Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

深圳自助餐2026｜推薦6間抵食深圳酒店自助餐！最平$76食到半自助餐、除夕抽獎送金條、長者優惠$155食自助餐

平時都有不少港人北上玩樂，瘋狂食買玩，身為識食的香港人，怎能錯過去深圳尋覓抵食的酒店自助餐？除了價錢比香港平一截之外，食物質素亦同樣十分高質，冷盤海鮮、現場烤肉，以至地道特色美食都有，而且好多更是地鐵站附近即可到達，交通非常方便！Yahoo購物精選6間深圳酒店自助餐，半自助午餐人均最平低至$76，長者自助午餐優惠人均低至$155，性價比極高！想知有邊幾間深圳自助餐推薦？即看內文！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

深圳自助餐推介1：深圳東海朗廷酒店：自助餐低至52折

深圳朗廷酒店座落於福田中心商業區，深圳地鐵車公廟站徒步可至，交通十分方便！酒店自助午餐可以食齊熟白蝦、青口、梭子蟹、花螺等十多款冰鎮海鮮，還有日本刺身、烤德式豬手、烤腸、烤牛柳、鐵板燒等美食，還有現場即點即整特色手工牛肉拉麵，可以一睹大廚們拉麵過程，價錢每人只需$222起。

廣告 廣告

自助晚餐都有不同主題，逢星期三至四有豪華單人自助海鮮晚餐，任食蒜蓉烤生蠔、碳烤烤章魚串、火炙和牛壽司、特色火鍋等；逢星期五至六有單人龍蝦牛排自助晚餐，人均$447任食多款龍蝦螃蟹、生蠔菜式，如清蒸大閘蟹配姜醋、瑤柱鮑魚海蔘青蟹粥配炸軟殼蟹、芝士焗龍蝦、蒸原只大生蠔、蒜蓉烤生蠔等，啖啖肉！

Klook優惠：

【52折特價】自助單人午餐（請聯繫餐廳預約位置）

特價：$222起/位｜ 原價：$429起/位

Klook預訂自助餐按此

【56折特價】自助晚餐（請聯繫餐廳預約位置）

特價：$368起/位｜ 原價：$652起/位

Klook預訂自助餐按此

深圳東海朗廷酒店

地址：深圳市福田區深南大道7888號（地圖）

深圳東海朗廷酒店「秀·自助餐廳」自助餐

深圳東海朗廷酒店「秀·自助餐廳」自助餐

深圳東海朗廷酒店「秀·自助餐廳」自助餐

深圳東海朗廷酒店「秀·自助餐廳」自助餐

深圳自助餐推介2：深圳龍華希爾頓逸林酒店：自助餐海鮮選擇豐富

深圳龍華希爾頓逸林酒店位於龍華區，就近龍華文體中心及龍華文化廣場，離深圳北站約20分鐘車程，雖未至於近在咫尺，但也不算遠！自助餐食物主打多元化，由中西式熱菜、中式點心、西式甜點、日式壽司刺身等都應有盡有，選擇都算多！自助晚餐方面，週末限定的單人自助晚餐，可以食半隻芝士焗龍蝦、蒸汽海鮮、現炒海鮮、小火鍋等，火鍋有4款湯底選擇，配料有現切牛肉、肥羊、 牛舌、龍躉等多種食材任君選擇。Klook和KKday均有優惠，價錢差不多，大家可按自己喜好選擇，人均$222起。

Klook優惠：

【67折優惠】週末單人自助午餐（僅限週六週日）

特價：$222起/位｜ 原價：$333/位

Klook預訂自助餐按此

【69折優惠】平日單人自助晚餐（僅限週四使用）

特價：$256起/位｜ 原價：$373/位

Klook預訂自助餐按此

【69折優惠】週末單人自助晚餐（僅限週五-週日使用）

特價：$290起/位｜ 原價：$424/位

Klook預訂自助餐按此

KKday優惠：

【67折優惠】單人海鮮自助午餐（星期六、日適用）

特價：$222起/位｜ 原價：$333/位

KKday預訂自助餐按此

【6折優惠】單人海鮮自助晚餐

特價：$256起/位｜ 原價：$424/位

KKday預訂自助餐按此

深圳龍華希爾頓逸林酒店

地址：深圳市龍華區東環二路8號（地圖）

深圳龍華希爾頓逸林酒店

深圳龍華希爾頓逸林酒店

深圳龍華希爾頓逸林酒店自助餐

深圳自助餐推介3：深圳大中華希爾頓酒店：自助午餐人均低至$177

深圳大中華希爾頓酒店位於深圳市金融商務區，即是鄰近著名景點「深圳之眼」，只需乘搭地鐵2號線，在崗廈北地鐵站12號口出站即到達！酒店「念·全日制餐廳」主題自助餐，美食由早至晚都十分豐富，午市自助餐有現煎新西蘭牛扒、任食三文魚、希鯪魚當季海鮮刺身等，喜歡食榴槤的朋友，一定要留肚食招牌網紅榴槤蛋糕，新鮮榴槤果肉含量高達80%，每一啖都充滿榴槤香味。

自助午餐可以任食150分鐘，還送每位客人一份野米海參芙蓉羹。自助晚餐方面，酒店加碼送每位一份鮑汁扣海参，而且可以任食240分鐘，晚市更有限定鵝肝放題、任食小龍蝦，任飲精釀啤酒等。除夕與情人節更有限定自助晚餐，除夕特別供應新春盆菜、金豬、紅白酒，更有幸運抽獎1名特等獎新年金條1g、希爾頓房券餐券下午茶券等。

Klook優惠：

【63折優惠】週三至週日-單人自助午餐（請提前電話預約位置）｜特價：$177起/位｜ 原價：$280/位

【68折優惠】週三至週日-單人自助晚餐（請提前電話預約位置）｜特價：$234起/位｜ 原價：$346/位

Klook預訂自助餐按此

深圳大中華希爾頓酒店

地址：深圳市福田區深南大道1003號大中華國際金融中心B楝（地圖）

深圳大中華希爾頓酒店自助餐

深圳大中華希爾頓酒店自助餐

深圳大中華希爾頓酒店自助餐

深圳自助餐推介4：深圳益田威斯汀酒店：長者自助餐每位低至$155食盡潮汕滷水

深圳益田威斯汀酒店位於南山區的商務地帶，步行即可到達世界之窗、歡樂谷、錦繡中華民俗文化村和華僑城創意文化園，是近年北上極受歡迎的落腳點。酒店由中午至晚上都有提供自助餐，自助午餐可以食齊冰鎮海鮮、刺身、壽司、鐵板扒檔等特色美食區，不過最驚喜是食到潮汕美食，可一試潮汕滷水，如豬耳、粉腸、豬俐、牛雜煲等。

自助晚餐有特色芝士焗龍蝦、爆膏清蒸毛蟹，誠意滿滿！此外也有鮑汁鵝掌、咖喱羊肉、冬陰功海鮮、蓮藕煲豬手、羊腩煲、毛血旺、中式燉湯等，每款試少少，絕不邪惡。另外，竟然還有季節限定甜品澳芒布丁、楊枝甘露、招牌芝士蛋糕等美食，想試試新口味的話不妨一去！現時Klook有自助餐優惠，自助午餐人均最平低至$177，週末自助晚餐人均最平$222起，另外還有長者自助餐優惠，人均低至$155！

Klook優惠：

【59折優惠】週三至週日雙人自助午餐（請聯繫餐廳預約位置）

特價：$177起/位｜ 原價：$301/位

Klook預訂自助餐按此

【6折優惠】週五至週六雙人自助晚餐（請聯繫餐廳預約位置）

特價：$222起/位｜ 原價：$368/位

Klook預訂自助餐按此

【51折優惠】65歲以上長者特惠單人自助餐（請聯繫餐廳預約位置）

特價：$155起/位｜ 原價：$301/位

Klook預訂自助餐按此

深圳益田威斯汀酒店

地址：深圳市南山區深南大道9028號-2（地圖）

深圳益田威斯汀酒店自助餐

深圳益田威斯汀酒店自助餐

深圳益田威斯汀酒店自助餐

深圳自助餐推介5：深圳好日子皇冠假日酒店：半自助午餐低至$76

深圳好日子皇冠假日酒店由福田地鐵站步行即可到達，鄰近會展中心和購物公園，一樣是交通十分方便的選擇！酒店的Mr. cafe君怡咖啡廳擁有開放式廚房，可以欣賞到廚師們的烹調。餐廳由自助早餐、午餐及晚餐都有，供應一系列中西美食，周不時亦會提供多款時令菜式，半自助午餐可以任食沙律、麵食、湯品等，還有主廚現製熱炒、香酥炸物3款，還可加錢選鐵板香煎鵝肝配魚子醬等美食，重點人均只需$76，非常之平！自助晚餐有「開漁季海鮮自助晚餐」，有碳烤金蒜生蠔、高壓鍋生蠔、花膠燉排骨粵式瓦罐燉湯等，每位再送法式煎鵝肝配魚子醬，還可任飲精選紅白葡萄酒、啤酒，人均價都是$189起，十分抵食！

Klook優惠：

【85折優惠】週末自助晚餐週五至週六『Mr. cafe 君怡咖啡廳』（請聯繫餐廳預約位置）

特價：$189起/位｜ 原價：$222/位

Klook預訂自助餐按此

【69折優惠】午市半自助午餐（提前電話餐廳預約位置）

特價：$76起/位｜ 原價：$110/位

Klook預訂自助餐按此

深圳好日子皇冠假日酒店

地址：深圳市福田區福華一路28號（地圖）

深圳好日子皇冠假日酒店Mr. cafe君怡咖啡廳自助餐

深圳好日子皇冠假日酒店Mr. cafe君怡咖啡廳自助餐

深圳自助餐推介6：金茂深圳JW萬豪酒店：自助午餐買一送一

金茂深圳JW萬豪酒店位于福田商業區中心地段，鄰近深圳車公廟地鐵站、福田口岸，香港過去都非常方便！JW萬豪酒店餐飲水平向來不俗，而金茂深圳JW萬豪酒店自助餐亦非常抵食，平時自助午餐可以食到扇貝、青口、老虎蟹等冰镇海鲜，還有小龍蝦杯麵、香辣麵筋、醬烤京蔥雞腿肉等地道美食；自助晚餐菜式更豐富，有多款海鮮美食，如現開新西蘭生蠔、現開法國生蠔、鵝肝等，新春限定每位送龍蝦，大廚亦準備了招牌45天乾式熟成牛扒等。現時Klook和KKday都有優惠，Klook有新春自助晚餐75折優惠，人均低至$288；而KKday有自助午餐買一送一優惠，折後人均$240起，可以趁週末北上玩樂食自助餐！

KKday優惠：

【買一送一】週末自助午餐

特價：$480/2位｜ 原價：$960/2位

KKday預訂自助餐按此

【51折優惠】3人同行自助晚餐

特價：$861/3位｜ 原價：$1,676/3位

KKday預訂自助餐按此

【長者專享】工作日自助午餐（65周歲以上長者週一至五適用）

特價：$177起/位｜ 原價：$480/位

KKday預訂自助餐按此

【長者專享】單人海鲜自助晚餐（65周歲以上長者週日至四適用）

特價：$289起/位｜ 原價：$637/位

KKday預訂自助餐按此

Klook優惠：

【新春特惠8折】週末雙人自助午餐（請提前聯繫預約位置）

特價：$481起/2位｜ 原價：$961/2位

Klook預訂自助餐按此

【新春特惠75折】週日至週四三人自助晚餐（請提前聯繫預約位置）

特價：$862起/3位｜ 原價：$1,678/3位

Klook預訂自助餐按此

【單人自助晚餐】海鮮自助西餐廳（請提前聯繫預約位置）

特價：$391起/位｜ 原價：$436/位

Klook預訂自助餐按此

【單人自助午餐】海鮮自助西餐廳（請提前聯繫預約位置）

特價：$200起/位｜ 原價：$256位

Klook預訂自助餐按此

【兩大兩小親子自助午餐】海鮮自助西餐廳（請提前聯繫預約位置）

特價：$604起/2大2小｜ 原價：$889/2大2小

Klook預訂自助餐按此

金茂深圳JW萬豪酒店JW Marriott Shenzhen

地址：廣東省深圳市福田區深南大道6005號（地圖）

金茂深圳JW萬豪酒店自助餐

金茂深圳JW萬豪酒店自助餐

金茂深圳JW萬豪酒店自助餐

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多深圳美食推介

深圳美食〡深圳20大美食推介！蟹叁寶蟹黃麵/福建菜天花板/法式浪漫魚子醬蛋糕

深圳福田美食｜10大福田美食推介！蘑界/桂語溪/白玉串城朝鮮族烤串

深圳東門美食〡10大東門美食推介！太二酸菜魚/大龍翻印火鍋/阿嬤手作

深圳自助餐｜推薦7間抵食深圳酒店自助餐！人均最平$144起／任食阿拉斯加蟹腿／鄰近地鐵站

深圳西餐〡深圳西餐推介10間！特色小酒館/浪漫高級fine dining/黑珍珠二鑽扒房

深圳片皮鴨〡深圳片皮鴨推介10間！米芝蓮烤鴨/魚子醬脆皮烤鴨/棗木燒製金鴨季

深圳火鍋〡深圳打邊爐推介10+！潮汕牛肉火鍋任食放題/豪華古城火鍋/鮮宰秦川牛/傳統砂鍋配炭火爐

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？