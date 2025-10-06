深圳身體檢查推介2025 | 港人北上就醫攻略全面睇！推薦10個婦科/男士/胃腸鏡體檢計劃(含服務收費，持續更新)

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
【深圳身體檢查推介2025】近年港人北上消費成風，不僅旅遊購物，部分醫療服務也開始北移，愈來愈多港人前往毗疄的深圳進行身體檢查。隨著國內醫療服務進步，以價格比較確實是「性價比」勝一籌，能以同等價錢涵蓋更多檢查項目，部分醫院更設有香港醫生駐診，接受長者醫療券。面對不熟悉的環境，港人在國內接受醫療服務有甚麼要注意？基本流程是怎樣？收費如何？本文推薦10個全面體檢計劃，由信譽良好的醫院或醫療機構提供服務，預約前不妨先比較一下。
目錄 | 深圳身體檢查推介2025
港人北上就醫/體檢：基本流程
選擇信譽良好、具備國際認證或與香港醫療機構有關聯的大型公立醫院國際部/特需門診或知名私立連鎖醫療中心（如卓正醫療、港資醫療機構等）。
預約諮詢：透過電話、微信、官方App或體檢平台進行預約。明確告知您你的身份（香港居民）及具體檢查需求。有需要可預先透過線上客服或面談與醫生溝通。
到院登記：按預約時間攜帶有效身份證明文件（回鄉證、身份證）到場辦理登記手續。
進行檢查：通常有護士或專人引導，依次進行各項檢查（如抽血、超聲波、影像學檢查等）。
獲取報告：完成檢查後，與醫療人員確認報告的領取方式（如電子版郵件發送、線上查閱、自取或速遞）及所需時間。
講解報告：選擇有醫生講解報告的服務，獲取專業的健康評估和後續建議。
港人北上就醫/體檢：重要注意事項
證件準備：必須攜帶有效的回鄉證及身份證。
病歷資料：如有過往的病歷、檢查報告或正在服用的藥物清單，應主動帶給醫生參考。
預約確認：絕大部分優質機構需預約，務必提前確認，避免撲空。
身體準備：許多檢查項目（如抽血、腹部超聲波）要求空腹8-12小時，只能喝少量清水。
女性如需進行婦科檢查或盆腔超聲波，應避開經期。
支付方式：確認機構接受的付款方式。大部分接受現金、銀聯卡、信用卡，部分可能支援AlipayHK / WeChat Pay HK等香港電子錢包，但最好預先查詢。
報告與跟進：確認報告是否為中英雙語，以便香港醫生跟進，並注意能否透過視像講解報告。
如檢查發現異常，應諮詢內地醫生建議，並考慮回港後向專科醫生求診，作進一步跟進。
💡直接與醫院或醫療機構預約有時難免會遇到溝通及付款困難等問題，透過本地預約平台訂購就能免卻煩瑣，售前及售後皆能獲得更妥善的服務。
深圳身體檢查推介2025 | 婦科體檢計劃
女士體檢#1：瑞慈體檢
瑞慈體檢 女士體檢 基礎套餐
重點檢查項目：
地址：
原價：HK$1,880 | 折後：HK$970
女士體檢#2：深圳企鵝門診部
深圳企鵝門診部 - 女士全面身體檢查套餐【尊享版】（含婦科檢查）
重點檢查項目：
地址：
原價：HK$7,920 | 折後：HK$ 2,990
女士體檢#3：深圳博愛曙光醫院
深圳博愛曙光醫院 女性健康評估體檢套餐（升級版）
重點檢查項目：
地址：
原價：HK$3,750 | 折後：HK$3,190
女士體檢#4：深圳雲杉醫療
深圳雲杉醫療 - V3女士增强體檢套餐（含婦科檢查）
重點檢查項目：
地址：
原價：HK$5,000 | 折後：HK$3,330
深圳身體檢查推介2025 | 男性體檢計劃
男士體檢#1：深圳博愛曙光醫院
深圳博愛曙光醫院 男性健康評估體檢套餐（升級版）
重點檢查項目：
地址：
原價：HK$3,140 | 折後：HK$2,670
男士體檢#2：瑞慈體檢
瑞慈體檢 男士體檢 全面套餐
重點檢查項目：
地址：
原價：HK$6,770| 折後：HK$ 3,620
男士體檢#3：深圳卓正醫療
深圳卓正醫療 升級體檢套餐 - 男
重點檢查項目：
地址：
原價：HK$6,980 | 折後：HK$3,460
男士體檢#4：深圳新風和睦家
深圳新風和睦家 男士周年體檢（標準版）
重點檢查項目：
地址：
原價：HK$10,070 | 折後：HK$5,370
深圳身體檢查推介2025 | 腸鏡檢查
腸鏡檢查#1：深圳卓正醫療
深圳卓正醫療 成人無痛結腸鏡檢查套餐
檢查項目：結腸鏡檢查
地址：
原價：HK$4,690 | 折後：HK$3,760
腸鏡檢查#2：深圳新風和睦家
深圳新風和睦家 無痛腸鏡健康檢查
檢查項目：
地址：
價錢：HK$8250
* 以上資料僅供參考，檢查前請諮詢醫生意見。
* 所有體檢內容及價格以「健康網購」網頁最新更新為準。
Text: Florence
