深圳酒店優惠｜深圳前海華僑城JW萬豪酒店最多即減$300！人均$500起、住行政房 兼送雙人早餐及行政酒廊禮遇

轉眼間又準備踏入9月，不知道正在籌備秋季旅行的朋友有沒有考慮加入觀賞紅葉這一活動呢！作為港人最愛的賞花國家之一的韓國已公佈2025年韓國紅葉預測，今年將從10月上旬持續到11月中旬，紅葉由北往南盛開，首爾地區約10月中旬至11月上旬， 而釜山等地則在10月中旬至11月中旬。KKday已推出了超多賞楓行程，近日更推出了3個$199韓國賞紅葉一日遊，10月到韓國的朋友趕緊趁此機會購買吧！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前