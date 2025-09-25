深圳酸菜魚攻略 嚴選 8 大必食推介 附簡易酸菜魚食譜

深圳酸菜魚推薦

今個週末準備北上深圳？你係咪都打算試下 深圳酸菜魚 呀？以 酸、香、麻、辣、鮮 見稱嘅酸菜魚，可以話係深圳必食美食之一。但係深圳酸菜魚餐廳咁多，到底邊間先至最值得一試呢？

Trip.com 特別為鍾意北上的你，精心挑選咗 8 大必食深圳酸菜魚推介，幫你輕鬆搵到心水餐廳。除此之外，仲會貼心附上一份 簡易酸菜魚食譜，等你即使留喺屋企，都可以輕鬆複製到嗰份又酸又辣、令人回味無窮嘅滋味。

香港去深圳交通攻略

交通方式 乘車時間 費用（約） 特點 高鐵 20-30 分 HK $80 - 100 班次頻密快捷 跨境巴士 約 1 小時 HK $50-70 直達深圳市區 港鐵 約 1 小時 HK $30 - 50 經東鐵線至羅湖或福田口岸，轉乘深圳地鐵 自駕 約 1 小時 油費和過路費視情況而定 自由安排路線和時間，需辦理相關手續，

廣告 廣告













🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥

用 Trip.com訂票即慳！🚄💸

高鐵快閃券包

立即搶購高鐵券包 HK$29.9抵65 💁‍♀️





深圳酸菜魚 | 祿鼎記 | 大名鼎鼎的酸菜魚

講到深圳酸菜魚嘅經典代表，祿鼎記絕對係唔少人心目中嘅首選。佢唔單止被公認為最受歡迎嘅品牌之一，喺深圳仲有 五間分店，基本上想食都好容易搵到。餐廳裝潢以搶眼嘅 中國紅 為主色，仲融合咗「福祿壽喜」等傳統文化元素，營造出既典雅又喜慶嘅氛圍，一踏入去就已經感受到濃濃嘅中式風情。

至於招牌酸菜魚，更加係祿鼎記嘅招牌菜式，以 酸辣平衡得啱啱好 而聞名，魚肉鮮嫩細滑，入口即化，幾乎感覺唔到魚刺，令每位食客都可以食得安心又盡興。想試最地道、最令人滿足嘅 深圳酸菜魚風味 嘅話，祿鼎記可以話係你美食清單上必去嘅一站！

地址：紅寶路 KKMALL -4 層 L401 商鋪

交通：乘搭深圳地鐵 1 號線至大劇院站

營業時間：11:30-14:30、17:00-21:30

招牌菜式：酸菜魚

人均價格：人民幣 100-150

是否需要提前預約：建議提前預約

深圳酸菜魚, 祿鼎記

圖片來源：UncleSam頻道@TripMoment

深圳酸菜魚 | 太二酸菜魚 | 年輕人最愛的酸菜魚

近年喺深圳酸菜魚界異軍突起嘅，就一定係 太二酸菜魚。呢間餐廳憑住 新潮時尚嘅裝潢 同埋充滿個性嘅標語，成功俘虜咗一大班年輕食客嘅心。佢哋仲有個好特別嘅理念，就係 「必須兩人起點」，確保每份酸菜魚份量都夠晒足，誠意十足。

招牌酸菜魚嘅湯底酸香帶勁，食落去又開胃又刺激；魚片厚實之餘依然保持嫩滑，入口即刻令人回味，真係食過就難忘。如果再加單一份 現炒酸豆角 或者其他小食，簡直係錦上添花，令你味蕾完全覺醒，食慾大開！

地址：深圳萬象天地 B1 層 L175 商鋪

交通：乘搭深圳地鐵 1 號線至高新園站

營業時間：11:00-22:00

招牌菜式：酸菜魚、酸豆角

人均價格：人民幣 80-120

是否需要提前預約：建議提前預約

深圳酸菜魚, 太二酸菜魚

圖片來源：jj600210@Instagram

深圳酸菜魚 | 探魚 | 創意炭火烤魚與酸菜魚

雖然 探魚 最初係憑住招牌烤魚打響名堂，但其實佢哋嘅 酸菜魚 一樣好出色，味道絕對唔輸蝕！湯底酸香濃郁，回甘又夠勁，入口層次分明；魚肉切得大塊厚身，但依然保持嫩滑爽口，每一啖都係味蕾嘅享受。

探魚嘅環境設計亦相當用心，整體風格偏向 年輕時尚，配合柔和燈光，氛圍感十足。無論係同三五知己小聚，定係想搵個地方慢慢傾計食飯，都非常啱坐。想喺深圳試一個 別具特色嘅酸菜魚體驗，探魚絕對係一個唔錯嘅選擇。

地址：深圳壹方城購物中心 L3 層

交通：乘搭深圳地鐵 5 號線至寶安中心站

營業時間：11:00-22:00

招牌菜式：酸菜魚、炭火烤魚

人均價格：人民幣 90-130

是否需要提前預約：建議提前預約

深圳酸菜魚, 探魚

圖片來源：Toni07@TripMoment

深圳酸菜魚 | 魚你在一起 | 快餐式酸菜魚

如果你係追求 效率同美味並重 嘅食客，魚你在一起 就絕對係深圳酸菜魚嘅理想之選。呢間餐廳主打 輕快餐模式，最大特色就係 出餐速度極快，等你唔洗排長龍或者等太耐。酸菜魚份量啱啱好，特別適合你喺購物血拼完之後，想快手食返一餐靚午餐或者晚餐。

佢哋嘅湯底酸香清爽，飲落去開胃又唔會太 heavy；再配埋魚片薄身嫩滑，口感一流。最吸引嘅係，魚你在一起 價格親民，CP值極高，係深圳食酸菜魚嘅高性價比之選，無論平日定週末都非常受歡迎。

地址：深圳卓悅中心 B1 層

交通：乘搭深圳地鐵 3 號線至老街站

營業時間：10:30-21:30

招牌菜式：酸菜魚

人均價格：人民幣 40-60

是否需要提前預約：否

深圳酸菜魚, 魚你在一起

圖片來源：DH 2022@TripMoment

深圳酸菜魚 | 江漁兒 | 地道川味酸菜魚

如果你係一個 地道川菜忠粉，咁 江漁兒 嘅深圳酸菜魚一定會成為你嘅心水。呢間餐廳主打 純正川味，酸菜魚口味正宗，湯底酸辣濃烈夠勁，每一啖都充滿濃厚嘅川渝風情。魚肉鮮滑細膩，份量十足，最啱同親朋好友一齊分享。

除咗必試嘅招牌酸菜魚，江漁兒仲有好多川菜經典菜式，例如 麻婆豆腐、口水雞 等等，次次食都可以一次過大滿足。想喺深圳體驗最正宗、最到位嘅川味酸菜魚，江漁兒就絕對係你唔可以錯過嘅選擇！

地址：深圳福田區皇庭廣場 3 樓

交通：乘搭深圳地鐵 2 號線至市民中心站

營業時間：11:00-21:30

招牌菜式：酸菜魚、口水雞

人均價格：人民幣 80-120

是否需要提前預約：建議提前預約

深圳酸菜魚, 江漁兒

圖片來源：Jackkkie@TripMoment

深圳酸菜魚 | 魚酷 | 多口味酸菜魚專門店

如果你係鍾意試新口味嘅食客，魚酷 絕對可以令你大開眼界。呢間深圳酸菜魚餐廳以多款 創意酸菜魚 出名，除咗經典嘅傳統酸菜湯底，仲可以揀 清新嘅番茄湯底 或者 濃郁嘅金湯口味，完美迎合唔同食客嘅味蕾需求。

佢哋嘅魚片厚實新鮮，無論配邊款湯底，都可以食出唔同特色風味。而且魚酷嘅份量絕對足料，價錢實惠，性價比高，令你一邊享受美味，一邊覺得物超所值。想喺深圳試下突破傳統嘅酸菜魚體驗，魚酷一定唔可以錯過！

地址：深圳壹方城 L5 層

交通：乘搭深圳地鐵 1 號線至寶安中心站

營業時間：11:00-22:00

招牌菜式：酸菜魚（多口味）

人均價格：人民幣 70-110

是否需要提前預約：建議提前預約

深圳酸菜魚, 魚酷

圖片來源：BGE. Leo 2901@TripMoment

深圳魚火鍋 | 小龍坎 | 老字號川味魚火鍋

小龍坎 一直都係牛油火鍋嘅代名詞，不過佢嘅 酸菜魚火鍋 一樣好受食客追捧，可以話係深圳魚火鍋界嘅隱藏瑰寶。呢款火鍋份量十足，麻辣湯底 香氣撲鼻、層次分明，味道純正又地道。魚肉片切得薄身，入口嫩滑，就算喺火鍋度滾耐咗，都依然保持住鮮美唔會變柴。湯底酸辣濃烈，勁道十足，對於鍾意重口味嘅朋友嚟講，小龍坎酸菜魚火鍋 絕對係唔可以錯過嘅深圳必試之選！

地址：深圳南山區海岸城

交通：乘搭深圳地鐵 2 號線至後海站

營業時間：11:00-23:00

招牌菜式：酸菜魚火鍋、麻辣魚火鍋

人均價格：人民幣 100-150

是否需要提前預約：建議提前預約

深圳酸菜魚, 小龍炊

圖片來源：Jokefun@TripMoment

深圳魚火鍋 | 海極鮮蒸汽美食坊 | 蒸汽海鮮原汁原味

如果你想喺深圳體驗一場 獨特嘅魚火鍋盛宴，海極鮮蒸汽美食坊 一定會帶畀你驚喜。呢間餐廳主打創新嘅 「蒸汽海鮮」，用高溫蒸汽最大程度鎖住食材鮮味同原汁原味。除咗有豐富嘅海鮮大盤菜，餐廳性價比亦非常高，好啱一大班人聚餐分享。

最特別嘅係，食客可以自由揀新鮮嘅 魚、蝦、貝類 等食材嚟蒸煮，所有海鮮蒸出嚟嘅鮮甜湯汁會自然流落鍋底，再加米飯一齊熬成粥。最後食到嘅呢鍋 海鮮粥 香濃滑順、層次豐富，唔單止滋味十足，仲食得健康又有新意。想體驗 創意版深圳魚火鍋，海極鮮蒸汽美食坊真係唔可以錯過。

地址：深圳市福田區皇崗上圍三村 38 號一層

交通便利，讓您的美食之旅更加順暢！您可以輕鬆乘搭深圳地鐵 7 號線，在皇崗口岸站下車後，步行約 10 分鐘即可抵達部分推薦餐廳或前往其他交通樞紐，開啟您的美食探索。

營業時間：11:00-02:00

招牌菜式：海鮮大盤菜、蒸魚蝦貝類、海鮮粥

人均價格：人民幣 120-180

是否需要提前預約：建議提前預約

深圳酸菜魚, 海極鮮蒸汽美食坊

圖片來源：eddielau89@Instagram

自製酸菜魚菜譜

酸菜魚材料準備

新鮮魚片（建議揀鱸魚或者草魚）

優質酸菜

鮮雞湯

蒜頭、薑、蔥段

乾辣椒、花椒油

料酒、粟粉（玉米澱粉）

鹽、白胡椒粉、糖、麻油

新鮮芫茜

酸菜魚做法

步驟一：魚片醃製

先將魚片洗乾淨，瀝乾水分，放入大碗。加入適量鹽、料酒、白胡椒粉同粟粉，用手輕輕抓勻，等每片魚肉都均勻裹上調料。醃大概 10–15分鐘，魚肉會更入味同滑嫩。

步驟二：爆香酸菜同調味

落薑片、蒜片爆香，之後放酸菜大火快炒，再加少少糖同生抽兜勻。

步驟三：煮湯底

將炒好嘅酸菜倒返入鍋，加入雞湯，等酸菜味融入湯底。

步驟四：放魚片輕煮

將湯煮滾後轉小火，保持微滾狀態，分批落魚片，確保每片都受熱均勻，口感最佳。可以按自己喜好加埋 金針菇、豆芽、魔芋 等配料，令酸菜魚更豐富。

步驟五：調味同完成

魚片熟咗之後盛起放大碗。另起鑊，落少少油，小火煸香花椒同乾辣椒，直至香味飄出。將呢層熱辣辣嘅麻辣油淋上魚片，再按口味加鹽、白胡椒粉同麻油調味，最後灑上蔥花同新鮮芫茜。一碗 香辣惹味嘅酸菜魚 就完成，可以開動啦！

深圳酸菜魚

圖片來源：eatcovery.hk@Instagram

深圳酒店推介

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

深圳福田香格里拉大酒店

如果你追求高端住宿體驗，無論係商務定休閒旅客，深圳福田香格里拉大酒店都係絕佳之選。酒店距離 皇崗口岸只係幾分鐘車程，位置一流。周邊仲有深圳市會展中心、市民中心、深交所同平安金融中心等重要地標，地理優勢非常明顯。酒店亦毗鄰 深圳地鐵 1、2、3、4、11 號線，去深圳唔同區域都非常方便。入住呢度，你可以同時享受到 奢華舒適嘅住宿體驗，亦確保往返皇崗口岸跨境行程快捷高效。

深圳福田香格里拉大酒店

立即預訂





深圳福朋喜來登酒店

另一間非常值得推介嘅住宿就係 深圳福朋喜來登酒店。酒店位置一樣優越，去 落馬洲站、皇崗口岸同福田口岸大概只係 10 分鐘步程，真係超方便。對於要喺 凌晨或者清晨過關 嘅旅客嚟講，呢度提供咗極大嘅便利性，唔洗擔心夜晚冇交通，行幾步就可以輕鬆銜接行程，安安心心展開你嘅旅途。

深圳福朋喜來登酒店

立即預訂





更多深圳旅遊攻略

常見問題

問：有冇深圳酸菜魚餐廳推介？

有呀！人氣之選包括 祿鼎記、太二酸菜魚、探魚、魚你在一起、江漁兒、魚酷 等，每間都有自己特色。

問：深圳酸菜魚嘅口味有咩特點？

一般嚟講，湯底 酸辣適中，帶有鮮香同少少麻感；魚肉就 鮮嫩滑溜，而且通常魚骨比較少，食起嚟更安心。

問：整酸菜魚要揀咩魚種最好？

最常見會用 草魚、鱸魚、黑魚，呢幾種魚肉質鮮甜、骨少肉厚，最啱用嚟做酸菜魚。