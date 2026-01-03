深圳醫生治臭狐 聞患者腋下面露痛苦惹熱議

【on.cc東網專訊】廣東省深圳市一名治療狐臭的王姓醫生近日在網上發布「聞臭識病」的影片，伸頭細聞患者腋下的味道時迅速後退，面露痛苦的表情引起熱議。不少網民好奇這種診斷方式，王醫生周三（2025年12月31日）表示，狐臭只能通過嗅覺來判定。

王醫生發布為狐臭患者治療的影片，可見他有時用手指擦拭聞臭後，為確定病情會再次近距離嗅聞。他發文稱：「這味道真的頂級過肺！作為一名治腋臭的醫生，早已練就聞香識病。」

王醫生是深圳某醫院的整形科主任，擅長治療狐臭和皮膚疤痕修復等。他任職醫院的接線員周三證實，整形科確實有一位姓王的醫生。另一名接線員則稱，偶爾看見王醫生面診時聞患者腋下，是否人人如此就可能需要看病情。

