深圳首座高爾夫球場謝幕 40年歷史迎終結

【on.cc東網專訊】廣東省深圳市首個高爾夫球場將於周六（20日）正式停止營業，球場擁有40年歷史，是改革開放後中國最早獲批立項的高爾夫球會之一，譽為「中國高爾夫的黃埔軍校」。

會所內部公告指出，俱樂部經營期限已滿，且用於經營的土地因使用期限屆滿已被政府依法收回，周六起啟動會員保證金退還工作。根據去年1月《車公廟地區法定圖則》局部調整公示，球場西區將調整為綠地、軌道交通和交通設施用地，它是規劃中的香蜜湖新金融中心體育公園核心區域。

球場宗地30年使用年限於2015年2月到期，唯一《房地產證》2019年1月依法註銷，法律層面已無繼續營運根據。深圳近期公布《2025年度土地整備計劃》，將多個高爾夫球場納入低效用地盤整和非核心法定功能用地調整重點項目庫。

深圳高爾夫俱樂部1982年成立，球場1985年開業，坐落深南大道6003號，北接香蜜湖，東鄰福田中央商務區，距皇崗口岸僅8分鐘車程，佔地136萬平方米。球場由深圳市特發集團等共同投資建設，日本傳奇球手青木功參與設計，舉辦過多項國際職業賽事。俱樂部早年大部分會員都是外商，國內會員比例非常少，是深圳外資活躍時代的重要象徵。

