深圳地鐵8號線延長！溪涌站大鵬新區靚景民宿人均低至$139 網民大推2大看海絕景路線

深圳地鐵8號線再延長，在大梅沙站、小梅沙站再多增溪涌站，大大減輕港人到大鵬新區度假的交通負擔！即日來回的話，可以參考小紅書網民推薦的溪涌站看海絕景路線，沿臨海棧道邊睇靚景邊走Citywalk，或在大鵬新區入住靚裝酒店/民宿一晚，嘆個周末小旅行～

蓮塘口岸40分鐘即達大鵬新區 即日來回必行2大海景Citywalk路線

大鵬新區是深圳度假勝地，既有一望無際的海景，又可以避開大小梅沙的人潮！港人要出發到最新開通的溪涌站，只要在蓮塘口岸乘搭8號線，約40分鐘即達大鵬新區，方便大家即日來回。小紅書網民推薦以下2條靚景路線：

路線1｜海岸線路段：由溪涌站A出口的溪涌度假村出發，沿海邊棧道一直走，就到打卡熱點望海雲橋、望海圖書館，一直走到小梅沙棧道，可以在小梅沙站搭地鐵回程，全程7公里。

路線2｜輕鬆看海：由溪涌站A出口的溪涌度假村出發，經萬科17英里、S灣海邊公路，一直走到玫瑰海岸，在溪涌站搭地鐵回程，全程3公里。

路線1｜海岸線路段，溪涌站A出口往右步行。（圖片：百度地圖截圖）

路線2｜海岸線路段，溪涌站A出口往左步行。（圖片：百度地圖截圖）

打卡熱點望海雲橋。（圖片：雅煾@小紅書）

玫瑰海岸。（圖片：雅煾@小紅書）

人均低至$139住在大鵬新區靚裝海景酒店/民宿

要慢活、休息一下，就可以在大鵬新區熱門靚景酒店、民宿住一晚，Yahoo購物專員幫大家精選了3間IG-able的民宿，在溪涌站Call車最快30分鐘就到，平日每晚房價最平人均$139起就有交易！

大鵬新區靚景民宿1. 深圳一粟懸崖海景酒店

特點：

1-2月每晚連稅最平房價：$660起，人均$330起

大鵬新區靚景民宿：深圳一粟懸崖海景酒店。（圖片：Trip.com）

大鵬新區靚景民宿：深圳一粟懸崖海景酒店。（圖片：Trip.com）

大鵬新區靚景民宿：深圳一粟懸崖海景酒店。（圖片：Trip.com）

大鵬新區靚景民宿2. HEY VILLA·熹遇見·花園私湯別墅

特點：

1-2月每晚連稅最平房價：$859起，人均$429.5起

大鵬新區靚景民宿HEY VILLA·熹遇見·花園私湯別墅。（圖片：Trip.com）

大鵬新區靚景民宿HEY VILLA·熹遇見·花園私湯別墅。（圖片：Trip.com）

大鵬新區靚景民宿HEY VILLA·熹遇見·花園私湯別墅。（圖片：Trip.com）

大鵬新區靚景民宿3. 阿卡那拉·深圳橘子海度假美宿

特點：

1-2月每晚連稅最平房價：$278起，人均$139起

大鵬新區靚景民宿：阿卡那拉·深圳橘子海度假美宿。（圖片：Trip.com）

大鵬新區靚景民宿：阿卡那拉·深圳橘子海度假美宿。（圖片：Trip.com）

大鵬新區靚景民宿：阿卡那拉·深圳橘子海度假美宿。（圖片：Trip.com）

大鵬新區靚景民宿：阿卡那拉·深圳橘子海度假美宿。（圖片：Trip.com）

