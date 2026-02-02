深圳情人節餐廳推介2026｜每位人民幣95元起！峇里島風懸崖Cafe／南法復古莊園／復古車站餐廳浪漫約會

2026年情人節將至，想避開商場人潮，又想有氣氛、有景觀、有記憶點，不妨把約會場地轉到深圳。深圳近年湧現不少高質感餐飲空間，由臨海日落餐廳、峇里島風懸崖咖啡廳，到南法復古莊園與洞穴風格藝術餐廳，重點是價錢比香港平一大截，以下精選多間深圳情人節餐廳推介，讓你與另一半共度難忘節日。

深圳情人節餐廳推介｜1. 龍崗區：復古巴士站造型 坐擁大鵬灣海景

WildSpark﹒灣畔﹒全日海景餐廳位於深圳市大鵬半島雲海天使灣，毗鄰人氣網紅小火車。餐廳臨海而建，以復古車站造型結合地中海風格設計，配合視野開揚的大鵬灣海景，度假氛圍濃厚。日落時分，海天染上橙紅色調，浪漫感倍增，特別適合情侶共度節日。情人節期間餐廳推出兩款海景雙人套餐，價錢由人民幣520元起，菜式包括蜜瓜配西班牙火腿沙律、海洋拼盤、黑松露天使麵等。其中人民幣888元的雙人套餐更包含浪漫佈置及一支葡萄酒，是求婚或紀念日的理想之選。

WildSpark﹒灣畔﹒全日海景餐廳

地址：深圳市龍崗區大鵬街道下沙社區雲海山莊沙灘旁餐車101號（地圖按此）

交通：深圳E11路巴士到大鵬中心1站，轉乘M583到雲海山莊站

餐廳臨海而建，以復古車站造型結合地中海風格設計，配合視野開揚的大鵬灣海景，度假氛圍濃厚。（圖片來源：WildSpark﹒灣畔﹒全日海景餐廳（野火花）@小紅書）

WildSpark﹒灣畔﹒全日海景餐廳，位於深圳市大鵬半島雲海天使灣，毗鄰人氣網紅小火車。（圖片來源：WildSpark﹒灣畔﹒全日海景餐廳（野火花）@小紅書）

情人節期間餐廳推出兩款海景雙人套餐，價錢由人民幣520元起。（圖片來源：WildSpark﹒灣畔﹒全日海景餐廳（野火花）@小紅書）

深圳情人節餐廳推介｜2. 龍崗區：海上懸崖咖啡廳 充滿峇里島度假氛圍

Bamboo House是集咖啡、餐飲及酒吧於一身的海邊小屋風網紅品牌，目前於深圳設有三間分店，全部坐落海邊。其中懸崖山頂店位於西涌西貢村西側山上，山頂沒有停車場，需於「西涌社區健康服務中心」轉乘接駁車前往，環境相當隱世。店內大量採用木質元素，配合高空海景，營造濃厚峇里島度假氣息，幾乎每個角度都是打卡畫面。現階段僅提供飲品，情侶可於此享受咖啡時光，靜靜欣賞海景，同樣浪漫。

Bamboo House懸崖店

地址：深圳市龍崗區南澳街道西沖西南路288-1號（地圖按此）

交通：蓮塘口岸步行至廣嶺站乘搭PJ27路巴士至暗夜天文館換乘站下車，步行210米至「西涌社區健康服務中心」轉乘接駁車

Bamboo House是集咖啡、餐飲及酒吧於一身的海邊小屋風網紅品牌，目前於深圳設有三間分店，全部坐落海邊。（圖片來源：Bamboo House@小紅書）

懸崖山頂店位於西涌西貢村西側山上。（圖片來源：Bamboo House@小紅書）

情侶可於此享受咖啡時光，靜靜欣賞海景，同樣浪漫。（圖片來源：Bamboo House@小紅書）

店內大量採用木質元素，配合高空海景，營造濃厚峇里島度假氣息，幾乎每個角度都是打卡畫面。（圖片來源：Bamboo House@小紅書）

深圳情人節餐廳推介｜3. 福田區：一秒走進南法復古莊園

位於深圳市福田區深業上城的ONIONIO le four﹒南法復古莊園，以南法鄉村莊園為設計概念，空間融入花牆、噴泉、綠植及拱形門窗，浪漫而富藝術氣息，是市區內少見的高質感打卡餐廳。餐廳主打南法傳統窯烤Pizza，即叫即做，力求還原法式風味，另有奶油黑松露意麵、辣子海鮮奶油意麵、迷迭香烤雞等菜式，深受女生歡迎。

ONIONIO le four﹒南法復古莊園（深業上城店）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城南區THESTREET外街L2層S234號（地圖按此）

交通：深圳地鐵10號線冬瓜嶺站6分鐘

位於深圳市福田區深業上城的ONIONIO le four﹒南法復古莊園，以南法鄉村莊園為設計概念。（圖片來源：艾比比@小紅書）

空間融入花牆、噴泉、綠植及拱形門窗，浪漫而富藝術氣息，是市區內少見的高質感打卡餐廳。（圖片來源：一個深圳混子@小紅書）

餐廳主打南法傳統窯烤Pizza，即叫即做，力求還原法式風味。（圖片來源：一個深圳混子@小紅書）

深圳情人節餐廳推介｜4. 寶安區：沙漠主題打卡Cafe 充滿異國風情

沙漠主題咖啡店「漠上開花」位於寶安區一幢大廈的4樓天台，場內設有巨型駱駝雕塑、仙人掌、枯木與沙地，配合洞穴感粗獷天花與耐旱植物，營造出濃厚沙漠異國氛圍。黃昏時分更可欣賞日落景致。套餐價錢由人民幣95至118元不等，包含飲品及甜品，另設異國風長裙租借服務，方便情侶拍攝別具特色的合照。

漠上開花

地址：深圳市寶安區石巖街道環石巖湖綠道睿尚智谷4樓天台（地圖按此）

交通：從深圳地鐵13號線高新中站乘的士，車程約27分鐘

場內設有巨型駱駝雕塑、仙人掌、枯木與沙地，配合洞穴感粗獷天花與耐旱植物，營造出濃厚沙漠異國氛圍。（圖片來源：給你郵寄音樂@小紅書）

沙漠主題咖啡店「漠上開花」位於寶安區一幢大廈的4樓天台。（圖片來源：給你郵寄音樂@小紅書）

巨型駱駝雕塑（圖片來源：給你郵寄音樂@小紅書）

深圳情人節餐廳推介｜5. 南山區：南頭古城內 獨棟洞穴餐廳

位於南頭古城的Sip Up西皮葡萄藝術餐廳，為一座獨棟洞穴風格餐廳，門外是綠意盎然的芭蕉庭院，室內以天然岩石及藝術裝飾打造地中海砂岩洞穴空間，氛圍感十足，內地綜藝節目《你好，生活》亦曾到訪取景。餐廳主打西式料理，包括炙烤黑虎蝦、黑松露鵝肝炒飯、無花果豬肋排、羽衣甘藍雪糕等，並設有恆溫酒窖，提供過百款自然酒與葡萄酒，特別適合情人節慶祝。

Sip Up西皮葡萄藝術餐廳

地址：南山區春景街31號（西集小綠洲內）（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線南頭古城站步行15分鐘

位於南頭古城的Sip Up西皮葡萄藝術餐廳，為一座獨棟洞穴風格餐廳。（圖片來源：超短髮小筑@小紅書）

室內以天然岩石及藝術裝飾打造地中海砂岩洞穴空間，氛圍感十足。（圖片來源：超短髮小筑@小紅書）

餐廳主打西式料理，包括炙烤黑虎蝦、黑松露鵝肝炒飯、無花果豬肋排、羽衣甘藍雪糕等。（圖片來源：超短髮小筑@小紅書）

深圳情人節餐廳推介｜6. 南山區：被譽為「最美日落高空餐廳」

位於深圳華僑城城市客棧7樓的24氣藝文生活空間﹒wineapp，集閱讀區、餐廳、露天咖啡吧於一身的複合型空間。餐廳以高空開揚景色聞名，可遠眺歡樂谷、世界之窗及錦繡中華，日落時分景色尤為迷人，被本地人譽為「最美日落高空餐廳」，建議提前預訂窗邊座位。晚市以西餐為主，菜式包括墨西哥粟米片、烤春雞、澳洲牛扒、松露冷麵及牛肝菌雞肉燜飯等，邊用餐邊欣賞夕陽西下，儀式感十足。

24氣藝文生活空間﹒wineapp

地址：深圳南山區光僑街13號城市客棧7樓（地圖按此）

交通：從深圳地鐵1號線華僑城站步行2分鐘

餐廳以高空開揚景色聞名，可遠眺歡樂谷、世界之窗及錦繡中華，日落時分景色尤為迷人，被本地人譽為「最美日落高空餐廳」。（圖片來源：嘉嘉@小紅書）

晚市以西餐為主，菜式包括墨西哥粟米片、烤春雞、澳洲牛扒、松露冷麵及牛肝菌雞肉燜飯等，邊用餐邊欣賞夕陽西下，儀式感十足。（圖片來源：嘉嘉@小紅書）

