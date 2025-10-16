雙11優惠2025｜深圳君悅酒店低至65折！人均$435.3起 包自助晚餐／嘉賓軒行政禮遇、滑冰場門票｜深圳酒店

「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
雙11優惠提前開跑！北上平住五星級酒店，不妨預訂深圳君悅酒店～Yahoo購物專員發現住宿套票優惠低至65折、人均$435.3起住君悦客房1晚，不但包雙人自助晚餐／嘉賓軒禮遇：嘆盡勻早餐、飲品、嘉賓軒自助餐，還送人民幣200元水療代金券、雙人深圳萬象城滑冰場冰票等。此優惠價適用於星期五六日，啱晒香港人weekend北上住一晚，立即安排行程吧！
步行即達人氣商場萬象城
深圳口岸附近的酒店大受香港旅客歡迎，但口岸附近的商場、餐飲配套不算多，要吃喝玩樂都要叫車到其他地區，不太方便。Yahoo購物專員推介深圳凱悅酒店，老牌五星級酒店有保證，酒店距離羅湖口岸只是8分鐘車程，都算靠近，最重要是地標萬象城商場就在旁邊，只要3分鐘步行距離，十分便利！萬象城有眾多國際頂級品牌商店、戲院、超市及室內滑冰場等，是購物和休閒的好去處。
人均低至$435.3起！送行政禮遇/滑冰場門票
KKday及Klook推出多款優惠住宿套餐，當中以「雙十一特惠·嘉賓軒禮遇套餐」最划算，每晚只需$1,197起，一價全包雙人行政禮遇：嘉賓軒歐陸式早餐，咖啡/茶/鮮榨果汁暢飲、黃昏雞尾酒及簡餐、雙人萬象城滑冰場門票、人民幣200元水療代金券，以及延遲退房至2pm。打算帶小朋友同行，就可以訂「雙十一特惠·雙人早+晚餐」，有2大2小自助早餐外，還將雙人行政禮遇升級至雙人自助晚餐、為12歲以下兒童免費加床，同時保有雙人萬象城滑冰場門票、延遲退房，2大2小入住、人均$435.3起。
【雙十一特惠·嘉賓軒禮遇套餐】君悦客房(46㎡） + 雙人行政禮遇（包括嘉賓軒早餐）+ 雙人萬象城滑冰場門票 + 贈送200元水療代金券 + 延遲退房（需視當天房間供應而定）
優惠價：$1,197起
（原價$1,850起），人均$598.5起
君悅客房(46㎡）1間1晚 + 雙人行政禮遇+ 雙人萬象城滑冰場門票 + 延遲退房至14:00（需視當天房態而定）
雙人行政禮遇：適用於2位成人及2位12歲（不含）以下兒童享用，包括：嘉賓軒歐陸式早餐（6:30-10:30），咖啡、茶、鮮榨果汁暢飲（06:30-23:00），歡樂時光 - 黃昏雞尾酒及簡餐（18:00-20:30）
贈送1張200元水療代金券（僅限入住期間的正價產品使用）
延遲退房至14:00，需視當天房態而定，不確保一定可延遲
預訂後需要二次確認房間狀態及房價，以供應商最後確認為準
【雙十一特惠·雙人早+晚餐】君悅客房(46㎡） + 2大2小自助早餐+ 雙人自助晚餐+雙人萬象城滑冰場門票 +贈送200元水療代金券 +免費加床（12歲以下兒童）+ 延遲退房（需視當天房態而定）
優惠價：$1,744起
（原價$2,835起），2大2小入住人均$435.3起
方案包括：君悅大床/雙床房(46㎡）1間1晚 + 2大2小自助早餐+ 雙人自助晚餐+ 雙人萬象城滑冰場門票 +免費加床（12歲以下兒童） + 延遲退房至14:00（需視當天房態而定）
2大2小自助早餐：適用於2位成人及2位12歲（不含）以下兒童享用，且一位住店賓客在餐廳用餐僅可攜帶一名兒童，若需攜帶兩名兒童需兩位住店賓客均在餐廳用餐；若多於一位，則超出的未成年人按照酒店當時的早餐單價和如下規則補價差：12歲（不包括12歲）以下按成人半價；12歲及以上按成人全價收取（人民幣218元/人），差價部分於前台支付
**雙人自助晚餐僅限2位成人享用，並需至少提前3日致電餐廳預約訂位，電話：+86 755 2218 7325
贈送1張200元水療代金券（僅限入住期間的正價產品使用）
延遲退房至14:00，需視當天房態而定，不確保一定可延遲
預訂後需要二次確認房間狀態及房價，以供應商最後確認為準
深圳君悅酒店
地址：深圳羅湖區寶安南路1881號（地圖按此）
交通：羅湖和皇崗口岸車程約8分鐘；深圳地鐵1號線大劇院站C出口，步行2分鐘。
