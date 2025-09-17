施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
深圳福田區個人攝影優惠低至44折！每位$528包化妝、服裝、商業精修相片 可選日韓系/復古/學院風格｜深圳影相
從前到Studio影相總覺得是Model的專利，但近年影樓拍攝選擇愈來愈多、價錢愈來愈平，令一般市民都能拍下專業照片留念！Yahoo購物專員今次推介位於深圳福田區的「南集影像·寫真優選店」，影樓強調全程一對一拍照，提供百過風格可選，無論個人、情侶、閨蜜、孕婦、母女、男士都一樣影到，如今經KKday預約可享低至44折優惠，折後只需$528，即睇優惠內容！
鄰近福田口岸 揚言不滿意免費重拍
位於深圳福田區的「南集影像·寫真優選店」，距離深圳地鐵7號線石廈站只有5分鐘步程，港人從福田口岸坐的士只需8分鐘車程，即使扶老攜幼都非常方便。店子設有獨立化妝間及影棚，強調全程一對一拍攝，提供百過風格可選，包括韓國雜誌風、復古、歐美風、學院風等，務求捕捉大家最真實的瞬間，揚言不滿意免費重拍，有質素保證！
優惠低至44折 每位$528包化妝+服裝+精修相片
現時KKday正推出低至44折優惠，折後最平只需$528起，已包獨立化妝間妝面造型，以及主題服裝租借，強調全程無隱形消費，無論個人、情侶、閨蜜、孕婦、母女、男士都能找到對應的攝影方案。當中最平的個人肖像寫真方案，每位折後$528，包商業精修3張；而情侶、閨蜜、母女、男士方案則為$1,398，包商業精修8張，若需要增加套餐之外的精修照片為每張人民幣128元。店家亦提出多個拍攝前的溫馨提示，包括前一晚敷面膜、當日不要化妝，可帶備好看的配飾和服裝配襯等，相當貼心！
【中國深圳】南集影像·寫真優選店｜個人肖像寫真/情侶寫真/閨蜜寫真/生日寫真/孕婦寫真
價錢：$528起
（原價$1,198）
南集影像·寫真優選店
地址：深圳市福田區福保街道石廈社區石廈北二街西新天世紀商務中心C座C1008（地圖按此）
開放時間：24小時營業（預約制）
交通： 從深圳地鐵7號線石廈站步行5分鐘
