黑色星期五優惠大合集！
深圳飲茶睇呢度！Top 8 平靚正茶樓 激推羅湖口岸步行直達
作為一個充滿活力嘅現代化都會，深圳唔單止傳承咗深厚嘅傳統飲茶文化，更因為佢獨特嘅移民城市背景，匯聚咗世界各地嘅美食精髓，同本土飲茶風俗巧妙融合，形成咗引人入勝且別具一格嘅「深圳飲茶」體驗。
每逢假期，好多港人北上探親訪友或者休閒度假，總會諗：邊度先可以品嚐到真正「平靚正」嘅茶點呢？咪擔心！呢篇攻略將為你精心挑選八間由羅湖口岸過關之後，步行就可以輕鬆抵達嘅頂級茶樓，等你輕鬆開啟一場味蕾盛宴！
香港高鐵訂票優惠！🔥
世界之窗🔥深圳必玩！4.5分景點，$76起即日可用🎉
深圳野生動物園🔥即日可用｜夜景超美｜HK$217起🎟️
深圳歡樂谷⚡️即日可用｜隨買隨用｜夜景主題樂園🔥HK$152起
港珠澳大橋海上觀光🚢｜深圳出發，3小時盡覽灣區美景！HKD270.76
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥
用 Trip.com立即解鎖我們的獨家優惠券組合，讓您的旅程更添實惠！現在只需港幣 HK$29.9，即可搶購價值 HK$65 的高鐵快閃券包，為您的深圳飲茶之行節省更多！訂票即慳！🚄💸
深圳飲茶#1 蘩樓
講到「深圳飲茶」，老字號「蘩樓」絕對係香港人耳熟能詳嘅必訪名店！由羅湖口岸過關之後，只需要步行短短 5 分鐘，就可以立即投入呢片美食天堂，享受地道早茶。呢度嘅餐點被譽為「深圳飲茶天花板」，每一道都堪稱一絕，令人回味無窮。不過，由於佢極高嘅人氣，蘩樓常年都大排長龍，建議你務必提前規劃好時間，先至可以盡情享受呢份美味呀！
圖片來源：Trip.com · 小菜與生活
蘩樓必試茶點推介
必試「露筍蝦餃皇」： 晶瑩剔透嘅外皮下面，包裹住飽滿嘅內餡，每粒蝦餃都豪邁咁塞入足足三隻鮮甜 Q 彈嘅大蝦，搭配清脆嘅露筍，口感層次豐富，鮮嫩彈牙，絕對係蝦餃愛好者嘅福音！
再來一碗「廣州荔灣艇仔粥」： 呢碗粥料多實在，匯集咗鮮魷魚、彈牙蝦仁、爽脆豬肚、金黃油條同香烤花生等多種食材，每一啖都米香濃郁，順滑可口，暖心又暖胃。
當然唔可以錯過「西關秘制油條 & 自磨濃豆漿」： 呢度嘅油條足足有手臂咁粗，炸到金黃酥脆嘅外皮包裹住鬆軟嘅內層，再配上一杯熱騰騰、香醇濃郁嘅現磨豆漿，一口咬落去，嗰份紮實嘅飽足感同樸實嘅美味，絕對係完美嘅搭配！
地址
深圳市羅湖區人民南路2002佳寧娜廣場 4 層
地鐵
國貿站 A 出口直行到路口左轉 400 米
人均消費
90 元
深圳飲茶#2 匠傳
呢間隱藏喺嘉賓路、羅湖萬象城附近嘅茶樓，由羅湖口岸步行僅需 10 分鐘就可以輕鬆到達，係你「深圳飲茶」嘅另一絕佳選擇。
店內以精緻嘅新中式風格裝潢，既古典雅緻又不失大氣磅礴，特別係嗰片繁花似錦嘅「童話後花園」，更係攝影愛好者同網紅小仙女們不容錯過嘅打卡聖地！除咗令人驚艷嘅環境，呢度嘅餐點更係以「便宜又好食」而聞名，絕對令你大飽眼福同口福。
儘管呢度人氣極旺，每逢茶市都係高朋滿座，但你唔使擔心排隊困擾，因為茶樓佔地極廣，成層樓都係用餐區，空間寬敞舒適。如果你選擇揸車嚟「深圳飲茶」，茶樓周邊設有智慧停車場，提供便捷嘅泊車服務，等你輕鬆享受美食。
圖片來源：Trip.com · 活在快樂時刻
匠傳必試推薦餐品
百醬蒸鳳爪： 香甜軟糯嘅鳳爪十分入味，輕輕一抿就骨肉分離！
招牌必點「蔘湯鮮蝦湯餃」： 當一碗熱氣騰騰、香氣撲鼻嘅濃郁蔘湯端上枱嗰陣，嗰股滋補嘅氣息已經撲面而嚟。先飲一啖醇厚湯頭，再咬開一個皮薄餡大嘅鮮蝦湯餃，Q 彈鮮蝦同滋潤蔘湯完美融合，每一啖都帶嚟無與倫比嘅滿足感，絕對係養生同美味嘅雙重享受！
地址
深圳市羅湖區嘉賓路 4051 金威大廈 2 層
地鐵
國貿站 E 出口直行 450 米
人均消費
100 元
北上激賞！酒店 6 折起！🔥
香港高鐵訂票優惠！🔥
世界之窗🔥深圳必玩！4.5分景點，$76起即日可用🎉
深圳野生動物園🔥即日可用｜夜景超美｜HK$217起🎟️
深圳歡樂谷⚡️即日可用｜隨買隨用｜夜景主題樂園🔥HK$152起
港珠澳大橋海上觀光🚢｜深圳出發，3小時盡覽灣區美景！HKD270.76
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
深圳飲茶#3 儲香樓
傳承咗五代、歷史悠久嘅「儲香樓」係「深圳飲茶」界不可多得嘅老字號，無論你幾時嚟，呢度都係座無虛席，熱鬧非凡。
行入店內，就好似穿越時空咁，復古嘅老西關風格裝潢瞬間將你帶返八十年代嘅香港。牆上掛滿嘅獎狀、證書，以及周總理親筆題詞嘅歷史故事，無不彰顯住呢間百年老店嘅深厚文化底蘊同輝煌傳承。儲香樓位於熱鬧嘅老街，由羅湖口岸步行大約 20 分鐘就可以抵達，係體驗懷舊風情同地道美味嘅絕佳「深圳飲茶」選擇。
圖片來源： Trip.com · 少爺
必試推薦餐品
招牌推薦「藍蝶花椒帶子餃」： 呢道獨家菜品喺其他茶樓好難搵到！晶瑩剔透嘅藍蝶餃皮包裹住 Q 彈鮮甜嘅帶子，巧妙融入花椒嘅獨特香氣，風味絕妙，令人一試難忘，一口接一口。佢高顏值嘅外觀亦都令佢成為餐桌上最吸睛嘅美味，絕對值得影相打卡！
仲有「京蔥啫馬鮫魚包」： 精選新鮮馬鮫魚，肉質緊實飽滿，烹製之後汁水豐盈，搭配京蔥嘅獨特香氣，熱氣騰騰，香氣四溢。入口彈牙鮮美，口感層次分明，係一道不容錯過嘅「深圳飲茶」佳餚。
地址
深圳市羅湖區人民南路 23009-7 號
地鐵
國貿站 C 出口直行 400 米
人均消費
85 元
深圳飲茶#4 丹桂軒
丹桂軒作為喺深圳深耕多年嘅餐飲品牌，憑藉佢地道而美味嘅粵式餐點，一早已經贏得無數食客嘅青睞，並喺全市開設咗多家分店。
其中，位於羅湖嘅呢間分店更係佢嘅發源地，店內裝潢古樸典雅，處處流露出濃郁嘅粵式風情，等你可以喺品嚐美食嘅同時，亦可以沉浸喺嶺南文化嘅氛圍之中。由羅湖口岸過關之後，只需要輕鬆步行到羅湖商業城 5 樓就可以抵達，交通極為便利，係「深圳飲茶」嘅熱門選擇。不過，丹桂軒常年都人潮如織，如果你計劃前往，強烈建議你提前安排好時間，以避免長時間等候。
圖片來源：Trip.com · LDFRIENDS
必試推薦餐品
必點「北京片皮鴨」： 雖然「北京片皮鴨」係北方名菜，但喺丹桂軒嘅「深圳飲茶」菜單上，佢絕對係令人驚豔嘅必點之選！呢度將北京片皮鴨嘅精髓發揮得淋漓盡致，提供「一鴨兩食」嘅豐富體驗：
頭食： 酥脆油亮嘅鴨皮片落嚟，搭配薄餅、蔥絲同甜麵醬，香而唔膩。
二食： 剩下嘅鴨肉就可以製成香氣四溢嘅椒鹽炒鴨。兩種風味都極為出色，等你一次品嚐到多重美味！
清香桂花糕： 撲鼻嘅桂花香，清甜可口，一睇就令人食指大動！
地址
深圳市羅湖區羅湖商業城 5 層
地鐵
羅湖站 A1 出口步行 900 米
人均消費
160 元
深圳飲茶#5 瑰麗軒酒家
喺眾多「深圳飲茶」嘅選擇中，呢間坐落喺酒店內嘅酒家，以佢獨特魅力令人無法抗拒。無論你係揸車前往（提供便利嘅泊車服務），定係由羅湖口岸過關之後步行大約 10 分鐘就可以抵達，交通都十分便捷。
茶樓內部裝潢新穎摩登，融合咗現代設計感，為你帶嚟舒適嘅用餐環境。如果你偏愛熱鬧嘅傳統茶樓氛圍，可以喺大廳品嚐精緻點心；若想尋求一份寧靜嘅品茶時光，私密嘅包間就係絕佳選擇，同時亦都適合預訂舉辦生日宴或者各式宴會，滿足你唔同嘅「深圳飲茶」需求。
圖片來源：Trip.com
必試推薦餐品
石歧玻璃乳鴿： 皮脆內滑，一口爆汁，滋味無窮！
上海熏魚： 濃郁海鮮湯底，脆香帶甜，非常入味！
地址
深圳市羅湖區嘉賓路 2002 號彭年廣場3層
地鐵
國貿站 C 出口步行 450 米
人均消費
150 元
深圳飲茶#6 新都酒家
「新都酒家」被譽為「食咗先可以離開深圳」嘅傳奇老字號，係「深圳飲茶」文化中傳統同創新完美結合嘅典範，更係深圳本地老饕們心目中嘅不二之選。
酒家內部保留咗傳統嘅裝修風格，最令人懷念嘅係嗰種獨特嘅推車蓋印飲茶方式，等你沉浸喺濃濃嘅「一盅兩件」懷舊氛圍之中，體驗舊時光嘅美好。新都酒家位於新都酒店嘅 2 樓，由羅湖口岸過關之後，僅需步行大約 10 分鐘就可以輕鬆抵達，交通便利，係你尋味地道「深圳飲茶」嘅理想之地。
圖片來源：Trip.com · lspangelee
必試推薦餐品
川芎白芷魚頭湯： 呢度嘅「健腦安神 - 傳統藥膳燉湯」係養生必點！每日新鮮即叫即做，現熬嘅鮮湯湯頭醇厚，搭配精選魚肉，魚質鮮甜細膩、入口順滑。唔單止滋補養生，更能幫助你舒緩身心，係「深圳飲茶」時不可多得嘅健康美味。
鮮蝦爽口燒麥： 手工包製，皮薄蝦味濃郁，肉質鮮美！
和味豬手： 好食唔膩，肉質彈牙！
地址
深圳市羅湖區春風路 4001 號新都酒店2層
地鐵
人民南站 C 出口
人均消費
120 元
北上激賞！酒店 6 折起！🔥
香港高鐵訂票優惠！🔥
世界之窗🔥深圳必玩！4.5分景點，$76起即日可用🎉
深圳野生動物園🔥即日可用｜夜景超美｜HK$217起🎟️
深圳歡樂谷⚡️即日可用｜隨買隨用｜夜景主題樂園🔥HK$152起
港珠澳大橋海上觀光🚢｜深圳出發，3小時盡覽灣區美景！HKD270.76
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
深圳飲茶#7 潮江春
呢間老字號「潮州菜館」唔單止以佢正宗嘅潮州菜聞名，佢嘅「深圳飲茶」點心同樣令人驚艷。佢一如既往咁秉承咗潮州菜清淡雅致而唔失食材本真鮮味嘅特色，為食客帶嚟獨特嘅味蕾體驗。
店內環境寬敞明亮，裝潢舒適，地理位置亦極為優越，由羅湖口岸過關之後，只需要步行大約 15 分鐘就可以輕鬆到達。更值得一提嘅係，呢度為 60 歲及以上嘅老人家提供免茶位費嘅優惠，等你孝順嘅你同長輩一同享受「深圳飲茶」嘅樂趣，絕對值得一試！
圖片來源：Trip.com
必試推薦餐品
必嚐「潮江春蝦餃皇」： 呢款充滿古早味嘅蝦餃皇，皮薄餡大，每一隻蝦餃都豪氣咁包入咗至少三隻飽滿大蝦，搭配清新嘅芹菜粒作為餡料，令整體口感更添層次同清爽，完美平衡咗蝦肉嘅鮮甜，係「深圳飲茶」嘅經典之作。
潮州粉果： 皮薄而韌，內餡花生油濃濃油炸過嘅香味。
蠔仔肉碎粥： 傳統潮州生滾粥，蠔仔新鮮好味！
地址
深圳市羅湖區嘉賓路 1 號陽光酒店 2 層
地鐵
向西村站 D1 出口步行 420 米
人均消費
70 元
深圳飲茶#8 唐宮·粵菜海鮮
講到「深圳飲茶」，「唐宮海鮮酒家」絕對係你不可錯過嘅頂級選擇。喺呢度，一壺清香好茶搭配一枱精緻嘅廣式點心，同三五知己好友共聚一堂，談天說地，嗰份悠然自得嘅愜意感無與倫比。
唐宮以東方美學嘅奢華內斂為設計核心，巧妙融合當代先進嘅烹飪技藝，為食客打造一個兼具視覺與味覺享受嘅高品質餐飲空間。酒家位於東門嘅深圳戲院 6 樓，由羅湖口岸過關之後，步行大約 20 分鐘就可以輕鬆抵達，係你享受精緻「深圳飲茶」體驗嘅理想目的地。
圖片來源：Trip.com
必試推薦餐品
惹汁蒸鳳爪： 入口即化，一抿脫骨，調味十分唔錯！
飄香榴蓮酥： 榴蓮味剛剛好，甜度適中，外表酥脆內裡綿密！
特別推薦「XO 醬蘿蔔糕」： 呢款蘿蔔糕煎到外表金黃微焦，散發誘人焦香，而內層卻保持住軟糯綿密嘅絕佳口感。點上店家秘製嘅 XO 醬，香辣鮮甜嘅滋味瞬間提升蘿蔔糕嘅層次，味道特別豐富，係「深圳飲茶」點心中不可多得嘅創意美味，絕對令你回味無窮！
地址
深圳市羅湖區新園路 1 號中海商城 6 層
地鐵
老街站 F 出口步行 40 米
人均消費
130 元
常見問題
深圳飲茶同香港有乜嘢主要區別？
點心種類與創新： 深圳嘅茶樓（酒樓）除咗保留經典嘅港式點心之外，更積極推出好多創新點心，例如酥皮水牛奶菠蘿包、榴蓮酥等新潮口味，去迎合年輕同內地食客嘅需求。
價格優勢： 深圳飲茶嘅人均消費通常比香港便宜，性價比極高。好多茶樓會提供團購套餐券，人均消費可以控制喺人民幣 100 至 150 元甚至更低。
茶位費： 深圳嘅粵式餐廳普遍會收取茶位費（通常人民幣 5 至 10 元不等），呢個係廣東地區嘅飲食文化習慣。
深圳有邊幾間連鎖茶樓（酒樓）人氣高又近地鐵站？
以下幾個品牌喺深圳擁有高人氣且分店多，交通好方便：
點都德： 擁有 85 年歷史嘅廣州老字號，近年喺深圳大舉展店，分店多數近地鐵站。
陶陶居： 同樣係廣州百年老品牌，以佢傳統與創新嘅粵式點心聞名，曾獲米芝蓮推介。
丹桂軒： 喺深圳有 8 間分店，以粵式點心種類繁多同料理細緻用心著稱，部分分店設有湖景露天茶座。
蘩樓： 深圳本土超人氣茶樓，以老字號嘅工藝同手工即叫即做嘅點心聞名。
深圳飲茶嘅最佳時段同預訂策略係乜嘢？
最佳時段： 如果你想避開人潮，建議選擇非週末嘅平日上午（11:00 前）或下午茶時段（14:30 至 16:30）。週末嘅午市（11:30 至 14:00）通常需要長時間等位。
預訂策略： 由於深圳人氣茶樓喺週末非常火爆，建議你提前使用內地手機應用程式（例如「大眾點評」或茶樓嘅官方 App）進行線上取號或預約。如果無法預約，建議喺茶樓開門營業前 15 至 30 分鐘到達現場。
其他人也在看
新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁
現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
港姐季軍袁文靜升呢與譚俊彥龔嘉欣同台 被力捧之際宣布做回「老本行」教書？
應屆港姐季軍袁文靜（Jane）於上海成長，擁有碩士學歷，於港姐決賽中表演廣東話Rap成功吸引全場目光，被大讚可愛，當選後隨即獲得唔少演出機會。日前，袁文靜以「在TVB做女藝人到底有多辛苦｜待機10am-3am」為題，於馬路邊拍片訴苦，自爆自己一直忙到凌晨三點，即使遇上生理期，仍堅持企足八小時拍攝，但腳太痛忍唔住喊到眼腫。雖然過程艱辛，但袁文靜表示唔會就此低頭。反而視此為磨練演藝之路嘅必經階段。近日，袁文靜嘅努力最終獲得回報，被安排與視帝譚俊彥及視后龔嘉欣同台亮相，地位明顯上升，成為TVB力捧嘅新面孔。Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
張寶兒父親8,500萬沽禮頓山4房 持貨20年勁賺半億！
豪宅氣氛改善，不少資深投資者趁旺沽貨。藝人張寶兒父親、有「底褲大王」之稱的張煌煌，日前以8,500萬元售出跑馬地禮頓山一伙4房單位，持貨20年勁賺5,000萬元離場。更多消息：金馬影后徐楓母子鍾情半山豪宅 湯臣集團太子爺斥1.18億購天御4房戶連車位「里數達人」小斯「雙破頂」入市 1.4億買海璇II煙花海景特式戶 「精神潔癖」只買大發展商一手樓上述單位為禮頓山6座高層B室，實用面積1,724方呎，採4房雙套間隔，早於2022年底叫價1.45億元放售，後累減至近日以8,500萬元售出，實呎49,304元，比銀行網上估價6,731萬元高約26%。翻查資料，單位由原業主為REXING HOLDINGS LIMITED，公司股東及董事均包括張煌煌及招惠鳳，即張寶兒父母，早於2005年以約3,500萬元購入單位，持貨約20年，賬面獲利5,000萬元或1.4倍。據了解，張煌煌本身經營內衣生意起家，在內地有龐大的生意王國，有「底褲大王」之稱，身家豐厚，在本港持有多伙豪宅，張寶兒因而有三億千金稱號。資料顯示，REXING HOLDINGS LIMITED於2002至2005年樓市低迷期，一口氣購入禮頓28Hse.com ・ 30 分鐘前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 1 天前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手
近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲28Hse.com ・ 18 小時前
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，怒斥家中外傭竟以「燒賣」作餸菜之一，更狠言：「再俾我見到燒賣餸飯就炒左個工人」。帖文附上一張照片，可見餐桌上有三碟餸菜，另外有一碟是幾粒疑似魚肉燒賣配上豉油作調味，看似以「一道餸」的姿態登場。貼文一出，瞬即引發網民熱議，不少人都落力分享類似的「餸菜」。Yahoo Food ・ 4 小時前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態
在美國宣布象徵兩大經濟體關係回暖的「廣泛貿易休戰」不到兩週後，中國購買美國大豆的步調似乎陷入停滯。鉅亨網 ・ 1 天前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 20 小時前
【惠康】買4支高露潔牙膏 即送總值$228禮品（即日起至20/11）
今期惠康有豐富禮品優惠，買1排刀嘜3支裝金裝濃香花生油/零反高健純正花生油，即送總值$50豐富禮品；買2支淘大特級蠔油/減鹽蠔油555克，即送總值$46豐富禮品；買4支高露潔奇績修護煥齦緊緻牙膏/抗敏專家牙膏，即送總值$228豐富禮品！YAHOO著數 ・ 2 小時前
MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18
無印良品官方精選6款人氣家品，連木村拓哉都親自推薦其中一款清潔好物！這些產品均由MUJI員工分享自己購買後最滿意的選擇，一起來看看有哪些實用單品吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 1 天前
高市早苗凌晨 3 時召集幕僚開會致歉 自揭每日僅睡約 2 至 4 小時 改以線上方式與幕僚通話︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本首相高市早苗因本月 7 日凌晨 3 時召集幕僚在首相公邸研讀答辯資料而被外界批評，她其後在國會致歉，並坦言為應付密集行程，每晚僅睡約 2 至 4 小時。高市表示，已改為在東京的議員宿舍獨自閱讀資料，只有在需要時才透過電話與幕僚溝通，以線上方式處理質詢工作，並已在宿舍增設高功能傳真機，以免再度出現文件堵塞問題。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 22 小時前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限14/11）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送滴露多功能清潔噴劑 500毫升-檸檬清香；精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品買第2件半價；精選護膚產品買2件75折；精選Hada Labo肌研產品買第2件半價；高露潔抗敏專家單支裝牙膏 高露潔抗敏專家全面防護／美白／修護防禦強效抗敏／護齦抗敏單支裝牙膏買4件送生蠔BB法蘭絨被（150×180厘米）；精選樂敦／Dermacept／50惠健康產品買3件75折；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 小時前
港漂租樓一個月遇大廈大維修！熱心網友教路： 咁樣做成功退租！
有港漂內地生近日在社交媒體平台以《租房遇上大廈翻新怎麽辦！！！》為題發文求助，指自己來港讀碩士，租住灣仔一個單位，但入住一個月後房東才告知大廈有外墻翻新項目，又稱事先未告知是因未有留意。內地生抱怨每天都被電鑽裝修聲吵醒，求助網友是否遇過類似情況，可以怎樣維權？更多消息：港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！港漂女383萬買「無契樓」 睇電視才驚覺「中伏」 直斥：「大騙局！」有網友犀利指出該房東「講大話！」因大維修房東都須夾錢，無可能事先不知情；有網友表示，房東雖然無良，但租客不能以此為理由提前終止租約；亦有網友認為，若代理已知大廈將有長期維修而未向租客披露，屬於重要事項隱瞞，建議該港漂投訴，並與業主商量減租或提前終止租約。有熱心網友分享經驗，指自己都曾遇過類似事件，「當時大維修連窗戶都不能開，冷氣機也不能用，我們以合約上寫了有X部冷氣機，但實際上並沒有冷氣機能用，終止合約了」；還有網友指，「租/買樓前，睇樓時睇下大堂通告是必需的。」在香港，30年或以上的私人樓宇都有機會要進行大維修，所需時間長短不一，短的數月，長的可達數年。大維修期間可能會遮擋單位景色、影響開窗通風，28Hse.com ・ 19 小時前
西甲 ｜ 皇馬爆內訌 5球星對阿朗素不滿
根據《Mundo Deportivo》消息，5名皇馬球星包括雲尼素斯，比寧咸、古圖奧斯、卡馬雲加以及華維迪，對沙比阿朗素的戰術方式及其過分細緻的執教態度感到不滿。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
近日，有食客在社交平台 Threads 發帖，分享自己在長沙灣一間日式餐廳用餐的離奇經歷，稱自己點了一客蒸蛋，食到一半卻發現碗底竟然「暗藏贈品」，竟是一塊未拆包裝、上面貼着「修正石」字樣的磨刀石。事件曝光後，引起網民嘩然，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前