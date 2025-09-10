深圳酒店被指花灑有屎 3女索償兼要求做身體檢查

網友在社交平台上爆料稱，她們三人於9月8日晚入住深圳的一家華季酒店，發現花灑上有糞便。（《紅星新聞》）

內媒報道，一名女網民在社交平台上發照片稱，她們一行三人於本月8日晚入住深圳的一間華季酒店，發現花灑上有糞便，酒店不同意賠償，此事引發關注。酒店轄區派出所表示，目前該案還在進一步調查。



《紅星新聞》報道，涉事華季酒店的一名店長表示，酒店於2021年開業，當天該房間有3名20歲左右的女子入住，三人原本訂的是一間120元（人民幣，下同）一晚的房型，酒店給三人連升了兩級房型，分到了事發的房間。當晚，酒店接到入住客人反映，稱第一個女孩沐浴完，第二個女孩準備淋浴時發現花灑上有異物，酒店向客人提出協商方案：免除一晚的房費，且承諾第二晚如需要可再次免費入住。三名客人提出500元賠償，且要求酒店帶他們到醫院做全身檢查，酒店覺得不合理，且真相未明，沒有同意。

酒店沒同意方案 店長：配合派出所進行調查

店長稱，隨後三名客人報警，酒店也配合派出所進行調查。但由於酒店房間內沒有監控，無法確定一定是酒店的責任。該店長稱，酒店的衛生清理有一套完整的流程，何時整理房間、查房、住房、換房都有走廊的監控記錄可查，目前酒店已將涉事的花灑作證據保留，供警方調查取證，後續如需要對異物進行檢驗，也會全程配合。

前一晚有情侶入住 打掃查房未發現異常

該店長解釋「其實我們也很疑惑」，指涉事房間前一晚是一對情侶入住，未反映有異常。客人退房後，酒店一般會先查房，看有無上一個客人留下的東西，再進行衛生打掃，床上用品、牙膏、牙刷等一次性消耗品會全部重新換過。清潔阿姨打掃完房間，客房主管還會查房，均表示未發現花灑上有異物。「清潔大姐一般會將花灑拿下沖洗衛生間玻璃和膠拖鞋，不可能看不到。」

店長稱在沒有查清真相下，主要是按照酒店正常標準流程協商解決，如果警方查清真相是酒店的責任，那必須承擔，如果不是酒店責任，也希望能還酒店清白。





