深圳寶安京基華邑酒店53折優惠｜人均$253！主打現代東方美學／高層室內游泳池／鄰近歡樂港灣、壹方城

洲際集團旗下的深圳寶安京基華邑酒店，是大灣區首家華邑酒店，以嶺南宗祠建築作設計，主打現代「東方美學」，加上鄰近壹方城、前海HOP天地購物中心、灣區之眼等景點，前往鄰近地鐵1號線固戍站只需7分鐘車程，方便一眾旅客出入！

Yahoo Travel最近發現Klook及KKday均有推出住宿套餐，優惠低至53折，人均$253起，重點是農曆新年及周末亦激罕不加價，不妨趁長假期或週末北上深圳Chill下！

⭐Klook快閃優惠 人均$443住高級海景行政客房

今次Klook推出住宿套餐，優惠低至61折，$886供兩位入住高級海景行政客房，欣賞到開揚海景，包雙人自助早餐及雙人行政酒廊禮遇，下午3時至5時享用下午茶、下午5時30分至下午7時30分則大歎歡樂時光簡餐及任飲汽水，除開每位只需$443；今次優惠適用於3月31日及之前入住，包括農曆新年旺季及周末，價錢統一無加價，相當抵玩。

【歡樂優享】高級海景行政客房1間1晚（含雙人自助早餐＋雙人行政酒廊禮遇（下午茶＋歡樂時光簡餐＋汽水暢飲））

價錢：$886起（ 原價$1,448 ）；人均$443起

⭐KKday獨家AI國風親子主題房 2大2小人均$253

至於KKday獨家優惠，優惠低至53折，$1,011除了可以一家四口入住AI國風親子主題房，更包2大2小自助早餐，還可以暢玩房間內投影互動遊戲，並可享房間Minibar首輪免費暢飲、茶會體驗及四款原葉茶，特別適合一家大小北上放電。

【KKday獨家｜AI國風親子主題房】主題房＋2大2小自助早餐＋房間內投影遊戲互動｜享華邑特色夜床服務、茶會體驗及四款原葉茶

價錢：$1,011起（ 原價$1,910 ）；2大2小入住，人均$253起

高級海景行政客房（圖片來源：官方網站）

大灣區首家華邑酒店！附近集購物、美食、娛樂於一身

位於深圳寶安區的深圳寶安京基華邑酒店，屬於洲際集團旗下，2024年開業，是大灣區首家華邑酒店，交通便利，港人可從羅湖口岸站乘搭地鐵1號線至固戍站，轉乘的士約7分鐘車程即達，全程約1小時。酒店位於寶安區核心地段，距離目前全球規模極大的室內滑雪場「深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟」約20至25分鐘車程，是追求住宿質素的滑雪旅客之優質選擇。酒店周邊休閒配套極為豐富，乘車約12至15分鐘即可到達擁有「灣區之光」摩天輪的歡樂港灣，或是前往深圳單體規模極大的購物中心壹方城品嚐美食及購買手信；若偏好文化建築，鄰近的哥德式寶安耶穌君王堂亦是熱門打卡點。旅客可於上午前往滑雪場體驗雪地飛馳，下午再到海濱公園散步欣賞日落，晚上回到酒店享用「彩豐樓」的精緻粵菜，享受舒適的度假行程。

位於深圳寶安區的深圳寶安京基華邑酒店，是大灣區首家華邑酒店，交通便利。（圖片來源：官方網站）

嶺南宗祠建築設計 房內欣賞到飛機升降

深圳寶安京基華邑酒店以嶺南宗祠建築作設計，主打現代「東方美學」，共有242間客房，每間客房均配備55寸可投屏電視、智能馬桶、Essential Elements洗浴用品等設備，更設有落地玻璃，部份房間更遠眺海景，甚至見到飛機升降，景色開揚。酒店同時配備高層景觀室內游泳池、24小時健身房、3家餐廳等設施，即使足不出戶都能好好享受酒店配套！

主打現代「東方美學」（圖片來源：官方網站）

深圳寶安京基華邑酒店以嶺南宗祠建築作設計，共有242間客房。（圖片來源：官方網站）

每間客房均配備Essential Elements洗浴用品。（圖片來源：官方網站）

高層景觀室內游泳池（圖片來源：官方網站）

24小時健身房（圖片來源：官方網站）

深圳寶安京基華邑酒店

地址：深圳市寶安區西鄉街道寶安大道4560號（地圖按此）

參考房價：$542起

交通方法：深圳地鐵1號線固戍站，轉乘的士約7分鐘

