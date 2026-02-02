八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
深圳情人節餐廳推介2026｜每位人民幣95元起！峇里島風懸崖Cafe／南法復古莊園／復古車站餐廳浪漫約會
2026年情人節將至，想避開商場人潮，又想有氣氛、有景觀、有記憶點，不妨把約會場地轉到深圳。深圳近年湧現不少高質感餐飲空間，由臨海日落餐廳、峇里島風懸崖咖啡廳，到南法復古莊園與洞穴風格藝術餐廳，重點是價錢比香港平一大截，以下精選多間深圳情人節餐廳推介，讓你與另一半共度難忘節日。
深圳情人節餐廳推介｜1. 龍崗區：復古巴士站造型 坐擁大鵬灣海景
WildSpark﹒灣畔﹒全日海景餐廳位於深圳市大鵬半島雲海天使灣，毗鄰人氣網紅小火車。餐廳臨海而建，以復古車站造型結合地中海風格設計，配合視野開揚的大鵬灣海景，度假氛圍濃厚。日落時分，海天染上橙紅色調，浪漫感倍增，特別適合情侶共度節日。情人節期間餐廳推出兩款海景雙人套餐，價錢由人民幣520元起，菜式包括蜜瓜配西班牙火腿沙律、海洋拼盤、黑松露天使麵等。其中人民幣888元的雙人套餐更包含浪漫佈置及一支葡萄酒，是求婚或紀念日的理想之選。
WildSpark﹒灣畔﹒全日海景餐廳
地址：深圳市龍崗區大鵬街道下沙社區雲海山莊沙灘旁餐車101號（地圖按此）
交通：深圳E11路巴士到大鵬中心1站，轉乘M583到雲海山莊站
深圳情人節餐廳推介｜2. 龍崗區：海上懸崖咖啡廳 充滿峇里島度假氛圍
Bamboo House是集咖啡、餐飲及酒吧於一身的海邊小屋風網紅品牌，目前於深圳設有三間分店，全部坐落海邊。其中懸崖山頂店位於西涌西貢村西側山上，山頂沒有停車場，需於「西涌社區健康服務中心」轉乘接駁車前往，環境相當隱世。店內大量採用木質元素，配合高空海景，營造濃厚峇里島度假氣息，幾乎每個角度都是打卡畫面。現階段僅提供飲品，情侶可於此享受咖啡時光，靜靜欣賞海景，同樣浪漫。
Bamboo House懸崖店
地址：深圳市龍崗區南澳街道西沖西南路288-1號（地圖按此）
交通：蓮塘口岸步行至廣嶺站乘搭PJ27路巴士至暗夜天文館換乘站下車，步行210米至「西涌社區健康服務中心」轉乘接駁車
深圳情人節餐廳推介｜3. 福田區：一秒走進南法復古莊園
位於深圳市福田區深業上城的ONIONIO le four﹒南法復古莊園，以南法鄉村莊園為設計概念，空間融入花牆、噴泉、綠植及拱形門窗，浪漫而富藝術氣息，是市區內少見的高質感打卡餐廳。餐廳主打南法傳統窯烤Pizza，即叫即做，力求還原法式風味，另有奶油黑松露意麵、辣子海鮮奶油意麵、迷迭香烤雞等菜式，深受女生歡迎。
ONIONIO le four﹒南法復古莊園（深業上城店）
地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城南區THESTREET外街L2層S234號（地圖按此）
交通：深圳地鐵10號線冬瓜嶺站6分鐘
深圳情人節餐廳推介｜4. 寶安區：沙漠主題打卡Cafe 充滿異國風情
沙漠主題咖啡店「漠上開花」位於寶安區一幢大廈的4樓天台，場內設有巨型駱駝雕塑、仙人掌、枯木與沙地，配合洞穴感粗獷天花與耐旱植物，營造出濃厚沙漠異國氛圍。黃昏時分更可欣賞日落景致。套餐價錢由人民幣95至118元不等，包含飲品及甜品，另設異國風長裙租借服務，方便情侶拍攝別具特色的合照。
漠上開花
地址：深圳市寶安區石巖街道環石巖湖綠道睿尚智谷4樓天台（地圖按此）
交通：從深圳地鐵13號線高新中站乘的士，車程約27分鐘
相關文章：深圳打卡好去處｜深圳寶安最新沙漠打卡Cafe！沙地配仙人掌、假駱駝、篝火，如置身沙漠古城 異國風情長裙租借服務
深圳情人節餐廳推介｜5. 南山區：南頭古城內 獨棟洞穴餐廳
位於南頭古城的Sip Up西皮葡萄藝術餐廳，為一座獨棟洞穴風格餐廳，門外是綠意盎然的芭蕉庭院，室內以天然岩石及藝術裝飾打造地中海砂岩洞穴空間，氛圍感十足，內地綜藝節目《你好，生活》亦曾到訪取景。餐廳主打西式料理，包括炙烤黑虎蝦、黑松露鵝肝炒飯、無花果豬肋排、羽衣甘藍雪糕等，並設有恆溫酒窖，提供過百款自然酒與葡萄酒，特別適合情人節慶祝。
Sip Up西皮葡萄藝術餐廳
地址：南山區春景街31號（西集小綠洲內）（地圖按此）
交通：深圳地鐵12號線南頭古城站步行15分鐘
深圳情人節餐廳推介｜6. 南山區：被譽為「最美日落高空餐廳」
位於深圳華僑城城市客棧7樓的24氣藝文生活空間﹒wineapp，集閱讀區、餐廳、露天咖啡吧於一身的複合型空間。餐廳以高空開揚景色聞名，可遠眺歡樂谷、世界之窗及錦繡中華，日落時分景色尤為迷人，被本地人譽為「最美日落高空餐廳」，建議提前預訂窗邊座位。晚市以西餐為主，菜式包括墨西哥粟米片、烤春雞、澳洲牛扒、松露冷麵及牛肝菌雞肉燜飯等，邊用餐邊欣賞夕陽西下，儀式感十足。
24氣藝文生活空間﹒wineapp
地址：深圳南山區光僑街13號城市客棧7樓（地圖按此）
交通：從深圳地鐵1號線華僑城站步行2分鐘
更多相關文章：
內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度
香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法
深圳華發冰雪熱雪奇蹟低至54折優惠｜人均$233起！滑雪／娛雪／直通車套票統統有折、包全套裝備
河南太行山貓咪屢被誤認流浪！一日三次被強行「救援」帶落山主人急掛牌求饒：讓牠安心散步
其他人也在看
日航推「零過夜」遊印度 點樣做得到！？
廉航推凌晨航班後，港人周末「快閃」遊日本是平常事。想不到日航推出成田去印度德里航線，順勢提供「零過夜」遊印度之旅，究竟點樣可以在25小時內玩一轉印度？Yahoo 財經 ・ 2 天前
台北／曼谷／東京／首爾平機票優惠｜來回連稅統統每人$222！旅遊出發日期至4月30日
Trip.com即將推出的特平機票優惠！一口價$222已經包含所有稅項及附加費，包括台北／曼谷／東京／首爾等多個人氣航點，且不限航空公司，變相航班起飛時間更有彈性，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 4 天前
澳門金光飛航船票二人同行優惠｜單程低至$140兼送上網SIM卡！另有$9加購澳門小食＋咖啡
打算過大海到澳門玩的朋友請留意！澳門金光飛航經常都會在各大優惠平台推出船票優惠，交通慳返一筆，便可以留返更多彈藥吃喝玩樂。Yahoo Travel為大家搜羅了最新的金光飛航船票優惠，部份更額外加送上網卡，絕對是來往港澳的至抵選擇。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
當局對農曆新年旅遊市道感樂觀 加派人手駐守生態旅遊景點
【on.cc東網專訊】踏入2月，即將迎來農曆新年。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(2月1日)在電視節目上表示，對農曆新年旅遊市道感到樂觀，認為今年的農曆新年假期，與聖誕節假期相隔較長，加上舉辦煙花匯演及是次內地農曆新年假期比較長，提高外地旅客旅遊意欲。針對山徑等on.cc 東網 ・ 20 小時前
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場
比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。鉅亨網 ・ 18 小時前
林雅詩生日太興奮 手舞足蹈走光收場
【on.cc東網專訊】性感女星林雅詩（Grace）昨日(1月31日) 48歲生日，選擇在外地度過，她在社交平台上載短片，片中她身處酒店內，穿上無袖上衣和短裙，面對鏡頭風情萬種，風騷地勾手指頭，動作多多的她，更不慎失守走光，認真老貓燒鬚。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
銀價驚現單日暴跌46年來最慘烈 分析師：所有人同時搶著出場
白銀驚現單日暴跌行情，寫下 46 年來最慘烈紀錄，美國總統特朗普提名沃什 (Kevin Warsh) 出任聯準會 (Fed) 主席，市場解讀相較其他人選不利於降息，引發貴金屬賣壓，分析師以「所有人同時搶著出場」形容這波行情。鉅亨網 ・ 1 天前
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國
曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。鉅亨網 ・ 21 小時前
網上熱話｜內地網民分享搭小巴經歷 社恐不敢嗌有落 最終去錯地方？
香港有不同的交通工具，而出名車速快的小巴，是不少乘客的選擇。惟小巴不設報站功能，下車時亦需要提早揚聲，不時有乘客打趣指「嗌有落猶如一場心理戰」。近日就有網民在社交平台分享一張貼在小巴上的告示，提醒乘客若不清楚在哪一個站下車，應在上車前禮貌地問清楚，該網民就認為小巴司機很幽默。不少內地網民分享在香港坐小巴的經歷，有網民直言因不敢搭話而到了另一個目的地。am730 ・ 22 小時前
網上熱話｜婦人自修室內悠閒搣蔥 網民：施法術祝所有人「蔥明」
圖書館的自修室本是讓人溫習和自修的地方，惟不時有人在自修室內做各種千奇百怪的事情。近日有網民在社交平台上載一條片段，只見一位女士在自修室內旁若無人地「搣蔥」。該網民更打趣指，溫書時問到青草味，以為自己到了烏蘭巴托。am730 ・ 20 小時前
47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉早前獲釋，在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，顯示岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
麥美恩台慶主持被飛雪藏傳聞滿天飛 本尊：鬼妹唔怕凍！
昨晚（30日）無綫電視城拍攝《新春保良迎金馬》錄影節目，出席嘉賓有草蜢、陳松伶、應屆港姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜、中年好聲音歌手周吉佩和張與辰...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【惠康】開運價優惠 韓國蠔肉 $35/2包（即日起至05/02）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有南非白肉桃駁梨/白肉水蜜桃/黃肉水蜜桃/黃肉桃駁梨、泰正各款冰鮮豬肉、韓國蠔肉、小寧波各款湯圓、蒙牛特侖蘇純牛奶、鴻福堂冷凍糖水飲品/鮮草飲品、雀巢牛奶公司鮮牛奶、維他各款冷泡無糖茶6包裝、精選護舒寶產品同埋金紡濃縮衣物柔順劑，快啲嚟惠康掃貨啦！Yahoo 著數 ・ 22 小時前
錫斯高獻絕殺：紅魔效率今非昔比
【Now Sports】曼聯前鋒錫斯高周日射入絕殺富咸3:2的一球後，坦言在卡域克麾下的這支紅魔，效率和以往變得不一樣。曼聯在卡域克執掌後取得3連勝，繼續守住英超前4位置，錫斯高（Benjamin Sesko）如此讚美這名臨時主帥，不知是否也等同暗諷了前主帥阿摩廉：「你可以看看我們無球在腳時，是如何互相幫助的，最終也促成了美好的結果。己隊的效率確實不一樣了，每個人各司其職，覆蓋好自己的位置。」曼聯今場靠卡斯美路和古亞的入球，在下半場早段已領先富咸2:0，想不到對方在後半段連追兩球，以為3分變1分，但後備上陣的錫斯高，在補時4分鐘接應般奴費蘭迪斯的傳球，為球隊獻上3:2絕殺。「在主場進球，而且還是致勝球，簡直難以置信。」這名射入個人英超第5球的前鋒續謂：「我一直夢想著這一刻，夢想著自己能夠做到，全隊都知道最近這些勝仗有多重要，己隊現在狀態正佳，希望能夠繼續保持住，贏得更多比賽，而我們要做的就是專注和努力，最終就會帶來成果。」now.com 體育 ・ 7 小時前
解讀 | 點解熱刺球迷想曼城贏？
熱刺星期日主場面對曼城，將為主隊球迷帶來一個左右為難的局面。有部份球迷希望球隊贏波，但有些球迷竟然希望球隊輸波。Yahoo 體育 ・ 17 小時前
紅磡船P晚上勁歌熱舞 街坊住30幾樓清楚聽到音樂 水警到場喝止(有片)
開派對亦需注意音量，切勿騷擾他人。紅磡一艘遊艇昨晚有私人派對，播放的音樂連附近高層單位的居民亦清楚聽到。水警隨即到場制止，船上負責人才關掉音響系統。am730 ・ 1 天前
【新聞點評】黑道改朝換代 日本「匿流」冒起
上周短短12小時內，香港和日本接連發生3宗巨額日圓搶劫案，涉款達4.81億日圓（約2433萬港元），震驚港日兩地。 港日巨款劫案 或涉黑吃黑 有找換店業界人士估計，事件可能涉及洗錢和黑吃黑，皆因每年有數百萬港人訪日，「換yen」需求龐大，不排除有團夥把日圓現鈔運來香港，透過找換店「洗乾淨」。相較傳統的暴力團，日本近年有一種「匿流」新興犯罪組織冒起，其作案手法機動，亦不重視江湖道義，經常搶截其他黑道的財路。 第一宗案件發生於上周四晚上約9時半，5名男女在東京上野街頭遭3名匪徒以催淚氣體襲擊，被搶走裝有4.23億日圓（約2139萬港元）現金的行李箱。據日本媒體報道，該5名事主包括3名日本人和2名中國人，年齡20多至40多歲，原計劃把現金經羽田機場運往香港。 時隔兩個半小時後，第二宗案件於上周五凌晨約零時上演，一批日本人乘車抵達羽田機場停車場，準備運送1.9億日圓（約964萬港元）現金往香港；此時突然有輛白色私家車駛至，車上3人以催淚氣體攻擊攜款者，但後者反抗力保不失，賊人事敗逃去。 第三宗案件在香港發生，上周五早上9時許，兩名日籍男子攜同放在兩個手提箱內的1.9億日圓現金，赴上環一家找換店信報財經新聞 ・ 4 小時前
明尼蘇達州ICE槍擊案背後，原來是一場移民騙局？（渾水）
槍擊案的悲劇，正是發生在這種極度緊繃、族群之間幾乎零信任的背景之下。 無論怎樣take side，一連串事件背後，本質上是制度性貪腐、金融犯罪與武裝執法三者交織而成的苦果。Yahoo 財經專欄 ・ 20 小時前