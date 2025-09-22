深圳酒店優惠｜深圳同泰萬怡酒店人均低至$149.5！香港市區搭跨境巴士直達酒店

樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
深圳酒店優惠陸續有嚟！深圳同泰萬怡酒店推出優惠，經KKday訂購每晚最平$299，人均只要$149.5，不但有直通巴直達酒店，還難得有免費泊車，喜歡港車北上的朋友就最適合不過！除此之外，Klook還有多重優惠，既有85折優惠，還有大減$300優惠券，即睇詳情。
香港多區直達酒店 出行時間更彈性
位於深圳寶安福永區的深圳同泰萬怡酒店，鄰近深圳地鐵11號線達福永站，只需5分鐘路程即可到達，毗鄰大型商埸、夜市，一站式享受購物娛樂。如果想更輕鬆，大家可乘搭環島中港通的跨境巴士直達酒店，香港各區都有上車點，包括九龍（尖沙咀圓方、海港城、K11、太子上海街、缽蘭街、旺角朗豪坊、黃大仙、九龍灣、觀塘、將軍澳東港城）、港島（上環、中環、銅鑼灣、灣仔）、新界（荃灣綠揚新村、如心廣場；屯門、沙田、大圍），就連大嶼山香港國際機場亞洲博物館、香港迪士尼樂園、海洋公園都可以上車！每日3班車：8:25、14:25、19:25，就自己出發時間，輕鬆到達！
最平人均$149.5起
深圳同泰萬怡酒店有多款不同的住宿優惠，打算小倆口住一晚，可以到KKday訂購，9月22號6pm推出激抵價$299優惠，人均$149.5起，十分抵住！同時還有買一送一優惠，連續2晚入住都包早餐，每晚人均$273起，一樣划算。
至於Klook就有多訂多送優惠，活動期間首次訂購深圳、廣州、珠海酒店可享85折優惠、人均$306.3起，假如之前有訂過，那就可以用上一單確認電郵中的75折優惠碼訂購，除開人均$270.4起就住到！另外，Klook還有多款優惠券，1/ 從未在Klook預訂酒店的用戶，可以用優惠碼【NEWHOTEL300】消費滿$600減$300；2/ 消費滿$1,000，輸入優惠碼【SZHOTEL150】可扣減$150；消費滿$800，輸入優惠碼【SZHOTEL100】可扣減$100；逢星期三9pm推出無低消門檻即減$200優惠碼。
【KKday】深圳同泰萬怡酒店 - 勁抵價HK$299/晚
價錢：$299起
（原價$1,619），人均$149.5起
豪華大床/雙床房 1間1晚+雙人自助早餐
【KKday】深圳同泰萬怡酒店買1送1連雙人自助早餐
價錢：$1,092起/2晚
（原價$1,619），每晚人均$273起
豪華大床/雙床房 1間2晚+雙人自助早餐
【Klook愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華房1間1晚（含雙人早餐）
價錢：85折$615.4起、人均$307.7起；75折$540.3起、人均$271.5起
豪華大床/雙床房 1間1晚+雙人自助早餐
深圳同泰萬怡酒店
地址：深圳市寶安區同泰時代中心1棟（地圖按此）
交通方法：由深圳灣口岸乘搭地鐵8號線至后海站，換乘11號線至福永站，住程約1小時15分鐘。從尖沙咀、太子、荃灣、大圍或沙田乘搭中港通巴士至福永同泰時代廣場（約2小時55分鐘），再乘搭的士至酒店（約10分鐘）。
