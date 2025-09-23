深圳酒店優惠｜國慶/中秋/除夕不加價！深圳福朋喜來登酒店7折優惠、人均$227.3起 搶指定優惠碼減最多$300

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳酒店優惠｜國慶/中秋/除夕不加價！深圳福朋喜來登酒店7折優惠 住宿連早晚自助餐人均$227.3起、指定優惠碼減最多$300

北上深圳，有時想方便啲最好預訂口岸附近的酒店。這次鄰近福田口岸的深圳福朋喜來登酒店有超抵優惠，住一晚連早晚自助餐只需$982起，配合指定優惠碼更可減最多$300，即每晚只需$682起，兩大一小入住平均每人僅$227.3起。最重要是國慶、中秋及除夕都一樣不加價，週末入住都是一樣價錢，性價比超高！

酒店極近福田口岸

深圳福朋喜來登酒店坐落於市中心福田保稅區，地理位置優越，距離皇崗及福田口岸僅數分鐘車程，並設有免費穿梭巴士，往返香港便利快捷；毗鄰深圳會展中心、市民中心及購物熱點。酒店客房設計簡約溫馨，部分房間更設落地窗，可遠眺山河景致與香港風光。餐飲方面，桂花標幟西餐廳提供豐富自助餐，涵蓋新鮮海鮮、刺身、鐵板燒、中西佳餚及精緻甜品，晚餐更可無限暢飲紅白酒與飲品，讓饕客大快朵頤。酒店亦配備戶外泳池與健身中心，為賓客帶來全方位的休閒享受。

酒店距離福田口岸步行約10多分鐘，叫車前往景點十分方便（圖片來源：福朋喜來登酒店）

這次推介的套票已包括早晚自助餐（圖片來源：福朋喜來登酒店）

優惠碼最多減$300、人均$227.3起包兩餐

Yahoo購物專員留意到Klook有一款住宿「美食套餐」，不單止週末不加價，國慶假期、中秋假期及12月31日除夕夜入住都是一樣價錢，入住高級客房一晚只需$982起，已包括雙人自助早餐及晚餐，而且身高1.2米以下兒童亦可免費用餐，即是兩大一小入住都無問題，人均只需$327.3起。如果配合Klook限量優惠碼，其中深圳夏日驚喜預訂酒店滿$800，輸入優惠碼【SZHOTEL100】，所有用戶即減$100，即每晚只需$882起；如果是Klook酒店新客戶，更專享訂購深圳酒店滿$600（適用於淨房及Staycation），輸入優惠碼【NEWHOTEL300】，即減$300，變相每晚低至$682起，即人均$227.3起，淨食自助餐都值回票價！優惠一閃即逝，建議盡快預訂。

【美食套餐】高級客房1晚（雙人自助早餐+雙人自助晚餐）

入住日期：2025年9月22日至12月31日（部分日子除外）

優惠價：$982起 （原價$1,407起） ，兩大一小人均$327.3起

SHOP NOW

高級客房可選大房或雙床，價錢相同（圖片來源：福朋喜來登酒店）

酒店提供室外游泳池（圖片來源：福朋喜來登酒店）

免費使用健身中心（圖片來源：福朋喜來登酒店）

深圳福朋喜來登酒店

地址：深圳福田保稅區桂花路5號（地圖按此）

交通：福田口岸步行約10分鐘

