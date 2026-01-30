Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

情人節2026｜深圳情人節好去處9選：粉紅色商業街、IP主題店打卡、摩天輪睇日落、夜市掃街

2026年的情人節將至，想同另一半過一個有新鮮感又不老套的節日？深圳近年多個全新打卡熱點陸續登場，無論是坐摩天輪觀看日落、逛粉紅色商業街、打卡IP主題店，還是文青最愛的藝術園區、靚景海濱棧道或是夜市掃街，都可以輕鬆安排1日或2日浪漫行程。今次就為大家精選深圳9大深圳情人節好去處，涵蓋寶安區、南山區、福田區、龍崗區、鹽田區的，未想到情侶節拍拖好去處的話，不妨參考下！

深圳情人節好去處｜1. 寶安區：灣區之光摩天輪

情侶坐摩天輪夠浪漫，位於深圳前海灣的灣區之光摩天輪，採用世界首創的魚鰭狀異形大立架，設28個寬闊太空艙，採用360度透明玻璃，能俯瞰前海灣及珠江口伶仃洋景色，日落期間乘坐尤其浪漫。

灣區之光摩天輪

地址：深圳市寶安區寶興路濱海文化公園（地圖按此）

票價：$88（ 原價$166 ）

按此經Klook預約 按此經Trip.com預約 按此經KKday預約

位於深圳前海灣的灣區之光摩天輪，日落期間乘坐尤其浪漫。（圖片來源：Klook）

深圳情人節好去處｜2. 寶安區：MINISO FRIENDS

如果另一半喜歡IP公仔，可前往華南首間MINISO FRIENDS大型旗艦店，店子樓高兩層以彩藍色鏡面樓梯相連，佔地2萬呎，滿佈鏡面天花以及藏於不同角落的打卡位，化身IP夢幻城堡；全店匯集逾80個全球人氣IP，包括Chiikawa、Sanrio、迪士尼、哈利波特、蠟筆小新、Mofusand、Tamagochi等，公仔、盲盒、掛飾、美妝、日用品等應有盡有，還不時舉行快閃活動！

MINISO FRIENDS（海雅繽紛城店）

地址：深圳市寶安區新安街道新安湖社區建安一路99號海雅繽紛城F1（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線新安公園站步行10分鐘

華南首間MINISO FRIENDS大型旗艦店，店子樓高兩層以彩藍色鏡面樓梯相連。（圖片來源：杜淇淋_@小紅書

全店匯集逾80個全球人氣IP，包括Chiikawa、Sanrio、迪士尼、哈利波特、蠟筆小新、Mofusand、Tamagochi等。（圖片來源：杜淇淋_@小紅書）

深圳情人節好去處｜3. 南山區：姆明咖啡華南首店

華南首間常駐姆明咖啡店於2025年7月落戶南山區萬科雲城設計公社，店內找到多個故事場景，包括姆明谷小橋、姆明家廚房、史力奇森林小屋、姆明谷微縮景觀，加上沉靜藍調加原木北歐風設計，仿如置身北歐的童話世界。情侶們可在這裡歎下主題餐飲，以及選購限定商品，包括掛飾公仔、坐姿公仔、小美五姊妹公仔、陶瓷杯、鴨嘴帽等，加上鄰近新開通的13號線石鼓站，非常方便。

姆明咖啡華南首店

地址：深圳南山區萬科雲城設計公社D區B1 （地圖按此）

交通：深圳地鐵13號站石鼓站B出口3分鐘

華南首間常駐姆明咖啡店於2025年7月落戶南山區萬科雲城設計公社。（圖片來源：Moonmin Cafe姆明咖啡@小紅書）

店內找到多個故事場景，包括姆明谷小橋、姆明家廚房、史力奇森林小屋、姆明谷微縮景觀。（圖片來源：Moonmin Cafe姆明咖啡@小紅書）

深圳情人節好去處｜4. 深圳灣萬象城粉紅大街

情人節是屬於粉紅色的！深圳灣萬象城於2025年12月30日迎來國內首個藝術館級商業街區「粉紅大街」，整個街以粉粉嫩嫩的多巴胺配色為主，打卡位處處，包括粉紅撞粉藍馬賽克地磚、粉紅地洞、網紅IP小Pony粉紅裝置等，近40間品牌進駐，大部份為區內首間分店及旗艦店，像全球首間粉紅色麥麥美術館、北歐風的HAY家具店等，從美食、設計家居、香氛配飾和美學好物等都能找到，最適合情侶們去浪漫一下！

深圳灣萬象城粉紅大街

地址：深圳灣萬象城B區B1層（地圖按此）

交通方法：深圳地鐵2／11／13號線后海站A／K／M出口直達商場

相關文章：深圳灣萬象城粉紅大街開幕！多巴胺配色設計、近40間首店及旗艦店進駐：粉紅色麥當勞、HAY家具店等

深圳灣萬象城於2025年12月30日迎來國內首個藝術館級商業街區「粉紅大街」，整個街以粉粉嫩嫩的多巴胺配色為主，打卡位處處。（圖片來源：熱心市民陳小胖@小紅書）

全球首間粉紅色麥麥美術館。（圖片來源：杜淇淋、@小紅書）

深圳情人節好去處｜5. 南山區：O·POWER文化藝術中心

由華中發電廠改建而成的O·POWER文化藝術中心，是一個集休閒、娛樂、公園和商業於一身的綜合園區。藝術中心以天藍色為主色，三個曾經儲存重油的油罐改建成花園、劇場及遊樂空間，加上旋轉樓梯以及周遭綠化環境，絕對是打卡熱點。 O·POWER文化藝術中心亦引進廣州品牌咖啡店「store by.jpg」，除橘紅色磚牆店吸引人打卡外，其特色手沖咖啡也值得一試，最適合文青情侶同遊。

O·POWER文化藝術中心

地址：深圳市南山區華僑城香山東街19號（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線橋城北步行7分鐘

由華中發電廠改建而成的O·POWER文化藝術中心，是一個集休閒、娛樂、公園和商業於一身的綜合園區。（圖片來源：喵喵大俠@小紅書）

O·POWER文化藝術中心亦引進廣州品牌咖啡店「store by.jpg」，其特色手沖咖啡值得一試。（圖片來源：喵喵大俠@小紅書）

深圳情人節好去處｜6. 龍崗區：大芬油畫村

深圳龍崗區的大芬油畫村擁有深圳建築面積最大的美術館「大芬美術館」、近千間畫廊、藝術店舖及文青Cafe，大街小巷盡是街頭塗鴉及藝術作品等，除可買到油畫及打卡之餘，亦可參加各式各樣的油畫及陶藝工作坊，最平30蚊人仔已就有專人指導，完成後可帶走作品，曾被美國《紐約時報》及英國BBC等媒體稱為「中國第一油畫村」，情侶們能感受濃厚藝術氣息！

大芬油畫村

地址：深圳市龍崗區沿河路與布沙路交叉口（地圖按此）

交通：深圳地鐵3號線至大芬站A1出口

可參加各式各樣的油畫及陶藝工作坊，最平30蚊人仔已就有專人指導，完成後可帶走作品。（圖片來源：泥濘留痕@小紅書）

深圳龍崗區的大芬油畫村擁有深圳建築面積最大的美術館「大芬美術館」、近千間畫廊、藝術店舖及文青Cafe。（圖片來源：泥濘留痕@小紅書）

深圳情人節好去處｜7. 福田區：深圳1368文化街區+福田水圍夜市

深圳1368文化街區距離福田口岸只有約15分鐘距離，由一坊四街六巷組成，匯集了許多特色食肆、酒吧、特色小吃、茶飲店、Cafe、美甲店、超市及各式小店等，每日4點後更會變成水圍夜市小食街，可吃到烤冷麵、撈汁海鮮、台式大腸蚵仔麵線、臭豆腐、螺螄粉等美食，人均30至50元人民幣起就能吃到飽肚，整個氛圍頗有台灣夜市的感覺！

深圳1368文化街區

地址：深圳福田區水圍村 （地圖按此）

交通：深圳地鐵4號線福民站步行8分鐘 /深圳地鐵7號線皇崗村站步行8分鐘/ 從福田口岸步行約15分鐘

福田水圍夜市

地址：深圳福田區水圍村（地圖按此）

交通：深圳地鐵7號線皇崗村站步行8分鐘

深圳1368文化街區距離福田口岸只有約15分鐘距離，由一坊四街六巷組成。（圖片來源：Aaaaa@小紅書）

每日4點後更會變成水圍夜市小食街，可吃到烤冷麵、撈汁海鮮、台式大腸蚵仔麵線、臭豆腐、螺螄粉等美食。（圖片來源：Aaaaa@小紅書）

深圳情人節好去處｜8. 鹽田區：鹽田海濱棧道

想與另一半遠離繁囂聽聽海浪聲，推介鹽田海濱棧道全長19.5公里，西起中英街古塔公園，東至背仔角燈塔，一路上經過沙頭角、鹽田港、大梅沙、小梅沙等景點，沿途海景盡收眼底，能欣賞海岸邊大小不一的礁石，景色優美，大家可於觀景平台上打卡，又或到燈塔圖書館睇書兼歎杯飲品，休閒度過情人節。

鹽田海濱棧道

位置：深圳鹽田區海景棧道與海山路交叉口西南120‍米 （地圖按此）

交通：地鐵海山站B出口

鹽田海濱棧道全長19.5公里，西起中英街古塔公園，東至背仔角燈塔，一路上經過沙頭角、鹽田港、大梅沙、小梅沙等景點。（圖片來源：互聯網懶人@小紅書）

沿途海景盡收眼底，能欣賞海岸邊大小不一的礁石，景色優美。（圖片來源：互聯網懶人@小紅書）

深圳情人節好去處｜9. 大梅沙8號倉奧特萊斯

熱愛購物的情侶，不妨行下Outlet買平貨！大梅沙8號倉奧特萊斯是華南區首家以「OUTLETS+LOFT」經營模式的大型戶外商業綜合體，到處都是色彩豐富的歐式建築，集購物、餐飲、大賣場及影城於一身，匯集了眾多國內外知名品牌包括VERSACE COLLECTION、Calvin Klein Jeans、GAP、Nike、adidas、New Balance等，能以低價入手時尚服飾、家居用品、運動用品等，即場買情人節禮物也不無可能！

大梅沙8號倉奧特萊斯

地址：深圳市鹽田區大梅沙環梅路1號 （地圖按此）

交通：深圳地鐵8號線大梅沙站步行約4分鐘

大梅沙8號倉奧特萊斯是華南區首家以「OUTLETS+LOFT」經營模式的大型戶外商業綜合體。（圖片來源：找樂子@小紅書）

