深圳退稅教學｜AlipayHK推電子錢包離境退稅！退稅率高達11%、門檻低至人民幣200元 北上消費必睇慳錢攻略

是的，北上深圳消費是可以退稅的，惟過往安排有出入境關口限制，未算十分方便，所以即使在深圳消費退稅都未有太多人談及、使用。不過，AlipayHK推出電子錢包離境退稅服務，退稅手續可以在線上完成，款項還直接兌成港幣入戶，方便得多，即睇詳情。
香港首個內地離境退稅電子錢包：AlipayHK
AlipayHK推出離境退稅服務，是香港首個支援在內地離境退稅的電子錢包！港人在內地消費後，可透過AlipayHK電子錢包辦理退稅手續。即日起，持有香港居民回鄉證的港人，在深圳逾1,500間與AlipayHK合作的退稅商店購物，取得退稅單後，即可到指定地點辦理「即買即退」或一般離境退稅手續。這些辦理地點主要位於熱門商圈的集中退付點，如福田區星河COCO Park商場，以及深圳6個出入境口岸，不再局限於以往的深圳機場（寶安機場T3航站3樓）、深圳蛇口郵輪中心（蛇口郵輪母港二層國際/港澳出發）、萬象城二期1樓。
直接存入港幣到戶
辦理退稅手續時，大家在AlipayHK首頁搜尋「退稅」，進入頁面後選擇旅遊目的地並點選「顯示退稅碼」／掃描退稅服務點的「Alipay+退稅受理台卡」。退稅款項會以港幣直接存入AlipayHK帳戶，方便港人回港後繼續用於消費或繳費。提提大家，AlipayHK離境退稅服務設有最低消費金額，用戶需在同一天內於同一間商店消費滿人民幣200元方可申請退稅。
深圳退稅條件
內地居住不多於183日的香港居民
港澳居民持有回鄉證
單日單店購買退稅商品滿人民幣200元
退稅商品未打開、使用
需隨身攜帶退稅商品，或作為行李托運
必須經羅湖口岸、福田口岸、深圳灣口岸、深圳寶安國際機場、深圳蛇口郵輪中心、文錦渡口岸離境
深圳店內即時退稅
適用於提供「購買與退稅」服務的商店
在指定商店購物後，記得向店家索取發票。
前往退稅櫃台，提供您的護照、發票和信用卡。櫃台會使用信用卡進行預授權，並提供退稅表給您。
掃描Alipay+的資料，以顯示您的退稅碼來獲得退款。
在出境點，使用您的護照、機票、退稅表、發票和購買的商品，完成海關驗證。
最後，向退稅櫃台提交您的退稅表和所有必需的材料。
離境退稅
這種方式適用於所有免稅店，在離境時統一辦理退稅。
在任何免稅店購物後，記得向店家索取發票。
在機場或出境點的退稅櫃台，提供您的護照和發票，並索取退稅表。
在出境點，攜帶您的護照、機票、退稅表、發票和購買的商品，完成海關驗證。
前往退稅櫃台，掃描Alipay+的資料以顯示退稅碼，即可獲得退款。
可退金額
增值稅稅率9%的可退稅物品，可退稅8%
增值稅稅率13%的可退稅物品，可退稅11%
按以上退稅準測，在指定商店買金額超過人民幣200元，就可以退稅。退稅款項是產品的增值稅，假如買一個定價人民幣23,800元的手袋，可以退稅13%，但需要付2%手續費，即實際可退11%，即人民幣2,142元。以上限20,000元退稅額來算，只要消費人民幣22萬元，就可以取得最多退稅款項：人民幣20,000元。不過實際情況按商店、商品種類及其價錢而定，建議消費前先向職員查詢。
香港市區直達口岸每人$60起 高鐵最快15分鐘到深圳
現時北上深圳除了東鐵線外，也可以在港九新界市區搭直通車到深圳灣口岸，車票每人$60起。想車程再短一些，就可以在西九龍高鐵站搭高鐵到福田站或深圳北站，最快約15分鐘到達，每人$75起。
