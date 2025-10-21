深圳南山酒店8折優惠、最多減$207！人均低至$181.7 優惠期至2026年1月｜深圳酒店

楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
深圳又推出旅遊津貼！即日起訂購深圳南山區酒店8折優惠券，只要酒店是位於南山區，沒有房價門檻，最多可即減$207，十分划算～加上優惠入住日期由即日起至2026年1月2日，可以選擇的日子非常多，例如10月29日的重陽節、12月聖誕節、年末倒數等，即睇深圳南山酒店優惠券兌換詳情。
8折優惠、最多減$207 多間人氣深圳南山酒店選擇
Trip.com與「趣遊南山」推出深圳南山區酒店8折優惠券，凡經Trip.com預訂精選深圳南山區酒店即享優惠，最多可減$207。Yahoo購物專員望過酒店選擇，當中不乏熱門人氣酒店：深圳南山香格里拉酒店、深圳南山博林天瑞喜來登酒店、深圳安琰酒店、深圳南山ICON LAB艾墾酒店（萬象天地店）等，以上4間酒店10-12月最平房價折後價格，最平一晚人均只要$181.7，非常抵住！
1. 深圳南山香格里拉酒店
深圳南山香格里拉酒店鄰近深圳灣口岸，Call車只要大概15分鐘車程，酒店與深圳灣睿印購物中心相連，方便大家落樓就可以食買玩！酒店以海上森林為設計靈感，加入不少東方美學的細節，如床頭板有花鳥圖案、Minibar呈鳥籠形狀等，感覺典雅高貴。房內的全落地大玻璃窗能夠看到不同風景，向東房間有機會看到世界之窗的煙花、向南可眺望深圳灣、向西能欣賞日落、向北則有濕地公園，景色優美。
10-12月每晚最平房價：$2,121起，折後$1,914.7起，人均$957.4起
2. 深圳南山博林天瑞喜來登酒店
深圳博林天瑞喜來登酒店屬喜達屋酒店及度假村管理集團，集團位列世界500強，服務質素有所保證！酒店落在南山區留仙大道，毗鄰深圳大學城，交通極之便利，地鐵5號線大學城站步行10分鐘即達。酒店除了有基本的休閒設施：室內恆溫泳池、健身中心，還有瑜伽房、室內兒童樂園，就算留在酒店足不出戶，大人小朋友都可以找到放鬆身心的玩樂方法。
10-12月每晚最平房價：$901起，折後$720.9起，人均$360.5起
3. 深圳安琰酒店
深圳安琰酒店主打輕奢侈現代風格，房間以原木色為主基調，面積由410至1,160平方呎不等，闊落舒適。另外，房間採用智能客控系統，亦設B&O藍牙喇叭、浴缸、LE LABO衛浴用品等，加上酒店25米室外恒溫泳池、健身中心等設施配套，特別適合想「Slowcation」的朋友。
10-12月每晚最平房價：$926起，折後$740.8起，人均$370.4起
4. 深圳南山ICON LAB艾墾酒店（萬象天地店）
深圳南山ICON LAB艾墾酒店（萬象天地店）是間輕奢豪華酒店，以人文藝術、倡導自然為設計靈感，不單是房內配備AI智能系統和4K大螢幕，酒店也提供文藝書籍、設計產品等，可以在入住期間Chill一下。 加上酒店離華潤萬象天地購物中心只是5分鐘步程，搭深圳地鐵到高新園地鐵站即可，相當方便。
10-12月每晚最平房價：$451.7起，折後$363起，人均$181.7起
