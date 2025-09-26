Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳酒店優惠｜龍華希爾頓逸林酒店買1送1、每晚人均$405.8起！可選行政房/全景開放式套房 送雙人早餐/行政禮遇/延遲退房

秋季旅遊博覽會今日起（9月26日）開幕，Yahoo購物專員發現KKday於今日（9月26日）早上10am開搶深圳龍華希爾頓逸林酒店買1送1優惠，折後人均只需$405.8起就可以入住行政客房、約645呎的全景開放式套房或逾1,000平方呎的豪華大床套房，包雙人自助早餐、行政禮遇、歡迎曲奇、延遲退房及大玩室內森林兒童樂園，酒店連通龍華星河iCO購物中心，距離龍華壹方城購物中心及山姆會員店，方便住客去Shopping，無論情侶或親子客都一樣適合入住！

坐落於深圳龍華區的深圳龍華希爾頓逸林酒店，地理位置相當方便。（圖片來源：KKday）

鄰近福田口岸！離山姆會員店、壹方城購物中心只需8分鐘車程

坐落於深圳龍華區的深圳龍華希爾頓逸林酒店，與龍華星河iCO購物中心連通，距離龍華壹方城購物中心及山姆會員店只需8分鐘車程，地理位置相當方便，行街購物認真一流！酒店每間客房面積至少有約516呎，全景開放式套房更有約645呎，每房均配備乾濕分離衞浴及浴缸，住客亦可免費使用室外恆温泳池及健身室做運動。此外，酒店2樓特設室內兒童森林公園樂園，內有滑梯、泡泡池、森林蟲洞等兒童玩樂設施，可以讓小朋友充分放電！

KKday趁住秋季旅遊博覽會期間推出深圳龍華希爾頓逸林酒店買1送1套票優惠。（圖片來源：KKday）

秋季旅遊博覽會限定 買1送1優惠

今次KKday趁住秋季旅遊博覽會，於今日（26日）10am推出深圳龍華希爾頓逸林酒店靚房買1送1優惠，入住行政客房、約645呎的全景開放式套房或逾1,000平方呎的豪華大床套房，住客可選1間連住2晚或2間1晚，折後最平$1,623起有交易，每晚每房人均只需$404.8起，適用於9月27日至12月31日，優惠只於秋季旅遊博覽會期間，即9月28日或之前就要完成預訂！

套票包雙人自助早餐、歡迎曲奇、延遲至下午2點退房（惟需視酒店實際安排而定），更可享用行政禮遇在14樓行政酒廊享用Happy Hour自助式簡餐、小食及酒水飲品，小朋友更可大玩室內森林兒童樂園內的滑梯、泡泡池、森林蟲洞等設施，大人細路各有開心時刻！

【買1送1優惠】行政客房（48㎡） / 全景開放式大床套房（60㎡）/豪華大床套房（98㎡ 一房一廳） 1間2晚 / 2間1晚 + 雙人自助早餐 + 雙人行政禮遇 ｜贈送歡迎曲奇+室內森林兒童樂園+延遲退房

價錢：$1,623起 （原價$3,014起） ，每晚每房人均$404.8起

優惠日期：2025年9月26日10am至9月28日

使用日期：2025年9月27日至12月31日

套票內容：

行政禮遇

歡送曲奇

享用室內森林兒童樂園

延遲退房至2pm（惟需視酒店實際安排而定）

酒店每間客房面積至少有約516呎，全景開放式套房更有約645呎！（圖片來源：KKday）

每房均配備乾濕分離衞浴及浴缸。（圖片來源：KKday）

購買package的住客可到「開」全日餐廳享用雙人自助早餐，早餐房客最多攜帶兩位6歲以下兒童免費用餐，12歲以下按成人半價、12歲及以上按成人全價收取，人民幣151.8元/位。（圖片來源：KKday）

酒店2樓特設室內兒童森林公園樂園，內有滑梯、泡泡池、森林蟲洞等兒童玩樂設施。（圖片來源：KKday）

深圳龍華希爾頓逸林酒店

地址：深圳龍華希爾頓逸林酒店 深圳市龍華區東環二路8號（地圖按此）

入住時間：3pm

退房時間：2pm

交通方式：搭乘深圳地鐵 4號線清湖站D出後，步行10分鐘到達酒店

