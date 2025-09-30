Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳咖啡一條街｜10間文青打卡cafe推介！爆紅復古風綠房子/花店裡咖啡店/嚐冰博克厚乳拿鐵

深圳cafe選擇非常多，除了深圳福田區翠葉道有「咖啡一條街」之外，原來寶安區也有「深圳咖啡一條街」！所以說北上玩法千變萬化各有特色，如果你是一位咖啡迷，只要輕裝上陣，坐上地鐵，走出深圳地鐵12號線新安公園站，只需要徒步而行，遊走在交叉相連的前進一路及新圳東路之間，就可以展開一次咖啡探店之旅！這裡被稱為的「深圳咖啡一條街」，咖啡店比便利店多，各咖啡店裝潢充滿藝術文化氣息又不失個性，而且各款signature drink亦具代表性，值得逐家逐戶試一試！Yahoo Food今次為大家推介10間「深圳咖啡一條街」cafe，即睇內文：

1.HOMEI COFFEE：冰博克厚乳拿鐵36人民幣一杯

看上去就是一間澄藍配奶油色的小屋，帶點raw卻配上地中海渡假感，這種違和感卻出奇地好看！這裡每個角落都十分打卡able；不論是懶洋洋坐在室外的露營上和閨蜜談談心，又或是在室內，都一樣Chill到不行！HOMEI COFFEE一杯冰博克（eisboc）厚乳拿鐵也只是36人民幣，入口的醇厚感，加上濃濃的奶香，原來是現在咖啡圈最潮的做法；至於海鹽戚風蛋糕也是招牌作，鹹香滋味，鬆軟口感，只是30人民幣，性價比很高！

HOMEI COFFEE（圖：小紅書）

HOMEI COFFEE（圖：小紅書）

HOMEI COFFEE（圖：小紅書）

HOMEI COFFEE

地址: 深圳市寶安區靈芝新村59棟102（前進一路路邊）（地圖）

2.綠房子方寸咖啡店：爆紅復古風打卡店

因為楊冪來過而爆紅的打卡店，草綠襯原木的色調，是濃濃的復古風格，像咖啡店，也像舊書店，其自家小花園，種了滿滿的藤蔓，浪漫感滿瀉，不少女生穿花裙子來打打卡。這裡最熱門的，除了美式咖啡及拿鐵外，也有藍莓薄荷蘇打、卡布奇諾百香果冰茶等特色飲品。

綠房子方寸咖啡店（圖：小紅書）

綠房子方寸咖啡店（圖：小紅書）

綠房子方寸咖啡店（圖：小紅書）

綠房子方寸咖啡店（圖：小紅書）

綠房子方寸咖啡店

地址：深圳市寶安區新安街道前進一路68號靈芝園新村19區61棟（地圖）

3.沒門兒小館：中國風日茶夜館

原木簡約自然風格，帶點古中國風味道，室內用上不少字畫做裝飾，書卷味濃濃的；這裡主打「日茶夜館」的營業模式，日間時分有茶和咖啡，晚上時分則可小酌幾杯；山茶花烏龍、竹香烏龍茶、誠意滿滿水果茶、老闆娘特調開門紅等，都是招牌傑作！

沒門兒小館（圖：小紅書）

沒門兒小館（圖：小紅書）

沒門兒小館（圖：小紅書）

沒門兒小館

地址：深圳市寶安區前進一路靈芝園新村19區63棟102（友誼書城對面）（地圖）

4. 33 COFFEE：花店裡的咖啡

這是一家開在花店裡的咖啡店，被繁花圍繞的感覺是一份浪漫的情懷；這裡地方雖小，卻什麼都有，意式咖啡如拿鐵及dirty、手沖咖啡如各款SOE，也有熱門的瑰夏等單品，至signature drink如青梅竹卡等，都有驚喜，在吧檯前傾傾咖啡經，相信咖啡迷們一定喜歡！

33 COFFEE（圖：小紅書）

33 COFFEE（圖：小紅書）

33 COFFEE（圖：小紅書）

33 COFFEE

地址：深圳市寶安區前進一路113號（地圖）

5.小滿咖啡：日系路線賣28人民幣溏心蛋拿鐵（已結業）

由南寧紅到深圳的小滿咖啡，走的是日系路線，店內有不少簡約風插畫裝飾，感覺更顯小清新！最熱門打卡咖啡，首選溏心蛋拿鐵，28人民幣一杯，顏值滿分；另外手剝葡萄冰咖、香茅檸檬美式、桂花米釀美式等signature drink也很受歡迎，值得一試！

深圳咖啡一條街｜咖啡探店之旅 復古打卡店／中國風日茶夜館／ 日系咖啡館 嘗冰博克厚乳拿鐵／溏心蛋拿鐵／鬼佬豆漿

小滿咖啡（圖：小紅書）

小滿咖啡（圖：小紅書）

小滿咖啡（已結業）

地址：深圳市寶安區新圳東路77-3號（地圖）

6.素咫咖啡：三層樓咖啡館賣西柚冰美

坐擁三層樓的咖啡館，外牆有點舊舊的，卻充滿質感，樓上露台位置可看著街景，眼前是熙來攘往的人和車，桌上卻是慢慢品嘗的咖啡和甜點，點點的違和感卻有種令人隔岸觀火的閒逸。推介必試signature drink 西柚冰美，濃香中是酸甜的清新，尤其冰爽！另外抹茶捲、紅茶戚風蛋糕等小甜點也很受歡迎！

素咫咖啡 （圖：小紅書）

素咫咖啡 （圖：小紅書）

素咫咖啡 （圖：小紅書）

素咫咖啡

地址：深圳市寶安區新圳東路59號（地圖）

7.出格Cafe&Bar：隱世小店的神秘特調

兩層的小別墅，座落在大剩的隱密處，份外的寧靜，卻不難找到;戶外大大的庭園氣氛閒逸，樓上雅座飾滿了乾花，有種安靜的暖意；這家店除了帶來各式手沖咖啡外，更有「我不是鳳梨啤酒」、「我不是檸檬茶」等神秘的signature drink等待去發掘；這裡也不時舉行咖啡分享會，是咖啡迷聚腳的好地方。

出格Cafe&Bar （圖：小紅書）

出格Cafe&Bar （圖：小紅書）

出格Cafe&Bar （圖：小紅書）

出格Cafe&Bar

地址：深圳市寶安區新安湖花園別墅1巷11號（地圖）

8.豆說咖啡： 由自家烘焙咖啡豆開始

帶點西日式風格的小店，店如其名，把咖啡的重點回到咖啡豆，一切由自家烘焙開始，不同的咖啡豆，用上由意式咖啡到手沖咖啡、虹吸咖啡，甚至moka pot等沖煮方案，按咖啡豆本身特質選取，把最佳味道放大，做最好的咖啡！

豆說咖啡（圖：小紅書）

豆說咖啡（圖：小紅書）

豆說咖啡（圖：小紅書）

豆說咖啡

地址：深圳市寶安區新圳東路81號（地圖）

9.洪浪咖啡：隨緣遇上的鬼佬豆漿

由汕頭紅到深圳的洪浪咖啡，總店賣的是腸粉和咖啡，深圳分店主打的是單品、冰滴和38人民幣一杯的鬼佬豆漿，亦即是espresso 加燕麥奶，有點像dirty，卻多了一份酥香，入口有淡淡的果仁香，值得一試。但要留意的是洪浪開業多年，門牌一直未改，仍然源用舊的「德寶堂」，想去探店的朋友認住這招牌就好，但聽說店主無章法的營業時間，要喝上一杯咖啡，就要隨緣了。

洪浪咖啡（圖：小紅書）

洪浪咖啡（圖：小紅書）

洪浪咖啡（圖：小紅書）

洪浪咖啡

地址：寶安區新圳東路洪浪十九區2棟101（地圖）

10.Coffee Vendor：實現靠窗位自由

因為店內幾乎所有座位都靠著窗，一樓的大落地窗、二樓的小景觀窗，讓每個位置都有不同的景緻，被一眾咖啡迷評為實現「靠窗位自由」的咖啡店！這裡不單有意式咖啡、水沖咖啡等，更有不少signature drink，如把可樂加入美式咖啡的「肥美式」，也有酸甜帶勁的「鳳梨啤美式」等，最特別的是這裡更僻了一間烘豆房，剛出爐的咖啡豆帶來淡淡的烘焙香尤其誘人吧！

Coffee Vendor（圖：小紅書）

Coffee Vendor（圖：小紅書）

Coffee Vendor（圖：小紅書）

Coffee Vendor

地址：深圳市寶安區前進一路與興華二路交叉口（地圖）

