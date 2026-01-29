深圳親子好去處攻略2026: 20+景點必遊懶人包！全新冰雪世界/室內遊樂場/野生動物園/親子酒店推介

深圳親子好去處

隨住交通越嚟越方便，週末帶小朋友「北上」深圳放電已經成為香港爸媽嘅指定動作！深圳親子景點選擇極多，由刺激嘅主題樂園、涼浸浸嘅室內遊樂場，到寓教於樂嘅博物館同大自然公園應有盡有。

Trip.com 為大家全網搜羅咗 2026 年最新、最 Hit 嘅 22 個深圳親子好去處，無論係想玩雪、睇動物、定係瘋狂「放電」，呢篇懶人包都能夠滿足你！即刻 Save 低，Plan 定下個週末行程啦！

🎢 分類速覽：你家小朋友鍾意邊種玩法？

🎡 主題樂園系 ：歡樂谷、野生動物園、最新冰雪世界（放電必選！）

🧸 室內遊樂場系 ：Meland、木育森林、TeamLab（落雨都唔怕！）

🧠 博物館長知識系 ：紅立方科技館、兒童探索館（邊玩邊學！）

🌳 戶外公園系 ：蓮花山、仙湖植物園（親親大自然！）

🎨 文藝氣質系：當代藝術館、大劇院（培養藝術感！）

🎡 第一站：主題樂園 | 玩足全日唔捨得走

深圳嘅主題樂園出名規模大、設施多，絕對係令小朋友玩到斷電嘅首選！

1. 深圳歡樂谷 (Shenzhen Happy Valley)

作為深圳老牌主題樂園，歡樂谷依然係人氣王！全園分做 9 大主題區，如果小朋友鍾意刺激，千祈唔好錯過「雪域雄鷹」過山車。夏天仲有瑪雅水公園開放，水陸兩玩超爽！

深圳親子好去處 | 深圳歡樂谷

必玩亮點 ：魔幻城堡、迷你世界冒險山、旋轉木馬

地址 ：深圳市南山區華僑城僑城西路

開放時間 ：09:30 – 21:30

交通：地鐵 1/2 號線「世界之窗站」A 出口，行 3 分鐘即達

2. 深圳野生動物園 (Shenzhen Safari Park)

全國內地第一間放養式動物園，可以睇到熊貓、華南虎、長頸鹿等超過 300 種動物。最強烈推介一定要坐「鐵籠觀光車」入猛獸谷，近距離餵獅子老虎，嗰種震撼感小朋友一定記得！

深圳親子好去處 | 深圳野生動物園

必玩亮點 ：猛獸谷餵食車、海洋天地表演、熊貓館

地址 ：深圳市南山區西麗湖路 4086 號

開放時間 ：09:30 – 18:00 (17:00 停止入園)

交通：地鐵 7 號線「西麗湖站」，B 出口行 6 分鐘

3. 卡魯冰雪世界 (Karoo Ice & Snow World)

想喺南方體驗冰雪奇緣？卡魯冰雪世界係觀瀾湖嘅人氣熱點。場館分滑雪區同娛雪區，如果小朋友太細唔識滑雪，去娛雪區玩雪圈、螺旋滑梯都夠晒開心，場內仲有童話小鎮佈置，打卡一流。

深圳親子好去處 | 卡魯冰雪世界

必玩亮點 ：兒童雪地車、雪圈滑坡、異國風情打卡位

地址 ：深圳市龍華區高爾夫大道 15 號觀瀾湖生態運動公社

開放時間 ：分早、午、晚場（建議預先 Check 時間表）

交通：地鐵 4 號線「觀瀾湖站」A 出口

4. 華發冰雪熱雪奇蹟 (Huafa Snow World)

萬眾期待！位於前海嘅華發冰雪世界係全球最大室內滑雪場之一。外型好似一條藍鯨，入面有國內最長室內雪道。專為親子設計嘅「娛雪區」有成 14 項遊樂設施，包括雪上卡丁車同冰上碰碰車，係今年必去嘅新景點！

深圳親子好去處 | 華發冰雪熱雪奇蹟

必玩亮點 ：超長雪道、雪上卡丁車、全年恆溫玩雪

地址 ：深圳市寶安區沙井街道濱江大道 666 號

開放時間 ：10:00 – 22:00 (週末/假日)

交通：地鐵 20 號線「會展城站」C 出口；或由香港搭直通巴

5. 世界之窗 (Window of the World)

一日遊遍全世界！呢度有埃及金字塔、巴黎鐵塔、吳哥窟等微縮景觀。除咗影相，近年園區加咗好多機動遊戲同大型表演，夜晚嘅燈光騷同煙花（視乎節日）都好精彩。

深圳親子好去處 | 深圳世界之窗

必玩亮點 ：環球舞台表演、極速飛車、微縮地標打卡

地址 ：深圳市南山區華僑城深南大道 9037 號

開放時間 ：09:00 – 21:30

交通：地鐵 1/2 號線「世界之窗站」J 出口

6. 深圳歡樂海岸 (OCT Harbour)

集食、買、玩於一身嘅好地方。最啱帶小朋友去「海洋奇夢館」睇水母，或者去人造沙灘玩沙。夜晚必睇「水秀劇場」，噴泉加煙火效果好震撼！

深圳親子好去處 | 深圳歡樂海岸

必玩亮點 ：海洋奇夢館、椰林沙灘、水秀劇場

地址 ：深圳市南山區白石路東 8 號

開放時間 ：全日開放 (個別場館留意時間)

交通：深圳地鐵僑城東站 C1 出口，步行約 15 分鐘

🧸 第二站：室內遊樂場 | 落雨天、涼冷氣首選

夏天太熱或者落雨點算？室內遊樂場救到你！

7. 木育森林 (Wooderful Land)

來自台灣嘅文青風遊樂場，全場設施用木造，充滿森林氣息。唔止好玩，仲好講求動腦筋同手腳協調。

深圳親子好去處 | 木育森林（深圳益田假日廣場店）

必玩亮點 ：空中飛人、搖擺平衡木、跳舞飛天豬

地址 ：南山區益田假日廣場 L2

交通：地鐵 1 號線「世界之窗站」B 出口直達商場

8. 東門町歡樂城

樓高 5 層嘅巨型娛樂城，每一層都有唔同主題。由夾公仔、賽車、VR 到 4 層樓高嘅旋轉滑梯都有！玩完直接喺東門掃街食嘢，超方便。

深圳親子好去處 | 東門町歡樂城

必玩亮點 ：極限高空單車、旋轉滑梯、真人版食雞

地址 ：羅湖區人民南路深南東路 3020 號

交通：地鐵「老街站」C 出口





9. MELAND (龍崗大運天地店)

Meland 係深圳頂級親子樂園代表，呢間龍崗分店 2024 年底先開，夠晒新淨！兩層樓高，設計夢幻，有多達 20 個遊玩場景，似足入咗童話世界。

深圳親子好去處 | Meland Club（龍崗大運店）

必玩亮點 ：超大波波池、模擬城市、公主換裝

地址 ：龍崗區萬象大運天地南區 sl201 號

交通：地鐵 16 號線「大運中心站」D 出口

10. teamLab 共創！未來園

光影藝術大師 teamLab 嘅深圳常駐館。小朋友畫嘅海洋生物會游入牆上面嘅大海，滑梯踩落去會有煙花綻放，好玩又充滿藝術感，大人小朋友都一定會狂影相！

深圳親子好去處 | teamLab共創！未來園

必玩亮點 ：塗鴉自然、滑梯水果園、光球管弦樂團

地址 ：福田區中洲灣一期購物中心 L3

交通：地鐵 9 號線「下沙站」B 出口





11. 錕鵬卡丁車 (Kunpeng Karting)

想培養小小賽車手？呢度有專業嘅室內賽道，可以安全地體驗飄移快感。除咗賽車，仲有射箭同 DIY 手作區，動靜皆宜。

深圳親子好去處 | 錕鵬卡丁車

必玩亮點 ：兒童卡丁車體驗、陶藝 DIY

地址 ：福田區東海國際中心一期 A 棟 B2

交通：地鐵「車公廟站」B 出口

🧠 第三站：博物館 | 寓教於樂長知識

12. 深圳紅立方龍崗科技館

號稱「深圳版科學館」，重點係入場免費（需預約）！有好多關於航天、宇宙嘅互動裝置，場地極大，足夠行半日。

深圳親子好去處 | 三館一城

地址 ：龍崗區龍翔大道 8028 號

交通：地鐵 3 號線「龍城廣場站」D 出口

13. 兒童探索館

位於婦兒大廈，專為 0-12 歲兒童設計。有六大主題區，最受歡迎係模擬城市，小朋友可以扮消防員、醫生，體驗唔同職業。

深圳親子好去處 | 兒童探索館

地址 ：深圳市婦兒大廈

交通：地鐵 2/9 號線「景田站」A 出口

14. 深圳博物館 (歷史民俗館)

想了解深圳點樣由小漁村變大城市？帶小朋友嚟呢度睇下歷史文物同動物標本，展覽豐富又唔悶。

深圳親子好去處 | 深圳博物館-歷史民俗館

地址 ：福田區市民中心 A 區

交通：地鐵「市民中心站」B 出口

15. 深圳博物館 (古代藝術館)

被譽為網紅博物館，黑白色嘅「膠囊電梯」係必影打卡位！館內收藏好多珍貴陶瓷同青銅器，可以培養小朋友審美。

深圳親子好去處 | 深圳博物館（古代藝術館）

地址 ：福田區同心路 6 號

交通：地鐵 9 號線「紅嶺南站」A 出口

16. 大鵬半島國家地質公園博物館

位於大鵬新區，雖然遠少少，但可以睇到火山爆發歷史同恐龍模型，加上背靠七娘山，環境一流。

深圳親子好去處 | 深圳大鵬半島國家地質自然公園博物館

交通：建議自駕或轉乘公交 M423 路到「國家地質公園站」

🌳 第四站：多元化公園及大自然 | 戶外深呼吸

17. 蓮花山公園

深圳市中心嘅後花園。草地大到可以放風箏、野餐，行上山頂廣場仲可以俯瞰福田中心區全景，睇晒燈光騷。

深圳親子好去處 | 蓮花山公園

交通：地鐵「少年宮站」F1 出口

18. 仙湖植物園

國家 4A 級景區，空氣超好。必去「沙漠植物區」睇巨型仙人掌，仲有弘法寺可以參拜，係洗滌心靈嘅好地方。

深圳親子好去處 | 仙湖植物園

交通：地鐵 8 號線「仙湖站」C2 出口

19. 青青世界農場

結合農業同觀光，有熱帶雨林、侏羅紀公園恐龍模型，小朋友仲可以親手做陶藝，體驗農莊生活。

深圳親子好去處 | 青青世界

交通：地鐵 5 號線「荔灣站」B 出口轉步行

🎨 第五站：文藝氣息 | 陶冶性情

20. 深圳市當代藝術與城市規劃館 (MOCAPE)

建築物本身已經係一件藝術品！充滿未來感嘅銀色設計，裡面經常有國際級藝術展覽，啱晒帶大少少嘅小朋友去感受藝術氛圍。

深圳親子好去處 | 深圳市當代藝術與城市規劃館

交通：地鐵「少年宮站」A2 出口

21. 深圳大劇院

深圳老牌藝術殿堂，留意佢哋嘅官網，經常會有兒童劇、音樂劇上演。

深圳親子好去處 | 深圳大劇院

交通：地鐵「大劇院站」B 出口

🏨 深圳親子酒店推介：住得舒服，玩得開心

玩足全日，當然要搵間靚酒店歎下！以下 5 間酒店都係親子友善（Kid-friendly）嘅信心之選：

深圳蛇口希爾頓南海酒店：有無敵海景同室內外泳池，加上好近海上世界，食飯行街都方便。

深圳蛇口希爾頓南海酒店

評分：4.8/5.0



深圳硬石酒店 (Hard Rock Hotel)：搖滾主題，房入面有 Fender 結他或者黑膠唱片機，型格爸媽必選！

深圳硬石酒店

評分：4.7/5.0



深圳威尼斯英迪格酒店：就在世界之窗對面，歐式風情，由露台可以望到景區煙花，位置極佳。

深圳威尼斯英迪格酒店

評分：4.7/5.0



深圳富苑皇冠假日套房酒店：位於羅湖鬧市，性價比高，附近多嘢食，房型夠大。

深圳富苑皇冠假日套房酒店

評分：4.7/5.0



深圳大梅沙京基洲際度假酒店：出門就係沙灘，充滿 Resort 渡假感，唔講以為去咗三亞！

深圳大梅沙京基洲際度假飯店

評分：4.7/5.0



