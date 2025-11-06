Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳酒店雙11優惠2025｜深圳博林天瑞喜來登酒店親子套票優惠7折！人均$439.3包早餐及動物園門票

KKday推出雙11優惠，包括不少深圳酒店優惠，當中深圳博林天瑞喜來登酒店優惠更低至7折，2大1小人均只需$439.3起，入住豪華房一晚、包自助早餐及深圳野生動物園門票，優惠數量有限，有興趣就即睇內文啦！

雙11優惠 親子套票每晚低至$1,318

北上深圳，酒店選擇極多，最近適合親子出遊的方案中，這個可說是首選。深圳博林天瑞喜來登酒店屬萬豪集團旗下，質素有保證，而且最大優勢是毗鄰深圳大學城及深圳野生動物園。這次KKday主打的親子套票，包入住豪華客房一晚，連2大1小自助早餐及深圳野生動物園門票，每晚$1,318起，除開人均只需約$439.3起，幫手定好行程！深圳野生動物園擁有來自世界各地的珍禽異獸，亦有國寶大熊貓，喜歡動物的小朋友一定大開眼界。

博林天瑞喜來登酒店最近地鐵5號綫大學城站（圖片來源：萬豪集團）

豪華客房連早餐及動物園門票只需$1,243（圖片來源：萬豪集團）

15分鐘到深圳北站、設兒童樂園

酒店位於南山區留仙大道，交通極之便利，坐地鐵5號線至大學城站，步行10分鐘即達，距離深圳北站及深圳灣口岸分別約15及30分鐘車程，一家大小前往亦十分方便。酒店提供多種休閒設施，包括免費使用的室內恆溫泳池、健身中心和瑜伽房；另有室內兒童樂園，就算留在酒店足不出戶，大人小朋友都可以找到放鬆身心的玩樂方法。

【11.11週年限定·動物園親子套餐】豪華客房 ｜包括 2大1小自助早餐 + 雙人深圳野生動物園下午場門票 + 300元waterfall spa現金券一張

優惠價：$1,318起，2大1小入住人均$439.3起

SHOP NOW

酒店內的室內兒童樂園，小朋友突然要放電都有得玩（圖片來源：萬豪集團）

深圳野生動物園有來自世界各地的野生動物，小朋友一定喜歡！（圖片來源：KKday）

深圳博林天瑞喜來登酒店

地址：廣東省深圳市南山區留仙大道4088號（地圖按此）

交通：深圳地鐵5號線大學城站步行約10分鐘

