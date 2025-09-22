深圳、廣州、珠海酒店優惠｜訂深圳酒店即減最多$300！折上折攻略：享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳、廣州、珠海酒店優惠｜Klook訂酒店折上折攻略！訂深圳酒店即減最多$300／這樣訂享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票

無論什麼時候想來個快閃旅行，大灣區都是個好選擇！要預訂深圳、珠海、廣州酒店，Yahoo購物專員有好介紹！Klook最近接二連三推出多個酒店優惠，只要在限定期間訂購滿3間酒店，就可以分別獲得85折、75折折扣，以及高鐵$75優惠券、滴滴優惠券。另外，Klook針對深圳酒店，額外推出3大優惠券，最多可減$300，啱晒用嚟訂購貴價酒店之用！嚟緊會去大灣區旅行的朋友，即睇優惠詳情！

深圳/珠海/廣州酒店愈訂得多、優惠愈送得多！

Klook推出的深圳、珠海、廣州酒店優惠，只要愈訂得多，折扣就愈多，就算只訂一間酒店，已可享85折優惠！預訂方法十分簡單，揀好心儀酒店，付款時輸入優惠碼【CNHOTELFIRST】，即可享85折優惠。成功預訂後，Klook會透過電郵送出75折優惠券，可以在45天内訂購下一間酒店。如有需要，可以再訂第3單，第三間酒店入住後1星期內會用電郵送出高鐵$75優惠券，以香港西九龍出發到福田站為例，成人單程車票$74起，變相是送你一張免費高鐵車票，啱晒經常北上玩樂住宿的朋友！

Klook【愈訂愈多折】活動

推出日期：即日起

優惠碼有效期：即日至12月31日

立即預訂深圳、珠海、廣州酒店

Klook推出的深圳、珠海、廣州酒店優惠，只要愈訂得多，折扣就愈多，就算只訂一間酒店，已可享85折優惠！（圖片來源：Klook）

深圳酒店限時優惠！預訂即最多減$300

特別一提的是，Klook另有推出深圳酒店限時優惠，凡於9月30日前預訂全線深圳酒店，消費滿$800，輸入優惠碼【SZHOTEL100】，即減$100；消費滿$1,000，輸入優惠碼【SZHOTEL150】，即減$150；每逢星期三9PM更會釋出優惠碼，無消費門檻，即減$200！若你從未在Klook預訂過酒店的話，新客戶消費滿$600，輸入優惠碼【NEWHOTEL300】，即減$300。成功訂購深圳酒店後，可獲75折優惠碼訂購深圳、廣州及珠海酒店，認真划算！

【深圳夏日驚喜】酒店即減$300

推出日期：即日起

消費滿$600，輸入優惠碼 【 NEWHOTEL300 】 可扣減$300

只適用於從未在Klook預訂酒店的客人

優惠碼有效期：即日至9月30日

【深圳夏日驚喜】酒店即減$150

推出日期：即日起

【深圳夏日驚喜】酒店即減$100

推出日期：即日起

【深圳夏日驚喜】酒店即減$200

推出日期：逢星期三9pm更新優惠碼

• 扣減$200，無低消門檻

立即搶深圳酒店限時優惠碼

Klook針對深圳酒店，額外推出3大優惠券，最多可減$300！（圖片來源：Klook）

深圳酒店限時優惠折扣由$100至$300不等，優惠碼有效期至9月30日。（圖片來源：Klook）

訂貴酒店最着數！深圳洲際酒店人均只需$379.3起

Yahoo購物專員睇過適用酒店，選擇頗多，當中也有不少受港人歡迎的酒店，例如深圳硬石酒店、珠海橫琴悦椿酒店、珠海海泉灣帆酒店、珠海梧桐樹酒店、珠海橫琴星樂度露營小鎮，更有新開酒店：深圳美憬閣酒店及廣州新世界酒店！如果時間或預算有限，可以揀選一間日常單價較高的酒店，例如深圳國際會展中心洲際酒店，活動指定房型最平都要$1,438起，輸入85折優惠碼【CNHOTELFIRST】後平$215.7，若你是Klook新用戶的話，輸入優惠碼【NEWHOTEL300】，即減$300。變相2大1小入住人均只要$379.3起，就有自助早餐、套餐餐飲及歡迎水果。假如時不時會到北上深圳掃街、按摩，Yahoo購物專員建議可以先訂一間平價深圳酒店，先完成第一單的訂單，獲得75折優惠碼後再訂貴價酒店，那就更划算了！

深圳國際會展中心洲際酒店—洲際豪華客房（含兩大一小自助早餐+兩大一小自助晚餐/套餐+歡迎水果等）

價錢：$1,438起

輸入85折優惠碼【CNHOTELFIRST】折後價$1,222.3起，2大1小入住人均只要$407.4起

輸入新用戶優惠碼【NEWHOTEL300】，折後價$1,138起，2大1小入住人均只要$379.3起

SHOP NOW

深圳國際會展中心洲際酒店—洲際豪華客房（圖片：Klook）

深圳國際會展中心洲際酒店折後2大1小入住人均只要$432.4起，就有自助早餐、套餐餐飲及歡迎水果。（圖片：Klook）

深圳酒店推介

珠海酒店推介

廣州酒店推介

