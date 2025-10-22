深圳萬聖節 | 高能鬼屋＋沉浸劇情！萬聖節極限攻略

不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
萬聖節（Halloween）活動已經全面開波喇！ 2025 年嘅深圳萬聖節又再掀起一陣「撞鬼」狂潮。Trip.com 知香港旅客最鍾意北上去搵刺激同新奇體驗。深圳各大主題樂園同潮流地標已經出晒新招，搞到萬聖節活動比以前更驚嚇、更潮、更好玩！ Trip.com 幫你鎖定晒必去主題樂園嘅最新活動情報，包括高能鬼屋、熱鬧夜場派對同埋門票優惠，包你輕鬆 plan 一個穿越恐懼同歡樂嘅深圳哈囉喂之旅！
深圳萬聖節 | 深圳歡樂谷「驚奇潮玩節」
深圳歡樂谷嘅「驚奇潮玩節」可以話係深圳萬聖節嘅旗艦項目，已經喺 10 月初啟動咗，會一直玩到 11 月中。活動主打「雙周夜場狂歡」環節，每日夜晚 5 點到 10 點開放，預計夜場飛會維持返舊年嘅優惠價。景區今年整咗 10 幾個高能驚奇屋，主題有中式冥婚、藏地禁忌、瘋狂實驗室等等，風格好多元化（想知實名就要睇返官方最新資料）。喺 5 個沉浸式主題區入面，「賽博鬼市」集合咗 300 幾個 NPC 同你互動，週末仲會加開「NPC 見面會」，可以同人氣角色影相簽名添！每日嘅表演節目亮點包括：夜晚 7 點半嘅「驚奇大巡遊」、8 點 4 嘅電音派對，同埋週末先有嘅無人機天幕秀（預計 9 點半開始），會以「萬聖歷險記」做主題嚟編排圖案。
Trip Moment @Calfsunny
地址：深圳市南山區沙河街道僑城西街 18 號
交通攻略：前往深圳歡樂谷，最便捷的方式是搭乘地鐵1號線至「華僑城站」，從A出口出站後步行約5-10分鐘即可抵達。您也可以選擇地鐵2/8號線「世界之窗站」，H出口步行約10分鐘即可到達，交通十分便利。
深圳萬聖節 | 世界之窗「奇妙夜」＋西柚音樂節
深圳世界之窗嘅「世界奇妙夜」活動會玩到 12 月 8 號。活動喺 10 月中已經 upgrade 咗，推出 4 個主題區，新加咗「維多利亞鬼魂盛宴」場景，仲有 200 幾個 NPC 全日同你互動。每日夜晚 8 點嘅「水火大秀」，融合咗激光同爆破特效，最佳觀賞位喺埃菲爾鐵塔廣場；9 點 15 分嘅高空煙花秀會襯埋萬聖節主題音樂，每個星期六仲會加開一場。11 月 1 號嘅重頭戲「西柚音樂節」設喺凱旋門廣場，演出時間由晏晝 2 點到夜晚 9 點。節目單有獨立樂隊、電音 DJ 輪流上陣，主打「萬聖狂歡 + 音樂派對」雙重體驗，現場有化妝區同主題打卡位，鼓勵大家扮鬼扮馬嚟玩！
Trip Moment @GAGE BENSON
地址：深圳市南山區深南大道 9037 號
交通攻略：前往深圳世界之窗，您可以搭乘地鐵1號線或2號線，在「世界之窗站」I出口出站即可直達園區。此外，也可選擇搭乘公交42、70、223線，在「世界之窗①站」下車，交通網絡四通八達。
深圳萬聖節 | 錦綉中華民俗村「國風次元潮玩節」
錦繡中華嘅「國風次元潮玩節」會持續到 11 月 16 號，活動亮點集中喺 2 個出名 IP 嘅聯動場景，喺 100 幾個電影級還原場景入面，「皇城司查案」、「荔枝押運」呢啲互動劇情，每日夜晚 6 點同 8 點各會上演一場。喺 7 個主題區入面，「鬼市繁華錄」集合咗 48 場跨界潮音表演，70 幾個國風 NPC 着住漢服巡遊，可以玩投壺、猜燈謎呢啲互動遊戲。
圖片來源：錦繡中華民俗村官方網站
地址：深圳市南山區深南大道 9005 號
交通攻略：前往錦繡中華，搭乘地鐵1號線至「華僑城站」，從D出口出站後步行約5分鐘即可到達。也可選擇乘坐公交21、26、101線，在「錦繡中華站」下車，交通十分便捷。
深圳萬聖節 | 深圳灣後海匯「奇妙怪市」
深圳灣後海匯萬聖節嘅「奇妙怪市」會喺 10 月 25 號到 10 月 31 號期間限定開放，主要設喺後海匯嘅戶外或公共空間。呢個市集主打精緻嘅萬聖節潮流體驗，集合咗 50 幾個創意攤位，有萬聖節主題手作、暗黑系甜品、特效化妝服務同埋塔羅占卜。現場有巨型南瓜燈陣同埋哥德式裝置，每晚 7 點同 9 點有兩場小型變裝巡遊快閃，鼓勵大家扮靚靚出席，係後生仔同屋企人喺萬聖節週末夜晚打卡、行街同感受氣氛嘅首選地方。
地址：深圳市南山區海德三道 9 號（深圳灣後海匯）
交通攻略：前往深圳灣後海匯，搭乘地鐵2號線或11號線，在「後海站」E出口出站即可直達，交通極為便利，讓您輕鬆抵達萬聖市集。
深圳萬聖節 | 哈利波特：禁忌森林體驗 (官方認證)
作為今年深圳萬聖節最有話題性嘅重磅項目，「哈利波特：禁忌森林體驗（深圳站）」喺龍華區嘅戶外林地開啟沉浸式夜遊。呢個官方授權體驗完美咁結合咗魔法、光影同戶外探險，等遊客喺萬聖狂歡入面真係可以「行入去」電影場景！
成個體驗用《哈利波特》入面嘅「禁忌森林」做靈感，重現咗大約 20 個經典場景。遊客會跟住路線探險，親身見到巨型蜘蛛阿辣哥、發光獨角獸、護法神呢啲魔法生物。活動融合咗光影、音效同埋互動式特效，帶嚟長達 60 分鐘嘅驚悚同奇幻之旅。體驗終點設有主題村莊，有奶油啤酒呢啲特色餐飲同埋限定周邊商品。建議遊客着住萬聖節衫或者學院袍去玩呀！
地址： 深圳市龍華區觀瀾街道牛湖水碧道
交通攻略：前往「哈利波特：禁忌森林體驗（深圳站）」，您可以搭乘地鐵4號線至「觀瀾湖站」出站。出站後，建議轉乘的士或園區接駁車前往景區，車程約10-15分鐘，確保您的魔法之旅順暢無阻。
深圳萬聖節 | 住宿推介
深圳推荐酒店
深圳温德姆至尊酒店
用戶評分: 9.4/10.0
飯店地理位置優越 ，在崗廈地鐵站D出口出站5分鐘內便到達，坐落於深圳福田CBD核心商圈，周邊繁華便利 ，能夠享受都會活力。 房間設計佈局合理，為今次慶祝的生日壽星送上佈置驚喜。 廁所乾濕分離、 空間寬敞明亮，溫馨舒適。原本因分配的房間及樓層略有煙味及浴缸位置磚頭的裂縫而扣了一些分數。 但最令人印象深刻的是前台女職員Jossce 服務貼心，專業且熱情。 她主動解決了原本入住期間的小插曲，訴說問題後反應迅速，立即協調更換了其他房間，為我們安排了房型升級並再次佈置房間和延遲退房，周到細緻亦親自為生日壽星送上祝福及小驚喜。 全程高效周到，亦不用我們親自去到大堂更換房卡，真正做到了有求必應。 餐飲與設施方面，早餐種類足夠，有中西式選擇 ， 味道也很正宗。Gym房設施足夠 ，落地窗外的景特別迷人，將深圳城市夜景盡收眼底。 由於Jossce的服務及急才實在令人非常滿意， 整體入住體驗賓至如歸，很值得推薦。 未來仍會優先選擇此飯店！
深圳好日子皇冠假日酒店
用戶評分: 9.3/10.0
酒店的大廳有個大樓梯可以打卡，十分好看，前台服務員特別有禮，特別是當天接待我的服務員小包、小饶、小李，親切有禮，還給了我兩張飲品券，可以去酒吧換領飲品，我們選了咖啡味道非常不錯，而且酒吧的姐姐也非常温柔，這裡的服務真的好好。 房間升級了大房間，真的超級無敵大，有客廳、兩個廁所、一間工作房、一間睡覺房，兩個人住大的可以找不到對方🤣，房間內的設備及配置也非常充足，最驚喜是有膠囊咖啡機，配有四個膠囊咖啡可以飲。 唯一小不足是酒店可能已經開了有段時間，可以看到部分地方有少許生鏽的痕跡， 不過總體而言影響不大，但有一點小扣分。
皇朝商務酒店（深圳福田口岸店）
用戶評分: 8.5/10.0
首先説優點：地理位置非常好，對面就是福田口岸，周邊地鐵出行很方便，旁邊就是機場大巴！交通絕對便利！ 缺點：設施老舊，地毯窗户窗簾感覺很臟，洗手枱的水印，二層閣樓上面的玻璃全是手印，很久沒擦過了！在意衞生的就謹慎考慮吧！ 電吹風和電話是壞的，用不了！ 不過兩張1.5米的床很舒服，適合一家人住！
深圳萬聖節 | 交通與貼士
遊玩貼士
時間規劃： 主題樂園建議 5 點半前入園，可以先去打卡位，再參與夜晚嘅表演；音樂節建議提早 2 個鐘入場搵個靚位睇。
裝備準備： 着舒服嘅行路鞋，帶定充電寶同埋蚊怕水；鍾意影相嘅可以帶補光燈，園區入面嘅南瓜燈影出嚟效果好靚㗎。
避坑提醒： 鬼屋項目好多時都要排隊，可以透過景區 App 睇吓即時排隊時間；有啲景區化妝服務要收費，自己帶定裝扮會抵啲。
