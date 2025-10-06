深圳身體檢查推介2025 | 港人北上就醫攻略全面睇！推薦10個婦科/男士/胃腸鏡體檢計劃(含服務收費，持續更新)

【深圳身體檢查推介2025】近年港人北上消費成風，不僅旅遊購物，部分醫療服務也開始北移，愈來愈多港人前往毗疄的深圳進行身體檢查。隨著國內醫療服務進步，以價格比較確實是「性價比」勝一籌，能以同等價錢涵蓋更多檢查項目，部分醫院更設有香港醫生駐診，接受長者醫療券。面對不熟悉的環境，港人在國內接受醫療服務有甚麼要注意？基本流程是怎樣？收費如何？本文推薦10個全面體檢計劃，由信譽良好的醫院或醫療機構提供服務，預約前不妨先比較一下。

港人北上就醫/體檢：基本流程

港人北上就醫/體檢：重要注意事項

證件準備：必須攜帶有效的回鄉證及身份證。 病歷資料：如有過往的病歷、檢查報告或正在服用的藥物清單，應主動帶給醫生參考。 預約確認：絕大部分優質機構需預約，務必提前確認，避免撲空。 身體準備：許多檢查項目（如抽血、腹部超聲波）要求空腹8-12小時，只能喝少量清水。 女性如需進行婦科檢查或盆腔超聲波，應避開經期。 支付方式：確認機構接受的付款方式。大部分接受現金、銀聯卡、信用卡，部分可能支援AlipayHK / WeChat Pay HK等香港電子錢包，但最好預先查詢。 報告與跟進：確認報告是否為中英雙語，以便香港醫生跟進，並注意能否透過視像講解報告。 如檢查發現異常，應諮詢內地醫生建議，並考慮回港後向專科醫生求診，作進一步跟進。











💡直接與醫院或醫療機構預約有時難免會遇到溝通及付款困難等問題，透過本地預約平台訂購就能免卻煩瑣，售前及售後皆能獲得更妥善的服務。





深圳身體檢查推介2025 | 婦科體檢計劃

女士體檢#1：瑞慈體檢

瑞慈體檢 女士體檢 基礎套餐 重點檢查項目：



心電圖，超聲波檢查（上腹，乳房，子宮及雙附件），CT檢查（肺部，頭部），肝腎功能檢查，宮頸刮片，三高檢查，5項癌症指標，醫生講解報告 地址： 原價：HK$1,880 | 折後：HK$970

女士體檢#2：深圳企鵝門診部

深圳企鵝門診部 - 女士全面身體檢查套餐【尊享版】（含婦科檢查） 重點檢查項目：



心電圖，上腹超聲波，下腹超聲波，甲狀腺超聲波，乳房超聲波，碳13呼吸試驗，心臟檢查，頸椎X光，腰椎X光，低劑量胸腔電腦掃描，薄層細胞學檢測，人類乳頭瘤病毒分型檢測（27種），9項癌症指標，骨質密度檢查，醫生講解報告 地址： 原價：HK$7,920 | 折後：HK$ 2,990

女士體檢#3：深圳博愛曙光醫院

深圳博愛曙光醫院 女性健康評估體檢套餐（升級版） 重點檢查項目：



心電圖，全腹超聲波，甲狀腺超聲波，肝腎功能檢查，三高檢查（血壓，血脂，血糖），乙型肝炎檢查，丙型肝炎檢查，心腦血管疾病風險檢測，低劑量電腦掃描肺部檢查，癌症指標（肝癌，鼻咽癌，胰臟癌，胃癌，肺癌，大腸癌，乳房癌，卵巢癌），骨質密度，醫生講解報告 地址： 原價：HK$3,750 | 折後：HK$3,190

女士體檢#4：深圳雲杉醫療

深圳雲杉醫療 - V3女士增强體檢套餐（含婦科檢查） 重點檢查項目：



上腹超聲波，甲狀腺超聲波，乳房超聲波，子宮及雙附件超聲波，癌症指標（乳房癌，卵巢癌，鼻咽癌，肝癌，胰臟癌，腸癌），三高檢查（血壓，血脂，血糖），肝腎功能檢查，心電圖，胸部X光，頸椎X光，經顱都卜勒，婦科檢查（基本檢查，白帶常規，人乳頭瘤病毒（HPV23類分型），宮頸液基細胞檢測(TCT)），醫生講解報告 地址： 原價：HK$5,000 | 折後：HK$3,330

深圳身體檢查推介2025 | 男性體檢計劃

男士體檢#1：深圳博愛曙光醫院

深圳博愛曙光醫院 男性健康評估體檢套餐（升級版） 重點檢查項目：



心電圖，全腹超聲波，甲狀腺超聲波，前列腺超聲波，肝腎功能檢查，乙型肝炎檢查，丙型肝炎檢查，心腦血管疾病風險檢測，低劑量電腦掃描肺部檢查，癌症指標（前列腺癌，肝癌，鼻咽癌，胰臟癌，胃癌，肺癌，大腸癌），骨質密度，醫生講解報告 地址： 原價：HK$3,140 | 折後：HK$2,670

男士體檢#2：瑞慈體檢

瑞慈體檢 男士體檢 全面套餐 重點檢查項目：



心電圖，超聲波檢查（上腹，前列腺，甲狀腺，頸動脈，心臟），碳13呼吸試驗，CT檢查（肺部，冠狀動脈，上腹），頭顱MRI，頭顱MRA，13項癌症指標，動脈硬化檢查，經顱都卜勒，骨質密度檢查，醫生講解報告 地址： 原價：HK$6,770| 折後：HK$ 3,620

男士體檢#3：深圳卓正醫療

深圳卓正醫療 升級體檢套餐 - 男 重點檢查項目：



心電圖，全腹超聲波，癌症指標（前列腺癌，鼻咽癌，肝癌），心血管疾病風險評估， 幽門螺旋菌吹氣測試，醫生講解報告 地址： 原價：HK$6,980 | 折後：HK$3,460

男士體檢#4：深圳新風和睦家

深圳新風和睦家 男士周年體檢（標準版） 重點檢查項目：



心電圖、超聲波檢查（肝臟、胰臟、膽囊、脾臟、腎臟，盆腔（經腹部））、胸部檢查2項選1項、4項癌症指標、愛滋病抗原抗體篩查、骨質密度檢查、肝腎功能檢查、醫生講解報告 地址： 原價：HK$10,070 | 折後：HK$5,370

深圳身體檢查推介2025 | 腸鏡檢查

腸鏡檢查#1：深圳卓正醫療

深圳卓正醫療 成人無痛結腸鏡檢查套餐 檢查項目：結腸鏡檢查 地址： 原價：HK$4,690 | 折後：HK$3,760

腸鏡檢查#2：深圳新風和睦家

深圳新風和睦家 無痛腸鏡健康檢查 檢查項目：



腸及胃癌風險評估、胃腸鏡檢查 地址： 價錢：HK$8250

* 以上資料僅供參考，檢查前請諮詢醫生意見。



* 所有體檢內容及價格以「健康網購」網頁最新更新為準。



