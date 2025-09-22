樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
深圳、廣州、珠海酒店優惠｜訂深圳酒店即減最多$300！折上折攻略：享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票
無論什麼時候想來個快閃旅行，大灣區都是個好選擇！要預訂深圳、珠海、廣州酒店，Yahoo購物專員有好介紹！Klook最近接二連三推出多個酒店優惠，只要在限定期間訂購滿3間酒店，就可以分別獲得85折、75折折扣，以及高鐵$75優惠券、滴滴優惠券。另外，Klook針對深圳酒店，額外推出3大優惠券，最多可減$300，啱晒用嚟訂購貴價酒店之用！嚟緊會去大灣區旅行的朋友，即睇優惠詳情！
深圳/珠海/廣州酒店愈訂得多、優惠愈送得多！
Klook推出的深圳、珠海、廣州酒店優惠，只要愈訂得多，折扣就愈多，就算只訂一間酒店，已可享85折優惠！預訂方法十分簡單，揀好心儀酒店，付款時輸入優惠碼【CNHOTELFIRST】，即可享85折優惠。成功預訂後，Klook會透過電郵送出75折優惠券，可以在45天内訂購下一間酒店。如有需要，可以再訂第3單，第三間酒店入住後1星期內會用電郵送出高鐵$75優惠券，以香港西九龍出發到福田站為例，成人單程車票$74起，變相是送你一張免費高鐵車票，啱晒經常北上玩樂住宿的朋友！
Klook【愈訂愈多折】活動
推出日期：即日起
第1單：使用優惠碼【CNHOTELFIRST】即享85折，成功預訂後再送下一單酒店75折優惠券（限45天内使用）
第2單：使用優惠碼即享75折
第3單：入住後一星期內送出高鐵$75優惠券（限30天内使用）
預訂高鐵後：即送滴滴優惠券
優惠碼有效期：即日至12月31日
深圳酒店限時優惠！預訂即最多減$300
特別一提的是，Klook另有推出深圳酒店限時優惠，凡於9月30日前預訂全線深圳酒店，消費滿$800，輸入優惠碼【SZHOTEL100】，即減$100；消費滿$1,000，輸入優惠碼【SZHOTEL150】，即減$150；每逢星期三9PM更會釋出優惠碼，無消費門檻，即減$200！若你從未在Klook預訂過酒店的話，新客戶消費滿$600，輸入優惠碼【NEWHOTEL300】，即減$300。成功訂購深圳酒店後，可獲75折優惠碼訂購深圳、廣州及珠海酒店，認真划算！
【深圳夏日驚喜】酒店即減$300
推出日期：即日起
消費滿$600，輸入優惠碼【NEWHOTEL300】可扣減$300
只適用於從未在Klook預訂酒店的客人
優惠碼有效期：即日至9月30日
【深圳夏日驚喜】酒店即減$150
推出日期：即日起
消費滿$1,000，輸入優惠碼【SZHOTEL150】可扣減$150
優惠碼有效期：即日至9月30日
【深圳夏日驚喜】酒店即減$100
推出日期：即日起
消費滿$800，輸入優惠碼【SZHOTEL100】可扣減$100
優惠碼有效期：即日至9月30日
【深圳夏日驚喜】酒店即減$200
推出日期：逢星期三9pm更新優惠碼
• 扣減$200，無低消門檻
訂貴酒店最着數！深圳洲際酒店人均只需$379.3起
Yahoo購物專員睇過適用酒店，選擇頗多，當中也有不少受港人歡迎的酒店，例如深圳硬石酒店、珠海橫琴悦椿酒店、珠海海泉灣帆酒店、珠海梧桐樹酒店、珠海橫琴星樂度露營小鎮，更有新開酒店：深圳美憬閣酒店及廣州新世界酒店！如果時間或預算有限，可以揀選一間日常單價較高的酒店，例如深圳國際會展中心洲際酒店，活動指定房型最平都要$1,438起，輸入85折優惠碼【CNHOTELFIRST】後平$215.7，若你是Klook新用戶的話，輸入優惠碼【NEWHOTEL300】，即減$300。變相2大1小入住人均只要$379.3起，就有自助早餐、套餐餐飲及歡迎水果。假如時不時會到北上深圳掃街、按摩，Yahoo購物專員建議可以先訂一間平價深圳酒店，先完成第一單的訂單，獲得75折優惠碼後再訂貴價酒店，那就更划算了！
深圳國際會展中心洲際酒店—洲際豪華客房（含兩大一小自助早餐+兩大一小自助晚餐/套餐+歡迎水果等）
價錢：$1,438起
輸入85折優惠碼【CNHOTELFIRST】折後價$1,222.3起，2大1小入住人均只要$407.4起
輸入新用戶優惠碼【NEWHOTEL300】，折後價$1,138起，2大1小入住人均只要$379.3起
深圳酒店推介
深圳硬石酒店｜房價$957起，85折優惠碼【CNHOTELFIRST】折後價$813.4起；新用戶優惠碼【NEWHOTEL300】，折後價$657起，2大1小入住人均只要$219起 👉🏻SHOP NOW
深圳美憬閣酒店｜房價$846起，85折優惠碼【CNHOTELFIRST】折後價$719.1起；新用戶優惠碼【NEWHOTEL300】，折後價$546起，2人入住人均只要$273起 👉🏻SHOP NOW
深圳寶安京基華邑酒店｜房價$945起，85折優惠碼【CNHOTELFIRST】折後價$803.2起，；新用戶優惠碼【NEWHOTEL300】，折後價$645起，2人入住人均只要$322.5起 👉🏻SHOP NOW
珠海酒店推介
珠海梧桐樹酒店｜房價$724起，85折優惠碼【CNHOTELFIRST】折後價$615.4起，2大1小入住人均只要$205.1起 👉🏻SHOP NOW
珠海橫琴悦椿酒店｜房價$888起，85折優惠碼【CNHOTELFIRST】折後價$754.8起，2人入住人均只要$377.4起 👉🏻SHOP NOW
珠海橫琴星樂度露營小鎮｜房價$723起，85折優惠碼【CNHOTELFIRST】折後價$614.5起，2人入住人均只要$307.3起 👉🏻SHOP NOW
珠海海泉灣帆酒店｜房價$983起，85折優惠碼【CNHOTELFIRST】折後價$835.5起，2人入住人均只要$417.8起 👉🏻SHOP NOW
廣州酒店推介
廣州花園酒店｜房價$1,052起，85折優惠碼【CNHOTELFIRST】折後價$894.2起，2人入住人均只要$447.1起 👉🏻SHOP NOW
廣州新世界酒店｜房價$806起，85折優惠碼【CNHOTELFIRST】折後價$685.1起，2人入住人均只要$342.6起 👉🏻SHOP NOW
