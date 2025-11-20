Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳華發冰雪熱雪奇蹟娛雪票開售！人均每小時低至$99.6｜深圳好去處

今年9月底開幕的全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」，終於在11月21正式開放娛雪區！即使不滑雪，都可以好好體驗冰天雪地玩耍的樂趣～娛雪區有14項冰雪遊樂設施，包括旋轉木馬、速降迴旋雪圈道、冰上碰碰車、搖擺/迷你漂流/波浪/直線雪圈道、雪上卡丁車，男女老幼都啱玩。現時門票有優惠，人均每小時低至$99.6～

今年9月底開幕的全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」，終於在11月21正式開放娛雪區！（官方圖片）

2025年深圳最備受矚目新景點之一：深圳華發冰雪世界

深圳華發冰雪世界可算是2025年深圳最備受矚目的其中一個新景點，集全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」、五星級酒店JW萬豪酒店、深度約33米的室內潛水基地、極光主題景觀商店街等設施於一體。而滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」有足足11個足球場大小，全年恆溫零下3-5度，不但四季都能入場滑雪，還有降雪效果，聖誕不外遊都可以過一個白色Xmas！

娛雪區將於2025年11月21日起正式開幕，此區專為親子和滑雪新手設計。（官方圖片）

娛雪區11.21正式開幕 最平每小時人均$99.6起

娛雪區將於2025年11月21日起正式開幕，此區專為親子和滑雪新手設計，集合了14項冰雪遊樂設施，包括旋轉木馬、速降迴旋雪圈道、冰上碰碰車、搖擺/迷你漂流/波浪/直線雪圈道、雪上卡丁車、極地探險之旅等。Yahoo購物專員幫大家睇過價錢，當中以Trip.com價錢最平，而最抵買一定是雙人2小時娛雪區門票，除開每小時人均只要$99.6起，非常抵玩！至於2小時個人票就$205.9，除開每小時$103。票價已經包有雪服、雪地鞋、頭盔及儲物櫃，而滑雪手套就需要自備了。

單人2小時娛雪區門票

價錢：$205.9起 （原價$227.7）

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

雙人2小時娛雪區門票

價錢：$398.2起 （原價$227.7） 每小時人均$99.6起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

娛雪區集合了14項冰雪遊樂設施。（官方圖片）

北極熊堡及企鵝屋最啱小朋友！（官方圖片）

