深圳光明星河COCO City開幕｜直達光明大街站！集結30個吃喝玩樂品牌：盒馬鮮生、城市書房、餘慶池奶茶

深圳不時都有新商場落成，2025年年底就有「光明星河COCO City」，與深圳福田COCO Park屬同一系列商場，結集超過30個吃喝玩樂品牌，包括光明首間「盒馬鮮生」超市、連鎖戲院「寰映影城」、「魔方城市書房」等，港人從深圳灣口岸或福田口岸乘搭地鐵只需轉乘1次至光明大街站便直達商場，非常方便！

2025年年底開幕的「光明星河COCO City」，與深圳福田COCO Park屬同一系列商場，結集超過30個吃喝玩樂品牌。（圖片來源：深圳光明英語男老師@小紅書）

地鐵直達 集結30個吃喝玩樂品牌

光明星河COCO City於2025年12月19日正式試業，與深圳地鐵6號線光明大街站無縫銜接，港人從深圳灣口岸乘坐13號線至上屋站，或從福田口岸乘坐4號線至紅山站即可轉乘至6號線至光明大街站，非常方便。商場由星河集團打造、星盛商業營運，與深圳福田COCO Park屬同一系列商場，以「生活趣味主張」為名，面積達63萬呎，分為A及B兩館，目前開放B館1至4層及B1層，有逾30個品牌率先進駐，包括首次插旗光明的「盒馬鮮生」超市，其面積超過3,000平方米，設水產區、現製麵食區、免費食材加工區、零食牆等。其他光明首店還有連鎖戲院「寰映影城」、集閱讀及咖啡於一身的「魔方城市書房」等，涵蓋零售、娛樂、親子元素於一身。

商場由星河集團打造、星盛商業營運，以「生活趣味主張」為名，面積達63萬呎。（圖片來源：光明星河COCO City@小紅書）

首次插旗光明的「盒馬鮮生」超市，其面積超過3,000平方米，設水產區、現製麵食區、免費食材加工區、零食牆等。（圖片來源：光明星河COCO City@小紅書）

集閱讀及咖啡於一身的「魔方城市書房」（圖片來源：深圳光明英語男老師@小紅書）

匯聚地區人氣名菜 首度登陸光明

至於餐飲方面，亦有多間首次登陸光明的人氣餐廳，包括賴胖子肉蟹煲、主打非遺港式絲襪奶茶的「餘慶池」、結合咖啡店與酒吧的「崧歌」、大賣廣式糖水的「五代同糖」、吃到士林夜市地道台味的「麻吉士林」、北京包子店「城牆胡同」、杭州菜「喜九爺」、米線店「匠本米所」等，匯聚來自各個地區的人氣名菜。

餐飲方面，亦有多間首次登陸光明的人氣餐廳，包括杭州菜「喜九爺」。（相片來源：光明星河COCO City@小紅書）

光明星河COCO City

地址：深圳市光明區光明街道光明大道115號 （地圖按此）

交通：深圳地鐵6號綫光明大街站D出口步行200米

