深圳大梅沙8號倉奧特萊斯Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包

大梅沙8號倉奧特萊斯是華南區首家以「OUTLETS＋LOFT」模式營運的大型戶外商業綜合體，與深圳其他室內Outlet不同，開放式的Outlet，被歐式彩色建築環繞，打卡位處處，匯集逾200個國內外品牌，折扣低至2折起，加上鄰近海濱景點，行街之餘更可順道放鬆，悠閒感十足。

歐式彩色建築包圍 購物＋餐飲＋休閒一次滿足

大梅沙8號倉奧特萊斯於2023年9月翻新而成，是華南區首家以「OUTLETS＋LOFT」經營模式的大型戶外商業綜合體，到處都是色彩豐富的歐式建築，打卡位處處，集購物、餐飲、休閒於一身！這裡匯集了200多個國內外知名品牌，以低至2折起價格出售，齊集各種時尚服飾、家居用品、運動用品、兒童用品等，猶如置身國外！

大梅沙8號倉奧特萊斯於2023年9月翻新而成，是華南區首家以「OUTLETS＋LOFT」經營模式的大型戶外商業綜合體。（圖片來源：大梅沙8號倉奧特萊斯@小紅書）

到處都是色彩豐富的歐式建築，打卡位處處，集購物、餐飲、休閒於一身！（圖片來源：清風俠@小紅書）

大梅沙8號倉奧特萊斯：交通全攻略

港人從蓮塘口岸乘地鐵8號線至「大梅沙站」C出口步行3分鐘即達，車程連步行時間只需34分鐘，非常方便，附近還有深圳鹽田海濱棧道、棲息圖書館等休閒景點，能好好感受這個有「東方夏威夷」之稱的大小梅沙！

深圳鹽田海濱棧道（圖片來源：大梅沙8號倉奧特萊斯@小紅書）

棲息圖書館（圖片來源：大梅沙8號倉奧特萊斯@小紅書）

大梅沙8號倉奧特萊斯：3大必攻亮點

與深圳其他Outlet不同，大梅沙8號倉奧特萊斯露天位置比較多，購物體驗較易受天氣影響，不想漫無目的「尋寶」，不如睇睇以下3大亮點，鎖定目標夠精明！

1. 國際品牌低至3折起

在大梅沙8號倉奧特萊斯可以找到EMPORIO ARMANI、COACH、VERSACE COLLECTION、Calvin Klein Jeans、GAP、TOMMY等國際品牌，過往的折扣活動也十分吸引，包括EMPORIO ARMANI羽絨外套人民幣999元、COACH圓筒包人民幣799元、SK-II神仙水人民幣998元、TOMMY特賣全場3折起等，能以最優惠的價格購得心儀商品。

COACH圓筒包人民幣799元（圖片來源：大梅沙8號倉奧特萊斯@小紅書）

2. 雲集運動品牌 低至人民幣99元

大梅沙8號倉奧特萊斯內的運動品牌也不少，包括Nike、adidas、New Balance、SKECHERS、Champion、FILA等，回顧過去優惠，SKECHERS曾做全場低至4折、New Balance運動跑鞋人民幣179元、adidas防風外套人民幣153.1元、ANTA棒球外套人民幣99元等，加上官方不時推出的優惠券，盡享折上折優惠。

Outlet運動品牌也不少，包括Nike、adidas、New Balance、SKECHERS、Champion、FILA等。（圖片來源：大梅沙8號倉奧特萊斯@小紅書）

SKECHERS曾做全場低至4折，一對鞋約人民幣385元。（圖片來源：大梅沙8號倉奧特萊斯@小紅書）

3. 到處打卡＋與小動物互動

場內充滿歐式建築，到處都是色彩繽紛的打卡位，包括玫瑰花瀑布、彩虹樓梯、位於一期與二期之間的湖景，充滿濃厚異國情調，大家甚至可以與黑天鵝、梅花鹿、機器狗等小動物互動，值得大家「忙裡偷閒」好好欣賞環境！

大梅沙8號倉奧特萊斯：精選3大必食餐廳

大梅沙8號倉奧特萊斯的餐飲選擇不少，包括Starbucks、瑞幸咖啡、Pizza Hut、普洛斯特德國餐廳等，不少人甚至買外賣到露天位置野餐，今次為大家精選3間值得一試的餐廳！

1. 和府撈麵

內地麵食品牌和府撈麵去年年底進駐，主打「養生麵」，草本湯底配上現熬番茄、酸辣或香辣三種口味，濃醇入味，必食招牌菜包括爆漿番茄芝士肥牛麵、和牛肉串、北海道風味肉醬拌麵等，配上一杯爆漿番茄芭樂王，人均只需人民幣20至30元，抵食！

地址：大梅沙8號倉奧特萊斯一期（地圖按此）

2. 泰茶茶

網紅打卡泰國餐廳，備有室內及室外座位，天氣好時，可選室外座位，湖畔景色配上木質裝修及綠植佈置，還有黑天鵝游來游去，尤如置身泰國Resort一樣！必食菜式包括菠蘿油條蝦、沙茶咖喱牛肉麵、羅勒胡椒蝦等，人均約人民幣60元。

地址：大梅沙8號倉奧特萊斯一期N棟（地圖按此）

.泰茶茶為人氣網紅打卡泰國餐廳。（圖片來源：焱子3個火@小紅書）

3. GO GO B獨棟湖景德國餐廳

以原木傢俱配白綠色地磚，整體裝修非常復古溫馨，推介紅辣芝士炸雞翼、能量猛牛碗、牛油果他他塔、4.0鮮奶拿鐵等，賣的都是精緻版德國菜，文青必到！

地址：大梅沙8號倉奧特萊斯一期H棟（地圖按此）

GO GO B獨棟湖景德國餐廳。（圖片來源：大梅沙8號倉奧特萊斯@小紅書）

賣的都是精緻版德國菜，文青必到！（圖片來源：大梅沙8號倉奧特萊斯@小紅書）

大梅沙8號倉奧特萊斯：周邊3大酒店推介

難得去到「東方夏威夷」，不妨多住一晚，順路遊覽附近景點，Yahoo Travel為大家精選Outlet附近3間酒店推介，每晚人均只需$240起！

1. 深圳大梅沙灣遊艇度假酒店

地址：深圳鹽田區大梅沙鹽梅路89號（地圖按此）

參考房價：$480起，人均$240起

交通方法：從大梅沙8號倉奧特萊斯步行約10分鐘

按此經Trip.com預訂 按此經永安旅遊預訂 按此經Agoda預訂

深圳大梅沙灣遊艇度假酒店（圖片來源：Trip.com）

2. 深圳大梅沙京基洲際度假酒店

地址：深圳鹽田大梅沙鹽葵路9號（地圖按此）

參考房價：$1,016起，人均$508起

交通方法：從大梅沙8號倉奧特萊斯步行約3分鐘

按此經Trip.com預訂 按此經官網預訂 按此經Klook預訂

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（圖片來源：Trip.com）

3. 深圳美高梅酒店

地址：深圳鹽田區鹽梅路33號（地圖按此）

參考房價：$1,382起，人均$691起

交通方法：從大梅沙8號倉奧特萊斯開車約8分鐘

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經永安旅遊預訂

深圳美高梅酒店（圖片來源：Trip.com）

深圳大梅沙8號倉奧特萊斯

地址：深圳市鹽田區大梅沙環梅路1號 （地圖按此）

交通方法：深圳地鐵8號大梅沙站步行約4分鐘

