嘅木棧道。兩個人慢慢行，睇住兩旁嘅濕地植物隨風搖曳，偶爾仲會見到白鷺喺水面飛過，嗰種寧靜感真係會令人唔記得晒煩惱。

環湖單車「森」呼吸 ：租返架單車，喺平坦嘅環湖道上穿梭。春天可以睇花，秋天可以睇落葉，每一陣吹埋嚟嘅風都帶住草木嘅清香，係名副其實嘅「森林浴」。

觀景平台定格浪漫：公園設有多個延伸入水面嘅觀景平台。喺呢度影返張以大自然為背景嘅合照，唔使點執圖都已經好有電影感，係留住甜蜜回憶嘅絕佳位置。

📸 編輯私藏行程： 行完濕地公園，可以搭車去附近嘅觀瀾版畫村或者觀瀾古墟。由大自然生態無縫切換到文藝古村，成個龍華一日遊行程就會變得好有層次感！

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：搭地鐵 4 號線去到「竹村站」D 出口 ，行大約 15 分鐘就到；或者搭龍華有軌電車到「 觀瀾濕地站 」亦好方便。

觀鳥季節 ：如果你哋鍾意攝影，秋冬季節過嚟最正，因為會有好多候鳥喺濕地停留，畫面非常壯觀。

裝備提醒：濕地公園嘅生態環境保護得好好，所以蚊蟲會比較多，記得帶定蚊怕水；另外園內遮蔭處唔算極多，一定要做足防曬呀！





觀瀾河濕地公園





地址：深圳市龍華區觀瀾街道觀瀾湖路

交通方式：地鐵 4 號線至「觀瀾站」轉乘巴士約 10 分鐘

深圳情侶好去處 | 坪山區

坪山公園

如果你哋厭倦咗熱門公園嘅人頭湧湧，想搵一個可以靜靜手牽手、甚至成塊草地得你哋兩個人嘅地方，位於坪山區中心嘅坪山公園就係你哋嘅秘密基地。呢度無過多嘅商業修飾，只有最原始、最療癒嘅自然美景。

💖 浪漫約會必做：

四季花期約會 ：坪山公園係一個「寶藏花園」。春天可以睇到粉嫩嘅櫻花，夏天湖面上開滿荷花，秋天更有紅楓點綴。每一季過嚟，都可以同另一半影出一套完全唔同風格嘅浪漫寫真。

陽光草坪野餐 ：公園入面有超大片嘅綠草地。帶上一塊野餐墊，喺度聽下歌、吹下風，感受陽光灑喺身上嘅溫度。喺呢度，時間好似慢咗落嚟，最啱傾下對未來嘅憧憬。

湖畔慢跑或散步：完善嘅步道系統圍繞住湖泊，同另一半一邊慢跑一邊呼吸新鮮空氣，或者慢步欣賞湖面倒影。呢份簡單而紮實嘅幸福感，先係約會最珍貴嘅部分。

📸 編輯私藏行程： 去得坪山，就唔好錯過附近嘅坪山美術館 (PAM)。嗰度嘅建築設計非常高級，係文青情侶必去嘅打卡位。由公園嘅自然風，無縫切換到美術館嘅極簡風，呢種「一動一靜」嘅安排絕對係高質量約會！

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：2026 年去坪山已經非常方便！搭地鐵 14 號線（快線）去到「坪山廣場站」 ，轉乘坪山雲巴或者行一小段路就到。14 號線速度極快，由崗廈北出發都係 40 分鐘左右。

私密度高 ：呢個公園相對遊客較少，如果你哋想影一啲冇人做背景嘅情侶相，嚟呢度就啱晒。

飲食安排：公園周邊比較多住宅區，想食大餐嘅話，建議去附近嘅六和城或者益田假日世界，嗰度餐飲選擇比較豐富。





坪山公園





地址：深圳市坪山區坪山街道

交通方式：地鐵 14 號線至坪山站，步行約 10 分鐘

坪山濕地公園

如果你同另一半想搵一個「只有大自然聲音」嘅地方，坪山濕地公園絕對唔會令你哋失望。呢度冇市中心公園嘅喧鬧，只有開闊嘅水域同埋茂密嘅植被，係一個可以令你哋完全放鬆、沉浸喺二人世界嘅天然氧吧。

💖 浪漫約會必做：

木棧道上嘅「森系」漫步 ：公園入面設計咗好多穿梭喺水草間嘅木棧道。同另一半行喺上面，腳下係清澈嘅水流，身邊係隨風搖曳嘅蘆葦，隨手影張側臉相都充滿文藝氣息。

觀景台望遠看鳥 ：帶定部相機或者望遠鏡，同另一半喺觀景平台靜靜等候。運氣好嘅話，可以見到珍稀候鳥喺水面掠過，呢份一齊發現生命驚喜嘅感動，係最獨特嘅約會回憶。

四季流轉嘅視覺盛宴 ：

春夏 ：睇滿園新綠同埋開得燦爛嘅水生花卉。 秋冬 ：睇住層林盡染嘅落葉，感受一種充滿詩意嘅蕭瑟美，最啱著件長風褸嚟影相。



📸 編輯私藏行程： 嚟到坪山，建議安排「藝術＋自然」嘅一日遊。朝早去坪山美術館睇個展覽，下晝過嚟坪山濕地公園散步睇日落。呢種充滿質感嘅行程，絕對會令另一半覺得你非常有眼光！

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：搭乘地鐵 14 號線到「坪山中心站」 ，轉乘 坪山雲巴 1 號線到「濕地公園站」 。坐住雲巴喺空中小火車咁穿梭，本身就係一個好浪漫嘅體驗！

穿搭建議 ：因為公園底色係綠色同湖水藍，建議著 白色、淺米色或者大地色系 嘅衫，影出嚟嘅「森系」效果最出眾。

必備物品：濕地環境比較多蚊，蚊怕水係必備；另外公園範圍大，建議著對舒服嘅波鞋。

坪山濕地公園

地址：深圳市坪山區坪山街道

交通方式：地鐵 14 號線至坪山站，步行約 15 分鐘

坪山小童公園

邊個話大人唔可以玩公園？位於坪山區同裕路嘅坪山兒童公園，唔單止係小朋友嘅天堂，更係情侶們可以放下形象、放肆大笑嘅趣味約會地。呢度色彩鮮豔嘅設施加上清幽嘅園林環境，最啱一齊嚟一場「童心未泯」嘅拍拖行程。

💖 浪漫約會必做：

多巴胺風格打卡 ：園內嘅滑梯、攀爬架同埋色彩繽紛嘅裝置，係天然嘅攝影背景。同另一半喺呢度影一輯充滿活力、搞怪又 Sweet 嘅「多巴胺約會」相，絕對會喺社交平台呃到唔少 Like！

盪鞦韆傾心事 ：搵個空檔一齊盪下鞦韆，喺半空中感受微風。呢種細個最簡單嘅快樂，長大後同愛人一齊體驗，反而有一種特別嘅溫馨感。

四季漫步風景線：公園入面綠化做得好精緻。春夏可以喺繁花綠草中散步，秋冬可以睇住樹木變色。環境清新舒適，兩個人喺步道慢行，感受城市入面難得嘅寧靜同童趣。

📸 編輯私藏行程： 玩完兒童公園，可以搭車去附近嘅坪山圖書館（佢嘅建築設計非常有型）。由動態嘅遊樂場轉到靜態嘅書香空間，一日之內體驗兩種完全唔同嘅約會氛圍，感官享受超豐富！

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：建議搭乘地鐵 14 號線到「坪山中心站」 ，之後轉乘巴士或者叫車前往「同裕路」附近。2026 年坪山區嘅微循環交通好發達，過嚟好方便。

避開高峰 ：既然係兒童公園，週末下晝肯定會比較多人。想拍拖影靚相嘅情侶，建議揀 平日 或者 週末朝早 10 點前 前往，可以避開人潮。

穿搭建議：建議著得活潑、有色彩感（例如糖果色系），咁樣影相會同公園嘅童趣設施更襯！





坪山小童公園

地址：深圳市坪山區同裕路新湖居西南側約 90 米

交通方式：地鐵 14 號線至坪山站，步行約 20 分鐘

深圳情侶好去處 | 光明區

光明農場大觀園

如果你同另一半鍾意小動物，又或者嚮往紐西蘭式嘅牧場風光，咁位於光明區嘅光明農場大觀園就係你哋嘅首選。呢度充滿咗鄉村田園嘅清新氣息，係深圳少有可以大口呼吸新鮮空氣、同大自然零距離接觸嘅約會勝地。

💖 浪漫約會必做：

萌寵互動大作戰 ：園內有好多可愛嘅小動物，你可以同另一半一齊餵奶牛、睇擠奶表演，或者同溫馴嘅羊駝合照。呢種童心大發嘅互動，最能睇到對方溫柔有愛心嘅一面！

風車長廊與浪漫花海 ：手牽手行過夢幻嘅風車長廊，兩旁係隨季節變換嘅絢爛花海。喺呢度影一輯「牧場風」情侶照，感覺好似去咗外國度假咁，浪漫指數爆燈。

品嚐「光明三寶」：嚟到光明，絕對唔可以錯過最出名嘅乳鴿、甜玉米同埋牛初乳！兩個人一齊喺農家菜館大擦一餐，用美食為呢趟田園之旅畫上完美句號。

📸 編輯私藏行程： 玩完農場，記得順路去埋附近嘅虹橋公園。2026 年嘅虹橋依然係深圳嘅地標，嗰條火紅嘅長龍橋喺綠林中穿梭，影相效果超級震撼，由牧場風轉去現代建築風，一日玩晒兩個極端美景！

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：搭地鐵 6 號線（光明線）去到「光明大街站」 ，之後轉乘巴士或者叫車大約 10 分鐘就到。

穿搭建議 ：建議著 牛仔系列、碎花裙或者工裝風 ，襯返農場同草地嘅背景，影出嚟嘅相會好有「牧場物語」嘅感覺。

防蚊防曬：戶外活動範圍大，記得帶定蚊怕水同埋做足防曬，最好帶多把太陽傘或者戴頂草帽，影相仲可以做道具添！





光明農場大觀園





地址：深圳市光明區碧水路光明農場大觀園

前往光明農場大觀園，可搭乘深圳地鐵 6 號線至「光明大街」站，隨後轉乘巴士至光明農場大觀園站即可抵達，輕鬆開啟你們的田園浪漫之旅。

光明區虹橋公園

如果你哋想搵一個「視覺衝擊力」最強嘅約會點，位於光明區嘅虹橋公園絕對係首選。呢條全長約 4 公里嘅火紅長橋，喺深綠色嘅森林入面蜿蜒穿梭，無論係高空俯瞰定係置身其中，嗰種「萬綠叢中一點紅」嘅美感真係無與倫比。

💖 浪漫約會必做：

挑戰 4 公里紅橋漫步 ：手牽手行喺呢條火紅嘅空中廊道，由起點嘅「虹橋公園」一直行到終點嘅「大頂嶺綠道」。雖然路程唔算短，但沿途風景變幻，係測試你哋默契同體力嘅最好機會。

觀景塔俯瞰全景 ：一定要爬上虹橋沿線嘅圓形觀景塔！喺塔頂俯瞰，整條虹橋好似一條紅色絲帶繫喺青山上面，係影情侶合照嘅「皇位」，畫面極具國際大片感。

夜幕下嘅幻彩流光：2026 年嘅虹橋燈光系統已經全面升級。入夜後，紅橋會亮起溫暖而璀璨嘅光芒，同星空互相輝映。兩個人喺燈火中漫步，浪漫氣息簡直令人心醉。

📸 編輯私藏行程： 如果你哋體力好，行完虹橋可以繼續接住行大頂嶺綠道，嗰度仲有三座極具設計感嘅橋：浮橋、探橋、懸橋。其中「浮橋」嘅圓環設計超級前衛，係文青情侶必影嘅打卡位。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：搭地鐵 6 號線到「鳳凰城站」 ，轉乘接駁巴士或叫車約 10 分鐘即達。2026 年建議利用「 光明虹橋專線 」巴士，直達公園門口。

最佳拍攝時間 ：強烈建議 下晝 4 點 開始行，呢個時間光線最柔和。行到一半啱啱好睇到日落，落山嗰陣仲可以睇埋夜景亮燈，一舉三得！

裝備清單：由於全程主要喺橋上行，遮蔭處有限，一定要帶太陽傘、太陽眼鏡同埋充足嘅飲用水。著對舒服嘅運動鞋係基本，因為行完成段路大約需要 1.5 - 2 小時。





光明區虹橋公園





地址：深圳市光明區東部

前往光明區虹橋公園，可搭乘深圳地鐵 6 號線至「光明大街」站，隨後轉乘巴士至光明虹橋公園站即可抵達，輕鬆體驗這座紅色巨龍的魅力。

光明文化藝術中心

如果你同另一半係「顏值控」，或者鍾意沉浸喺文藝氣息入面，咁位於光明區核心位置嘅光明文化藝術中心絕對會令你哋心跳加速。呢度最出名嘅就係嗰個巨大嘅拱形建築結構，同湖面嘅倒影組成咗一個完美嘅「大眼睛」，象徵住探索藝術嘅靈魂。

💖 浪漫約會必做：

「光明之眼」下嘅永恆合照 ：呢度係全深圳最紅嘅建築攝影點。喺巨大嘅半圓形拱門前，同另一半影一張對稱感極強嘅相。夕陽西下或者夜晚亮燈時，湖水如鏡，嗰種對稱美同空間感，會令你哋嘅約會相瞬間提升幾個檔次。

沉浸式藝術薰陶 ：唔好淨係喺出面影相，入面嘅美術館同圖書館同樣精彩。你可以同另一半安靜地睇一場當代藝術展，或者喺充滿設計感嘅音樂廳聽一場鋼琴演奏會，喺音符同色彩之間，感受心靈嘅共鳴。

高質感慢生活：中心內部同周邊環境非常雅致，有無數個角落適合靜靜坐低。兩個人分享一份下午茶，傾下對藝術嘅見解，或者純粹享受呢份現代都市中難得嘅安靜。

📸 編輯私藏打卡位： 一定要搵旋轉樓梯同埋純白長廊！呢度嘅光影變化非常豐富，建議著簡單、純色（如全黑或全白）嘅衫，利用光影影出充滿張力嘅黑白大片。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：搭地鐵 6 號線到「鳳凰城站」B 出口 ，行大約 5-10 分鐘就到。呢度離「虹橋公園」同「藍鯨世界」商場都好近，可以串連埋一齊玩。

演出預約 ：如果你哋想睇特定嘅劇場表演或音樂會，建議提前喺微信公眾號「 光明文化藝術中心 」查看檔期並預票。部分展覽係免費嘅，但可能需要提前預約入場。

最佳拍攝時間：建議下晝 4 點到 6 點過嚟。呢段時間可以捕捉到日落前嘅「黃金時刻」光影，亦可以等到 7 點左右睇建築亮燈嘅夜景，效果最震撼。





光明文化藝術中心





地址：深圳市光明區創投路與觀光路交叉口

前往光明文化藝術中心，可搭乘深圳地鐵 6 號線至「鳳凰城」站，從 B 出口出站後，步行約 750 米即可抵達。

深圳情侶好去處 | 大鵬新區

大鵬所城

如果你同另一半鍾意充滿故事感嘅旅行，咁大鵬所城（大鵬守禦千戶所城）係你哋必去嘅地方。呢度係深圳簡稱「鵬城」嘅由來，擁有超過 600 年歷史。喺呢度，你哋可以放慢腳步，感受時光喺青磚黛瓦間留下嘅溫柔痕跡。

💖 浪漫約會必做：

古城巷弄尋寶 ：大鵬所城嘅街道係放射狀嘅青石板路。同另一半穿梭喺參差不齊嘅老屋之間，搵下隱藏喺深巷入面嘅文藝 Cafe 或者傳統客家茶果店。兩個人分享一份熱騰騰嘅點心，簡單而幸福。

拍一輯「穿越時空」古風大片 ：呢度嘅城門、將軍第同埋斑駁嘅城牆，係拍古風相嘅天然影棚。建議換上漢服或者復古風格嘅衫，喺黃昏嘅斜陽下，隨手一影都係充滿故事感嘅電影畫面。

深夜嘅溫馨慢步：當日間嘅遊客散去，晚上面嘅大鵬所城會變得非常安靜。柔和嘅黃色燈光勾勒出古建築嘅輪廓，手牽手行喺寂靜嘅古城，聽住遠處隱約嘅海浪聲，呢份私密感同浪漫感絕對令人難忘。

📸 編輯私藏行程： 行完古城，行幾分鐘就到對面嘅較場尾。嗰度有「深圳鼓浪嶼」之稱，擁有成百間特色民宿。揀一間對海嘅民宿住一晚，第二朝一齊睇日出，係最極致嘅浪漫安排。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：2026 年去大鵬更加方便！可以搭乘 深惠城際或相關接駁線路 ，或者喺市區搭乘 E11 路快線巴士 直達「大鵬中心站」，再轉乘小巴。如果想更舒服，建議喺 Trip.com 預約包車或租車 ，自駕沿住最美嘅「深葵路」海濱公路過嚟，景色一流水準！

必食推介 ：一定要試下當地嘅 賴粉仔 同埋 將軍鴨 ，呢啲都係出面好難食到嘅地道大鵬味道。

遊玩貼士：大鵬所城入城係免費嘅（部分小展館除外）。建議安排喺平日前往，咁樣先可以真正感受到古城嘅寧靜。





大鵬所城





地址：深圳市大鵬新區葵涌街道大鵬所城

前往大鵬所城，可搭乘深圳地鐵 8 號線至「葵涌站」，隨後轉乘巴士 M398，約 30 分鐘即可抵達古城，開啟你們的時光穿越之旅。

西湧國際濱海旅遊區

如果你們嚮往真正的大海，不想看只有灰濛濛海水的近海，那一定要去大鵬新區的西涌。這裡擁有長達數公里的細軟金沙與透明湛藍的海水，被《中國國家地理》評為「中國最美八大海岸」之一。

💖 浪漫約會必做：

挑戰「海邊漫步」的天花板 ：西涌擁有 4 個沙灘區，你可以與另一半手牽手從 1 號沙灘走到 4 號沙灘。腳下是潔白如銀的細沙，耳邊是清脆的浪濤聲，尤其在黃昏時分，金色的陽光灑在海面上，就像鋪滿了碎金。

刺激的水上「速度與激情」 ：喜歡動感的伴侶可以一起體驗衝浪、拖傘或浮潛。西涌是深圳著名的衝浪勝地，與愛人一起在浪花中大笑、挑戰極限，能讓感情迅速升溫。

暗夜社區的銀河約會：這是西涌現在最強的賣點！入夜後，社區會進行燈光管控，你們可以躺在沙灘上，肉眼仰望壯麗的星空。如果遇到流星雨，那份浪漫絕對是全深圳獨一無二的，非常適合求婚或週年慶祝。

📸 編輯私藏打卡位： 一定要去天文台棧道（位於 4 號沙灘後方山上）。那條蜿蜒在山脊上的白色棧道，一側是青山，一側是湛藍太平洋，是拍出「海邊公路大片」的絕佳位置！

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：西涌距離市區較遠，建議在 Trip.com 租車自駕 ，沿途的深葵路海景公路美不勝收。2026 年預計會有更頻密的專線巴士從大鵬中心站出發，但開車依然是情侶约會的首選。

入園提醒 ：西涌沙灘需收取入園門票（約 20-30 元人民幣）。如果打算去天文台棧道，請記得提前在微信公眾號「 深圳天文 」預約名額，否則只能步行綠道而不能進入內部棧道。

住宿推薦：建議在西涌或附近的鶴藪古村住一晚精緻民宿，這樣才能看完整個星空，避免當天往返太疲累。





西湧國際濱海旅遊區

地址：深圳市大鵬新區西湧鎮西湧海灘

前往西湧海灘，可搭乘深圳地鐵 8 號線至「西湧站」，隨後轉乘巴士 M399，約 25 分鐘即可抵達，享受海濱浪漫。

東湧海灘

如果你哋覺得西涌太熱鬧，想搵一個更加私密、更像「世外桃源」嘅海灘，咁東涌絕對係你哋嘅首選。呢度嘅海水透明度係全深圳數一數二嘅，銀白色嘅沙灘配上碧綠嘅山景，營造出一種極致嘅寧靜氛圍。

💖 浪漫約會必做：

私密沙灘漫步 ：東涌嘅遊客相對較少，你哋可以輕易搵到一個無人嘅角落。手牽手踩喺柔軟嘅細沙上，睇住海水由淺綠過渡到深藍，呢份唔受打擾嘅二人世界，係城市入面搵唔到嘅奢侈。

礁石邊嘅浪漫剪影 ：東涌兩端有好多形狀獨特嘅礁石。傍晚時分，當海浪拍打礁石濺起水花，喺夕陽嘅映襯下，幫另一半影一張充滿力量感同美感嘅「海角天涯」相片。

挑戰經典「東西涌穿越」：如果你哋係一對熱愛戶外運動嘅活力情侶，可以由東涌出發，挑戰呢條被譽為「全中國最美海岸線」嘅行山徑。一路上攀過礁石、望住無敵太平洋，呢種共同克服挑戰嘅經歷，會令你哋嘅感情更加深厚。

📸 編輯私藏行程： 喺東涌玩完水，可以去附近嘅紅樹林濕地行下。2026 年嘅東涌配套已經好完善，有好多極具設計感嘅設計師民宿。揀一間對住大海嘅露台房，夜晚聽住浪聲入睡，係最浪漫嘅結尾。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 交通建議 ：東涌位於大鵬半島最南端，交通較為轉折。強烈建議喺 Trip.com 租車自駕 ，沿途嘅海濱公路風景絕對值得。如果搭公共交通，需先去到「大鵬中心站」再轉乘 M231 路 巴士。

穿越須知 ：如果要進行「東西涌穿越」，記得著專業嘅 防滑登山鞋 ，帶夠水，並且喺下午 2 點前出發，確保安全。

環境保護：東涌以原始美著稱，記得「垃圾不落地」，一齊守護呢片深圳最後嘅淨土呀！

東湧海灘





地址：深圳市大鵬新區東湧鎮東湧海灘

前往東湧海灘，可搭乘深圳地鐵 8 號線至「東湧站」，隨後轉乘巴士 M400，約 20 分鐘即可抵達，享受原始海灘的寧靜與美麗。





深圳酒店推薦

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

立即行動！即日起至優惠名額售完為止，只需透過 Trip.com 應用程式輕鬆註冊成為會員，即可尊享高達 10% 的獨家折扣優惠！無論是預訂酒店、機票還是當地玩樂，都能讓您的深圳之旅更加划算。立即點擊加入，開啟您的省錢之旅！此處查看更多！

富臨大酒店係一間羅湖區嘅老牌五星級酒店，佢嘅最大優勢就係位置！酒店正對住羅湖口岸同羅湖火車站，距離地鐵羅湖站只係幾分鐘路程，對於經常需要往返深港兩地或者鍾意行羅湖商業城嘅旅客嚟講，係極之方便嘅選擇。雖然酒店比較有懷舊港風，但整體維護良好，房間寬敞企理，部分客房仲可以望到河景。酒店內設有中餐廳樂滿樓供應粵菜點心，亦有戶外泳池同按摩中心等設施，性價比好高，係好多港人嘅「心水」落腳點。

深圳富臨大酒店

Shop Now





深圳溫德姆至尊酒店位於福田區 CBD 嘅核心地帶，毗鄰深圳會展中心、卓越中心同皇庭廣場等大型商圈。呢間酒店定位奢華商務，交通非常便捷，近崗廈站，而且距離福田口岸都好快車程。酒店設計現代高雅，房間寬敞舒適，樓層高，視野開闊，特別適合公幹人士同埋追求高質素住宿體驗嘅旅客。酒店設有室內恆溫泳池、健身中心、多間特色餐廳（包括中菜同日本菜），能為尊貴賓客提供頂級嘅商旅或度假享受。

深圳温德姆至尊酒店

Shop Now





深圳好日子皇冠假日酒店隸屬於 IHG 洲際酒店集團旗下，佢位於福田 CBD 嘅核心地段，地理位置極為優越便捷。酒店鄰近福田高鐵站同地鐵站（購物公園站），行路幾分鐘就可以去到Coco Park 購物中心，食飯掃貨都超方便！酒店喺 2018 年進行過全面翻新，客房設計時尚典雅，部分房間仲可以享有繁華城市景觀。設施方面，設有戶外恆溫泳池同普拉達健身中心。由於佢交通四通八達（去福田/皇崗口岸都好快），加上有兒童免費入住政策（特定年齡），非常適合商務出行，以及追求高性價比同便利性嘅家庭旅客選擇。

深圳好日子皇冠假日酒店

Shop Now





更多深圳攻略

深圳好去處 2026 中秋快閃深圳食買玩，20+ 必去景點、商場、按摩及美食推介

【深圳度假酒店2026】深圳度假酒店 海邊度假+雙人浴缸+私人泳池

【深圳好去處2026】返大陸必玩！10大深圳玩樂好去處推薦，景點、娛樂設施、項目體驗一文睇清！

【深圳按摩2026】嚴選21間港人北上深圳熱門按摩店！ 福田、羅湖、龍華、南山按摩水療大全

【2026 深圳親子酒店推介 】| 11 間親子主題客房、親子設施齊全、手工工作坊客房

【羅湖口岸】11.5起可刷臉通關！2026 最新通過羅湖口岸全攻略！一文了解交通、美食、周邊好去處！

【深圳一日遊】2026 最新人氣食玩買行程全攻略！熱門旅遊打卡地、玩樂夜蒲、超市掃貨 | 深圳羅湖福田南山地鐵沿線

深圳自由行旅遊攻略(2024): 好去處、熱門景點

深圳地圖導覽：深度探索深圳 Top15 山海城市最美景點

深圳新商場 | 深圳最新 13 大購物中心全攻略

常見問題

Q1：深圳有哪些最具代表性的情侶景點？

深圳的約會地點可以按「心境」來挑選：

熱血浪漫 ：南山世界之窗、大運中心演唱會。

文藝漫步 ：甘坑古鎮、大鵬所城、光明文化藝術中心。

自然療癒 ：深圳灣公園日落、西涌星空、紅橋公園。

都會奢華：福田平安金融中心、歡樂海岸水秀劇場。

Q2：去這些景點交通方便嗎？

極度方便！ 2026 年的深圳地鐵網絡已進入「全城覆蓋」時代：

核心區 ：1、2、4 號線串連羅湖、福田與龍華。

快速抵達 ： 14 號線（東部快線） 讓你 40 分鐘內從市中心直達坪山與龍崗； 6 號線 則直通光明區。

支付方式：直接使用 AlipayHK 或 WeChat Pay HK 內的乘車碼，港幣結算，免去換錢煩惱。

Q3：什麼時間去約會最合適？

季節建議 ：10 月至次年 5 月是深圳最舒服的季節，涼爽且少雨。

時段建議：強烈推薦「傍晚約會制」。下午 4 點到達景點（如虹橋或深圳灣），剛好可以看日落，緊接著享受入夜後的璀璨燈光秀，避開了白天的酷熱。

Q4：哪些景點需要門票？

免費（需預約） ：蓮花山公園、虹橋公園、深圳博物館、深圳灣公園。

需購票 ：世界之窗、錦繡中華、光明農場、西涌沙灘。

小貼士：2026 年許多免費公園在週末也需要透過微信小程式「深i公園」提前預約停車位或入場，出發前記得檢查。

Q5：約會時的餐飲與配套如何？

深圳的約會景點通常與「大型商圈」相連：

公園＋商場模式 ：蓮花山公園隔壁就是 深業上城 ；虹橋公園旁有 藍鯨世界 。

特色美食：去光明必食乳鴿，去大鵬必試客家窯雞，去蛇口海上世界則有豐富的異國料理。







