專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
深圳大梅沙京基洲際度假酒店85折優惠！重陽節紅日不加價 2大2小人均$392.5起 住海景房、嘆自助早晚餐/游艇出海體驗
踏入零紅日的11月之前，要好好把握10月29日重陽節假期！位於深圳東部大梅沙海濱的深圳大梅沙京基洲際度假酒店，Klook及KKday推出激低價住宿優惠，2大1小人均$575起，一個價錢住海景房、嘆自助早晚餐或游艇出海體驗，假如有計劃在11月至12月再北上度假，就可以考慮入手「愈訂愈多折」的套票，完成訂購可以得到一張75折優惠券再訂深圳、廣州及珠海酒店。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
大梅沙京基洲際度假酒店 享2公里私人沙灘
大梅沙京基洲際度假酒店屬洲際酒店集團，服務質素及酒店配件均有信心保證！加上酒店坐落在深圳東部大梅沙海濱，既有梧桐山山景，亦有絕美的南海景觀，步出酒店還有2公里長的金黃色私人沙灘，由於只供住客使用，不怕人頭湧湧，假日感十足！酒店共有432間客房、6間餐廳及酒吧、5個室內及戶外泳池，兒童池更設有水上滑梯等遊樂設施，帶小朋友去放電最佳。
重陽節紅日不加價！2大2小人均$392.5起住海景房
今次Klook及KKday推出的住宿優惠十分抵住，2大1小入住海景房包自助早餐，最平人均$595起，經Klook預訂可以獲得大堂吧指定飲品和甜品、暢玩兒童樂園及大梅沙趣趣島每日活動通行證，以及旅拍體驗；而經KKday預訂就有雙人游艇拼船出海，特別適合兩人拍拖或Bestie出海影相打卡。
又或者可以預訂Klook「愈訂愈多折」的套票，原價$2,714起、68折後$1,847起，付款時再有85折優惠，折上折只要$1,569.9起，2大2小入住、人均$392.5住豪華海景房，再送雙人自助早餐、雙人自助晚餐、旅拍體驗，以及兒童樂園及大梅沙趣趣島每日活動通行證！特別一提，優惠套票在重陽節紅日當日不加價，如平日價錢一樣～十分划算！
【輕鬆一夏】豪華海景房1間1晚（含2大1小自助早餐+大堂吧指定飲品和甜品+兒童樂園+旅拍體驗）
價錢：$1,725起
（原價$2,496起），2大1小、人均$595起
【港客尊享逐浪山海】入住豪華海景房1晚+雙人自助早餐+雙人游艇拼船出海
價錢：$1,837起
（原價$2,617起），人均$918.5起
【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華海景房1晚（含雙人自助早餐+雙人自助晚餐+旅拍體驗+兒童樂園等）（1.2米以下免費）
價錢：$1,847起
（原價$2,714起），85折優惠折上折$1,569.9起，2大2小入住、人均$392.5
深圳大梅沙京基洲際度假酒店
地址：深圳鹽田大梅沙鹽葵路9號（地圖按此）
交通：深圳地鐵8號線大梅沙站Call車約5分鐘
