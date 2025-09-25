Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳酒店優惠｜深圳憬居酒店即減$300、人均$178起！國慶及中秋都適用 包早餐+兒童探索館門票＋宵夜

今個十一國慶及中秋節假期，打算帶小朋友北上深圳玩樂，Yahoo購物專員發現Klook推出深圳憬居酒店即減優惠，入住高級房1晚，包2大1細自助早餐及1大1細兒童探索館門票，輸入指定優惠碼即減$300，2位大人連1位小童入住人均只需$178起，優惠十一國慶及中秋節都適用，非常抵住！

福田七彩酒店！同棟有自然藝術館、兒童探索館 位置便利

深圳憬居酒店位於港人吃喝玩樂熱門地點福田區，落處於中國內地首個以婦女兒童作對象的建築景田婦兒大廈內！大廈七彩繽紛的外貌非常搶眼，內裡有不少為小朋友而設的設施，如1樓有個4,000平方米的兒童探索館，2樓就有圖書館及收藏逾千昆蟲標本的自然藝術館，整體環境繽紛奪目，小朋友一定大愛！加上深圳地鐵景田站一出直達酒店，更離深圳博物館、福田星河COCO Park只約2公里，Call車、搭的士也只是15分鐘車程，位置十分便利。

深圳憬居酒店就在中國內地首個以婦女兒童作對象的建築：景田婦兒大廈內。（圖片：klook）

大樓內有圖書館及收藏逾千昆蟲標本的自然藝術館等等。（圖片：Klook）

9間兒童主題房！既有打卡度 有波波池、攀爬網

酒店有194間客房，由269平方呎至1,076平方呎，其中有9間兒童主題房，有波波池、攀爬網的「森林小屋」，亦有如糖果屋的「糖果盒子」，還有「尋寶地圖」、「愛的羽巢」、​​「夢遊仙境」，以及5張床之多的「多彩拼圖」等選擇，打卡、放電一間酒店就齊集，留在房內一整天都不怕悶！另外，酒店餐廳J Cafe，除提供單點美食外，亦有集亞洲菜、粵菜、中菜、多國菜式的自助餐，即使家庭成員口味不同，都可以令大家大飽口福。

「糖果盒子」，有2張雙人床、波波池等。（圖片：Klook）

「尋寶地圖」有1.8米寬的大床，有約540平方呎空間任小朋友探索。（圖片：Klook）

粉彩色的「愛的羽巢」，大人亦會忍不住瘋狂打卡。（圖片：Klook）

「夢遊仙境」，分別有1張1.8米寬大床及2張1.2米寬的單人床。（圖片：Klook）

輸入優惠碼即減$300、人均$178起！

Klook推出深圳憬居酒店即減優惠，入住高級房1晚，含2大1細自助早餐、1大1小兒童探索館門票，亦可享用迷你吧、兒童圖畫書館、自助宵夜等，預訂時輸入優惠碼【CNHOTELFIRST】可即減$300，折後每晚只需$543起，優惠適用於十一國慶及中秋節假期，假日正日入住折後每晚不過$634，2位大人連1位小童入住人均只需$178起，入住日期至2025年12月31日，今個十一國慶及中秋節假期不妨把握優惠，來個親子之旅！

【愈訂愈多折｜即訂先享85折】高級房1晚（含雙人自助早餐+1大1小兒童探索館門票+迷你吧+兒童圖畫書館）

價錢：輸入優惠碼【CNHOTELFIRST】可即減$300，折後每晚$543起 （原價$843） ，2大1小入住、人均$178起

適用日期：即日起至2025年12月31日

高級房

2大1小自助早餐（1小為1.2米以下兒童）

首日迷你吧1份

兒童探索館門票1大1小（兒童為12歲以下，自帶防滑襪，周一關館）

自助宵夜（根據入住人數）時間：9:30pm-11:30pm

兒童圖畫書館

SHOP NOW

兒童探索館門票（圖片：Klook）

兒童探索館門票（圖片：Klook）

高級雙床房，面積約269平方呎。（圖片:Klook）

深圳憬居酒店

地址：深圳市福田區蓮花街道景華社區景田路78號婦兒大廈28樓（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號、9號線景田站B出口

