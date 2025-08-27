南韓立法限制學生使用手機 歐美多國已禁止
深圳酒店優惠｜深圳前海華僑城JW萬豪酒店最多即減$300！人均$500起、住行政房 兼送雙人早餐及行政酒廊禮遇
深圳前海近年急速發展，單單是今年開幕就有深圳書城灣區之眼及華發冰雪世界，下次北上深圳值得入住前海一帶慢慢玩！Klook最近推出深圳前海華僑城JW萬豪酒店Staycation優惠，入住光之翼行政房，包雙人自助早餐及雙人行政酒廊禮遇，限時減高達$300，除開人均只需$500起，即睇優惠詳情！
坐擁前海灣美景 緊鄰歡樂港灣+灣區之光摩天輪
深圳前海華僑城JW萬豪酒店位於寶安中心區，分為位於寶華站附近的「主樓」及鄰近臨海站的二期「光之翼」，坐擁前海灣美景，緊鄰歡樂港灣、灣區之光摩天輪、灣區之聲演藝中心等大型公共設施，前往深圳寶安機場和深圳灣口岸約20分鐘車程。「主樓」設計融合中式典雅與現代時尚，擁有463間客房、公寓和套房，配套較多，包括室內外泳池、水療中心、健身室等。「光之翼」位於歡樂港灣3號，客房可隔窗眺望「灣區之光」摩天輪，入住的客人可享用行政酒廊禮遇，享用下午茶、歡樂時光及酒精飲品，相當尊貴。兩幢酒店相差約10分鐘車程，設有免費巴士接駁。
限時減高達$300、折後行政房人均$500起
今次Klook推出深圳前海華僑城JW萬豪酒店Staycation優惠，入住光之翼行政房，包雙人自助早餐，以及雙人行政酒廊禮遇享用下午茶、歡樂時光、酒精飲品，除了即減$100之外，逢星期三晚上9點鬥快輸入優惠碼【SZHOTEL200】，再減$200，折後每晚只需$1,000，除開人均只需$500起，入住日期至9月31日。不過留意光之翼沒有泳池，想游水的話，要乘的士或免費接駁車到「主樓」享用。
【限時立減$100｜雙早套餐】光之翼行政房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人行政酒廊禮遇（下午茶+歡樂時光+酒精飲品））
價錢：$1,200起
（原價$1,856），輸入優惠碼【SZHOTEL200】再減$200，折後人均$500起
優惠開售日子：8月27日9pm起
入住日期：即日起至9月31日
深圳前海華僑城JW萬豪酒店
地址：深圳市寶安區寶興路8號（地圖按此）
交通：深圳地鐵5號線寶華站步行12分鐘
深圳前海華僑城JW萬豪酒店（光之翼）
地址：深圳市寶安區歡樂港灣3號海府生態大廈H棟（地圖按此）
交通：深圳地鐵5號線臨海站步行2分鐘
