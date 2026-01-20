深圳野生動物園 2026 攻略：門票優惠 HK$128 起、交通路線、必睇表演全集

想喺深圳體驗一場難忘嘅動物奇遇嗎？佔地廣達逾 60 萬平方米嘅深圳野生動物園，絕對係您唔可以錯過嘅親子天堂！呢度精心劃分為四大主題園區：生機盎然嘅食草動物區、驚險刺激嘅猛獸谷、精彩紛呈嘅表演區，以及寓教於樂嘅科普館。園內以獨特嘅放養式管理，匯聚咗來自全球各地超過 300 種、近萬隻珍稀野生動物。佢哋喺各自嘅特定區域入面自由自在咁活動，等遊客得以近距離觀察佢哋最真實嘅生態環境，感受大自然嘅魅力。即刻規劃您嘅深圳動物園之旅，探索呢片充滿生機嘅樂園！

深圳動物園

深圳 野生 動物園 | 營業時間

營業日期：全年開放

開放時間：早上 09:30 至晚上 18:00

地址：深圳市南山區西麗湖路 4086 號

為了確保您的深圳動物園之旅順暢無阻，請務必留意園區嘅開放時間。特別係喺公眾假期或者週末，深圳野生動物園可能會根據客流量調整開放時間，例如提早開園或者延長閉園。建議您喺出發前，提前瀏覽深圳野生動物園嘅官方網站，查詢最新嘅開放時間詳情及特別安排，確保您嘅行程萬無一失。

立即訂購深圳野生動物園門票！

深圳 野生 動物園 | 交通方式

高鐵 + 深圳地鐵

需時： 高鐵約 25 分鐘；地鐵約 30 分鐘 費用： HK$82 / 單程；地鐵人民幣 ￥4 / 單程 路線： 香港西九龍站至深圳北站；深圳北站至西麗湖站

港鐵 + 深圳地鐵

需時： 港鐵視乎地點；地鐵羅湖出發約 55 分鐘 / 福田口岸出發約 40 分鐘 費用： 港鐵視乎地點；地鐵羅湖出發人民幣 ￥7 / 福田口岸出發人民幣 ￥6 路線： 至港鐵羅湖站或落馬洲站；羅湖站或福田口岸站至西麗湖站

皇崗巴士 + 深圳地鐵

需時： 皇崗巴士約 15 分鐘；地鐵約 35 分鐘 費用： HK$10 / 單程；地鐵人民幣 ￥6 / 單程 路線： 至皇崗口岸；皇崗口岸站至西麗湖站



深圳 野生 動物園 | 旺季時間

規劃深圳動物園門票行程嗰陣，天氣係重要嘅考量因素。由於香港同深圳氣候相近，春季（約 3-5 月）同秋季（約 9-11 月）通常係遊覽深圳野生動物園嘅最佳時節，呢段時間氣溫宜人，適合戶外活動。然而，每年 7 至 8 月嘅暑假期間，唔單止係人流高峰期，亦都比較容易受到颱風影響。若果您計劃喺呢段時間前往，務必密切關注最新嘅天氣預報。

秋天 (10 月至 11 月)

天氣狀況：天氣清涼，非常舒適 人流量：中到高 遊玩指南：10 月亦為中國國慶公眾假期，人流會相對較高

冬天 (12 月至 3 月)

天氣狀況：寒冷 人流量：低到中 遊玩指南：2 月則為中國年假，人流會相對較高

春天 (4 月至 5 月)

天氣狀況：氣候溫暖 人流量：中到高 遊玩指南：4 月為香港嘅復活節假期、而 5 月為中國勞動節公眾假期，人流會相對較高

夏天 (6 月至 9 月)

天氣狀況：炎熱 人流量：高 遊玩指南：暑假係深圳野生動物園嘅黃金時段



立即訂購深圳野生動物園門票！

深圳 野生 動物園 | 門票優惠

聰明嘅旅人絕對唔會錯過慳錢嘅機會！我哋強烈推薦您透過 Trip.com 平台預訂深圳動物園門票。

項目： 港澳居民專享門票優惠（大小同價）

天數： 一日

票價： HK$128

特色： 1 日玩盡深圳野生動物園嘅景點同設施

注意事項：

優惠只限持中國內地香港、澳門身份證嘅旅客預訂 進場時必須出示本人有效嘅香港/澳門身份證 每成人可免費攜帶一名 1.2 米或以下嘅兒童入場



注意事項︰

優惠只限持中國內地香港、澳門身份證的旅客預訂

進場時必須出示本人有效的香港/澳門身份證

每成人可免費攜帶一名 1.2 米或以下的兒童入場

立即訂購深圳野生動物園門票！

深圳 野生 動物園 | 園區景點

#食草動物區

踏入深圳野生動物園嘅食草動物區，您將會被一群可愛嘅動物明星們所包圍！呢度生活住優雅嘅長頸鹿、奔跑嘅斑馬、憨厚嘅大象、溫馴嘅羊駝、華麗嘅孔雀，以及萬眾矚目嘅國寶大熊貓等。更令人興奮嘅係，您可以喺現場購買專用飼料，親手餵食呢啲溫順嘅動物。

推薦景點： 熊貓莊園、孔雀園、雉雞一條街、天鵝湖





深圳動物園

#猛獸谷

追求刺激嘅您，絕對唔可以錯過最人氣嘅「猛獸谷」！呢度提供獨特嘅遊覽方式——乘坐安全嘅投餵車，直接深入猛獸嘅棲息地。您可以近距離觀察威風凜凜嘅老虎，甚至親手投餵佢哋！

推薦景點： 大貓大道





深圳動物園

#表演區

園區內設有四個專業表演場館，每日定時上演多場獨具特色嘅節目。您可以欣賞到《百獸盛會》、海洋生物表演《歡樂嘅海洋》、《馬戲小鎮》非洲舞蹈，或者見證《美人魚與鯊魚共舞》奇景。

精選地點： 百獸盛會表演場、海洋劇場、馬戲表演館、鯊魚館





深圳動物園

圖片來源：深圳動物園官方網站

#科普館

佔地超過 800 平方米。館內由生動嘅動物圖片、逼真嘅動物標本，以及互動式嘅動物大百科觸摸屏三大主題區域構成。放映廳全天循環播放精彩嘅動物紀錄片。

深圳動物園

立即訂購深圳野生動物園門票！

深圳 野生 動物園 | 園區地圖

深圳野生動物園地圖

圖片來源：深圳動物園官方網站

立即訂購深圳野生動物園門票！

深圳野生動物園 | 表演活動

除咗近距離接觸各式各樣嘅珍稀動物，深圳野生動物園每日仲會上演多場令人目不暇給嘅精彩表演。由大型歌舞劇到海洋奇觀，每一場演出都經過精心編排，充滿創意同活力。呢啲表演唔單止可以等您睇到動物們嘅聰明才智，更加可以等您感受到藝術同自然嘅完美融合。購買深圳動物園門票之後，請務必規劃好您嘅時間，千萬唔好錯過呢啲精彩絕倫嘅視覺盛宴！

#百獸盛會

表演地點：百獸盛會大表演場

深圳動物園, 表演

圖片來源：深圳動物園官方網站

#歡樂的海洋

表演地點：海洋天地· 海洋劇場

深圳動物園, 表演

圖片來源：深圳動物園官方網站

#馬戲小鎮

表演地點：馬戲團

深圳動物園, 表演

圖片來源：深圳動物園官方網站

#美人魚與鯊魚共舞

表演地點：海洋天地· 鯊魚館

深圳動物園, 表演

圖片來源：深圳動物園官方網站

立即訂購深圳野生動物園門票！

深圳 野生 動物園 | 園內餐廳

深圳 野生 動物園 #天鵝餐廳

一間以全手工製作的麵食餐廳，加上點心和其他包點。

深圳動物園, 餐廳

圖片來源：深圳動物園官方網站

深圳 野生 動物園 #海洋餐廳

以即炒小菜作賣點，價格親民，份量十足！

深圳動物園, 餐廳

圖片來源：深圳動物園官方網站

立即訂購深圳野生動物園門票！

深圳 野生 動物園 | 附近景點

#錦繡中華．民俗文化村

暢遊深圳，除咗令人流連忘返嘅深圳動物園，仲有好多其他精彩景點等您探索！中國幅員遼闊，自然風光同歷史古蹟同樣令人驚嘆，而其 56 個民族更加係各具特色文化。喺深圳嘅「錦繡中華．民俗文化村」，您就可以用一日嘅時間，走遍中國嘅大江南北。呢度匯聚咗好多微縮景觀，好似迷你版萬里長城、宏偉嘅秦兵馬俑、神秘嘅敦煌莫高窟、壯觀嘅黃果樹瀑布等。此外，您仲可以欣賞到原汁原味嘅各民族風情表演，深入體驗中華文化嘅博大精深。

錦繡中華．民俗文化村

立即訂購錦綉中華民俗村門票！

#世界之窗

若果您渴望喺一日之內環遊世界，咁深圳嘅「世界之窗」絕對係您嘅理想選擇！呢座佔地 48 萬平方米嘅主題公園，近年嚟不斷推陳出新，增加咗多樣化嘅機動遊戲、精彩嘅民俗歌舞表演以及豐富嘅節慶活動，每次到訪都可以帶嚟新驚喜。園區內巧妙噉匯集咗全球 130 個著名景點嘅縮小版，並劃分為亞洲區、大洋洲區、歐洲區、非洲區、美洲區等八大區域，等您唔使遠行，就可以輕鬆暢遊世界各地標誌性建築同文化風情！

世界之窗

立即訂購世界之窗門票！

#歡樂谷

追求極致刺激同歡樂嘅您，唔可以錯過深圳嘅「歡樂谷」！呢座大型主題樂園精心劃分為九大主題區域，包括充滿異域風情嘅西班牙廣場、懷舊浪漫嘅歡樂時光、奇幻神秘嘅魔幻城堡、適合探險嘅迷你世界冒險山、狂野西部礦陣、靜謐嘅香格里拉、驚險嘅颶風灣、陽光海岸，以及夏日消暑勝地深圳瑪亞海灘水公園。每個區域都獨具特色，提供由溫和到刺激嘅各類遊樂設施，無論係家庭親子出遊，定係情侶享受二人世界，都可以搵到心儀嘅玩樂項目，盡情享受無盡嘅歡樂體驗。

歡樂谷

立即訂購深圳歡樂谷門票！

用戶評分: 8.6/10.0

價錢：HK$366起

房間面積很大 環境很優美 外景可以看見深圳河 不過插座有點少 浴室的花灑是固定的 姊妹們可以安心使用了 位置很方便 在羅湖口岸附近 穿過地下通道就找到了 附近的羅湖商業城很多東西吃 酒店裡麪也有二十四小時便利店 缺點是最近在修地鐵外面的路有點窄走起來有點艱難 贊一下工作人員服務有禮 健身房的設施不多但是空間夠大 總體來説還是不錯的 下次到深圳再住這裏

用戶評分: 9.3/10.0

價錢：HK$805起

深圳好日子皇冠假日酒店入住体验 隔咗一年，又係新年，終於再嚟到福田區中心嘅深圳好日子皇冠假日酒店啦。講真，一半係掛住呢度，另一半都係掛住個老朋友——酒店前臺嘅小李。呢個細路仔真係超友善，逢年過節都會喺微信問候我，閒時仲會傾下家常：「好耐冇見啦，最近忙緊咩？點解唔過嚟深圳鬆下？係咪工作太攰？記得要勞逸結合呀！」我亦都鍾意同佢分享下我周圍去旅行嘅計劃同攻略。講開又講，我仲答應咗小李，今次一定要畀個超讚嘅好評添，哈哈！ 話說返入住當日，正係假期，大堂人山人海都好正常。一入門就見到小李忙到癲嘅身影，喺大堂度穿來插去，仲成日關心下身邊嘅同事。我同佢打咗個招呼，佢即刻行過嚟，笑到有啲靦腆仲帶住少少歉意。我先至諗起，原來我嚟得太早，房間仲未打掃好，真係畀佢添麻煩添。佢話房間已經安排好晒，只係同事仲緊緊地清潔，仲主動幫我將行李拎去寄存。睇佢明明眼都有啲倦意，轉個身又繼續忙到飛起，年輕人嘅衝勁真係唔講得笑！ 既然仲未有房，我就周圍去逛下附近嘅商場。深圳呢座城市真係充滿活力，新年氣氛濃到化唔開，無論行到邊，都見到人人臉上掛住期待嘅笑容。我今次係從福田高鐵站落車嘅，真係方便到爆！ 返到酒店嘅時候，我特登買咗杯咖啡畀小李，點知見到佢正係俾個客人「數臭」。我即刻問佢：「係咪俾人刁難呀？」點知佢反而好平靜咁話：「唔係嘅，只係少少誤會搞到客人唔開心啫，做服務行業，多啲換位思考就得啦。」仲話「有錯就要認，捱鬧就要企定」。講真，我真係有啲佩服呢個細路，又有啲心疼佢。 之後佢好快手咁幫我辦妥入住手續，仲親自送我上房。一路行一路傾，佢仲同我分享咗近期深圳有咩大型活動，仲貼心幫我預約咗市民中心燈光秀嘅門票，真係抵讚！最後佢話要幫同事頂崗，晚啲再聯絡，呢個細路真係細心又夠friend！ 講返個房間，格局同以前一樣闊落，不過確實有啲年代感，有啲舊啦，哈哈！但係最貼心嘅係，小李知道酒店隔離有間迪斯高好嘈，特意幫我安排咗朝內街嘅安靜房間，真係超讚！房間雖然舊，但係打掃得好乾淨，必須俾客房服務員一個大拇哥！ 晏晝去行政酒廊嘆下午茶，前臺嘅職員好熱情，即刻帶我去靠窗嘅靚位，仲問我想飲啲咩。不過講真，下午茶就比較普通啦，淨係得啲茶水、糕點同水果，冇乜特別驚喜。呢方面真係要俾管理層提下意見，希望可以改善下啦。 至於第二日嘅早餐，酒店真係忙到癲，排隊排咗好耐先至入到去。不過早餐種類算豐富，最加分嘅係有職員現場鮮榨果汁，呢個真係唔錯！美中不足嘅係，食物補充唔夠及時，有啲款式擺到清盤都冇人補貨。 最後仲要提下，小李仲幫我申請延咗退房時間，等我可以瞓到晏啲先起身，呢個安排真係夠晒人性化！ 總括嚟講，呢間酒店無論係商務出行定係家庭旅遊都幾適合，不過高峰期真係忙到腳不沾地，有時服務會有啲唔夠及時。但係講真，呢度嘅員工真係超級出色，尤其係小李呢個陽光又熱心嘅細路仔，絕對係今次入住嘅最大亮點！

用戶評分: 9.5/10.0

價錢：HK$912起

大中華喜來登位於深圳福田CBD最核心的位置，酒店電梯可以直達地鐵會展中心站，所以出行特別方便，周邊大型商圈和餐飲林立，可以品嚐各種風格口味，真是大飽口福！酒店所有員工以其特別周到細緻的熱情服務給予我們温暖如家的感覺！特別需要表揚酒店前台客服Xixi，更是全程給予衣食住行方面的悉心指導，也是這次深圳旅行中最美好的回憶！下次再來深圳，依然選擇大中華喜來登！

用戶評分: 8.5/10.0

價錢：HK$268起

1. 酒店位置超便利，步行可達商圈！房間乾淨整潔無異味，床品柔軟好眠，服務人員熱情貼心，有求必應。性價比超高，下次來還選這裏～ 2. 入住體驗超棒！裝修簡約大氣，設施齊全且新，衞生細節拉滿。早餐種類豐富美味，前台服務高效周到，整體感受極佳，強烈推薦！ 3. 性價比絕了！房間寬敞明亮，通風效果好，隔音到位超安靜。工作人員專業友善，辦理入住退房都很快，體驗感滿分，值得二刷～他們還幫我們升級房型，下次再來👍🏻

