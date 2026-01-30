獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
深圳自助餐2026｜推薦6間抵食深圳酒店自助餐！最平$76食到半自助餐、除夕抽獎送金條、長者優惠$155食自助餐
精選6間抵食深圳酒店自助餐，即睇Yahoo購物推介：
平時都有不少港人北上玩樂，瘋狂食買玩，身為識食的香港人，怎能錯過去深圳尋覓抵食的酒店自助餐？除了價錢比香港平一截之外，食物質素亦同樣十分高質，冷盤海鮮、現場烤肉，以至地道特色美食都有，而且好多更是地鐵站附近即可到達，交通非常方便！Yahoo購物精選6間深圳酒店自助餐，半自助午餐人均最平低至$76，長者自助午餐優惠人均低至$155，性價比極高！想知有邊幾間深圳自助餐推薦？即看內文！
行程及飲食優惠平台：
深圳自助餐推介1：深圳東海朗廷酒店：自助餐低至52折
深圳朗廷酒店座落於福田中心商業區，深圳地鐵車公廟站徒步可至，交通十分方便！酒店自助午餐可以食齊熟白蝦、青口、梭子蟹、花螺等十多款冰鎮海鮮，還有日本刺身、烤德式豬手、烤腸、烤牛柳、鐵板燒等美食，還有現場即點即整特色手工牛肉拉麵，可以一睹大廚們拉麵過程，價錢每人只需$222起。
自助晚餐都有不同主題，逢星期三至四有豪華單人自助海鮮晚餐，任食蒜蓉烤生蠔、碳烤烤章魚串、火炙和牛壽司、特色火鍋等；逢星期五至六有單人龍蝦牛排自助晚餐，人均$447任食多款龍蝦螃蟹、生蠔菜式，如清蒸大閘蟹配姜醋、瑤柱鮑魚海蔘青蟹粥配炸軟殼蟹、芝士焗龍蝦、蒸原只大生蠔、蒜蓉烤生蠔等，啖啖肉！
Klook優惠：
【52折特價】自助單人午餐（請聯繫餐廳預約位置）
特價：$222起/位｜
原價：$429起/位
【56折特價】自助晚餐（請聯繫餐廳預約位置）
特價：$368起/位｜
原價：$652起/位
深圳東海朗廷酒店
地址：深圳市福田區深南大道7888號（地圖）
深圳自助餐推介2：深圳龍華希爾頓逸林酒店：自助餐海鮮選擇豐富
深圳龍華希爾頓逸林酒店位於龍華區，就近龍華文體中心及龍華文化廣場，離深圳北站約20分鐘車程，雖未至於近在咫尺，但也不算遠！自助餐食物主打多元化，由中西式熱菜、中式點心、西式甜點、日式壽司刺身等都應有盡有，選擇都算多！自助晚餐方面，週末限定的單人自助晚餐，可以食半隻芝士焗龍蝦、蒸汽海鮮、現炒海鮮、小火鍋等，火鍋有4款湯底選擇，配料有現切牛肉、肥羊、 牛舌、龍躉等多種食材任君選擇。Klook和KKday均有優惠，價錢差不多，大家可按自己喜好選擇，人均$222起。
Klook優惠：
【67折優惠】週末單人自助午餐（僅限週六週日）
特價：$222起/位｜
原價：$333/位
【69折優惠】平日單人自助晚餐（僅限週四使用）
特價：$256起/位｜
原價：$373/位
【69折優惠】週末單人自助晚餐（僅限週五-週日使用）
特價：$290起/位｜
原價：$424/位
KKday優惠：
【67折優惠】單人海鮮自助午餐（星期六、日適用）
特價：$222起/位｜
原價：$333/位
【6折優惠】單人海鮮自助晚餐
特價：$256起/位｜
原價：$424/位
深圳龍華希爾頓逸林酒店
地址：深圳市龍華區東環二路8號（地圖）
深圳自助餐推介3：深圳大中華希爾頓酒店：自助午餐人均低至$177
深圳大中華希爾頓酒店位於深圳市金融商務區，即是鄰近著名景點「深圳之眼」，只需乘搭地鐵2號線，在崗廈北地鐵站12號口出站即到達！酒店「念·全日制餐廳」主題自助餐，美食由早至晚都十分豐富，午市自助餐有現煎新西蘭牛扒、任食三文魚、希鯪魚當季海鮮刺身等，喜歡食榴槤的朋友，一定要留肚食招牌網紅榴槤蛋糕，新鮮榴槤果肉含量高達80%，每一啖都充滿榴槤香味。
自助午餐可以任食150分鐘，還送每位客人一份野米海參芙蓉羹。自助晚餐方面，酒店加碼送每位一份鮑汁扣海参，而且可以任食240分鐘，晚市更有限定鵝肝放題、任食小龍蝦，任飲精釀啤酒等。除夕與情人節更有限定自助晚餐，除夕特別供應新春盆菜、金豬、紅白酒，更有幸運抽獎1名特等獎新年金條1g、希爾頓房券餐券下午茶券等。
Klook優惠：
【63折優惠】週三至週日-單人自助午餐（請提前電話預約位置）｜特價：$177起/位｜
原價：$280/位
【68折優惠】週三至週日-單人自助晚餐（請提前電話預約位置）｜特價：$234起/位｜
原價：$346/位
深圳大中華希爾頓酒店
地址：深圳市福田區深南大道1003號大中華國際金融中心B楝（地圖）
深圳自助餐推介4：深圳益田威斯汀酒店：長者自助餐每位低至$155食盡潮汕滷水
深圳益田威斯汀酒店位於南山區的商務地帶，步行即可到達世界之窗、歡樂谷、錦繡中華民俗文化村和華僑城創意文化園，是近年北上極受歡迎的落腳點。酒店由中午至晚上都有提供自助餐，自助午餐可以食齊冰鎮海鮮、刺身、壽司、鐵板扒檔等特色美食區，不過最驚喜是食到潮汕美食，可一試潮汕滷水，如豬耳、粉腸、豬俐、牛雜煲等。
自助晚餐有特色芝士焗龍蝦、爆膏清蒸毛蟹，誠意滿滿！此外也有鮑汁鵝掌、咖喱羊肉、冬陰功海鮮、蓮藕煲豬手、羊腩煲、毛血旺、中式燉湯等，每款試少少，絕不邪惡。另外，竟然還有季節限定甜品澳芒布丁、楊枝甘露、招牌芝士蛋糕等美食，想試試新口味的話不妨一去！現時Klook有自助餐優惠，自助午餐人均最平低至$177，週末自助晚餐人均最平$222起，另外還有長者自助餐優惠，人均低至$155！
Klook優惠：
【59折優惠】週三至週日雙人自助午餐（請聯繫餐廳預約位置）
特價：$177起/位｜
原價：$301/位
【6折優惠】週五至週六雙人自助晚餐（請聯繫餐廳預約位置）
特價：$222起/位｜
原價：$368/位
【51折優惠】65歲以上長者特惠單人自助餐（請聯繫餐廳預約位置）
特價：$155起/位｜
原價：$301/位
深圳益田威斯汀酒店
地址：深圳市南山區深南大道9028號-2（地圖）
深圳自助餐推介5：深圳好日子皇冠假日酒店：半自助午餐低至$76
深圳好日子皇冠假日酒店由福田地鐵站步行即可到達，鄰近會展中心和購物公園，一樣是交通十分方便的選擇！酒店的Mr. cafe君怡咖啡廳擁有開放式廚房，可以欣賞到廚師們的烹調。餐廳由自助早餐、午餐及晚餐都有，供應一系列中西美食，周不時亦會提供多款時令菜式，半自助午餐可以任食沙律、麵食、湯品等，還有主廚現製熱炒、香酥炸物3款，還可加錢選鐵板香煎鵝肝配魚子醬等美食，重點人均只需$76，非常之平！自助晚餐有「開漁季海鮮自助晚餐」，有碳烤金蒜生蠔、高壓鍋生蠔、花膠燉排骨粵式瓦罐燉湯等，每位再送法式煎鵝肝配魚子醬，還可任飲精選紅白葡萄酒、啤酒，人均價都是$189起，十分抵食！
Klook優惠：
【85折優惠】週末自助晚餐週五至週六『Mr. cafe 君怡咖啡廳』（請聯繫餐廳預約位置）
特價：$189起/位｜
原價：$222/位
【69折優惠】午市半自助午餐（提前電話餐廳預約位置）
特價：$76起/位｜
原價：$110/位
深圳好日子皇冠假日酒店
地址：深圳市福田區福華一路28號（地圖）
深圳自助餐推介6：金茂深圳JW萬豪酒店：自助午餐買一送一
金茂深圳JW萬豪酒店位于福田商業區中心地段，鄰近深圳車公廟地鐵站、福田口岸，香港過去都非常方便！JW萬豪酒店餐飲水平向來不俗，而金茂深圳JW萬豪酒店自助餐亦非常抵食，平時自助午餐可以食到扇貝、青口、老虎蟹等冰镇海鲜，還有小龍蝦杯麵、香辣麵筋、醬烤京蔥雞腿肉等地道美食；自助晚餐菜式更豐富，有多款海鮮美食，如現開新西蘭生蠔、現開法國生蠔、鵝肝等，新春限定每位送龍蝦，大廚亦準備了招牌45天乾式熟成牛扒等。現時Klook和KKday都有優惠，Klook有新春自助晚餐75折優惠，人均低至$288；而KKday有自助午餐買一送一優惠，折後人均$240起，可以趁週末北上玩樂食自助餐！
KKday優惠：
【買一送一】週末自助午餐
特價：$480/2位｜
原價：$960/2位
【51折優惠】3人同行自助晚餐
特價：$861/3位｜
原價：$1,676/3位
【長者專享】工作日自助午餐（65周歲以上長者週一至五適用）
特價：$177起/位｜
原價：$480/位
【長者專享】單人海鲜自助晚餐（65周歲以上長者週日至四適用）
特價：$289起/位｜
原價：$637/位
Klook優惠：
【新春特惠8折】週末雙人自助午餐（請提前聯繫預約位置）
特價：$481起/2位｜
原價：$961/2位
【新春特惠75折】週日至週四三人自助晚餐（請提前聯繫預約位置）
特價：$862起/3位｜
原價：$1,678/3位
【單人自助晚餐】海鮮自助西餐廳（請提前聯繫預約位置）
特價：$391起/位｜
原價：$436/位
【單人自助午餐】海鮮自助西餐廳（請提前聯繫預約位置）
特價：$200起/位｜
原價：$256位
【兩大兩小親子自助午餐】海鮮自助西餐廳（請提前聯繫預約位置）
特價：$604起/2大2小｜
原價：$889/2大2小
金茂深圳JW萬豪酒店JW Marriott Shenzhen
地址：廣東省深圳市福田區深南大道6005號（地圖）
