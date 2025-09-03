Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳手搖飲新品 | 喜茶、奈雪的茶、瑞幸咖啡10大必喝新品（持續更新）手工炒冰強勢回歸、滿滿桃肉冰茶只要人民幣15.9元

雖然已經立秋，天氣依舊炎熱，每次出門總是大汗淋灕，還是要喝手搖才能消消暑。作為「肥仔水天堂」的內地飲料店愈開愈多，幾乎每月都推出新品進行一番龍爭虎鬥。加上方便的美團外送、預先線上點單、價錢比香港便宜等吸引力，熱衷北上的港人每次到深圳都要喝過幾杯才心滿意足。Yahoo Travel繼續為大家持續更新內地3間出名又大路的茶飲店—喜茶、奈雪的茶、瑞幸咖啡的全新產品，確保大家每次北上都能嘗鮮。各位肥仔水fans記得bookmark定這篇文章，以便隨時查看最新內容！

喜茶、奈雪的茶、瑞幸咖啡的5月新品（Getty image）

深圳喜茶長期榜首飲品推薦：

多肉葡萄（首創）

椰椰芒芒

三倍厚抹

喜茶長期榜首飲品推薦（官方網站）

深圳喜茶新品1. 烤布蕾油切烏龍冰

這次喜茶和Chiikawa聯名一共推出三款新飲品，登場第一天已吸引不少客人購買，Chiikawa的威力果然不容小覷。烤布蕾油切烏龍冰是經典布蕾蛋糕奶茶結合波波冰，全新定制油切烏龍茶底，採用荔枝木低溫久烘，三次焙火激發高濃炭焙香，茶感清爽解油膩。頂部杯壁覆蓋布蕾醬，醇厚香甜。

網民評價：「個人感覺比抹茶更苦一點，布蕾的奶香和烏龍的茶香融合會中和烏龍的苦澀，底部也有黑糖。」、「烏龍茶味更濃郁一些，適合喜歡傳統茶飲的寶子；油切烏龍喝著沒負擔，喝完嘴裡很清爽，不會留膩感。」、「開始我以為和之前的啵啵冰的差別只在於多了布蕾醬，但是實際喝起來感覺差別還蠻大的，這杯更偏向於奶茶了，湯湯水水一點。」

價錢：人民幣24元

按此立即訂購喜茶新品

烤布蕾油切烏龍冰（圖片來源：百香果子@小紅書）

深圳喜茶新品2. 網紋瓜瓜冰漿

嚴選一藤一瓜栽種的「牛三網紋瓜」，每顆瓜都曬足超過900小時，甜度自然，香氣濃郁。冰漿質地比果汁更厚實，比冰沙更綿密，入口即化，果香四溢，令人一試難忘。這杯冰漿加入哈密瓜、青瓜與糯米三種配料，層次豐富。細膩冰漿中仍能吃到哈密瓜果肉纖維，口感真材實料，清爽之餘又帶點軟糯，清涼又解膩！

網民評價：「入口是明顯的青瓜風味，整體甜度不夠，糯米是分兩次攪打，顆粒細碎，無明顯可咀嚼性。」、「糯米很不錯，沒完全打碎，保留了小顆粒，軟軟糯糯。另外飲品里也有大塊瓜肉浮在上層，增添了口感。」、「特別甜，很多人說這杯有很濃的黃瓜味，但我這杯只有後調才能品嘗出黃瓜味 哈密瓜味還是佔主要的。」

價錢：人民幣22元

按此立即訂購喜茶新品

網紋瓜瓜冰漿（圖片來源：Polaris@小紅書）

深圳喜茶新品3. 岭南甘草四果冰

喜茶深圳萬象城新店以高級質感設計驚艷登場，空間感與細節令人眼前一亮。而更令人驚喜的是久違的手工炒冰正式回歸！這次店內限定新品「嶺南甘草四果冰」以手工採摘並腌製的嶺南特色水果，黃皮、芭樂、楊桃、李子四種嶺南水果融合成茶冰，果香層層堆疊，頂部再淋上靈魂甘草汁，香氣撲鼻。每一口都能嚐到芭樂與黃皮獨有的清香，酸甜交織，清爽又有深度，令人回味無窮。

網民評價：「一開始還怕會不會沒有椰子的炒冰好吃，沒想到味道還可以，這款嶺南甘草四果冰還有點老家的味道。」、「水果當然沒有宣傳的畫面多但也還行，個人覺得整體甘草味重了一點」、「喜茶甘草四果冰我覺得一般般，有點太酸了，冰化了之後又有點太甜了，不是很喜歡，沒有椰子冰好吃。」

價錢：人民幣33元

按此立即訂購喜茶新品

岭南甘草四果冰（圖片來源：Witch大兜@小紅書）

深圳喜茶新品4. 芭樂雪毫茉王

第一口是清甜的紅心芭樂果香，雪毫茉莉茶底的幽香慢愎滲出，清新又解渴。芭樂雪毫茉王選用時令白芭樂，每日手工現榨。重點是採用了九窨雪毫茉王，1斤使用超過5,500朵茉莉鮮花九次窨香，茶味十分突出，味道清新的芭樂配上茉莉花的花香，清爽不甜膩。奶蓋頂灑了青檸碎，一口喝下去咸甜交織，不會太大負擔或太膩。

網民評價：「不另外加糖的話整體芭樂味很淡，但勝在不是芭樂牛奶香精味，但這款茶味稍微有點苦澀，相比較而言我覺得還是加點糖的那杯更甚一籌」、「總體口感像是芭樂味的清茶加了一層奶蓋，沒有很驚艷的味道，喜歡喝清茶和芭樂味的可以嘗試！但期望值不要太高哈哈。」

價錢：人民幣23元

按此立即訂購喜茶新品

芭樂雪毫茉王（圖片來源：張翠芬的退休生活@小紅書）

深圳奈雪的茶長期榜首飲品推薦：

霸氣楊枝甘露

霸氣芝士草莓

霸氣檸檬油柑

奈雪的茶長期榜首飲品推薦（官方網站）

深圳奈雪的茶新品1. 陽光金鳳梨姜黃酸奶昔

陽光金鳳梨姜黃酸奶昔選用新鮮菲律賓金鳳梨果肉，味道香甜微酸。特別添加有「植物黃金」之稱的超級食材—薑黃，蘊含活性物質薑黃素有助美顏排毒，讓你多一個健康的「廢水」選擇。而搭配熱帶香氣百香果和千億活菌酸奶會令整杯喝起來果香更豐富，口感濃稠順滑，酸甜可口超好喝。

網民評價：「一口下去非常的清爽，飽腹感很強，值得回購」、「不另外加糖就是酸酸甜甜的口感，鳳梨和百香果味為主，喝到一半化得差不多就能喝到一丁點兒的姜黃味，應該添加的不多主要起個調色作用吧」、「喝的時候前半部分是鳳梨冰沙的口感，裡面果肉也很豐富，下半部分就會有酸奶的融合，喝起來就很順滑，好喝的！」

價錢：人民幣23元

按此立即訂購奈雪的茶新品

陽光金鳳梨姜黃酸奶昔（圖片來源：嘻嘻@小紅書）

深圳奈雪的茶新品2. 霸氣超C金鳳梨

霸氣超C金鳳梨選用新鮮菲律賓金鳳梨果肉和熱帶水果甜香百香果。百香果高甜微酸，融入清新茶香和檸檬香，兩者酸甜平衡得剛好，清爽又解膩。鳳梨果肉滿滿，在大熱天時喝上一杯清涼解暑又飽肚。

網民評價：「少甜剛好，不會很甜也不是很酸，適合夏天喝 ​」、「點的不另外加糖，去茶底，原本以為會很寡淡！沒想到味道很豐富。」、「這個霸氣超C金鳳梨巨好喝！比去年的好喝100倍，用的是菲律賓sw佳農鳳梨金菠蘿果肉是純甜的！」

價錢：人民幣18元

按此立即訂購奈雪的茶新品

霸氣超C金鳳梨（圖片來源：嘻嘻6@小紅書）

深圳奈雪的茶新品3. 66顆藍莓桑葚酸奶昔

選用新鮮大顆飽滿的藍莓與爆汁清甜桑葚，搭配千億活菌酸奶，每一口超級滿足。上層是藍莓桑葚雙爆漿的漿果冰沙，酸甜清爽像咬開果汁炸彈。酸奶濃醇不膩，冰沙超清爽，融化後口感綿軟。加上含有花青素、千億活菌等營養成份，又多一款健康選擇了！

網民評價：「料多到爆！入口就是清新自然的莓果酸甜和奶香，絲滑！清爽！好喝暈了！」、「超級好喝！裡面果肉超級多！超級豐富並且很爽。」

價錢：人民幣24元

按此立即訂購奈雪的茶新品

66顆藍莓桑葚酸奶昔（圖片來源：金漸層錨錨拳@小紅書）

深圳瑞幸咖啡長期榜首飲品推薦：

冰吸生椰拿鐵

隕石拿鐵

冰鎮楊梅瑞納冰

瑞幸咖啡長期榜首飲品推薦（官方網站）

深圳瑞幸咖啡新品1. 桃桃冰茶

桃桃冰茶聯乘艾絲樂小兔EstherBunny，包裝超可愛，難怪一推出已洗版小紅書。內有吸得到的大顆蜜桃果肉，每一口都十分爽脆。鮮桃都是自然熟採摘，甜潤多汁，建議不加糖飲用，清爽解膩。

網民評價：「甜味完全足夠了，桃子果肉還是蠻大顆的，攪拌均勻再喝，如果不打包記得自取粗吸管」、「我覺得加氣泡可能會更好喝。夏天解渴可以點，像我不喜糖的建議點的時候甜度不要選太甜！」

價錢：人民幣15.9元

按此立即訂購瑞幸咖啡新品

桃桃冰茶（圖片來源：大福集團哦@小紅書）

深圳瑞幸咖啡新品2. 多肉桃桃咖

超多桃子果肉再搭配短萃咖啡液，喝起來果感更突出，能中和咖啡的苦澀。選用自然成熟的春雪桃，清甜多汁，滿滿桃香。第一口喝下去是濃郁的脆桃味道，前中後調的甜味佔比都很重，推薦不另外加糖。咖啡苦味比較淡，期待濃郁咖啡口感的朋友應會失望。

網民評價：「桃子甜味不算特別糖精味，但是微甜的咖啡味不夠重！不算好喝也不算難喝，總體是可以嘗鮮的一杯！」、「口感豐富，果肉超多。味道是桃子的清香，微微有咖啡的苦味，但是基本被中和或者說是覆蓋掉了，畢竟加的是短萃，沒意式那麼苦。」

價錢：人民幣19.8元

按此立即訂購瑞幸咖啡新品

多肉桃桃咖（圖片來源：哈美瓜@小紅書）

深圳瑞幸咖啡新品3. 大果粒桃桃檸檬茶

聽到名字就知道是清新的配搭，酸甜超解膩，除了喝起來帶有滿滿的果香，還有粒粒果肉，口感十分實在。入口是微酸的檸檬果粒，跟檸檬茶味道相似，後有微甜蜜桃汁的香味，回味有淡淡茶香，甜中帶酸，非常清爽！

網民評價：「桃汁減半後不會有那種甜膩的罐頭感，反而保留了桃子的清香，混著檸檬的微酸夏天喝這個真的絕，配火鍋/麻辣燙應該蠻解膩」、「檸檬味淡淡的，喝出冰紅茶味。」、「個人感覺甜度很夠了，不另加糖已經挺甜了，整體口感還是挺清爽的，可以嘗試～」

價錢：人民幣22.4元

按此立即訂購瑞幸咖啡新品

大果粒桃桃檸檬茶（超大杯）（圖片來源：小王不是隔壁老王@小紅書）

