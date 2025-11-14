深圳飲茶睇呢度！Top 8 平靚正茶樓 激推羅湖口岸步行直達

深圳飲茶

作為一個充滿活力嘅現代化都會，深圳唔單止傳承咗深厚嘅傳統飲茶文化，更因為佢獨特嘅移民城市背景，匯聚咗世界各地嘅美食精髓，同本土飲茶風俗巧妙融合，形成咗引人入勝且別具一格嘅「深圳飲茶」體驗。

每逢假期，好多港人北上探親訪友或者休閒度假，總會諗：邊度先可以品嚐到真正「平靚正」嘅茶點呢？咪擔心！呢篇攻略將為你精心挑選八間由羅湖口岸過關之後，步行就可以輕鬆抵達嘅頂級茶樓，等你輕鬆開啟一場味蕾盛宴！



深圳飲茶#1 蘩樓

講到「深圳飲茶」，老字號「蘩樓」絕對係香港人耳熟能詳嘅必訪名店！由羅湖口岸過關之後，只需要步行短短 5 分鐘，就可以立即投入呢片美食天堂，享受地道早茶。呢度嘅餐點被譽為「深圳飲茶天花板」，每一道都堪稱一絕，令人回味無窮。不過，由於佢極高嘅人氣，蘩樓常年都大排長龍，建議你務必提前規劃好時間，先至可以盡情享受呢份美味呀！

深圳飲茶 蘩樓

圖片來源：Trip.com · 小菜與生活

蘩樓必試茶點推介

必試「露筍蝦餃皇」： 晶瑩剔透嘅外皮下面，包裹住飽滿嘅內餡，每粒蝦餃都豪邁咁塞入足足三隻鮮甜 Q 彈嘅大蝦，搭配清脆嘅露筍，口感層次豐富，鮮嫩彈牙，絕對係蝦餃愛好者嘅福音！

再來一碗「廣州荔灣艇仔粥」： 呢碗粥料多實在，匯集咗鮮魷魚、彈牙蝦仁、爽脆豬肚、金黃油條同香烤花生等多種食材，每一啖都米香濃郁，順滑可口，暖心又暖胃。

當然唔可以錯過「西關秘制油條 & 自磨濃豆漿」： 呢度嘅油條足足有手臂咁粗，炸到金黃酥脆嘅外皮包裹住鬆軟嘅內層，再配上一杯熱騰騰、香醇濃郁嘅現磨豆漿，一口咬落去，嗰份紮實嘅飽足感同樸實嘅美味，絕對係完美嘅搭配！





地址 深圳市羅湖區人民南路2002佳寧娜廣場 4 層 地鐵 國貿站 A 出口直行到路口左轉 400 米 人均消費 90 元

深圳飲茶#2 匠傳

呢間隱藏喺嘉賓路、羅湖萬象城附近嘅茶樓，由羅湖口岸步行僅需 10 分鐘就可以輕鬆到達，係你「深圳飲茶」嘅另一絕佳選擇。

店內以精緻嘅新中式風格裝潢，既古典雅緻又不失大氣磅礴，特別係嗰片繁花似錦嘅「童話後花園」，更係攝影愛好者同網紅小仙女們不容錯過嘅打卡聖地！除咗令人驚艷嘅環境，呢度嘅餐點更係以「便宜又好食」而聞名，絕對令你大飽眼福同口福。

儘管呢度人氣極旺，每逢茶市都係高朋滿座，但你唔使擔心排隊困擾，因為茶樓佔地極廣，成層樓都係用餐區，空間寬敞舒適。如果你選擇揸車嚟「深圳飲茶」，茶樓周邊設有智慧停車場，提供便捷嘅泊車服務，等你輕鬆享受美食。

深圳飲茶 匠傳

圖片來源：Trip.com · 活在快樂時刻

匠傳必試推薦餐品

百醬蒸鳳爪： 香甜軟糯嘅鳳爪十分入味，輕輕一抿就骨肉分離！

招牌必點「蔘湯鮮蝦湯餃」： 當一碗熱氣騰騰、香氣撲鼻嘅濃郁蔘湯端上枱嗰陣，嗰股滋補嘅氣息已經撲面而嚟。先飲一啖醇厚湯頭，再咬開一個皮薄餡大嘅鮮蝦湯餃，Q 彈鮮蝦同滋潤蔘湯完美融合，每一啖都帶嚟無與倫比嘅滿足感，絕對係養生同美味嘅雙重享受！

地址 深圳市羅湖區嘉賓路 4051 金威大廈 2 層 地鐵 國貿站 E 出口直行 450 米 人均消費 100 元

深圳飲茶#3 儲香樓

傳承咗五代、歷史悠久嘅「儲香樓」係「深圳飲茶」界不可多得嘅老字號，無論你幾時嚟，呢度都係座無虛席，熱鬧非凡。

行入店內，就好似穿越時空咁，復古嘅老西關風格裝潢瞬間將你帶返八十年代嘅香港。牆上掛滿嘅獎狀、證書，以及周總理親筆題詞嘅歷史故事，無不彰顯住呢間百年老店嘅深厚文化底蘊同輝煌傳承。儲香樓位於熱鬧嘅老街，由羅湖口岸步行大約 20 分鐘就可以抵達，係體驗懷舊風情同地道美味嘅絕佳「深圳飲茶」選擇。

深圳飲茶 儲香樓

圖片來源： Trip.com · 少爺

必試推薦餐品

招牌推薦「藍蝶花椒帶子餃」： 呢道獨家菜品喺其他茶樓好難搵到！晶瑩剔透嘅藍蝶餃皮包裹住 Q 彈鮮甜嘅帶子，巧妙融入花椒嘅獨特香氣，風味絕妙，令人一試難忘，一口接一口。佢高顏值嘅外觀亦都令佢成為餐桌上最吸睛嘅美味，絕對值得影相打卡！

仲有「京蔥啫馬鮫魚包」： 精選新鮮馬鮫魚，肉質緊實飽滿，烹製之後汁水豐盈，搭配京蔥嘅獨特香氣，熱氣騰騰，香氣四溢。入口彈牙鮮美，口感層次分明，係一道不容錯過嘅「深圳飲茶」佳餚。





地址 深圳市羅湖區人民南路 23009-7 號 地鐵 國貿站 C 出口直行 400 米 人均消費 85 元

深圳飲茶#4 丹桂軒

丹桂軒作為喺深圳深耕多年嘅餐飲品牌，憑藉佢地道而美味嘅粵式餐點，一早已經贏得無數食客嘅青睞，並喺全市開設咗多家分店。

其中，位於羅湖嘅呢間分店更係佢嘅發源地，店內裝潢古樸典雅，處處流露出濃郁嘅粵式風情，等你可以喺品嚐美食嘅同時，亦可以沉浸喺嶺南文化嘅氛圍之中。由羅湖口岸過關之後，只需要輕鬆步行到羅湖商業城 5 樓就可以抵達，交通極為便利，係「深圳飲茶」嘅熱門選擇。不過，丹桂軒常年都人潮如織，如果你計劃前往，強烈建議你提前安排好時間，以避免長時間等候。

深圳飲茶丹桂軒

圖片來源：Trip.com · LDFRIENDS

必試推薦餐品

必點「北京片皮鴨」： 雖然「北京片皮鴨」係北方名菜，但喺丹桂軒嘅「深圳飲茶」菜單上，佢絕對係令人驚豔嘅必點之選！呢度將北京片皮鴨嘅精髓發揮得淋漓盡致，提供「一鴨兩食」嘅豐富體驗：

頭食： 酥脆油亮嘅鴨皮片落嚟，搭配薄餅、蔥絲同甜麵醬，香而唔膩。 二食： 剩下嘅鴨肉就可以製成香氣四溢嘅椒鹽炒鴨。兩種風味都極為出色，等你一次品嚐到多重美味！

清香桂花糕： 撲鼻嘅桂花香，清甜可口，一睇就令人食指大動！





地址 深圳市羅湖區羅湖商業城 5 層 地鐵 羅湖站 A1 出口步行 900 米 人均消費 160 元

深圳飲茶#5 瑰麗軒酒家

喺眾多「深圳飲茶」嘅選擇中，呢間坐落喺酒店內嘅酒家，以佢獨特魅力令人無法抗拒。無論你係揸車前往（提供便利嘅泊車服務），定係由羅湖口岸過關之後步行大約 10 分鐘就可以抵達，交通都十分便捷。

茶樓內部裝潢新穎摩登，融合咗現代設計感，為你帶嚟舒適嘅用餐環境。如果你偏愛熱鬧嘅傳統茶樓氛圍，可以喺大廳品嚐精緻點心；若想尋求一份寧靜嘅品茶時光，私密嘅包間就係絕佳選擇，同時亦都適合預訂舉辦生日宴或者各式宴會，滿足你唔同嘅「深圳飲茶」需求。

深圳飲茶 瑰麗軒

圖片來源：Trip.com

必試推薦餐品

石歧玻璃乳鴿： 皮脆內滑，一口爆汁，滋味無窮！

上海熏魚： 濃郁海鮮湯底，脆香帶甜，非常入味！





地址 深圳市羅湖區嘉賓路 2002 號彭年廣場3層 地鐵 國貿站 C 出口步行 450 米 人均消費 150 元

深圳飲茶#6 新都酒家

「新都酒家」被譽為「食咗先可以離開深圳」嘅傳奇老字號，係「深圳飲茶」文化中傳統同創新完美結合嘅典範，更係深圳本地老饕們心目中嘅不二之選。

酒家內部保留咗傳統嘅裝修風格，最令人懷念嘅係嗰種獨特嘅推車蓋印飲茶方式，等你沉浸喺濃濃嘅「一盅兩件」懷舊氛圍之中，體驗舊時光嘅美好。新都酒家位於新都酒店嘅 2 樓，由羅湖口岸過關之後，僅需步行大約 10 分鐘就可以輕鬆抵達，交通便利，係你尋味地道「深圳飲茶」嘅理想之地。

深圳飲茶 新都酒家

圖片來源：Trip.com · lspangelee

必試推薦餐品

川芎白芷魚頭湯： 呢度嘅「健腦安神 - 傳統藥膳燉湯」係養生必點！每日新鮮即叫即做，現熬嘅鮮湯湯頭醇厚，搭配精選魚肉，魚質鮮甜細膩、入口順滑。唔單止滋補養生，更能幫助你舒緩身心，係「深圳飲茶」時不可多得嘅健康美味。

鮮蝦爽口燒麥： 手工包製，皮薄蝦味濃郁，肉質鮮美！

和味豬手： 好食唔膩，肉質彈牙！





地址 深圳市羅湖區春風路 4001 號新都酒店2層 地鐵 人民南站 C 出口 人均消費 120 元

深圳飲茶#7 潮江春

呢間老字號「潮州菜館」唔單止以佢正宗嘅潮州菜聞名，佢嘅「深圳飲茶」點心同樣令人驚艷。佢一如既往咁秉承咗潮州菜清淡雅致而唔失食材本真鮮味嘅特色，為食客帶嚟獨特嘅味蕾體驗。

店內環境寬敞明亮，裝潢舒適，地理位置亦極為優越，由羅湖口岸過關之後，只需要步行大約 15 分鐘就可以輕鬆到達。更值得一提嘅係，呢度為 60 歲及以上嘅老人家提供免茶位費嘅優惠，等你孝順嘅你同長輩一同享受「深圳飲茶」嘅樂趣，絕對值得一試！

深圳飲茶 潮江春

圖片來源：Trip.com

必試推薦餐品

必嚐「潮江春蝦餃皇」： 呢款充滿古早味嘅蝦餃皇，皮薄餡大，每一隻蝦餃都豪氣咁包入咗至少三隻飽滿大蝦，搭配清新嘅芹菜粒作為餡料，令整體口感更添層次同清爽，完美平衡咗蝦肉嘅鮮甜，係「深圳飲茶」嘅經典之作。

潮州粉果： 皮薄而韌，內餡花生油濃濃油炸過嘅香味。

蠔仔肉碎粥： 傳統潮州生滾粥，蠔仔新鮮好味！





地址 深圳市羅湖區嘉賓路 1 號陽光酒店 2 層 地鐵 向西村站 D1 出口步行 420 米 人均消費 70 元

深圳飲茶#8 唐宮·粵菜海鮮

講到「深圳飲茶」，「唐宮海鮮酒家」絕對係你不可錯過嘅頂級選擇。喺呢度，一壺清香好茶搭配一枱精緻嘅廣式點心，同三五知己好友共聚一堂，談天說地，嗰份悠然自得嘅愜意感無與倫比。

唐宮以東方美學嘅奢華內斂為設計核心，巧妙融合當代先進嘅烹飪技藝，為食客打造一個兼具視覺與味覺享受嘅高品質餐飲空間。酒家位於東門嘅深圳戲院 6 樓，由羅湖口岸過關之後，步行大約 20 分鐘就可以輕鬆抵達，係你享受精緻「深圳飲茶」體驗嘅理想目的地。

深圳飲茶 唐宮

圖片來源：Trip.com

必試推薦餐品

惹汁蒸鳳爪： 入口即化，一抿脫骨，調味十分唔錯！

飄香榴蓮酥： 榴蓮味剛剛好，甜度適中，外表酥脆內裡綿密！

特別推薦「XO 醬蘿蔔糕」： 呢款蘿蔔糕煎到外表金黃微焦，散發誘人焦香，而內層卻保持住軟糯綿密嘅絕佳口感。點上店家秘製嘅 XO 醬，香辣鮮甜嘅滋味瞬間提升蘿蔔糕嘅層次，味道特別豐富，係「深圳飲茶」點心中不可多得嘅創意美味，絕對令你回味無窮！

地址 深圳市羅湖區新園路 1 號中海商城 6 層 地鐵 老街站 F 出口步行 40 米 人均消費 130 元

常見問題

深圳飲茶同香港有乜嘢主要區別？

點心種類與創新： 深圳嘅茶樓（酒樓）除咗保留經典嘅港式點心之外，更積極推出好多創新點心，例如酥皮水牛奶菠蘿包、榴蓮酥等新潮口味，去迎合年輕同內地食客嘅需求。

價格優勢： 深圳飲茶嘅人均消費通常比香港便宜，性價比極高。好多茶樓會提供團購套餐券，人均消費可以控制喺人民幣 100 至 150 元甚至更低。

茶位費： 深圳嘅粵式餐廳普遍會收取茶位費（通常人民幣 5 至 10 元不等），呢個係廣東地區嘅飲食文化習慣。

深圳有邊幾間連鎖茶樓（酒樓）人氣高又近地鐵站？

以下幾個品牌喺深圳擁有高人氣且分店多，交通好方便：

點都德： 擁有 85 年歷史嘅廣州老字號，近年喺深圳大舉展店，分店多數近地鐵站。

陶陶居： 同樣係廣州百年老品牌，以佢傳統與創新嘅粵式點心聞名，曾獲米芝蓮推介。

丹桂軒： 喺深圳有 8 間分店，以粵式點心種類繁多同料理細緻用心著稱，部分分店設有湖景露天茶座。

蘩樓： 深圳本土超人氣茶樓，以老字號嘅工藝同手工即叫即做嘅點心聞名。

深圳飲茶嘅最佳時段同預訂策略係乜嘢？