獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
深圳親子好去處攻略2026: 20+景點必遊懶人包！全新冰雪世界/室內遊樂場/野生動物園/親子酒店推介
隨住交通越嚟越方便，週末帶小朋友「北上」深圳放電已經成為香港爸媽嘅指定動作！深圳親子景點選擇極多，由刺激嘅主題樂園、涼浸浸嘅室內遊樂場，到寓教於樂嘅博物館同大自然公園應有盡有。
Trip.com 為大家全網搜羅咗 2026 年最新、最 Hit 嘅 22 個深圳親子好去處，無論係想玩雪、睇動物、定係瘋狂「放電」，呢篇懶人包都能夠滿足你！即刻 Save 低，Plan 定下個週末行程啦！
北上激賞！酒店 6 折起！🔥
香港高鐵訂票優惠！🔥
🌍深圳世界之窗｜親子必去！HK$128起，即日可用🔥
錦綉中華民俗村 🌆 低至HK$123起，即日可用！
深圳野生動物園 🐘 立減17%｜即買即用｜夜景超美！
港珠澳大橋海上遊🚢｜深圳出發，3小時觀光船票HK$221起！
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
🎢 分類速覽：你家小朋友鍾意邊種玩法？
🎡 主題樂園系：歡樂谷、野生動物園、最新冰雪世界（放電必選！）
🧸 室內遊樂場系：Meland、木育森林、TeamLab（落雨都唔怕！）
🧠 博物館長知識系：紅立方科技館、兒童探索館（邊玩邊學！）
🌳 戶外公園系：蓮花山、仙湖植物園（親親大自然！）
🎨 文藝氣質系：當代藝術館、大劇院（培養藝術感！）
🎡 第一站：主題樂園 | 玩足全日唔捨得走
深圳嘅主題樂園出名規模大、設施多，絕對係令小朋友玩到斷電嘅首選！
1. 深圳歡樂谷 (Shenzhen Happy Valley)
作為深圳老牌主題樂園，歡樂谷依然係人氣王！全園分做 9 大主題區，如果小朋友鍾意刺激，千祈唔好錯過「雪域雄鷹」過山車。夏天仲有瑪雅水公園開放，水陸兩玩超爽！
必玩亮點：魔幻城堡、迷你世界冒險山、旋轉木馬
地址：深圳市南山區華僑城僑城西路
開放時間：09:30 – 21:30
交通：地鐵 1/2 號線「世界之窗站」A 出口，行 3 分鐘即達
2. 深圳野生動物園 (Shenzhen Safari Park)
全國內地第一間放養式動物園，可以睇到熊貓、華南虎、長頸鹿等超過 300 種動物。最強烈推介一定要坐「鐵籠觀光車」入猛獸谷，近距離餵獅子老虎，嗰種震撼感小朋友一定記得！
必玩亮點：猛獸谷餵食車、海洋天地表演、熊貓館
地址：深圳市南山區西麗湖路 4086 號
開放時間：09:30 – 18:00 (17:00 停止入園)
交通：地鐵 7 號線「西麗湖站」，B 出口行 6 分鐘
3. 卡魯冰雪世界 (Karoo Ice & Snow World)
想喺南方體驗冰雪奇緣？卡魯冰雪世界係觀瀾湖嘅人氣熱點。場館分滑雪區同娛雪區，如果小朋友太細唔識滑雪，去娛雪區玩雪圈、螺旋滑梯都夠晒開心，場內仲有童話小鎮佈置，打卡一流。
必玩亮點：兒童雪地車、雪圈滑坡、異國風情打卡位
地址：深圳市龍華區高爾夫大道 15 號觀瀾湖生態運動公社
開放時間：分早、午、晚場（建議預先 Check 時間表）
交通：地鐵 4 號線「觀瀾湖站」A 出口
4. 華發冰雪熱雪奇蹟 (Huafa Snow World)
萬眾期待！位於前海嘅華發冰雪世界係全球最大室內滑雪場之一。外型好似一條藍鯨，入面有國內最長室內雪道。專為親子設計嘅「娛雪區」有成 14 項遊樂設施，包括雪上卡丁車同冰上碰碰車，係今年必去嘅新景點！
必玩亮點：超長雪道、雪上卡丁車、全年恆溫玩雪
地址：深圳市寶安區沙井街道濱江大道 666 號
開放時間：10:00 – 22:00 (週末/假日)
交通：地鐵 20 號線「會展城站」C 出口；或由香港搭直通巴
5. 世界之窗 (Window of the World)
一日遊遍全世界！呢度有埃及金字塔、巴黎鐵塔、吳哥窟等微縮景觀。除咗影相，近年園區加咗好多機動遊戲同大型表演，夜晚嘅燈光騷同煙花（視乎節日）都好精彩。
必玩亮點：環球舞台表演、極速飛車、微縮地標打卡
地址：深圳市南山區華僑城深南大道 9037 號
開放時間：09:00 – 21:30
交通：地鐵 1/2 號線「世界之窗站」J 出口
6. 深圳歡樂海岸 (OCT Harbour)
集食、買、玩於一身嘅好地方。最啱帶小朋友去「海洋奇夢館」睇水母，或者去人造沙灘玩沙。夜晚必睇「水秀劇場」，噴泉加煙火效果好震撼！
必玩亮點：海洋奇夢館、椰林沙灘、水秀劇場
地址：深圳市南山區白石路東 8 號
開放時間：全日開放 (個別場館留意時間)
交通：深圳地鐵僑城東站 C1 出口，步行約 15 分鐘
🧸 第二站：室內遊樂場 | 落雨天、涼冷氣首選
夏天太熱或者落雨點算？室內遊樂場救到你！
7. 木育森林 (Wooderful Land)
來自台灣嘅文青風遊樂場，全場設施用木造，充滿森林氣息。唔止好玩，仲好講求動腦筋同手腳協調。
必玩亮點：空中飛人、搖擺平衡木、跳舞飛天豬
地址：南山區益田假日廣場 L2
交通：地鐵 1 號線「世界之窗站」B 出口直達商場
8. 東門町歡樂城
樓高 5 層嘅巨型娛樂城，每一層都有唔同主題。由夾公仔、賽車、VR 到 4 層樓高嘅旋轉滑梯都有！玩完直接喺東門掃街食嘢，超方便。
必玩亮點：極限高空單車、旋轉滑梯、真人版食雞
地址：羅湖區人民南路深南東路 3020 號
交通：地鐵「老街站」C 出口
9. MELAND (龍崗大運天地店)
Meland 係深圳頂級親子樂園代表，呢間龍崗分店 2024 年底先開，夠晒新淨！兩層樓高，設計夢幻，有多達 20 個遊玩場景，似足入咗童話世界。
必玩亮點：超大波波池、模擬城市、公主換裝
地址：龍崗區萬象大運天地南區 sl201 號
交通：地鐵 16 號線「大運中心站」D 出口
10. teamLab 共創！未來園
光影藝術大師 teamLab 嘅深圳常駐館。小朋友畫嘅海洋生物會游入牆上面嘅大海，滑梯踩落去會有煙花綻放，好玩又充滿藝術感，大人小朋友都一定會狂影相！
必玩亮點：塗鴉自然、滑梯水果園、光球管弦樂團
地址：福田區中洲灣一期購物中心 L3
交通：地鐵 9 號線「下沙站」B 出口
11. 錕鵬卡丁車 (Kunpeng Karting)
想培養小小賽車手？呢度有專業嘅室內賽道，可以安全地體驗飄移快感。除咗賽車，仲有射箭同 DIY 手作區，動靜皆宜。
必玩亮點：兒童卡丁車體驗、陶藝 DIY
地址：福田區東海國際中心一期 A 棟 B2
交通：地鐵「車公廟站」B 出口
🧠 第三站：博物館 | 寓教於樂長知識
12. 深圳紅立方龍崗科技館
號稱「深圳版科學館」，重點係入場免費（需預約）！有好多關於航天、宇宙嘅互動裝置，場地極大，足夠行半日。
地址：龍崗區龍翔大道 8028 號
交通：地鐵 3 號線「龍城廣場站」D 出口
13. 兒童探索館
位於婦兒大廈，專為 0-12 歲兒童設計。有六大主題區，最受歡迎係模擬城市，小朋友可以扮消防員、醫生，體驗唔同職業。
地址：深圳市婦兒大廈
交通：地鐵 2/9 號線「景田站」A 出口
14. 深圳博物館 (歷史民俗館)
想了解深圳點樣由小漁村變大城市？帶小朋友嚟呢度睇下歷史文物同動物標本，展覽豐富又唔悶。
地址：福田區市民中心 A 區
交通：地鐵「市民中心站」B 出口
15. 深圳博物館 (古代藝術館)
被譽為網紅博物館，黑白色嘅「膠囊電梯」係必影打卡位！館內收藏好多珍貴陶瓷同青銅器，可以培養小朋友審美。
地址：福田區同心路 6 號
交通：地鐵 9 號線「紅嶺南站」A 出口
16. 大鵬半島國家地質公園博物館
位於大鵬新區，雖然遠少少，但可以睇到火山爆發歷史同恐龍模型，加上背靠七娘山，環境一流。
交通：建議自駕或轉乘公交 M423 路到「國家地質公園站」
🌳 第四站：多元化公園及大自然 | 戶外深呼吸
17. 蓮花山公園
深圳市中心嘅後花園。草地大到可以放風箏、野餐，行上山頂廣場仲可以俯瞰福田中心區全景，睇晒燈光騷。
交通：地鐵「少年宮站」F1 出口
18. 仙湖植物園
國家 4A 級景區，空氣超好。必去「沙漠植物區」睇巨型仙人掌，仲有弘法寺可以參拜，係洗滌心靈嘅好地方。
交通：地鐵 8 號線「仙湖站」C2 出口
19. 青青世界農場
結合農業同觀光，有熱帶雨林、侏羅紀公園恐龍模型，小朋友仲可以親手做陶藝，體驗農莊生活。
交通：地鐵 5 號線「荔灣站」B 出口轉步行
🎨 第五站：文藝氣息 | 陶冶性情
20. 深圳市當代藝術與城市規劃館 (MOCAPE)
建築物本身已經係一件藝術品！充滿未來感嘅銀色設計，裡面經常有國際級藝術展覽，啱晒帶大少少嘅小朋友去感受藝術氛圍。
交通：地鐵「少年宮站」A2 出口
21. 深圳大劇院
深圳老牌藝術殿堂，留意佢哋嘅官網，經常會有兒童劇、音樂劇上演。
交通：地鐵「大劇院站」B 出口
🏨 深圳親子酒店推介：住得舒服，玩得開心
玩足全日，當然要搵間靚酒店歎下！以下 5 間酒店都係親子友善（Kid-friendly）嘅信心之選：
深圳蛇口希爾頓南海酒店：有無敵海景同室內外泳池，加上好近海上世界，食飯行街都方便。
評分：4.8/5.0
深圳硬石酒店 (Hard Rock Hotel)：搖滾主題，房入面有 Fender 結他或者黑膠唱片機，型格爸媽必選！
評分：4.7/5.0
深圳威尼斯英迪格酒店：就在世界之窗對面，歐式風情，由露台可以望到景區煙花，位置極佳。
評分：4.7/5.0
深圳富苑皇冠假日套房酒店：位於羅湖鬧市，性價比高，附近多嘢食，房型夠大。
評分：4.7/5.0
深圳大梅沙京基洲際度假酒店：出門就係沙灘，充滿 Resort 渡假感，唔講以為去咗三亞！
評分：4.7/5.0
更多深圳遊玩攻略
深圳跨年2026: 港人北上倒數攻略！14大熱門活動時間/地點全收錄
萬象天地 2026 港人必去深圳南山商場！超多商舖、 5 大打卡位！巨型充氣抱抱象「Bubblecoat Elephant」、深圳巨人展
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 3 小時前
鄭嘉穎為大仔由國際學校轉讀傳統小學感後悔 被中文科考起「我地行錯一步」
鄭嘉穎同陳凱琳2018年結婚後極速完成「造人任務」仲四年抱三，大仔鄭承悅（Rafael）今年已經升讀小學一年班，並且入讀Daddy鄭嘉穎母校番禺會所華仁小學Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得
坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇韓國女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 1 天前
洗衣機暴走封門！一開機就「走佬」頂死廚房門｜專家懶人包：即場救門法、新機安裝擺位須知
近日 Threads 及 Facebook群組先後出現多宗洗衣機「走佬」事件！多名網民直擊家中洗衣機運作期間「走位」、「跳出嚟」，有事主更指洗衣機擺位靠近廚房門邊，機身在猛烈震動下移位並頂住門扇，結果廚房門被「頂死」無法打開，進退兩難。事主惟有以相片、影片及文字並茂方式上網「求救」，希望網民出招解圍。閱讀更多：灣仔舊樓法團告業主租客敗訴｜拒「夾錢」做大維修有咩後果？ 小業主「唔夠錢」可以點做？港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略帖文一出即引來熱烈討論。部分網民直指屬室內設計「中伏」，認為洗衣機不宜緊貼門口位置；亦有不少人提出處理方法，由較實際的拆門、改由窗戶進入、尋求消防員協助，到較搞笑的「打爛玻璃伸手入去推」及「召喚 Spiderman」等，留言區瞬間變成「救門」指南。亦有人打趣稱「人有情緒，機都有，畀啲時間部洗衣機」、「佢只係想要個獨立辦公室」、「洗衣機反叛期係咁，俾佢冷靜吓自己會開門」，甚至有人笑言「搵談判專家上嚟同佢傾，叫佢唔好走出嚟危險位置」。除了出主意，亦有網民以自身經驗替事主「尋因」。有人估計可能是地面不平，或洗28Hse.com ・ 19 小時前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 21 小時前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【百佳】精選產品買1送1（即日起至29/01）
百佳多款精選產品買1送1，即睇有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有壽桃秘製牛腩/高湯牛腩平均 $34/包、家樂牌鮮露240克平均 $10.5/支、La Molisana 精選意大利粉500克平均 $11.95/包、炒麵王平均 $6.5/盒！YAHOO著數 ・ 2 小時前
中國女生民宿廚房垃圾堆！ Airbnb投訴增15%藏陰謀！
這租房故事也太誇張了吧？日本一位民宿從業員在Threads上吐苦水，說接待兩位中國可愛女生，結果退房時房間像垃圾場一樣，滿地杯麵、飲料瓶和紙巾，廁所還貼滿馬桶蓋膜，髒亂程度讓人看傻眼。他要收清潔費，對方拒絕，搞得小爭執，最後只好網上公審。照片一出，網民炸鍋，有人笑說「狗拆家都不至於」，也有人提醒別以偏概全。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
金舖甘了｜深圳地下黃金交易平台爆煲 客戶無法提現 深圳水貝爆警民衝突
隨著金價屢創新高，成為不少投資者考慮的避險工具。近期傳出深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」出現資金鏈斷裂，引起...BossMind ・ 1 天前
門將戲劇性補時入波 摩佬high爆攬執波仔慶祝
【Now Sports】賓菲加在一場極富戲劇性的比賽打敗皇家馬德里，勇奪歐聯附加賽資格，當門將泰賓補時入波，摩連奴興奮得與拾球童擁抱，而這位一代名帥倒戈贏前執教球會後，高呼創造了歷史。戲劇性一幕於補時8分鐘出現，當時賓菲加雖然領先3:2，但因得失球差關係需要多入一球，方可得到第24名以參戰附加賽，結果由後上搏殺的門將泰賓接應罰球，頂破當時只餘9人應戰的皇馬大門，贏4:2，最終剛好憑較佳得失球差，力壓馬賽得到24名。當泰賓入球後，全隊以及主場球迷固然欣喜若狂，摩連奴更興奮得與衝前的拾球童擁抱。首次領軍倒戈贏皇馬的摩佬賽後，坦言當尾段作出換人調動時，以為已「夠數」，豈料其後得悉原來需要再入1球：「顯然，在得到那自由球時，我就叫泰賓上前，並告訴達爾回中圈線，以防一旦對手搶得皮球，我們還可嘗試防守。」他續說：「不過那關鍵時刻到了，我們在光明球場創造了更多歷史。」有趣是賓菲加在附加賽的對手，離不開第9名的皇家馬德里或第10位的國際米蘭，換言之，有一半機會再與皇馬狹路相逢。now.com 體育 ・ 5 小時前
日元貶值策略引火自焚 華盛頓對日本快要不耐煩了
《巴隆周刊》最新分析指出，隨著日本首相高市早苗上任滿三個月，其主導的「高市經濟學（Sanaenomics）」正將日本推向金融與外交的雙重深淵。華府近期釋放出強烈訊號，顯示對日本採取「以鄰為壑」的日圓貶值政策，以及該策略引發全球債權市場震盪的後果，耐心正在逐漸耗盡。鉅亨網 ・ 20 小時前
特朗普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統特朗普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的實質行動。鉅亨網 ・ 2 天前
「維多利亞妹」爆紅到底是什麼？2026新興形容香港女生的網絡潮語，比「港女」、「MK妹」增添優雅感
「維多利亞妹」到底是甚麼？Threads 現正熱議最新網絡潮語「維妹」，並指有機會取代「港女」和「MK妹」，成為最新的香港女生代表詞。不少脆友十分滿意新稱號，直指『「維多利亞妹」呢個名真係一絕，優雅又串咀』，一起來「維妹」的由來吧！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
5英軍直闖歐聯16強 附加賽明日抽籤
【Now Sports】歐聯聯賽階段結束，8個直接晉級16強的席位，有5個由英超隊奪得，其中阿仙奴更全勝晉級。衛冕的巴黎聖日耳門與賽事霸中之霸皇家馬德里卻落入周五抽籤的附加賽。賽事鬥得緊湊，5路英超大軍阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士及曼城都以頭8名完成，其餘3隊為拜仁慕尼黑、巴塞隆拿及稱得上異軍的士砵亭，齊齊得到直入16強的資格。PSG及皇家馬德里，以及國際米蘭等名牌球隊如今只能轉戰附加賽爭取晉級。附加賽抽籤於周五進行，而兩回合比賽分別在下月17與18日，以及24與25日上演。由於皇馬以第9名完成，附加賽對手離不開23或24名球隊，即博德基林或賓菲加。至於PSG以11名完成，對手將會是排21的摩納哥或22的卡拉巴克。附加賽種子（排名）皇家馬德里（9）國際米蘭（10）巴黎聖日耳門（11）紐卡素（12）祖雲達斯（13）馬德里體育會（14）阿特蘭大（15）利華古遜（16）附加賽非種子（排名）多蒙特（17）奧林比亞高斯（18）布魯日（19）加拉塔沙雷（20）摩納哥（21）卡拉巴克（22）博德基林（23）賓菲加（24）now.com 體育 ・ 6 小時前
劉嘉玲巴黎看秀跟別人狂聊！梁朝偉「站旁邊尷尬笑」 安靜陪老婆反差萌翻
近日，巴黎Dior冬季男裝秀結束後的交流畫面在網路流傳。影片中，梁朝偉安靜站在妻子劉嘉玲身旁，看著她與另一位藝人劉憲華聊天，自己則是安靜站在旁邊，一邊聆聽一邊偶爾露出微笑，低調模樣引發討論。姊妹淘 ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限29/01）
萬寧今日出位價Ryo呂韓蔘滋養防脫洗護髮系列低至 $65.9/件；Ryo呂參照《東醫寶鑑》，以人蔘、山茶、松葉及川穹配製的調和丹，幫助頭皮與秀髮的營養循環、抑制脫髮刺激因數、強化髮根促進生長。YAHOO著數 ・ 4 小時前
【759阿信屋】勁抵價 蝴蝶酥/什錦杏仁禮盒 $100/2件（29/01-30/01）
759阿信屋推出勁抵價限時優惠，蛋白鳳凰蝴蝶酥/什錦杏仁禮盒 $100/2件、Ferrero Rocher金莎朱古力T16 $138/2件、韓國HBAF系列果仁 $44.9/2件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前