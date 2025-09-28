深圳長者優惠2025：銀髮族北上必睇！交通/景點/醫療全攻略

深圳長者優惠

退咗休，時間多咗，不如約埋三五知己北上深圳玩返轉？家陣深圳為 60 歲或以上嘅香港老友記準備咗一大堆「着數」，淨係袋住張回鄉卡，已經可以慳返唔少！Trip.com 今次就幫大家整合咗個超齊全嘅深圳長者優惠懶人包，由交通、玩樂到醫療，全部有齊。未夠歲數嘅朋友，都不妨 Share 畀屋企嘅長輩，一齊計劃返個開心又抵玩嘅深圳之旅啦！

🎁深圳旅遊大禮包！

香港去深圳交通方式

交通方式 乘車時間 費用（約） 特點 高鐵 20-30 分 HK $80 - 100 最快最舒服，班次密，直達福田/深圳北 跨境巴士 約 1 小時 HK $50-70 一程車直達市區熱點，唔使轉車 港鐵 約 1 小時 HK $30 - 50 最平，經羅湖/福田口岸過關再轉深圳地鐵 自駕 約 1 小時 油費和過路費視情況而定 時間路線最自由，但要申請中港牌

廣告 廣告

🔥 Trip.com 慳錢貼士：

啟程深圳，交通先行！透過 Trip.com 預訂火車票或高鐵票，讓您的旅途從一開始就享受到實實在在的優惠，為探索深圳長者優惠打下基礎。

特別是新用戶，現在透過 Trip.com 首次訂購火車票或高鐵票，即可獨家享有高達 3% 的折扣，為您的旅費省下一筆，讓您更輕鬆規劃深圳長者優惠之旅！

使用優惠碼

🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥

用 Trip.comTrip.com 更為您準備了獨家優惠券組合，助您輕鬆解鎖更多旅行福利。例如，不容錯過的高鐵快閃券包，只需港幣 HK$29.9 即可購得價值 HK$65 的乘車優惠券，精明出行，從此開始享受更多深圳長者優惠！訂票即慳！🚄💸





高鐵快閃券包

立即搶購高鐵券包 HK$29.9抵65 💁‍♀️

深圳旅遊必備

中國大陸 5G eSIM | 日用包/流量包 | 1-30天 | 24小時計費 | QR code，低至HK$3(282188人已購)

深圳室內遊樂場體驗 - 玩美攻略（福田區），低至HK$188(2934人已購)

深圳潮玩新地標 - DA浪玩家運動街區 （後浪新天地）-有碰碰車、射擊、射箭、保齡球、滾軸溜冰場等多種項，低至HK$98(54人已購)

【優惠證件全攻略】一卡在手，優惠跟你走！

想攞齊深圳嘅長者福利？其實好簡單！大部分優惠齋用回鄉卡就得。如果諗住長住，申請埋下面兩張證就更加無敵！

1. 回鄉卡 — 基本入場券

資格： 香港居民

福利： 深圳地鐵免費搭、部分景點門票優惠。對於短線遊嘅朋友嚟講，一張回鄉卡已經好夠用！





2. 港澳台居民居住證 — 福利升級版

點申請： 喺內地住滿半年，有穩定住所或工作等就可以申請。

福利： 基本上同內地居民睇齊，可以買社保、用公積金，睇醫生、搭巴士都有着數，生活方便度 Level Up！





3. 頤年卡 — 終極 VIP 卡

點申請： 年滿 60 歲、住喺深圳嘅港澳居民，用回鄉證或居住證，經「i深圳」App 或指定銀行就申請到。

福利： 深圳長者福利嘅「通行證」，功能似香港嘅「樂悠咭」，涵蓋交通、醫療、文娛、消費補貼，一卡享盡所有專屬優惠！





【12大長者着數逐個數】食買玩行全包辦！

Part 1：交通篇 🚌 — 免費任搭，橫行深圳！

1. 免費搭地鐵： 60 歲或以上長者，憑回鄉卡或居住證，喺地鐵站行「免費通道」，畀職員望一望張證就搞掂，全線任你搭！

深圳長者優惠, 深圳地鐵

圖片來源：百度百科

2. 免費搭巴士： 有居住證或頤年卡嘅 60 歲以上老友記，上巴士時喺讀卡機「嘟一嘟」張證，就可以免費搭勻全深圳嘅巴士，超方便！

深圳長者優惠, 深圳巴士

圖片來源：維基百科

Part 2：玩樂篇 🏞️ — 文青定好動？門票慳到盡！

3. 免費入博物館/美術館/圖書館： 文青最愛！憑頤年卡，全市收費嘅博物館、美術館、圖書館全部免費入場，俾你歎住冷氣浸喺藝術世界。

深圳長者優惠, 深圳博物館

4. 公園景區免費或半價： 鍾意親親大自然？憑頤年卡可以免費入海上田園、仙湖植物園呢啲政府景區。其他好似東部華僑城、歡樂谷等熱門景點，都有門票折扣！

深圳長者優惠, 仙湖植物園

5. 免費/優惠用體育場館： 想做運動 Keep Fit？憑頤年卡，可以免費或用優惠價使用市內各大公共體育場館，游水、打波都抵玩過人！

深圳長者優惠, 深圳體育場館





Part 3：生活篇 🍵 — 貼心福利，生活無憂！

6. 免費去公廁： 雖然有啲公廁要收錢，但只要你有居住證或頤年卡，全深圳嘅公廁都免費任用，夠晒貼心！

深圳長者優惠, 深圳公廁

圖片來源：深圳地鐵官網

7. 銀行服務優先兼免費： 憑頤年卡去銀行，唔單止可以打尖，仲免年費、免跨行提款手續費、免費印月結單，慳返唔少濕碎錢。

8. 免費法律援助： 遇到法律問題？頤年卡持有人可以優先獲得免費法律諮詢，有事都唔使驚。

9. 居家養老服務券： 如果係獨居或有需要嘅長者，符合條件仲可以申請服務券，搵人上門照顧、搞家務、陪傾計，服務夠晒全面。

10. 長者飯堂有補貼： 食飯都有着數！憑頤年卡去指定嘅長者飯堂食飯，經審核後每餐最高有 ¥15 補貼，食得健康又慳家！

Part 4：健康篇 🏥 — 睇醫生都有着數！

11. 醫療券大灣區通用： 65 歲或以上、已登記「醫健通」嘅香港長者，每年嘅醫療券可以喺大灣區 19 間指定醫療機構用，免費洗牙、睇中醫、做體檢都得！

深圳長者優惠, 深圳醫院

圖片來源：香港大學醫療系統官網

12. 睇醫生優先服務： 喺深圳嘅醫院睇病，只要出示頤年卡，就可以享有優先掛號、就診、攞藥服務，唔使再等到頸都長！

玩到攰要住返晚？4間精選酒店推介

🏨 酒店訂房 Jetso:

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

把握更多精彩優惠！即日起至優惠售完為止，透過 Trip.com 的官方網站或手機應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的獨家折扣。立即點擊加入，開啟您的深圳省錢之旅，探索更多長者優惠福利，讓每一次出行都充滿驚喜！此處查看更多！

用戶評分: 8.5/10.0

價錢：HK$341起

深圳富臨大酒店

用戶評價：

房間面積很大 環境很優美 外景可以看見深圳河 不過插座有點少 浴室的花灑是固定的 姊妹們可以安心使用了 位置很方便 在羅湖口岸附近 穿過地下通道就找到了 附近的羅湖商業城很多東西吃 酒店裡麪也有二十四小時便利店 缺點是最近在修地鐵外面的路有點窄走起來有點艱難 贊一下工作人員服務有禮 健身房的設施不多但是空間夠大 總體來説還是不錯的 下次到深圳再住這裏

預訂酒店

用戶評分: 9.3/10.0

價錢：HK$809起

深圳好日子皇冠假日酒店

用戶評價：

週末帶着家人來深圳遊玩，還是選擇了好日子皇冠假日酒店，已經住過很多次了每次都超出預期！簡直是治癒了我真箇週末💗 👉 位置絕了！出門就是地鐵口和福田高鐵去香港超級方便，步行或者打車到購物公園商圈/蓮花山公園景點還有書城也就5分鐘左右 👑 👉 服務暖到心坎裏！從下車小哥主動提行李、前台小姐姐温聲細語的辦理，到客房阿姨看到我帶了長者家來入住默默多放了瓶裝水補充毛巾… 每一個細節都讓人感到被尊重和照顧！

預訂酒店

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$784起

深圳回酒店

用戶評價：

位置優越，附近生活配套齊全，交通非常便利。房間寬敞整潔，設施新穎，床褥柔軟，令人放鬆。服務人員親切有禮，樂於協助。酒店早餐選擇多樣又美味，健身房和泳池都很乾淨。整體住宿體驗滿意，十分推薦給旅遊，小包小何服務態度非常好！

預訂酒店

用戶評分: 8.5/10.0

價錢：HK$267起

皇朝商務酒店

用戶評價：

入住酒店時，職員把我所入住的房間類型升級為套房，設施有兩個獨立洗手間，有一個客廳，獨立衣帽間，全屋清潔整齊，沒有煙味，床是King size 大床，電視可以接受數碼 TVB新聞台及 TVB Plus 。 是一次超值體驗

預訂酒店

深圳旅遊攻略

深圳好去處 2025 中秋快閃深圳食買玩，20+ 必去景點、商場、按摩及美食推介

【深圳度假酒店2025】深圳度假酒店 海邊度假+雙人浴缸+私人泳池

【深圳好去處2025】返大陸必玩！10大深圳玩樂好去處推薦，景點、娛樂設施、項目體驗一文睇清！

【深圳按摩2025】嚴選港人北上深圳熱門按摩店 | 福田羅湖龍華按摩揼骨大全，附最新優惠！