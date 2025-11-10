HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
深圳酒店優惠｜深圳星河吉酒店低至3折！每晚人均$277.8起，包早餐、免費瑜伽班｜KKday雙11優惠2025
想遠離都市喧囂感受愜意與寧靜，推介深圳星河吉酒店臻品之選，酒店鄰近銀湖郊野公園，可靜享山林美景，距離深圳北站只有20分鐘車程，是靜中帶旺的住宿選擇！KKday將於今日（11月10日）下午3點推出低至3折的雙11優惠，每晚人均$277.8起，包雙人自助早餐，以及港人專享Costco免費熱狗套餐，立即往下睇睇優惠詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
鄰近深圳北站、星河WORLD COCO Park
隸屬於Marriott集團旗下的深圳星河吉酒店臻品之選位於龍崗區，港人從九龍站乘高鐵最快18分鐘到達深圳北站，再轉乘的士約20分鐘車程即達酒店，另步行15分鐘到星河WORLD COCO Park購物中心、約15分鐘車程到Costco龍華店，外出購物都無問題！酒店以摩登雅緻為設計理念，毗鄰銀湖郊野公園，248間客房均設大面積落地景觀窗，看到綠油油的山林美景，雙眼可以Relax一下！另配備3間餐廳、24小時健身室、洗衣房、獨立瑜珈室等設施，即使足不出戶都不怕悶呢！
每晚人均$277.8起
KKday於今日（11月10日）下午3點推出超筍雙11優惠，入住臻選客房1間2晚或2間1晚只需$1,111，每晚人均$277.8起，包雙人早餐，以及Costco消費滿人民幣500元送熱狗套餐一份，如周日入住更有機會參加免費的瑜伽班，在獨立的瑜珈室好好放鬆一下筋骨。
【KKday 雙 11 優惠 - 獨家臻選客房連住套票】臻選客房住宿1間2晚/2間1晚 連雙人自助早餐
優惠價：$1,111/2晚或2間，人均$277.8/晚
（原價 $1,841/晚）
入住日期：2025年11月11日至12月31日
套票內容：
入住臻選大床/雙床房1間2晚或2間1晚
雙人自助早餐
港人專享：於Costco消費滿人民幣500元可享免費熱狗套餐一份
免費參加瑜伽課（周日早上10點，如開設）
人均$632.5起 包雙人早及晚餐+車費報銷
KKday同步亦推出另一款低至5折的住宿套票優惠，每晚$1,265起、人均$632.5起入住臻選客房，包雙人自助早餐及海鮮自助晚餐、免費minibar，以及周日早上參加瑜伽課，重點是包由深圳北站至酒店之單程車費報銷，金額上限為人民幣40元，可憑發票及網約車的行程單及發票到酒店前台報銷，同樣抵住。
【KKday 雙 11 優惠 - 臻品之選 - 雙人自助早餐、自助晚餐美食套餐】
優惠價：$1,265/晚
（原價$2,481），人均$632.5/晚
套票內容：
入住臻選客房1晚
入住首晚臻享免費minibar
入住當天享雙人海鮮自助晚餐（朵頤全日餐廳享用）
次日享雙人自助早餐（朵頤全日餐廳享用）
港人專享：於Costco消費滿人民幣500元可享免費熱狗套餐一份
免費參加瑜伽課（周日早上10點，如開設）
深圳星河吉酒店臻品之選
地址：深圳龍崗區阪田街道雅南路8號 (星河WORLD園區內)（地圖按此）
交通：雅寶站步行10分鐘
