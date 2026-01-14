深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1優惠｜人均$317起！不限時任滑高級道、包全套裝備

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1優惠！人均$317不限時任滑高級道、包全套裝備！1.14日9pm開搶

位於深圳前海、全球最大的室內滑雪場的「華發冰雪熱雪奇蹟」已於9月29日正式開幕！總面積約10萬平方米，相當於11個足球場大小的「華發冰雪熱雪奇蹟」，配備5條國際雪聯認證的賽事級雪道，還配備大灣區首個室內潛水設施及五星級酒店JW萬豪酒店，絕對是全球數屈一指的滑雪娛樂綜合體。

今次Klook於1月14日晚上9時推出買1送1快閃優惠，人均$317全日不限時任滑之餘，還包全套裝備！無論你是雙板（Ski）定單板（Snowboard）高手，今次都值得一衝！Yahoo Travel已經幫大家Mark好搶飛攻略，「手快有手慢冇」！

征服高級道！挑戰頂級室內雪場設施

深圳華發冰雪熱雪奇蹟是近年大灣區最矚目的滑雪地標，總建築面積10萬平方米，相當於14個標準足球場，場地規模與雪質都屬頂級水平。場內有5條專業雪道，最長雪道463米，垂直落差83米，能滿足初學到專業滑雪者的各種需求。今次的優惠票種專為高級道而設，這意味著你不用在初級道跟新手「碰碰車」，可以盡情在具挑戰性的雪道上享受滑雪樂趣，非常適合中高階玩家進行Carving或花式練習，加上是不限時，可慢慢調整動作，不用因為趕時間而玩得不盡興！

深圳華發冰雪熱雪奇蹟，總建築面積10萬平方米，相當於14個標準足球場。（圖片來源：Klook）

場內有5條專業雪道，最長雪道463米，垂直落差83米，能滿足初學到專業滑雪者的各種需求。（圖片來源：Klook）

⭐買1送1優惠！高級道不限時人均只需$317、包全套裝備

平時室內滑雪場的「不限時」門票動輒過千，但今次Klook於1月14日晚上9時起推出的快閃優惠，於Klook預訂並輸入優惠碼「HUAFA0114」，即可享買1送1優惠，以$634超抵價入手「高級道不限時滑雪票」！根據官方資料，原價票價要$1,268，現在直接劈價一半，折算下來人均只需$317！這套票還全包基本裝備，包括：滑雪服、滑雪鞋、頭盔、滑雪板、滑雪杖及儲物櫃，大家可在當日雪場營業時間內不限時任滑，還可使用魔毯及纜車，對於想專心磨練技術、不想被時間限制的經驗者來說，絕對是千載難逢的機會！

高級道不限時滑雪票

價錢：$634／2人，人均$317 （原價：$1,268）

優惠碼：HUAFA0114

大家可在當日雪場營業時間內不限時任滑，還可使用魔毯及纜車。（圖片來源：Klook）

套票全包基本裝備，包括：滑雪服、滑雪鞋、頭盔、滑雪板、滑雪杖及儲物櫃。（圖片來源：Klook）

今次的優惠票種專為高級道而設，這意味著你不用在初級道跟新手「碰碰車」。（圖片來源：Klook）

娛雪區最平每小時$116起

深圳華發冰雪熱雪奇蹟同時設有娛雪區，專為親子和滑雪新手設計，集合了14項冰雪遊樂設施，包括旋轉木馬、速降迴旋雪圈道、冰上碰碰車、搖擺／迷你漂流／波浪／直線雪圈道、雪上卡丁車、極地探險之旅等。娛雪區2小時的個人票為$233起，票價已經包有雪服、雪地鞋、頭盔及儲物櫃，而滑雪手套就需要自備了。

單人2小時娛雪區門票（大小同價）

價錢：$232起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

娛雪區將於2025年11月21日起正式開幕，此區專為親子和滑雪新手設計。（圖片來源：官方圖片）

娛雪區集合了14項冰雪遊樂設施。（圖片來源：官方圖片）

深圳華發冰雪熱雪奇蹟

地址：深圳市寶安區沙井街道和一社區沙井南環路西段（地圖按此）

營業時間：上午10時至晚上10時

交通方法：由香港西九龍高鐵站乘搭高鐵最快18分鐘到深圳北站／直通巴士或地鐵到福田口岸，再轉深圳地鐵會展城站C出口，步行約13分鐘。

