深圳華發冰雪熱雪奇蹟娛雪票開售！人均每小時低至$99.6｜深圳好去處
今年9月底開幕的全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」，終於在11月21正式開放娛雪區！即使不滑雪，都可以好好體驗冰天雪地玩耍的樂趣～娛雪區有14項冰雪遊樂設施，包括旋轉木馬、速降迴旋雪圈道、冰上碰碰車、搖擺/迷你漂流/波浪/直線雪圈道、雪上卡丁車，男女老幼都啱玩。現時門票有優惠，人均每小時低至$99.6～
2025年深圳最備受矚目新景點之一：深圳華發冰雪世界
深圳華發冰雪世界可算是2025年深圳最備受矚目的其中一個新景點，集全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」、五星級酒店JW萬豪酒店、深度約33米的室內潛水基地、極光主題景觀商店街等設施於一體。而滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」有足足11個足球場大小，全年恆溫零下3-5度，不但四季都能入場滑雪，還有降雪效果，聖誕不外遊都可以過一個白色Xmas！
娛雪區11.21正式開幕 最平每小時人均$99.6起
娛雪區將於2025年11月21日起正式開幕，此區專為親子和滑雪新手設計，集合了14項冰雪遊樂設施，包括旋轉木馬、速降迴旋雪圈道、冰上碰碰車、搖擺/迷你漂流/波浪/直線雪圈道、雪上卡丁車、極地探險之旅等。Yahoo購物專員幫大家睇過價錢，當中以Trip.com價錢最平，而最抵買一定是雙人2小時娛雪區門票，除開每小時人均只要$99.6起，非常抵玩！至於2小時個人票就$205.9，除開每小時$103。票價已經包有雪服、雪地鞋、頭盔及儲物櫃，而滑雪手套就需要自備了。
單人2小時娛雪區門票
價錢：$205.9起
（原價$227.7）
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂
雙人2小時娛雪區門票
價錢：$398.2起
（原價$227.7）每小時人均$99.6起
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂
全球最大室內滑雪場「深圳華發冰雪熱雪奇蹟」買1送1！全日任滑、人均$310.5起｜深圳好去處
深圳交通優惠｜深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟直通巴單程只需$70！市區多個上落點、1小時直達
深圳酒店優惠｜深圳國際會展中心洲際酒店親子入住人均$236.5起！再送$150酒店券 另有華發雙人滑雪套票
Black Friday優惠2025｜Amigo米閣睡眠酒店買1送1！2大2小人均$108 包2大2小自助早餐｜深圳酒店優惠
深圳新酒店2025｜深圳五洲體育中心酒店價錢超親民、人均低至$368.5！全運會重要賽事保障酒店+運動員專屬房
冬季外遊必備！保暖易襯外套7大推介 必入手打卡風格復古燈芯絨外套/日本製古著風衣/中式復古圓領羽絨
深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$254 日式榻榻米客房/鄰近K11 Ecoast、萬象前海、世界之窗、歡樂谷
深圳新酒店2025｜深圳福田酒店20間推介！人均低至$126.5起 今年新開大賣東方美學設計/鄰近福田口岸/免費租借漢服
深圳觀瀾湖怎樣玩？3日2夜行程提案 酒店推介、哈利波特禁忌森林體驗門票優惠
深圳大閘蟹｜深圳5間大閘蟹餐廳 $200有找任食大閘蟹放題、必食純蟹黃金撈麵、10隻起免運費送到關口
