中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
深圳西餐2025〡深圳西餐推介10間！特色小酒館/浪漫高級fine dining/黑珍珠二鑽扒房
Yahoo Food特意精選深圳10間特色西餐廳，即睇內文：
深圳西餐有什麼好推介？提起深圳美食、通常離不開吃片皮鴨、火鍋等特色美食，但是想和另一半共渡浪漫時刻，充滿情調的西餐廳是不二之選。Yahoo Food精選深圳10間特色西餐，當中囊括浪漫扒房、特色小酒館、高級fine dining等餐廳選擇，馬上看看內文有哪些西餐廳推介！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
1.Ensue：亞洲最佳50餐廳！深圳唯一上榜餐廳
亞洲最佳50餐廳，每年都爭崩頭。深圳唯一上榜的餐廳Ensue被譽為深圳之光！由美國史上最年輕的三星名廚Christopher Kostow首家開設的海外餐廳，絕對是深圳最頂尖、最高級的Fine Dining餐廳。由源自加洲的從農場到餐桌餐飲文化帶到深圳。賣點在於將傳統食材與現代烹飪技巧融合其中，主打Tasting Menu除了松露外，其他食材均以中國各地食有機材入饌。除了用餐，亦會邀請食客參觀廚房的製作過程。
Ensue
地址：深圳市福田區益田路4088號福田香格里拉大酒店40樓（地圖按此）
營業時間：（星期三至日）17:30-23:00
2.Kyta by Kataly：歐洲Top 50 Pizza！全球第三間分店
由傳奇Pizza大師Franco Pepe創立的Kataly，首店設於瑞士日內瓦，主打那不勒斯Pizza。位於深圳的分店是內地首間分店，主打以70%水份新鮮面糰製成Pizza。推介招牌名物Queen Margherita Pizza，以頂級瑪格里拉芝士配上羅勒葉、聖馬扎諾番茄等。深圳店特以設有以一間全透明的玻璃房子，晚上9點後會搖身一變成酒吧，可隨意享用威士忌、特調雞尾酒等。
Kyta by Kataly
地址：深圳南山區深南大道與銅鼓路交口萬象天地一層里巷（地圖按此）
營業時間：11:00-24:00
3. 言鹽Stonesal：上海黑珍珠二鑽西餐！自設乾式熟式櫃牛扒
來自上海的言鹽Stonesal，曾連續多年奪得黑珍珠二鑽殊榮，落戶深圳自然在裝潢上甚花心思。除了設有戶外位置，室內更設有乾式熟成櫃掛滿牛扒，甚有歐式高級餐廳氣派。推介澳洲M5+肉眼，五成熟的肉質油脂豐富甚厚度十足，只需簡單配上鹽及胡椒即可。另外記得配上靈魂拌飯，以熟成牛油配上紫菜及蔥，最震憾還是鋪滿面層的海膽。最後不要錯過言鹽經典芝士蛋糕，口感香甜嫩滑。
言鹽Stonesal
地址：深圳高新南環路金地威新中心B座1樓L123-L124號（地圖按此）
營業時間：11:00-23:00
4.TERRA MADRE璞意：亞洲50佳餐廳Ensue人氣副線餐廳
意大利菜向來大受歡迎，由亞洲50佳餐廳排名31位（2023年）的Ensue開設的副線餐廳TREEA MADRE璞意備受深圳西餐粉絲關注，更充滿浪漫的意大利氛圍。推介格拉尼亞諾扁麵配西班牙紅魔蝦，麵條帶有嚼勁且吸滿了蝦汁精華。另外還有自製寬麵燴羊肩肉蜜豆，自家製的寬麵掛汁一流，配搭的羊肉味道香濃。最後不要錯過Tiramisu，香甜可口，帶有濃郁酒香味。
TERRA MADRE璞意
地址：深圳市中心三路嘉里建設廣場第3座103B（地圖按此）
營業時間：11:30-16:30、17:30-22:00
5.L'Avenue：巴黎小酒館！必試人氣法式烤雞
L'Avenue擁有巴黎小酒館之稱，座落於商業區內，主打法式傳統鄉村菜，招牌名菜如Whole Roasted Chicken、Salmon en Brioch、Crêpe Soufflé 等。主廚Arran早年曾在香港Belon擔任副主廚，出品有保證。當中的Roasted Chicken，不少人吃罷後說媲美香港的Batard及Louise的出品，其選用惠州三黃雞先醃制多時，並經過多個不同步驟，令到肉質份外香濃嫩滑。
L'Avenue
地址：深圳深南大道2005號OneAvenue卓悅中心北區N131號（地圖按此）
營業時間：11:30-22:00
6.Anise：充滿藝術感的法式美食
主打法式Fine Dining的Anise備受關注，主廚Julien是米芝蓮名廚盧布松先生的徒弟。以暗紅色作主調設計，還有無所不在的八角設計，形式獨特浪漫氛圍。菜式亦見心思，推介產卵的花蟹，以清甜蟹肉配上矜貴魚子醬，啖啖鮮味、另還有造型精緻的一隻龍蝦，已預先去骨取肉，再配上秘製醬汁，份外可口。
Anise
地址：深圳市羅湖區城市天地廣場路面117號（地圖按此）
營業時間：（星期二至日）17:30-23:00
7.Avant：黑珍珠一鑽！無國界料理菜單
Avant是2023年黑珍珠一鑽新上榜的餐廳，其店名概念來自西班牙傳奇餐廳EI Bulli的先鋒派料理Avant Garde Cuisine。菜式不局限於傳統框架，而是主打無國界料理菜單，於菜式中引入各地異國風味，充滿特色，務求擁有更大的發揮空間。菜式名字也甚有意思，如羅馬假日、旨味海嘯、浮生半日鮮及挪威森林等展開環球之旅。
Avant
地址：深圳橋城東路99號深南電路大廈1-109A（地圖按此）
營業時間：（星期二至日）18:00-23:30
8.Grow：內地首間北緯24度主題融合料理
Grow是內地首間以北緯24度作主題的Fine Dining餐廳，將應節的食材配上特色烹飪技法，每道菜式均會附上繪畫小卡片，包括對菜式的介紹及寄語，甚有心思。吃畢後，還會送上一本種子書，可種出不同款式的盲盒植物，非常有意思。
Grow
地址：深圳前海大道前海嘉里中心T2棟3樓301（地圖按此）
營業時間：（星期二至日）17:30-23:00
9.the eating table：工業風西餐廳！必試烤新西蘭臻藏小戰斧牛扒
喜歡工業風設計的話，the eating table絕對能滿足到。不論在午餐還是晚餐時段前往，均有不同的格調。菜式推介烤新西蘭臻藏小戰斧牛扒，7成熟的牛扒嫩滑可口，能將肉汁鎖在其中。另外還有推介日本帶子燴飯，燴飯帶有香濃的番茄味，帶子則充滿牛油香氣，更有大量菇菌襯托。愛吃薯條的話，推介招牌松露醬薯條，香脆滋味，更會奉上黑松露醬蘸點，滋味滿分。
the eating house
地址：深圳福田區福華一路卓悅中心北區中央大街N224（地圖按此）
營業時間：11:30-22:00
10.Tomacado花廚：鮮花主題打卡餐廳！生日約會必到
Tomacado花廚可謂是專門為女生而設的餐廳，每桌都會有浪漫鮮花佈置，光是這一點已經足以令人心花怒放，更可以設有免費布置的專屬生日牌，非常適合打卡。至於菜式，推介低卡彩虹卷，7款卷物均配以不同餡料如蝦仁、牛油果、士多啤梨等，另外還有秘製和牛眼肉配鮮筍及特色菌菇湯也是不能錯過的。
Tomacado花廚
地址：深圳福田區福華路346號卓悅中心東區一層L143號商舖（地圖按此）
營業時間：11:00-22:00
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多深圳美食推介
深圳美食2025〡深圳20大美食推介！蟹叁寶蟹黃麵/福建菜天花板/法式浪漫魚子醬蛋糕
深圳福田美食2025｜10大福田美食推介！蘑界/桂語溪/白玉串城朝鮮族烤串
深圳東門美食2025〡10大東門美食推介！太二酸菜魚/大龍翻印火鍋/阿嬤手作
深圳自助餐｜推薦7間抵食深圳酒店自助餐！人均最平$144起／任食阿拉斯加蟹腿／鄰近地鐵站
深圳西餐2025〡深圳西餐推介10間！特色小酒館/浪漫高級fine dining/黑珍珠二鑽扒房
深圳片皮鴨2025〡深圳片皮鴨推介10間！米芝蓮烤鴨/魚子醬脆皮烤鴨/棗木燒製金鴨季
深圳火鍋2025〡深圳打邊爐推介10+！潮汕牛肉火鍋任食放題/豪華古城火鍋/鮮宰秦川牛/傳統砂鍋配炭火爐
深圳火鍋｜100分鐘任食即切潮汕牛快閃63折優惠！低至$138/位仲有手打牛丸、雪蛤燉奶等40款美食＋啤酒汽水任飲
更多美食推介
10大異國美食餐廳推介！首間米芝蓮一星旁遮普菜/斯里蘭卡蟹宴/摩洛哥百年咖啡品牌
健康餐廳丨超過90間人氣食肆參加精神健康餐廳週 享受美食同時為自己減減壓
酸菜魚2025〡酸菜魚推介10間！內地過江龍/自選酸菜魚配搭/酸魚菜及任食火鍋
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！低至$238/早鳥68折優惠
月餅2025買咩月餅好？傳統的蓮蓉月餅多年來地位超然，即使有新奇口味月餅出現，每年總要吃一個蓮蓉月餅才有中秋節氣氛！不少星級酒店/中菜食府/小店已經推出精美禮盒包裝的蓮蓉月餅，Yahoo Food精選城中多款最具人氣的蓮蓉月餅，馬上看看內文有什麼蓮蓉月餅好介紹！Yahoo Food ・ 1 天前
排骨食譜｜酥炸蒜香蝦醬排骨(氣炸版)
酥炸蒜香蝦醬排骨是一道鹹香惹味的菜式 ，只要用上蕃薯粉作炸粉，會有更酥脆既效果，用埋氣炸鍋幫手更能省油又省時。 ♥ FB專頁 ♥: https://www.facebook.com/yeungmakitchen ♥ IG ♥: http://www.instagrm.com/Yeung_Ma_Kitchen ♥ MeWe專頁 ♥: https://mewe.com/p/yeungmakitchenCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 23 小時前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
霸氣澄清豪宅珠寶還在 向佐爆欠賭債555萬
[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
吳彥祖51歲生日｜擁有神級外表並選擇愛情專一，在和外界隔絕的南非認定太太：那時我覺得我們要永遠在一起
如果擁有吳彥祖的外表，你會過著怎樣的愛情生活？由入行前的少年狀態，到了現在的大叔年紀已經帥氣十足，絕對有資格選擇過著花花公子的生活。但他由婚前已是個專一男子，到了和Lisa.S結婚也有了女兒，也過得尊重又和諧。乘著吳彥祖51歲生日，也來回顧這位頂級男神的愛情觀。Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪 衛詩雅恨睇終極版本 劉青雲爆Juno片場少講嘢 望觀眾喜歡《風林火山》不擔心結果
千呼萬喚，《風林火山》終於面世。這部一直備受期待、充滿神秘感的大作，在麥浚龍（Juno）執導之下，用上金城武、劉青雲、古天樂與梁家輝等超強卡士Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊證樺同前國家女排主將孫玥搞排球訓練學校 綠葉王熱愛做生意建立超強人脈網絡
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，多年來佢對做生意有濃厚興趣，近年更投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
家傳之保｜黃翠如體驗爸爸昔日賣魚工作 感恩父親照顧：到底係賣咗幾多條魚？
由譚俊彥（Shaun）、胡定欣和黃翠如主持嘅TVB全新節目《家傳之「保」》將喺10月5日播出，三人將會於節目中體驗一次爸爸媽媽昔日從事嘅行業，譚俊彥到洋服店打工學做裁縫、家族從事海味生意嘅胡定欣到海味店體驗，至於黃翠如則到魚檔打工 ，一手一腳起魚鱗、劏魚和擺魚，透過走入上一代嘅職場，啟發佢哋了解父母最值得保護和傳承嘅精神。節目中，三人皆有「伴侶」陪伴打工，前者伴侶係狄龍，後者係胡定欣媽媽，黃翠如則獲老公蕭正楠陪伴，仲由探班變兼職，為店舖推銷，賺得1萬蚊生意，蕭正楠表示自己另有任務在身，就係將外父嘅手寫信送畀黃翠如，黃翠如指係屋企嘅傳統，因為每次屋企有啲經歷嗰陣，爸爸都會寫封「家書」，每次睇都會好感動。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
《暴君的廚師》登tvN收視史上第5名 李彩玟人氣爆升成「新男神」 網民推舉心水港版李獻
Netflix韓劇《暴君的廚師》熱播中，劇中的一段姊弟戀同樣成為觀眾焦點，飾演延志永和燕熙君李獻的潤娥和李彩玟譜出一段跨越500年的浪漫戀歌，令觀眾看得小鹿亂撞，令劇集收視最高達17.7% ，排行tvN土日劇史上收視第5名。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
Nicole Kidman驚傳離婚？19年婚姻畫上句號，與Keith Urban模範夫妻走到盡頭
曾是模範夫妻的 Nicole Kidman 與 Keith Urban 驚傳離婚，19 年婚姻宣告終結！荷里活巨星 Nicole Kidman 與鄉村天王 Keith Urban 於 2006 年結婚，婚後育有 2 名女兒，一直以來亦是恩愛的模範夫妻，近日傳出已分居並決意離婚，消息震撼全網。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
巨塔之后 | 一文看盡四大必睇位 「霸氣女主」宣萱陳煒連場飆戲成焦點！
《巨塔之后》劇情講述明塱集團主席王進濤（鍾鎮濤飾）與著名心胸肺外科醫生董一妍（宣萱飾），在歐洲舉行了一場全城矚目的奢華婚禮後發生事故Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
深圳美食2025〡深圳20大美食推介！蟹叁寶蟹黃麵/福建菜天花板/法式浪漫魚子醬蛋糕
深圳美食2024多到不能盡錄！適逢周末放假想美食一日遊，深圳絕對是人氣之選！只需一程地鐵即可直達落馬洲或羅湖口岸，美食種類多不勝數而且消費便宜，更有多個人氣商場，逛足一日都不會覺得悶，每次去都有新發現！Yahoo Food精選20間人氣必食餐廳，馬上看看內文的深圳美食推介！Yahoo Food ・ 1 天前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 15 小時前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
網民熱議｜內地「賣女孩的紅燒肉」惹爭議 被勒令拆招牌改名 網民：踩着道德底線博眼球
不少人開店都會改個有噱頭的名字，以求令客人留下深刻記憶，然而遼寧瀋陽一間名為「賣女孩的紅燒肉」就因店名令人不，...BossMind ・ 12 小時前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之
華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。Bloomberg ・ 1 天前
金秀賢軍中寫給女友信內容曝光 證未與金賽綸交往
【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往6年，但他澄清是在金賽綸成年後才與對方拍拖1年多，爆料令金秀賢形象跌至谷底，廣告代言亦全部被抽起，而他向金賽綸家人及爆料頻道的索償訴訟仍未正式開審。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前