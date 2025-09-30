深圳西餐2025〡深圳西餐推介10間！特色小酒館/浪漫高級fine dining/黑珍珠二鑽扒房

深圳西餐有什麼好推介？提起深圳美食、通常離不開吃片皮鴨、火鍋等特色美食，但是想和另一半共渡浪漫時刻，充滿情調的西餐廳是不二之選。Yahoo Food精選深圳10間特色西餐，當中囊括浪漫扒房、特色小酒館、高級fine dining等餐廳選擇，馬上看看內文有哪些西餐廳推介！

1.Ensue：亞洲最佳50餐廳！深圳唯一上榜餐廳

亞洲最佳50餐廳，每年都爭崩頭。深圳唯一上榜的餐廳Ensue被譽為深圳之光！由美國史上最年輕的三星名廚Christopher Kostow首家開設的海外餐廳，絕對是深圳最頂尖、最高級的Fine Dining餐廳。由源自加洲的從農場到餐桌餐飲文化帶到深圳。賣點在於將傳統食材與現代烹飪技巧融合其中，主打Tasting Menu除了松露外，其他食材均以中國各地食有機材入饌。除了用餐，亦會邀請食客參觀廚房的製作過程。

Ensue

地址：深圳市福田區益田路4088號福田香格里拉大酒店40樓（地圖按此）

營業時間：（星期三至日）17:30-23:00

Ensue被譽深圳之光，最頂尖的Fine Dining。（圖：小紅書）

食材取選中國各地的有機食材。（圖：小紅書）

每道菜均充滿特色。（圖：小紅書）

2.Kyta by Kataly：歐洲Top 50 Pizza！全球第三間分店

由傳奇Pizza大師Franco Pepe創立的Kataly，首店設於瑞士日內瓦，主打那不勒斯Pizza。位於深圳的分店是內地首間分店，主打以70%水份新鮮面糰製成Pizza。推介招牌名物Queen Margherita Pizza，以頂級瑪格里拉芝士配上羅勒葉、聖馬扎諾番茄等。深圳店特以設有以一間全透明的玻璃房子，晚上9點後會搖身一變成酒吧，可隨意享用威士忌、特調雞尾酒等。

Kyta by Kataly

地址：深圳南山區深南大道與銅鼓路交口萬象天地一層里巷（地圖按此）

營業時間：11:00-24:00

Queen Margherita Pizza。（圖：小紅書）

白酒羅勒煮活蛤蜊。（圖：小紅書）

每日鮮製面糰以炮製Pizza。（圖：小紅書）

3. 言鹽Stonesal：上海黑珍珠二鑽西餐！自設乾式熟式櫃牛扒

來自上海的言鹽Stonesal，曾連續多年奪得黑珍珠二鑽殊榮，落戶深圳自然在裝潢上甚花心思。除了設有戶外位置，室內更設有乾式熟成櫃掛滿牛扒，甚有歐式高級餐廳氣派。推介澳洲M5+肉眼，五成熟的肉質油脂豐富甚厚度十足，只需簡單配上鹽及胡椒即可。另外記得配上靈魂拌飯，以熟成牛油配上紫菜及蔥，最震憾還是鋪滿面層的海膽。最後不要錯過言鹽經典芝士蛋糕，口感香甜嫩滑。

言鹽Stonesal

地址：深圳高新南環路金地威新中心B座1樓L123-L124號（地圖按此）

營業時間：11:00-23:00

澳洲M5+肉眼。（圖：小紅書）

靈魂拌飯。（圖：小紅書）

自設大型乾式熟成牛扒櫃。（圖：小紅書）

4.TERRA MADRE璞意：亞洲50佳餐廳Ensue人氣副線餐廳

意大利菜向來大受歡迎，由亞洲50佳餐廳排名31位（2023年）的Ensue開設的副線餐廳TREEA MADRE璞意備受深圳西餐粉絲關注，更充滿浪漫的意大利氛圍。推介格拉尼亞諾扁麵配西班牙紅魔蝦，麵條帶有嚼勁且吸滿了蝦汁精華。另外還有自製寬麵燴羊肩肉蜜豆，自家製的寬麵掛汁一流，配搭的羊肉味道香濃。最後不要錯過Tiramisu，香甜可口，帶有濃郁酒香味。

TERRA MADRE璞意

地址：深圳市中心三路嘉里建設廣場第3座103B（地圖按此）

營業時間：11:30-16:30、17:30-22:00

格拉尼亞諾扁麵配西班牙紅魔蝦（圖：小紅書）

必吃甜品Tiramisu。（圖：小紅書）

充滿意式氛圍。（圖：小紅書）

5.L'Avenue：巴黎小酒館！必試人氣法式烤雞

L'Avenue擁有巴黎小酒館之稱，座落於商業區內，主打法式傳統鄉村菜，招牌名菜如Whole Roasted Chicken、Salmon en Brioch、Crêpe Soufflé 等。主廚Arran早年曾在香港Belon擔任副主廚，出品有保證。當中的Roasted Chicken，不少人吃罷後說媲美香港的Batard及Louise的出品，其選用惠州三黃雞先醃制多時，並經過多個不同步驟，令到肉質份外香濃嫩滑。

L'Avenue

地址：深圳深南大道2005號OneAvenue卓悅中心北區N131號（地圖按此）

營業時間：11:30-22:00

人氣法式烤雞。（圖：小紅書）

馬鮫魚/醋漬腌菜/羅勒。（圖：小紅書）

充滿法式氛圍。（圖：小紅書）

6.Anise：充滿藝術感的法式美食

主打法式Fine Dining的Anise備受關注，主廚Julien是米芝蓮名廚盧布松先生的徒弟。以暗紅色作主調設計，還有無所不在的八角設計，形式獨特浪漫氛圍。菜式亦見心思，推介產卵的花蟹，以清甜蟹肉配上矜貴魚子醬，啖啖鮮味、另還有造型精緻的一隻龍蝦，已預先去骨取肉，再配上秘製醬汁，份外可口。

Anise

地址：深圳市羅湖區城市天地廣場路面117號（地圖按此）

營業時間：（星期二至日）17:30-23:00

產卵的花蟹。（圖：小紅書）

一隻龍蝦。（圖：小紅書）

充滿設計美學。（圖：小紅書）

7.Avant：黑珍珠一鑽！無國界料理菜單

Avant是2023年黑珍珠一鑽新上榜的餐廳，其店名概念來自西班牙傳奇餐廳EI Bulli的先鋒派料理Avant Garde Cuisine。菜式不局限於傳統框架，而是主打無國界料理菜單，於菜式中引入各地異國風味，充滿特色，務求擁有更大的發揮空間。菜式名字也甚有意思，如羅馬假日、旨味海嘯、浮生半日鮮及挪威森林等展開環球之旅。

Avant

地址：深圳橋城東路99號深南電路大廈1-109A（地圖按此）

營業時間：（星期二至日）18:00-23:30

每道菜均有詳盡介紹，並附上小卡片。（圖：小紅書）

以不同地方的食材入饌。（圖：小紅書）

配搭賞心悅目。（圖：小紅書）

8.Grow：內地首間北緯24度主題融合料理

Grow是內地首間以北緯24度作主題的Fine Dining餐廳，將應節的食材配上特色烹飪技法，每道菜式均會附上繪畫小卡片，包括對菜式的介紹及寄語，甚有心思。吃畢後，還會送上一本種子書，可種出不同款式的盲盒植物，非常有意思。

Grow

地址：深圳前海大道前海嘉里中心T2棟3樓301（地圖按此）

營業時間：（星期二至日）17:30-23:00

菜式擺盤精緻。（圖：小紅書）

每道菜式均會附上小卡片介紹。（圖：小紅書）

環境優美。（圖：小紅書）

9.the eating table：工業風西餐廳！必試烤新西蘭臻藏小戰斧牛扒

喜歡工業風設計的話，the eating table絕對能滿足到。不論在午餐還是晚餐時段前往，均有不同的格調。菜式推介烤新西蘭臻藏小戰斧牛扒，7成熟的牛扒嫩滑可口，能將肉汁鎖在其中。另外還有推介日本帶子燴飯，燴飯帶有香濃的番茄味，帶子則充滿牛油香氣，更有大量菇菌襯托。愛吃薯條的話，推介招牌松露醬薯條，香脆滋味，更會奉上黑松露醬蘸點，滋味滿分。

the eating house

地址：深圳福田區福華一路卓悅中心北區中央大街N224（地圖按此）

營業時間：11:30-22:00

烤新西蘭臻藏級小戰斧牛扒。（圖：小紅書）

招牌松露醬薯條。（圖：小紅書）

充滿工業風的設計。（圖：小紅書）

10.Tomacado花廚：鮮花主題打卡餐廳！生日約會必到

Tomacado花廚可謂是專門為女生而設的餐廳，每桌都會有浪漫鮮花佈置，光是這一點已經足以令人心花怒放，更可以設有免費布置的專屬生日牌，非常適合打卡。至於菜式，推介低卡彩虹卷，7款卷物均配以不同餡料如蝦仁、牛油果、士多啤梨等，另外還有秘製和牛眼肉配鮮筍及特色菌菇湯也是不能錯過的。

Tomacado花廚

地址：深圳福田區福華路346號卓悅中心東區一層L143號商舖（地圖按此）

營業時間：11:00-22:00

低卡彩虹卷。（圖：小紅書）

特色菌菇湯。（圖：小紅書）

免費設置生日牌。（圖：小紅書）

