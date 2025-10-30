原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄
深圳酒店排行榜Top 6｜這個酒店集團包攬4個席位！人均$275.5起 絕景懸崖民宿、自帶露台海景浴缸、全室榻榻米
港人幾乎每個周末都北上深圳吃喝玩樂，有時快閃即日來回，有時都會住返晚Hea住玩！住酒店最緊要口碑，Klook每月按頁面瀏覽量、收藏、訂單及評價計算得出的深圳酒店暢銷排行榜，換言之是由眾多住過的網友票選出來的人氣住宿！今次為大家列出深圳人氣住宿Top6，當中蜜悦已包攬4個席位，餘下兩間則以隱世及日系設計取勝，一齊睇睇！
深圳酒店排行榜Top6. 蜜悦·深圳聖托里尼海景度假美宿
鄰近海邊，建築採用希臘聖託里尼當地酒店標誌性的洞穴設計，純白色建築配一望無際的海景，成功複製出藍白山城風光。民宿提供23間房間，每間房的設計或景觀都不同，有的將浴缸設於開放式露台，有的設L型特大玻璃能坐在小梳化上飽覽日落海景，感覺猶如身處外國！酒店提供管家，亦有20分鐘免費拍攝服務，適合愛拍照打卡人士。
蜜悦·深圳聖托里尼海景度假美宿
價錢：$568起，人均$284起
蜜悦·深圳聖托里尼海景度假美宿
地址：南澳街道南隆社區海濱路33號海貝灣度假村E11（地圖按此）
交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場站」下車，步行約15分鐘
深圳酒店排行榜Top5. 蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿
位於在大鵬新區海貝灣度假村，坐落在山崖邊，代表無所遮擋，足不出戶、安坐房內都可以飽覽南澳灣絕景，故又被稱為「懸崖民宿」。建築用上波浪式的起伏曲面，打造出不一樣的設計美學，再以低飽和度色系配上木質、微水泥等自然素材，營造出靜謐氛圍，除了美景住宿外，更有巖石花園、Lounge Bar、海邊戶外餐廳，絕對是周末旅行好去處！
蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿
價錢：$551起，人均$275.5起
蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿
地址：深圳南澳街道南隆社區海濱南路33號海貝灣度假村F8棟（地圖按此）
交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場站」下車，步行約17分鐘
深圳酒店排行榜Top4. 深圳苫也·不若林民宿
2022年開業，位於大鵬南澳濱海半山處，跟繁華的海邊地區保持少少距離，6棟白色建築呈村落式分佈於荔枝林之中，綠樹多過遊客，避世感十足。24間客房villa，以侘寂美學為主題，特設落地玻璃窗，呈現出靜謐安逸的度假氛圍，部分客房更設有私人泳池、泡池、客廳以及開放式廚房，實屬最佳的療癒系度假村。
深圳苫也·不若林民宿
價錢：$1,063起，人均$531.5起
深圳苫也·不若林民宿
地址：深圳南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟（地圖按此）
交通：蓮塘口岸坐的士前往車程約50分鐘
深圳酒店排行榜Top3. 深圳清溪鄉舍民宿
坐落於坪山區的百年客家小村落中，距離深圳市市區約一小時車程，滿有世外桃園之感。一共有4間民宿，包括提供五間客房的「朴樹」、由百年客家民居改建而成的「山丘」、寵物都可入住的「蝸牛」、2022年落成的獨楝民宿「清風」，各有特色，如果鍾情日式風格，推出日本湯屋旅館「山丘」，白牆黑瓦配上全室榻榻米、茶室、風呂等日式元素，室內裝修和設備都十分現代摩登。兩間90平方米的客房，或190平方米的包楝，都備有投影及Marshall音響、Nespresso咖啡機、全屋智能馬桶等，住得非常舒適。
深圳清溪鄉舍民宿
價錢：$480起，人均$240起
深圳清溪鄉舍民宿
地址：深圳坪山區石井街道金龜新塘村9號（地圖按此）
交通：羅湖口岸搭乘的士，車程約60分鐘
深圳酒店排行榜Top2. 蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿
2022年開業，坐落於大鵬南漁，背山看大鵬灣海平面，沉浸於山海之間的美景中。民宿樓高4層、共有12間客房，每間都自帶露台海景浴缸，以及大大的觀景落地窗，每個角落都是觀海的絕佳位置。一樓的公共空間，設有接待區和威士忌酒吧，戶外則有草坪帳篷區，日落時份更美得像莫奈的畫作一樣美。
蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿
價錢：$753起，人均$376.5起
蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿
地址：深圳大鵬新區南澳街道南隆社區富民路150號（地圖按此）
交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約20分鐘
深圳酒店排行榜Top1. 蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿
2023年開幕，坐落於風景如畫的深圳南澳灣，主打純白希臘風，加入了懸崖、泡池、洞穴、海景多個元素，藍磚白牆的獨棟建築依山勢錯落分布，比同集團的蜜悦‧深圳聖託里尼海景度假美宿姊妹店來得更Raw！民宿分為L、J、K3大獨棟建築，主打一房一景，每間客房設計各有特色，大部分都是望海景的，有些更有泡泡池及戶外露台，最有特色的專屬管家服務，深圳藍白聖島懸崖泡池美宿都有，由出發前聯絡溝通，到安排專車接送，都有專人安排貼心服務，完全不用擔心交通問題。
蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿
價錢：$569起，人均$284.5起
蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿
地址：深圳市龍崗區南澳街道海濱南路33號D2棟（地圖按此）
交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘
